2026-10-20 22:21 黛•Adele的生活隨筆
免吸管飲料杯推薦｜手搖控必備質感環保杯，免抬頭就能喝｜hó-lim Suí 免吸管透飲杯＋Belty 可調杯袋
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：hó-lim Suí 免吸管透飲杯把吸管整合入杯身，珍珠配料也能直接喝。
- 重點二：720ml 大容量搭配透光杯身，兼具質感外型與清楚查看容量的實用性。
- 重點三：Belty 可調杯袋可減輕外出負擔，整體更適合日常自備杯使用。
身為自由工作者，我經常往返工作室、咖啡廳與活動場地，一杯手搖飲也成為忙碌工作中的小小享受。
隨著購買飲料的頻率增加，我開始想養成自備杯的習慣，減少一次性飲料杯與吸管的使用。不過，一般環保杯還要另外攜帶、清洗吸管，只要多了一點麻煩，出門前就很容易打消念頭。
最近我開始使用岸下事物 hó-lim Suí 免吸管透飲杯。黑透光杯身搭配深灰色 Belty 可調杯袋，外型簡約有質感，外出攜帶也很方便。720ml大容量杯身除了可以裝入市售大杯手搖飲之外，吸飲結構也直接整合在杯中，不需要另外攜帶吸管，就連珍珠、仙草等配料也能直接飲用，很快便成為我每天外出時的必備物品。
從日常提問出發的岸下事物 Tydo Info｜全新升級，hó-lim Suí 免吸管透飲杯
岸下事物 Tydo Info 是由一群喜歡觀察生活、充滿實驗精神的設計師共同成立，從外觀、使用方式到實際機能，產品皆為台灣原創設計，將日常觀察轉化為更貼近生活的使用體驗。
他們推出的 hó-lim 飲料杯，在 Instagram 和 Threads 上一直有不少討論，我也時常看到網友分享使用心得。最近，品牌推出外觀與功能再次升級的 hó-lim Suí 免吸管透飲杯，除了延續將吸管整合進杯中的設計，也換上更具質感的透光杯身，並加入可自由切換的呼吸與閉氣模式。
對我來說，hó-lim Suí 免吸管透飲杯不只是讓出門時少帶一支吸管，也省去另外清洗吸管的麻煩，讓自備杯的攜帶、使用與清潔都變得更加簡單。
hó-lim Suí 免吸管透飲杯開箱｜珀黑透光杯身，簡約又有質感
hó-lim Suí 免吸管透飲杯共有雲灰、煙藍、杏棕與珀黑四種顏色。雲灰、煙藍與杏棕採用清透杯身，整體風格輕盈明亮；這次我選擇的珀黑則是透光黑杯身，色調沉穩內斂，又保留透飲杯原有的通透感。
第一眼看到珀黑款時，就很喜歡它簡約俐落的外型。即使還沒有裝入飲料，擺在桌面上也很有質感；裝入手搖飲後，則可以透過杯身看見飲料、配料與剩餘容量，兼顧美感與實用性。
hó-lim Suí 擁有720ml大容量，可以裝入市售大杯手搖飲，對平時習慣點大杯飲料的人來說相當實用。雖然容量充足，整體外型依然修長俐落，拿在手中不會顯得過於笨重，放在桌面上也很穩定。
我尤其喜歡它的免吸管專利結構，將吸管直接整合在杯中，不需要另外攜帶與收納。少了突出杯蓋的吸管，整體外型也更加簡潔俐落。無論喜歡清透純粹或沉穩內斂的風格，都能從四種配色中找到適合自己的選擇。
hó-lim Suí 免吸管專利結構實測｜珍珠也能輕鬆入口，免抬頭就能直接喝
第一次使用 hó-lim Suí 免吸管透飲杯時，我最好奇的是：沒有外露吸管該怎麼喝？珍珠、仙草等配料是否能順利吸起來？畢竟我平時購買手搖飲，經常會加入不同配料，這也是我挑選環保杯時很在意的細節。
hó-lim Suí 採用吸杯一體的免吸管專利結構，杯內的吸飲通道一路延伸至杯底。只要將嘴巴靠近杯蓋上的飲用口，就能直接喝到飲料。裝入茶、咖啡或鮮奶茶時，飲料入口順暢，速度也很容易控制；珍珠、仙草等配料同樣能順著通道入口，不需要刻意增加吸力。飲料逐漸見底後，剩下的飲料與配料也能繼續吸起，不必為了最後幾顆珍珠反覆傾斜或搖晃杯子。
免抬頭就口即飲也是我很喜歡的設計。坐在電腦前寫文章或回覆訊息時，只要將杯子靠近嘴邊就能喝上一口，不會因為抬高杯身而遮住螢幕。走路或外出移動時，視線也能維持在前方，飲用動作更加自然。
杯蓋少了突出的吸管，放在辦公桌上看起來更加簡潔，外出時也能減少吸管碰到臉、頭髮或沾上灰塵的情況。喝完飲料後，也省去收納與清洗細長吸管的步驟，讓自備杯更容易融入每天的生活。
hó-lim Suí 免吸管透飲杯怎麼用｜呼吸、閉氣雙模式自由切換
hó-lim Suí 在杯蓋上設計了呼吸與閉氣兩種模式，只要調整上方的氣密扣片，就能依照飲品種類與使用情境快速切換。坐下來喝飲料時可以保持透氣，準備移動時再將氣孔關閉，不需要拆卸零件或重新旋開杯蓋，操作起來簡單直覺。
