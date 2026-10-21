2026-10-21 10:46 女子漾／編輯黃冠婷
變美也要有儀式感！曼都剪髮還能喝咖啡、LUSH推GD聯名，初戀髮香太心動
秋冬換季，除了替衣櫥添購新衣服，也該幫自己的美麗日常換點新花樣！近期美髮與香氛品牌接連推出話題新品，曼都集團迎接60週年，一口氣打造結合職人咖啡、法式復古風格的兩大全新沙龍；LUSH則攜手G-Dragon參與創作的角色IP「ZO&FRIENDS」，推出首個亞洲限定聯名系列；日本人氣護髮品牌樂絲朵-L也替經典摩洛哥護髮油換上全新香氣，並推出護髮乳新品。
秋冬變美新品1｜曼都60週年推2大新品牌！禪意咖啡、法式復古沙龍超有質感
剪頭髮也能享受一段專屬自己的放鬆時光！曼都集團迎接創立60週年，10月接連推出「福KOŌ」與「Hjerte野特」兩大全新概念品牌，將咖啡文化與空間美學融入美髮服務，讓髮廊多了幾分生活風格店的氛圍。
10月4日開幕的「福KOŌ」中央店，以東方禪意為設計靈感，透過簡約線條、自然元素與留白空間，營造寧靜舒適的環境。店內更攜手「時未咖啡」打造職人咖啡吧，讓顧客在整理頭髮之餘，也能享受手沖咖啡帶來的悠閒時光。
另一個新品牌「Hjerte野特」則預計10月29日登場，名稱源自丹麥文的「心」，整體走法式復古精品路線，運用圓弧線條、柔和燈光與溫潤色調，打造優雅又舒適的沙龍空間。
配合雙品牌登場，曼都同步推出限時優惠。「福KOŌ」即日起至10月31日享剪髮8折、燙染75折；「Hjerte野特」則推出頭皮養護含洗剪999元，以及燙護染7折優惠，活動同樣至10月31日，包含試營運期間。
秋冬變美新品2｜LUSH × ZO&FRIENDS！GD角色變身泡澡、香氛新品
G-Dragon粉絲注意！LUSH攜手由G-Dragon與IPX共同創作的角色IP「ZO&FRIENDS」，推出品牌首個亞洲限定聯名系列，將可愛角色融入沐浴、護髮與香氛用品，一共帶來4款限定商品。
這次聯名以「因不完美而更完美」為概念，邀請雲朵貓ZOA、小雛菊A&NE，以及彩色泡泡AKIZAKI陪伴日常保養。其中「ZOA汽泡彈」售價450元，融合香草與零陵香的甜暖氣息，放入浴缸後會散開夢幻紫色水流，讓泡澡時光多一點療癒感。
想照顧換季容易打結的秀髮，可以留意「ZOA護髮噴霧」，100g售價850元、245g售價1,400元，添加白米浸泡液與山茶花油，搭配薰衣草及香檸檬香氣，主打柔順髮絲。
「AKIZAKI沐浴組合」售價900元，包含帶有鳳梨香氣的沐浴軟糖，以及結合砂糖、竹莖與香檸檬精油的固體磨砂產品，一組就能享受不同的沐浴質地。
香氛控則別錯過「A&NE雨後微風身體噴霧」，售價1,500元，以香檸檬、橙花、羅勒及紅木精油交織出清新氣息，適合喜歡明亮、帶有草本層次香調的人。
LUSH × ZO&FRIENDS聯名系列已於10月8日在台北忠孝店、台北信義微風店、官網與LUSH App開賣，10月13日起也擴大至全台門市及MOMO、LINE GIFT、Yahoo、誠品線上、PChome等電商通路販售。
秋冬變美新品3｜樂絲朵-L摩洛哥護髮油香氣升級！打造柔順「初戀髮」
秋冬氣候轉乾，頭髮容易因水分流失、衣物摩擦與靜電而出現毛躁、打結等問題。日本人氣護髮品牌樂絲朵-L（LUCIDO-L）今年秋冬替經典摩洛哥護髮精華油升級香氣，同時推出全新摩洛哥護髮乳，讓日常護髮多了不同質地選擇。
這次護髮油香氣以「初戀髮」為概念，透過三段式香調營造清新又溫柔的氣息。前調是輕盈果香，中調轉為柔和花香，最後以淡雅木質調收尾，讓髮絲在整理後散發自然細緻的香氣。
針對不同髮質需求，摩洛哥護髮精華油也提供多款選擇，包括適合細軟髮的粉色經典型、適合粗硬髮的金色滋潤型、針對受損髮的藍色修護型，以及適合自然捲、容易毛躁髮質的桃色抗躁型，方便依照髮況挑選。
同步登場的「摩洛哥護髮乳」則主打水潤、不黏膩的乳狀質地，添加摩洛哥油與植物性角蛋白，搭配清雅白花香氣，適合希望增加髮絲柔順度，又不喜歡厚重油感的人。
日常使用時，可以在洗髮後、吹整前先塗抹適量護髮乳，幫助髮絲維持柔順；吹乾後再依需求使用護髮油，整理髮尾毛躁、增加光澤感。也能根據個人髮質選擇單獨使用，不必一次疊擦過多產品。
從曼都全新沙龍帶來的空間體驗、LUSH充滿童趣的限定香氛，到樂絲朵-L的換季護髮新品，今年秋冬的變美提案不只關注造型，也讓日常保養多了幾分放鬆與儀式感。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower