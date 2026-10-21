2026-10-21 16:00 女子漾／編輯黃冠婷
無印良品秋冬購物清單來了！19款火鍋湯底任選，360度風扇、格紋襯衫同步登場
秋冬換季，又到了想幫家裡添購新東西的時候！MUJI無印良品近期接連推出多款生活新品，從一包89元就能在家開鍋的火鍋湯底，到能360度擺頭、還可以搭配精油使用的空氣循環風扇，就連秋冬必備的法蘭絨襯衫、洋裝也換上新款式。除了新品上市，無印良品還推出「湯底人氣票選」活動，投票就有機會抽中19款湯底與萬古燒土鍋，喜歡無印良品的讀者可以趁這波秋冬新品一次逛起來。
無印良品秋冬新品1｜360度空氣循環風扇，還能變身居家擴香小物
無印良品推出全新「空氣循環風扇360度擺頭型」，簡約外型延續品牌一貫的居家風格，最大亮點就是能依照不同空間需求調整送風角度。
風扇上下擺頭可設定45至90度，左右則可設定90至360度，能帶動室內不同角落的空氣流動。夏天可以搭配冷氣使用，冬天搭配暖氣，遇到潮濕天氣需要室內晾衣服時，也能利用循環送風幫助空氣流通。
除了送風功能，這台風扇還藏了一個香氛小巧思！風扇中央設有香氛盒與香氛墊，只要滴入2至3滴芳香精油，再裝回香氛蓋，就能讓香氣隨著風扇運轉自然散開，替居家空間增添喜歡的氣味。
機能方面，風扇採用DC直流馬達，最大風量運轉時音量低於45分貝，並提供2、4、8小時定時功能。前後護罩及葉片皆可拆卸清潔，方便定期保養。
供電則採USB Type-C電源線，但需另外準備支援DC 12V／1.67A、輸出功率20W以上的轉接器，購買前別忘了確認規格。
商品價格：空氣循環風扇360度擺頭型，2,590元。
無印良品秋冬新品2｜19款火鍋湯底每包89元！花雕雞、韓式馬鈴薯排骨新登場
天氣轉涼，最適合在家煮一鍋熱騰騰的火鍋！MUJI無印良品今年秋冬推出19款火鍋湯底，每包售價89元，從日式壽喜燒、韓式雪濃牛骨，到台灣人熟悉的薑母鴨、麻油雞與剝皮辣椒通通有。
「花雕雞湯底」先以黑麻油與薑煸炒出香氣，再加入雞高湯與花雕酒熬煮，湯頭帶有濃郁香氣，適合搭配雞肉、菇類與蔬菜。
另一款「韓式馬鈴薯排骨湯底」則以韓式辣味大醬湯為基底，加入馬鈴薯及辛香料熬煮，喜歡韓式料理的人，可以搭配豬肉、馬鈴薯與蔬菜，在家煮出韓式風味鍋物。
如果不知道該選哪一包，也可以參考2025年的湯底人氣票選結果，前5名依序為雪濃牛骨、相撲鍋、蘿蔔泥醬露、辣味柚香及壽喜燒湯底。
除了直接煮火鍋，這些湯底也能拿來做日常料理，例如加入雞肉、洋蔥與雞蛋做成親子丼，或搭配海鮮、米飯煮成雜炊與燉飯，一包就能變化不同餐點。
商品價格：19款火鍋湯底，每包89元。
無印良品秋冬新品3｜投票抽19款火鍋湯底！再送萬古燒土鍋
為了讓大家選出最喜歡的鍋物口味，無印良品自10月15日至11月26日舉辦第二屆「湯底人氣票選」。
只要加入MUJI passport會員，前往官方活動頁面完成問卷，選出自己喜歡的火鍋湯底，並分享推薦的食材搭配，就有機會抽中「暖胃過冬大禮包」。
獎品包含全系列19款火鍋湯底各一包，以及萬古燒土鍋一個，活動期間每週抽出1名幸運得主，共計6個名額，每個會員帳號限投票一次。
10月24日下午3點至4點，LaLaport南港、MOP林口、LaLaport台中、大立、岡山及台東等指定門市，還有「湯底料理分享會」，透過試飲與創意料理示範，讓大家認識不同湯底的風味與搭配方式，名額有限，須依官網資訊報名。
活動時間：10月15日至11月26日。
活動網址：https://shop.muji.tw/muji-journal/feature/26aw/vote/
無印良品秋冬新品4｜法蘭絨襯衫、洋裝登場！990元起打造日系穿搭
除了居家用品與美食，無印良品今年秋冬也推出全新「法蘭絨服飾系列」，以柔軟棉質素材搭配雙面起毛加工，打造適合換季的舒適穿搭。
其中「男女雙面起毛法蘭絨長袖襯衫」推出格紋與純色等多種選擇，天氣微涼時可以單穿，或當成薄外套搭配T恤；白天氣溫較高時，也能綁在腰間，穿出休閒感。
喜歡復古風格的人，可以留意男裝「雙面起毛法蘭絨拉鍊外套」，以短版輪廓搭配復古配色，適合秋冬層次穿搭。另外還有採用100%棉法蘭絨素材的5口袋褲，以及四口袋設計的襯衫式外套。
女裝部分則推出「彈性法蘭絨舒適錐形褲」，腰臀處保留寬鬆空間，褲管逐漸收窄，兼顧活動舒適度與俐落線條；
「雙面起毛法蘭絨立領長袖洋裝」則提供格紋與純色共4款選擇，單穿就能完成日系秋冬造型，也能搭配針織外套增添層次。
商品價格：男女法蘭絨服飾系列，990至1,590元。
從89元火鍋湯底、能搭配精油的360度空氣循環風扇，到適合換季的法蘭絨服飾，MUJI無印良品這波秋冬新品涵蓋居家、飲食與穿搭，想替生活增添一點季節感，不妨趁換季時挑選真正需要的單品。實際商品款式、售價及庫存依門市公告為準。
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