呼吸模式｜適合熱飲與氣泡飲
掀開杯蓋上方的氣密扣片，就會進入呼吸模式。此時氣孔維持暢通，可以幫助杯內排氣、洩壓，適合盛裝熱飲或氣泡飲，減少飲料因杯內壓力累積而滲出的情況。
平時坐在工作室或咖啡廳慢慢喝飲料時，我也會使用呼吸模式。吸飲過程中，空氣會透過氣孔進入杯內，讓飲料可以持續沿著吸飲通道向上流動。只要將嘴巴靠近飲用口，就能順暢喝到飲料，不需要反覆開關杯蓋。平時工作時，我習慣將杯子直接放在桌面上，想喝時隨手拿起來就好。
**盛裝熱飲或氣泡飲時，請留意飲品溫度與盛裝容量，並依照產品說明正確使用。
閉氣模式｜外出攜帶更安心
準備帶著飲料移動時，只要將氣密扣片撥到側邊，就能關閉氣孔並切換至閉氣模式。氣密扣片下壓時會先自動洩壓通氣，讓杯內外的壓力逐漸平衡，再將氣孔完整關閉，減少飲料因壓力差而溢出的情況。
由於我經常往返工作室、咖啡廳與活動場地，準備移動前都會將杯嘴蓋與杯蓋同步扣緊。
**依照品牌說明，正確安裝零件、旋緊杯蓋並關閉氣孔後，可以達到基礎防漏效果，倒放時也不易滲漏。
hó-lim Suí 好清洗環保杯開箱｜四個零件拆洗，日常使用更省事
我挑選環保杯時，除了容量與外型，也很在意喝完之後是否容易清洗。尤其裝過鮮奶茶、珍珠或仙草等手搖飲後，如果零件太多、細縫太複雜，清潔起來就會增加不少負擔，也容易降低每天使用的意願。
hó-lim Suí 整個杯子只有四個主要零件，拆卸方式簡單，清洗後也能快速組裝回去。杯身採用一體成型無縫設計，內側沒有多餘接縫，清洗時可以直接沖洗與刷洗，較不容易留下飲料或配料。
透光杯身也是清潔時很實用的設計。無論是杯底、杯壁或邊角，都能直接看見是否還有茶垢、奶漬與配料殘留，不需要反覆確認。清洗完成後，將零件分開擺放，也能讓杯內保持通風，方便瀝水與晾乾。
針對杯蓋上的小孔與杯內吸飲結構，隨杯附贈的特製彎頭吸管刷可以深入清潔。刷頭能順著彎曲處移動，比較容易處理一般刷具碰不到的位置。喝完含有配料或奶類的飲品後，我會將四個零件全部拆開，分別沖洗杯身、杯蓋與吸飲通道，避免飲料殘留在細節處。
Belty 可調杯袋開箱｜深灰色寬提把，外出攜帶更方便
這次我用深灰色 Belty 可調杯袋搭配珀黑 hó-lim Suí，整體色調沉穩俐落，無論前往工作室、搭捷運或參加活動都很好搭配。
杯袋選用超細纖維皮革與金屬扣，並採用加寬提把設計，裝入720ml飲料後拿起來不易勒手。袋身可以依照上寬下窄的錐形杯自由調整，除了 hó-lim Suí，也適用於其他尺寸相近的飲料杯。
平時外出時，我的手上經常還要拿著手機、鑰匙與其他物品。有了 Belty 可調杯袋，就不需要一路握著飲料杯，背小包或手上東西較多時也更方便。加上MIT台灣製造，兼具實用性與日常搭配的質感。
hó-lim Suí 評價｜免吸管透飲杯＋Belty 可調杯袋，讓自備杯融入日常
實際使用 hó-lim Suí 後，我最喜歡的就是不需要另外攜帶吸管，依然能順利喝到珍珠、仙草等配料。720ml大容量可以裝入市售大杯手搖飲，透光杯身方便確認飲料容量與清潔狀況，四個主要零件拆洗起來十分簡單。搭配 Belty 可調杯袋後，外出時不必一直把飲料杯拿在手上，攜帶起來更加輕鬆。
如果和我一樣經常購買手搖飲、喜歡咀嚼系配料，或希望減少一次性杯子與吸管的使用，這組搭配很適合融入日常。
減塑生活不一定要一次改變所有習慣，可以先從每天願意帶出門的飲料杯開始。當攜帶、飲用與清洗都變得簡單，我也更願意持續自備飲料杯。
品牌資訊
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精華 FAQ
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它把吸管直接整合進杯身，使用時不用另外攜帶或清洗吸管，珍珠、仙草等配料也能順利入口，讓手搖飲的飲用方式更簡潔方便。
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因為它有 720ml 容量，可裝入市售大杯飲料，杯身仍維持修長俐落，不會太笨重，且透光設計能清楚看見飲料與剩餘容量。
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Belty 可調杯袋採加寬提把與可調整袋身設計，拿起來較不勒手，也能減少手上一直拿飲料的負擔，讓通勤、外出或參加活動更方便。
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