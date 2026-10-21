2026-10-21 13:38 女子漾／編輯黃冠婷
別人老公比較好？石田百合子揪閨蜜「換夫同居2週」！秋季2部大尺度日劇掀話題
如果有機會交換另一種人生，你敢嘗試嗎？今年秋季日劇接連挑戰婚姻與女性人生的敏感話題！有「最美小阿姨」之稱的石田百合子，在新劇《MY SWEET HOME》中竟主動提議與閨蜜交換老公，3對夫妻重新配對、同居兩週，讓人好奇這場婚姻實驗究竟會擦出什麼火花。另一部《主婦與酒店小姐的交換人生》，則由真木陽子、馬場富美加挑戰靈魂互換，讓長期受丈夫壓迫的主婦，一夕變成酒店小姐。
兩部話題日劇都將在Hami Video播出，從荒誕設定揭開婚姻與人生不為人知的一面。
《MY SWEET HOME》石田百合子揪閨蜜換夫！3對夫妻同居兩週
由石田百合子領銜主演的《MY SWEET HOME》，將於10月31日在Hami Video全台獨家上線。故事圍繞3對看似婚姻穩定的夫妻展開，原本生活幸福的主婦春花，竟突發奇想提出交換伴侶與住處的計畫，讓6名成年人重新配對，展開為期兩週的同居生活。
石田百合子飾演的春花，原本有一位做事一板一眼的丈夫，交換後卻與椎名桔平飾演、個性溫和又擅長家事的男人同住，兩人甚至上演宛如「大人的睡衣派對」般的生活。
另一邊，坂井真紀飾演的女社長，遇上三宅健飾演的自由派男子，原本忙於工作的她，也逐漸感受到不同的生活節奏；中嶋朋子飾演的畫家，則開始探索仲村亨飾演的正經丈夫不為人知的一面。
當熟悉的朋友突然成為朝夕相處的另一半，原本習以為常的婚姻關係也跟著產生變化。究竟交換伴侶後，會發現別人的老公更好，還是重新看見原本伴侶的優點？成為這部劇最令人好奇的看點。
仲村亨擔心「有人不夠理性」！石田百合子曝換夫原因
這場大膽的婚姻實驗，連演員自己都替角色捏把冷汗！仲村亨談到劇情時，忍不住提出疑問：「六人之中，只要有一個人不夠理性怎麼辦？」擔心原本看似單純的交換生活，可能因為其中一人動了真感情而失控。
武田真治則形容，這是可能讓無線電視台猶豫是否播出的題材，也讓觀眾看見編劇岡田惠和平時較少展現的暗黑面。
至於春花為什麼要主動提出換夫？石田百合子笑著解釋：「幸福是幸福，但就是少了點刺激。」她也希望觀眾不必太嚴肅看待這場實驗，可以把它當成一群成年人手忙腳亂的生活故事，從中重新思考自己與伴侶的關係。
值得一提的是，石田百合子與仲村亨早在她18歲拍攝首部電影時就曾合作。多年後再度搭檔飾演夫妻，仲村亨拍戲時還會偷偷看著她笑，讓石田百合子忍不住覺得，對方彷彿在說：「妳也長大了呢！」
《主婦與酒店小姐的交換人生》真木陽子、馬場富美加靈魂互換
另一部正在Hami Video熱播的《主婦與酒店小姐的交換人生》，則改編自同名漫畫，由真木陽子與馬場富美加主演，透過一場意外雷擊，讓兩名生活截然不同的女性交換靈魂。
真木陽子飾演的玲，表面上是生活優渥的家庭主婦，實際卻長期受到丈夫精神壓迫，面對叛逆的女兒也總是小心翼翼，逐漸失去自我。
馬場富美加飾演的杏子，則是一名個性強勢的酒店小姐，因為接連與客人發生衝突而失去工作。沒想到，一場雷擊竟讓兩人的靈魂互換，從此過上完全不同的人生。
當溫柔體貼的主婦進入酒店工作，原本的細膩與觀察力反而成為優勢；強悍的酒店小姐進入家庭後，也不再忍受丈夫的言語壓迫，開始替原本逆來順受的玲反擊。
真木陽子大膽「舔耳戲」掀討論！讀本後竟回家落淚
除了交換靈魂的反差演技，真木陽子在劇中突然舔舐馬場富美加耳朵的橋段，也因大膽演出引發討論。首集播出後，更有觀眾在社群稱讚真木陽子的表演，認為她成功呈現角色交換前後截然不同的氣質。
不過，這部劇看似荒謬搞笑，背後其實藏著女性對人生的無奈。真木陽子透露，在讀本時演到玲羨慕年輕女性、認為對方看起來很幸福的獨白，因為太有共鳴，讓她忍不住感傷，甚至表示：「回到家後，我還哭了一下。」
為了讓靈魂交換更有說服力，真木陽子與馬場富美加在拍攝前反覆討論角色的說話方式、停頓節奏與人物氣質，希望觀眾能清楚感受到兩人交換身分後的變化。
馬場富美加也分享，這部作品想傳達的是：「從外面看到的，並不是那個人的全部人生。」看似光鮮亮麗的生活，背後可能藏著外人無法理解的辛苦。
Hami Video秋季日劇還有這4部！橫濱流星、小栗旬首度合作
除了兩部交換人生題材，Hami Video秋季片單還有不少話題作品。《花朵盛開》由石橋靜河主演、松隆子助陣，以傳奇作家宇野千代為原型，描繪女性追求愛情與夢想的人生。
懸疑新作《LOST10》則集結橫濱流星與小栗旬首度共演，攜手《為了N》、《最愛》製作團隊，追查北海道登山團山難背後的謎團。
跨國懸疑影集《綁架遊戲 kiDnap GAME》由坂口健太郎、李準基、柯佳嬿領銜主演，故事從亞洲7座城市同步發生的綁架案展開，帶出為期10天的救援競賽。
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