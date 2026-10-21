2026-10-21 10:46 女子漾／編輯張念慈
2026最好看陸劇不只《逐玉》！10部熱播好劇，《早春晴朗》太上頭、田曦薇新劇又爆
2026年陸劇真的讓人追不完！從張凌赫、田曦薇《逐玉》的先婚後愛，到井柏然、孫千《早春晴朗》的成年人愛情拉扯，再到譚松韻、劉學義《蘭香如故》的宅鬥逆襲，今年不管是古裝甜寵、女性成長，還是懸疑探案，都有不少熱門作品。這次精選10部台灣觀眾也能追看的2026年話題陸劇，整理劇情、演員陣容與推薦亮點，劇荒的人趕快收藏！
文章目錄
2026陸劇推薦1：《逐玉》張凌赫、田曦薇
《逐玉》絕對是2026年最讓劇迷嗑到上頭的古裝愛情劇之一！田曦薇飾演的樊長玉，原本是靠殺豬維生的屠戶女，意外救下身受重傷的落難男子謝征（張凌赫 飾）。兩人為了各自的目的決定假成親，沒想到這場各取所需的婚姻，竟逐漸變成真愛。
最吸引人的就是男女主角的反差設定！樊長玉外表甜美，實際上武力值驚人；謝征看似病弱書生，真實身分卻是背負血海深仇的侯爺。從市井生活的甜蜜互動，到後來並肩面對戰亂，既有浪漫也有熱血。加上張凌赫與田曦薇的超強CP感，讓《逐玉》成為今年代表性的熱門古裝劇。
2026陸劇推薦2：《蘭香如故》譚松韻、劉學義
喜歡《墨雨雲間》、《九重紫》這類宅鬥爽劇的觀眾，肯定會喜歡《蘭香如故》！譚松韻飾演的沈嘉蘭，原本是出身名門的千金，卻因家族遭逢巨變，被迫隱姓埋名，頂替丫鬟許蘭香的身分，進入昔日婚約對象林錦岐（劉學義 飾）的府邸。
從世家嫡女淪為三等丫鬟，她必須在充滿算計的宅院中小心求生，一步步靠智慧與韌性翻轉命運。最揪心的是，林錦岐竟在不知道她真實身分的情況下，再次愛上她。兩人之間的誤會、試探與深情守護，讓整部劇充滿情感張力，也讓《蘭香如故》成為今年下半年備受討論的古裝劇。
2026陸劇推薦3：《早春晴朗》井柏然、孫千
井柏然穿西裝真的太犯規！《早春晴朗》講述剛踏入職場的尚之桃（孫千 飾），遇上才華洋溢卻毒舌難搞的主管欒念（井柏然 飾），兩人從上司與下屬，逐漸發展出一段不能公開的地下戀情。
不過，這段感情並沒有想像中順利。尚之桃在職場上逐漸成長，開始思考自己真正想要的人生，而欒念卻始終不願坦率面對感情，最終讓兩人走向分手。直到多年後再次相遇，原本高高在上的欒念才終於學會低頭追妻。
從車內吻、樓梯偷吻，到分手後重逢的情緒拉扯，都是讓觀眾反覆重刷的名場面。雖然評價兩極，但井柏然與孫千的CP感，依然讓不少劇迷追完後遲遲無法出坑。
2026陸劇推薦4：《無可替代》趙今麥、魏大勛
魏大勛又演職場菁英，這次真的讓人更想談戀愛！《無可替代》講述非名校畢業的徐遲（趙今麥 飾），憑著不服輸的個性進入競爭激烈的顧問公司，遇上成熟冷靜的合夥人葉信之（魏大勛 飾）。
徐遲從初入職場的新人，一路面對學歷歧視、主管搶功與辦公室政治，逐漸找到自己的定位。而葉信之表面上嚴格，卻總在關鍵時刻給予指導，兩人從職場師徒發展出曖昧情愫。
除了年上戀讓人心動，徐遲敢承認野心、不願被職場規則束縛的性格也很吸引人。尤其葉信之那句「你有我啊」，更讓不少劇迷瞬間淪陷。這部劇結合職場成長與成熟愛情，很適合喜歡《早春晴朗》的觀眾。
2026陸劇推薦5：《唐宮奇案之青霧風鳴》白鹿、王星越
白鹿與王星越再度合作，這次不只談戀愛，還要一起破解宮廷命案！《唐宮奇案之青霧風鳴》以唐代宮廷為背景，故事從上元節發生的一樁離奇死亡事件展開，女官李佩儀（白鹿 飾）與太史丞蕭懷瑾（王星越 飾）聯手追查，逐漸揭開深宮中不為人知的祕密。
