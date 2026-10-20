穿得普通卻超有錢！最會偷偷存錢的4星座，平常低調不炫富，默默累積財力

2026-10-20 17:13 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
女子漾AI製圖

有些人每天穿名牌、吃大餐，看起來生活過得相當奢華，戶頭存款卻不一定多！反觀有些人穿著樸素、花錢精打細算，私底下卻默默累積不少財富。從星座性格來看，有4個星座特別重視金錢規劃，平常不愛炫富，卻很懂得把錢花在刀口上，堪稱隱藏版存款高手，快看看自己有沒有上榜！

編輯推薦

最會偷偷存錢TOP 4：金牛座｜精打細算，最懂享受也最會存

說到理財高手，金牛座絕對榜上有名！金牛座對金錢相當有概念，買東西前習慣比較價格、評估實用性，不太容易因為一時衝動就掏錢。雖然金牛座喜歡享受美食與有質感的生活，但他們更在意東西值不值得買，寧願存久一點買真正喜歡的商品，也不想把錢浪費在不必要的消費上。

金牛座通常不會刻意炫耀自己的財力，可能穿著簡單、使用同一個包包好幾年，卻早已默默存下一筆積蓄。對他們來說，帳戶裡有錢，遠比外表看起來有錢更重要。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

最會偷偷存錢TOP 3：處女座｜每筆開銷都清楚，存錢超有紀律

處女座做事講求規劃，連花錢也不例外！他們對生活開銷相當敏感，從日常餐費、購物支出到每個月的固定費用，都希望掌握得清清楚楚。買東西之前會仔細研究評價、比較價格，甚至為了省下幾十元，也願意多花一點時間尋找優惠。

處女座的存錢能力來自長期累積的自律，不一定追求快速致富，卻很擅長控制不必要的開銷。別看他們平常生活簡單，長年下來省下的小錢，也可能慢慢累積成一筆可觀的存款。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

最會偷偷存錢TOP 2：摩羯座｜不愛炫富，默默累積資產

摩羯座堪稱12星座中的長期規劃高手！比起眼前的享受，他們更重視未來的生活保障，對金錢有明確目標，可能很早就開始規劃買房、退休金或長期儲蓄。即使收入增加，也不一定會立刻升級生活開銷，反而傾向把多出來的錢存起來。

摩羯座通常不喜歡高調展示財富，在朋友眼中可能是生活樸素、工作認真的類型，但其實對自己的財務狀況早有安排。他們相信財富需要時間累積，願意為了長遠目標延後享樂，是典型的低調實力派。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

最會偷偷存錢TOP 1：巨蟹座｜安全感來自存款，越存越安心

巨蟹座看似溫柔感性，其實非常有存錢觀念！他們重視生活安全感，習慣為家庭、居住與突發開銷預留積蓄，比起追求名牌，更願意把錢花在真正需要的地方。平時透過自己煮飯、減少衝動購物及固定儲蓄，默默累積財富。即使存款不少，也不愛對外炫耀，堪稱最容易被低估的隱藏版存款王。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

➤星座分析僅供參考與娛樂，請勿過度迷信

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座 #存錢 #金錢 #理財 #十二星座

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
hotNews__list__item--img

原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭
往下滑看更多精彩文章
【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

2026-09-23 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：75歲到80歲房貸族增至4,134件，17年暴增12倍。
  • 重點二：高齡房貸常靠寬限期撐住，期滿後月付可能暴增。
  • 重點三：保證人責任獨立存在，拋棄繼承也不一定能免債。

▋你有沒有注意過，老一輩的人把權狀放在哪裡。▋

不是保險箱。是電視櫃最下面那一格，一個鐵餅乾盒裡。裡面有權狀、有印章、有一疊用橡皮筋綁好的存摺，還有幾張已經過期的定存單，和一本記帳的小本子，最後一頁寫到三年前就停了。

那個盒子，是他們一輩子的總結。

但那個盒子裡，通常少了一樣東西。一張紙，上面寫著：這間房子，還欠銀行多少錢。

▋兩個家庭，同一個數字

我想先講兩個家庭。

第一個家庭在台北。先生 78 歲，太太 75 歲，住在一間 53 坪的房子裡。房貸還有 1,122 萬沒繳完，利率 2.48%，每個月 25 號自動扣款。先生退休前是中小企業主管，退休金一次領了，買了幾檔股票，股息每季入帳。太太沒有工作過，她的名字在契約上，簽在保證人那一欄。

第二個家庭在台中。先生 76 歲，太太 74 歲，住的房子差不多大，房貸也差不多。差別在於，他們在十年前做了一件事——把房貸清掉了。用的是先生退休那年的一筆錢，加上賣掉一間小套房的款項。

