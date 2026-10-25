《新手上路》為何一開播就被網友追爆？人鬼同居育兒、笑中帶淚的台劇黑馬因這點超討喜！

誰說育兒劇一定又哭又累？台劇《新手上路》用「人鬼同居＋黑道房東＋意外懷孕」的荒誕組合，把新手媽媽的狼狽日常拍得又好笑又療癒，難怪不少網友一點開就熬夜追完全部6集！

由陳意涵、劉冠廷、黃冠智主演的《新手上路》，10月18日在Netflix全集上架，並同步於民視播出。故事從人氣直播主張如意（陳意涵飾）意外懷孕開始，她搬進一間異常便宜的老公寓，卻發現屋主阿力（劉冠廷飾）有靈異體質、家中還住著兩隻鬼魂室友，就此展開一場爆笑又溫暖的奇幻育兒之旅。

這部劇首播就開出好成績，民視在

圖片來源：官方IG

女性25至49歲族群拿下0.96收視，稱霸週日全台戲劇，收視高點更突破1.47，顯示「新手媽媽」題材確實打中許多女性觀眾的心。

受到歡迎原因1：育兒不說教，笑點自然不尷尬

《新手上路》最被網友稱讚的，是它把母職辛苦、產後情緒、單親育兒壓力包進奇幻喜劇裡，卻不流於長輩式說教。陳意涵飾演的張如意，從原本覺得小孩哭鬧很煩、不婚不生，到意外成為媽媽後手忙腳亂，那種「懷疑自己是不是不愛孩子」的真實心聲，讓不少媽媽觀眾直呼有共鳴。

劇中沒有刻意催淚或灌輸大道理，而是讓角色在換尿布、哄睡、產後憂鬱的日常裡慢慢成長，這種「笑著笑著就哭了」的節奏，正是它比一般育兒劇更討喜的原因。

圖片來源：官方IG

圖片來源：官方IG

受到歡迎原因2：人鬼同居＋黑道元素，題材新鮮有記憶點

一般育兒劇容易流於平淡，但《新手上路》大膽加入鬼魂、黑道、註生助理等奇幻設定。楊銘威與蔡亘晏飾演的鬼魂室友，從一開始嫌嬰兒吵，到後來變成幫忙帶娃的「靈界保姆」，反差萌十足；李李仁與天心飾演的黑道夫妻，也為劇情增添不少戲劇張力與笑料。

黃冠智飾演的宅男工程師「草莓糖」，因意外身亡成為鬼魂，還能附身在劉冠廷身上守護如意母女，這種「一個身體、兩個靈魂」的設定，不只製造大量笑點，也讓劉冠廷與黃冠智之間的互動成為網友熱議的「CP感」話題。

圖片來源：官方IG

圖片來源：官方IG

受到歡迎原因3：演員陣容堅強，喜劇節奏精準

陳意涵把直播主的自信迷糊，到新手媽媽的崩潰與堅強，詮釋得自然不造作；劉冠廷則發揮他「一本正經說瘋話」的喜劇功力，把誤入黑道的暖男保鑣演得又好笑又心疼。配角群如天心、李李仁、楊銘威、蔡亘晏也各有亮點，讓整部劇的喜劇節奏拿捏得剛剛好，難怪網友評價「好笑卻不尷尬」。

受到歡迎原因4：不是催淚，是「被理解」

《新手上路》最打動人的地方，是它沒有把「當媽媽」拍成偉大犧牲，而是拍出那種一邊崩潰、一邊還是得把奶泡好、把尿布換完的日常。陳意涵飾演的張如意在公車上，看到孩子哭鬧卻只顧滑手機的媽媽而忍不住出言指責，這段戲成為全劇收視高點，吸引超過40萬人觀看；對許多曾經歷育兒疲憊的女性來說，那不是在罵誰，而是看見自己曾經失控、又立刻自責的瞬間。

不少女性觀眾看完後表示「彷彿看見自己」，尤其是陳意涵詮釋產後荷爾蒙起伏、對餵奶既想給又抗拒的矛盾，戲外她也坦白曾對著兒子崩潰問：「你為什麼要吃我的奶？」這種不完美卻真實的母親樣貌，正是網友覺得「哭了又笑」的關鍵。

劇中金句：溫柔卻不煽情

導演洪子鵬曾說，這是他拍過「表演上最瘋狂」的一部戲，但他仍希望鬼魂不是恐怖存在，而是像鄰居一樣自然地走進生活；這種「質樸感」讓奇幻設定不搶戲，反而襯托出育兒現實的重量。

陳意涵談到懷孕帶來的改變時說：「現實很殘酷」，並提到女性不只面對身體變化，還有工作、心情與荷爾蒙的巨大轉變，因此更該學會同理，不要把同樣的壓力加諸他人。 製作人陳慧玲則形容，育兒就像一場「非日常」的奇幻旅程，主角們正是在手忙腳亂中，學會面對恐懼、愛與責任。

圖片來源：文策院與四方四隅提供

網友最愛的「鬼魂室友」反差萌

楊銘威與蔡亘晏飾演的鬼魂室友，被網友封為全劇最療癒的存在。楊銘威的郵差鬼因為諧音梗太多，連劉冠廷都頻頻NG，還開玩笑說要請製作人把他換掉；陳意涵也坦言，明明要演悲傷戲，卻得一直忍著不笑，難度超高。

黃冠智飾演的癡情鬼「草莓糖」，則讓不少觀眾又心疼又好笑。他暗戀張如意多年，死後仍想守護她與孩子，甚至透過附身劉冠廷來完成告白；黃冠智本人也笑稱「不只角色圓夢，本人也圓夢了」，這種戲裡戲外都真誠的痴情，讓角色格外圈粉。