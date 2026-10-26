2026-10-26 09:54 女子漾／編輯ANDREA
網評「女主落魄逆襲」陸劇TOP5，譚松韻《蘭香如故》丫鬟變主母，楊紫《國色芳華》超熱血必追！
近年來觀眾越來越愛看「大女主搞事業」的劇本啦！比起一路開掛的無腦爽劇，女主角從谷底翻身、靠自己雙手力爭上游的逆襲過程，才更讓人看得熱血沸騰！今天為女孩們盤點5部「女主從落魄絕境逆襲」的必追陸劇，看她們如何從一手爛牌打出王者之姿，保證越看越上癮！
1.《蘭香如故》譚松韻、劉學義
譚松韻飾演的沈嘉蘭原本是高貴的大學士府千金，家族遭構陷滅門後，她為了活下去，頂替了因病過世的許蘭香的身分，淪為昔日未婚夫林府裡人人都能踩一腳的「三等丫鬟」。面對仇家與府內的宅鬥算計，她從未向命運低頭，憑藉聰明才智與堅韌反抗壓迫，一步步逆襲成為林家主母，最終不僅掌握自己的命運，還為家族洗刷了冤屈。丫鬟大反攻的劇情真的超帶感！
2. 《國色芳華》楊紫、李現
由楊紫、李現二搭主演的《國色芳華》，絕對是女性勵志成長的必看爆款！楊紫飾演商賈之女何惟芳，開局就經歷了有名無實的殘酷婚姻，甚至險些被夫家謀害喪命。她果斷逃婚來到長安，雖然一度流落街頭並遭受惡人暴力欺凌，但她憑藉培育稀世牡丹的高超技術與過人的經商頭腦，從擺攤賣花開始力爭上游。最終她不僅成功開設花坊創業，更達成了濟民救世的成就。何惟芳獨立清醒的女性光芒超級圈粉！
3. 《墨雨雲間》吳謹言、王星越
說到落魄逆襲，絕對不能漏掉這部收視黑馬！才女薛芳菲慘遭心愛的丈夫活埋，失去一切的她九死一生，借用相國千金「姜梨」的身分重返京城。從原本孤立無援、名聲掃地的絕境，一路升級打怪、手撕渣男與惡毒繼母，絕地大反攻的復仇劇情讓人看得超級痛快，完全是逆襲劇的教科書！
4. 《夢華錄》劉亦菲、陳曉
神仙姐姐劉亦菲飾演的趙盼兒原本出身卑微樂戶，好不容易脫籍卻慘遭高中探花的未婚夫拋棄。但她沒有自怨自艾，反而帶著好姐妹上京討公道，從一間小小的半遮面茶坊做起，歷經各種同業打壓與商戰，最終成為京城最大酒樓的老闆娘。看著她不屈不撓搞事業，把一手爛牌打得無比精彩，真的超激勵人心！
5. 《知否知否應是綠肥紅瘦》趙麗穎、馮紹峰
逆襲神劇的經典之作！趙麗穎飾演的盛明蘭，從小生母被害身亡，身為最不受寵的庶女，她在深宅大院裡舉步維艱。為了活下去，她掩蓋鋒芒、忍辱負重，在萬般打壓之下自強自立，最終不僅為母親報仇，更憑藉智慧成為侯門主母。明蘭的逆襲之路充滿人生哲理，絕對是女孩們必看的成長聖經！
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