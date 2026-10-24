2026-10-24 11:13 女子漾／編輯ANDREA
網評陸劇「顏值與演技雙霸」男星TOP6！張凌赫、王鶴棣皆上榜，冠軍根本零死角神顏！
近年來陸劇男神輩出，但能在競爭激烈的演藝圈中脫穎而出，光有臉蛋可不夠！大部分男演員往往有顏值就沒演技，而有演技的通常又被吐槽顏值不夠，兩者兼具的真的是演藝圈稀缺的寶藏呀！最近網友們熱烈討論，盤點出那些不僅長在大家審美點上，還靠著超強「眼技」與蘇感征服觀眾的陸劇男星。這次一起來看看網評「有顏又有演技」的男神TOP6，究竟是誰迷倒了萬千少女心！
TOP 6：丞磊
憑藉古裝短劇《虛顏》嶄露頭角，並在《雲之羽》中大放異彩的丞磊，絕對是近年竄紅最快的古裝男神之一。他的氣質自帶一股高冷禁慾感，特別適合演繹霸氣、冷漠的角色。在話題劇《成何體統》中，丞磊穩定的演技大受網友好評，無論是冷冽的眼神還是細膩的情感拉扯，都讓他充滿了迷人的蘇感，與女演員搭檔更是CP火花四濺！
TOP 5：侯明昊
出道多年的侯明昊早年多以時裝劇為主，但近年他在《護心》、《玉茗茶骨》與《入青雲》等古裝劇中的表現令人驚艷。屬於「濃顏系」長相的他，五官精緻搶眼，英氣中又帶著秀氣，幾乎沒有任何短板與死角。最難得的是，侯明昊不僅顏值高，演戲也相當容易讓觀眾代入，是流量偶像中公認演技很不錯的一位。
TOP 4：檀健次
提到顏值演技雙修，絕對不能漏掉檀健次！許多網友大讚他是「古裝比時裝更出色」的類型，穿上古裝瞬間仙氣爆棚。他在現象級爆款劇《長相思》中一人分飾相柳與防風邶，將高冷霸氣與風流倜儻詮釋得淋漓盡致。檀健次不需要多餘的台詞說愛，單靠眼神就能傳達出深藏心底的情義與真心，完全把角色給演活了，獲得了書粉與劇粉的一面倒好評！
TOP 3：王鶴棣
以《蒼蘭訣》霸氣「尊上」一角爆紅的王鶴棣，是公認的濃顏系大帥哥。他的五官深邃立體，一雙眼睛自帶超強電力，無論是古裝扮相還是私下穿西裝都帥得讓人移不開眼。王鶴棣自帶一股不會被埋沒在人群裡的搶眼魅力，近期手握《大奉打更人》等超級重點劇，爆發力與強大的男主氣場完全不容小覷。
TOP 2：張凌赫
今年以《逐玉》再度迷倒大批觀眾的張凌赫，有著讓人無法抗拒的「初戀感」。他是典型的淡顏系帥哥，皮膚白皙、眉眼溫柔俊朗。從《蒼蘭訣》的長珩仙君、《寧安如夢》到《逐玉》，張凌赫只要碰上美感在線的導演，就能展現出驚為天人的無死角神顏，怎麼拍都好看，讓他人氣不斷往上攀升。
TOP 1：肖戰
拿下冠軍的就是當之無愧的頂流男神肖戰！從2019年《陳情令》一路帥到近期的《藏海傳》，肖戰的顏值幾乎從來沒有翻車過，被網友盛讚是「零死角帥哥」。他笑起來溫柔治癒，一雙眼睛彷彿會說話，古裝時裝都能完美駕馭，長這麼帥不火真的沒天理！不僅長相是神級帥，肖戰在多部作品中不斷打磨出的細膩演技，更是讓他穩坐顏值與實力兼具的金字塔頂端！
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