現在，兩個家庭每個月 25 號的畫面，完全不同。

第一個家庭，先生的手機會跳出一則簡訊。他看一眼，放回桌上，繼續吃飯。太太不知道那則簡訊寫什麼。

第二個家庭，25 號什麼事都沒有。

▋4,134 件，17 年，12 倍▋

根據聯徵中心最新發布的房貸統計，截至 2025 年 12 月底，全國 75 歲到 80 歲的房貸族，共有 4,134 件。17 年前，這個數字是 317 件。317 變成 4,134，增加了 12 倍，平均每年多出 225 件。

這 4,134 個人，平均房貸估值 1,800 萬，平均欠款 1,122 萬，平均利率 2.48%，中位數核貸成數 65.93%。平均住的房子，53.85 坪。

53.85 坪。這不是小房子。這是那種三房兩廳、有一個陽台、廚房可以站兩個人的房子。是孩子小時候覺得很大、長大以後覺得很舊的房子。是過年可以擠十個人回來、平常只開客廳一盞燈的房子。

講到這裡我想起一件無關的事。去年在台中上課，中場休息時有個學員拉住我，說她媽媽最近把房子過戶給弟弟了，問我這樣好不好。我還沒回答，她又補了一句：「可是房貸還沒繳完。」我說，那妳媽媽現在是房客，還是屋主。她愣在那裡，想了很久，說她不知道。

她不知道。而這件事，已經發生三個月了。

▋23,188 和 105,669，差 4.56 倍▋

我想算一筆新聞沒有算的帳。

1,122 萬，利率 2.48%。如果在寬限期，只繳利息，每個月是 23,188 元。如果進到攤還期，10 年繳完，每個月是 105,669 元。

差了 4.56 倍。

這就是為什麼很多人撐得下去。因為寬限期的時候，每個月兩萬三，退休金付得起，股息付得起。然後有一天，寬限期到了，那筆錢變成十萬五。而那個人，已經 78 歲了。

過去銀行審房貸，有幾條很硬的規定。借款人的年齡加上貸款年限，不能超過 75 到 85 年。屋齡加上貸款年限，也是同樣的上限。還有一條，月付金不能超過家庭可支配所得的三分之一。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛解釋，隨著超高齡社會到來、融資管道與工具多元化，加上補貼政策「架高天花板」，這些風險管控的硬規定，「被迫做出調整」。

他還講了一句很誠實的話。針對高資產或高貢獻的客戶，銀行願意用提升授權核決制度、專案融資等方式，進行差別化管理或動態審查。但相對來說，「銀行在成數、利率上的加減碼，也不會手軟」。

一般首購族可以貸到八成，這群人平均只拿到六成五。差了 14.07 個百分點。以 1,800 萬的房子算，那是 253 萬。

銀行沒有把門關上。銀行只是把門調窄了一點，然後把價格調高了一點。

▋這則新聞裡，最容易被滑過去的一句話▋

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提到，高齡房貸在「後續繼承時，房地產移轉時，也會考量剩餘負債的部分，多少可能有些節稅考量」。

這句話，是整則新聞裡最重要的一句，也是最容易被滑過去的一句。

我把它翻譯成白話：房貸餘額，可以從遺產總額裡面扣除。

我們算一次。假設一間房子，市價 1,800 萬。如果房貸已經清償，遺產總額是 1,800 萬，扣掉免稅額 1,333 萬，課稅的 467 萬，稅率 10%，遺產稅是 46.7 萬。如果房貸還有 1,122 萬沒繳，遺產淨額變成 678 萬，低於免稅額，遺產稅是 0 元。

省了 46.7 萬。

聽到這裡，你可能覺得，那留著房貸不是比較好。

這裡要潑個冷水。1,122 萬，利率 2.48%，一年的利息是 27.8 萬。為了省 46.7 萬，你要付多久利息。一年半，就打平了。兩年，虧 8.9 萬。三年，虧 36.8 萬。五年，虧 92.4 萬。

而這 4,134 個人平均背了多久，新聞沒有寫。但「17 年增加 12 倍」這個數字告訴我一件事——這不是一群在做短期稅務操作的人。這是一群，房貸跟著他們一起變老的人。

（以上免稅額與稅率以現行規定試算，實際仍須依個案狀況與專業評估。）

▋限定繼承和拋棄繼承，不是同一件事▋

回到台北那個家庭。

如果有一天先生走了，太太會面對什麼？

很多人以為，她可以「不要」。但「不要」有兩種，而這兩種，是完全不同的東西。

第一種叫「限定繼承」。這是現在的預設，不用去法院聲請，它自動適用。民法第 1148 條第 2 項寫得很清楚：繼承人對於被繼承人的債務，以「因繼承所得遺產」為限，負清償責任。白話講，房子值 1,800 萬，欠 1,122 萬，那就用這 1,800 萬去還那 1,122 萬。還完，剩下的歸她。還不完，她不用拿自己的錢補。

