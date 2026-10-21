2026-10-21 11:17 女子漾／編輯黃冠婷
Hello Kitty辣妹風再掀搶購潮！7-11推豹紋周邊、絨毛吊飾，開賣時間一次看
長腿KITTY粉絲準備荷包失守！7-ELEVEN繼今年4月推出三麗鷗「長腿KITTY」系列引發話題後，宣布10月28日起再度推出全新一波精品集點活動，這次Hello Kitty換上Y2K辣妹風格，結合秋冬最吸睛的豹紋、千鳥格紋與粉黑配色，一口氣帶來超過50款限定周邊！從15cm絨毛吊飾、購物袋、手機支架，到泡麵碗、香氛蠟燭通通有，最低149元就能入手，喜歡KITTY的粉絲可別錯過。
7-11長腿KITTY回歸！4款15cm絨毛吊飾349元
這次最受矚目的新品，就是「15cm絨毛吊飾單入盲盒」，以白、粉、咖、黑4種不同造型登場，每款搭配專屬服裝與配色，延續日本109辣妹的潮流風格，掛在包包上就能變成吸睛配件。
每款吊飾售價349元，另有4入套組1399元，適合想一次收藏不同造型的粉絲。約15公分的大小也很適合搭配日常包款，無論走甜美粉色系，還是酷帥黑色系，都能找到喜歡的款式。
長腿KITTY吊飾＋購物袋、杯袋！1+1組合超實用
除了單買吊飾，這次還推出多款實用組合。「15cm絨毛吊飾＋收集袋組」售價699元，結合千鳥格紋KITTY與可拼接設計的粉色收集袋，讓收藏吊飾也能變成日常展示。
「15cm絨毛吊飾＋刺繡購物袋」售價699元，推出豹紋與黑色款，吊飾還能拆下來搭配其他包款；
「15cm絨毛吊飾＋杯袋」則有白、咖、粉3款，售價499元，平常買手搖飲也能帶著長腿KITTY一起出門。
豹紋手機支架299元！泡麵碗、香氛蠟燭也想收藏
喜歡Y2K風格的粉絲，這次還有不少日常小物可以挑選。「絨毛磁吸手機支架」推出豹紋、粉色兩款，售價299元，結合可折疊支架與磁吸功能，還附金屬貼片，方便搭配不同手機使用。
居家用品同樣充滿KITTY元素！「公仔泡麵陶瓷杯碗」售價399元，杯蓋上有立體KITTY公仔，搭配豹紋設計；
「公仔香氛蠟燭」售價399元，以白茶花果香調營造療癒氛圍，擺在房間也很可愛。
另外還有豹紋絲巾399元、壓克力髮夾組399元、長襪2入組299元，以及雙面翻轉收納包399元，從穿搭配件到生活用品都能一次收藏。
長腿KITTY秋冬穿搭登場！帽T、抱枕、3C配件都有
秋冬系列也推出多款服飾，包括拋袖大學T售價590元、拋袖大學帽T售價690元，融入粉色、咖色與豹紋元素，讓KITTY不只出現在包包上，也能成為日常穿搭亮點。
想替房間換新風格，還有「長抱枕」499元，推出大衣款與豹紋款，約110公分的長型設計，枕套可拆卸清洗。
3C配件則有超薄磁吸行動電源5000mAh，售價990元，以及iPhone金屬流沙防摔殼799元，另有infothink除濕機1499元等周邊商品。
7-11長腿KITTY什麼時候開賣？3階段活動時間一次看
這次「長腿KITTY」全店精品集點活動自10月28日登場，依商品及購買方式分成不同階段，粉絲記得留意時間。
第一波｜會員當筆加價購
活動時間：10月28日00:00至12月31日23:59
uniopen會員於門市消費、繳費或寄取件，即可當筆加價購限量15cm絨毛吊飾。
4入套組於10月28日15:00起限量開放搶購，現貨販售時間依各門市實際到貨情況為準。
第二波｜門市快閃購
活動時間：10月28日15:00至11月8日23:59
當筆消費不限金額，報會員手機即可依活動規則購買指定商品。
第三波｜小7集點卡
活動時間：11月9日15:00至12月31日23:59
6點加價購，僅販售快閃購剩餘商品，若商品提前售完，將不再開放此階段販售。
除了長腿KITTY系列，這次也有Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂圖案的輕量摺疊購物袋169元、飲料提袋149元、軟式地墊149元及吸水浴巾329元，想用小預算收藏三麗鷗周邊也有不少選擇。
這波長腿KITTY將辣妹豹紋、Y2K穿搭與實用生活小物結合，從包包吊飾到居家配件都能找到喜歡的商品。由於部分品項數量有限，實際供貨、加價購條件與販售資訊仍以7-ELEVEN官方公告為準。
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