劇中案件看似各自獨立，背後卻隱藏著複雜的人性與權力鬥爭。白鹿飾演的李佩儀聰明果敢、身手不凡，王星越則展現冷靜縝密的一面，兩人一動一靜的搭檔設定相當討喜。喜歡古裝劇，卻又想看點燒腦推理的觀眾，這部可以直接加入片單。
2026陸劇推薦6：《花開錦繡》丁禹兮、鄧恩熙
《花開錦繡》講述出身名門的傅庭芸（鄧恩熙 飾），遭到至親與未婚夫背叛，被迫逃離家族，途中遇見靠販賣私鹽維生的趙凌（丁禹兮 飾）。兩人原本互不信任，卻因命運牽引結伴逃亡，逐漸從利益同盟變成彼此最重要的人。
這部劇的感情線很有層次，傅庭芸從養尊處優的千金小姐，慢慢學會獨立面對危機；趙凌雖然看似粗獷不羈，卻有著細膩又重情義的一面。丁禹兮的痞帥魅力搭配鄧恩熙的清冷氣質，讓兩人的互動充滿火花。尤其從互相嫌棄到默默守護的過程，很適合喜歡慢慢培養感情、男女主角一起成長的劇迷。
2026陸劇推薦7：《白日提燈》迪麗熱巴、陳飛宇
迪麗熱巴這次化身活了400年的鬼王，愛上的竟是壽命只有短短數十年的凡人！《白日提燈》改編自黎青燃同名小說，講述萬靈之主賀思慕（迪麗熱巴 飾）意外遇見身世神祕的少年將軍段胥（陳飛宇 飾），兩人在互相試探中逐漸動心。
賀思慕雖然擁有漫長壽命，卻始終無法真正感受人間的喜怒哀樂；段胥則背負著沉重過去，看似開朗，內心卻藏著難以癒合的傷痛。當兩人逐漸靠近，也必須面對人鬼殊途與壽命差距的殘酷現實。迪麗熱巴的冷豔鬼王造型、陳飛宇的少年將軍形象，加上跨越生死的愛情設定，讓這部奇幻古裝劇成為今年備受關注的作品。
2026陸劇推薦8：《成何體統》王楚然、丞磊
《成何體統》堪稱今年最有趣的穿越古裝劇之一！王楚然飾演的現代上班族王翠花，意外穿進一本小說，成為注定下場悽慘的妖妃庾晚音。為了保住小命，她決定想辦法討好暴君夏侯澹（丞磊 飾），沒想到對方竟然也是從現代穿越而來！
兩個知道原著劇情的人，決定聯手改寫自己的悲慘結局，從互相提防到逐漸建立信任，還在過程中發展出意想不到的感情。最讓人上癮的就是男女主角的反差萌！表面上是心狠手辣的暴君與禍國妖妃，私底下卻像兩個現代人一起研究如何破解宮廷生存遊戲。荒謬又帶點甜蜜的互動，讓整部劇充滿笑點。
2026陸劇推薦9：《嫁金釵》田曦薇、閆桉
才剛憑《逐玉》與張凌赫的超強CP感掀起話題，田曦薇的新劇《嫁金釵》又接棒登場！這次她徹底顛覆甜妹形象，一人分飾流落民間的真千金阿丑，以及心狠手辣的假千金君黛，挑戰兩種截然不同的角色。
故事講述阿丑因與君黛長得一模一樣，被安排代替對方嫁進國公府，替重傷昏迷的世子陸濯（閆桉 飾）沖喜。原本以為只是一場沒有感情的婚姻，沒想到陸濯竟突然甦醒，兩人從互相猜忌到逐漸產生情愫。
除了替嫁與先婚後愛的設定，真假千金之間的身分謎團、宅門算計，也是劇情一大看點。尤其田曦薇利用不同眼神與表情，呈現阿丑與君黛的性格差異，成為開播後的熱門討論話題。
2026陸劇推薦10：《百花殺》孟子義、何與
孟子義今年的古裝劇真的一部接一部！《百花殺》由孟子義與何與主演，講述擅長調香、心思縝密的郡主沈汐和（孟子義 飾），因政治聯姻嫁給表面病弱、實際上深藏謀略的太子蕭華雍（何與 飾）。
兩人一開始各懷心思，都想利用這段婚姻達成自己的目的，卻在一次次宮廷鬥爭中逐漸發現，對方竟是最值得信任的盟友。
比起傳統等待男主角拯救的古裝女主角，沈汐和冷靜理智，面對危機也有自己的判斷；蕭華雍則是典型的腹黑權謀型男主角，表面溫和，實際上早已算好下一步。雙強聯手的設定，讓這段婚姻充滿算計與曖昧。