第二種叫「拋棄繼承」。那是完全不要了，房子不要，存款不要，債務也不要。但她必須在「知悉得繼承之時起三個月內」，以書面向法院聲請。

三個月。

這三個月，通常正好是辦喪事的三個月。是親戚進進出出、要決定誰捧斗、要挑日子、要處理保險理賠、要面對一堆從來沒見過的表親的三個月。而法律給她的期限，就是這三個月。過了，她就只能在限定繼承的範圍內處理。

這件事，不會有人主動告訴她。因為銀行不會，仲介不會，葬儀社不會。而她的孩子，可能也不知道有這個選項。

這不是我在推銷保險，是我在銀行端看太多客戶發現「錢卡住了」的慘痛經驗。銀行理專不一定懂得告訴你正確的資訊，因為這不在他的 KPI 裡。它只在你的權利裡。而權利，是要自己去找的。

▋她簽的那個名字，會跟她一輩子▋

但台北那個家庭，還有一個更深的問題。

太太的名字，簽在保證人那一欄。

這一點，做了二十年保險稅務顧問的人，看一眼就明白。因為她通常會在那個時候，才第一次打電話給業務。而她問的第一句話，從來不是「我要不要賣房」。

是「我這樣算不算欠錢」。

她不是怕還不起。她是怕「欠人」。這兩個字，在她那一代的字典裡，是完全不同的重量。

而答案，殘酷得讓人說不出口。

保證債務，是「她自己的債務」。不是先生的債務。

所以限定繼承救不了她。拋棄繼承也救不了她。她拋棄了先生的遺產，她還是那筆房貸的保證人。銀行可以直接向她求償全部金額。

她簽的時候，銀行的人說：「就是一個程序。」

她簽了。

那個簽名，會跟她一輩子。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。但高齡房貸這件事更殘酷——它連爭都不用爭。它只是每個月 25 號，安靜地從帳戶裡扣走一筆錢，一直扣到有一個人先撐不住為止。

而撐不住的那一天，通常不是因為錢不夠。是因為那個人發現，自己從來不知道這件事。

她住了 38 年的房子，她不知道還欠多少。她簽了字的契約，她不知道自己是保證人。她每個月看到的扣款，她不知道還剩幾年。

不是她笨。是沒有人覺得，這件事需要跟她講。

大家談感情，卻很少談現金流。大家說「這是留給你的」，卻很少說「這上面還欠多少」。

▋兩個家庭，差別只在十年前的一個決定▋

回到開頭那兩個家庭。

台北那個，每個月 25 號有一則簡訊。台中那個，每個月 25 號什麼事都沒有。

差別不在收入。差別不在房子大小。差別不在孩子孝不孝順。

差別在十年前，有一對夫妻坐下來，把房貸清掉了。

那一天他們可能吵過一架。因為那筆錢，本來可以拿去別的地方。

但他們清了。

如果你家也有房貸，或者你的父母有，我建議做兩件事，再想一個問題。

第一，找出那個鐵餅乾盒。把裡面的東西一張一張攤在桌上，權狀、印章、存摺、保單、那本記到三年前就停的小本子。然後問一個問題：這間房子，還欠多少。如果沒有人答得出來，那就是今天最該打的那通電話。

第二，把契約翻到最後一頁，數一數上面有幾個簽名。一個，是單純的房貸。兩個以上，你要多問一句：第二個名字，是共同借款人，還是保證人。這兩個詞，在法律上是完全不同的重量。

然後，想一個問題。

如果今天是你走的那天，你留下的是一間房子，還是一張每個月要繳的帳單？

你不用回答我，你回答你自己就好。


我是 JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是地政士，也不是稅務律師，但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 台北家庭到晚年仍背著1,122萬房貸，每月還會收到扣款簡訊；台中家庭則在10年前先清償房貸。兩者差別不在房屋大小，而在是否及早解除負債。

  • 聯徵中心資料顯示，75歲到80歲房貸族達4,134件，17年增加12倍，平均房貸估值1,800萬、欠款1,122萬，顯示高齡仍持房貸已成明顯趨勢。

  • 因為共同借款人與保證人的法律責任不同，尤其保證人的債務屬於自己的責任，不會因限定繼承而消失。若不知道簽名身分，家屬可能在繼承時才發現仍需還債。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台北 #家庭 #退休金 #繼承房子有貸款 #有房貸的房子 贈與

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
hotNews__list__item--img

原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭
hotNews__list__item--img

穿純樸點？賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著
往下滑看更多精彩文章
原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看

原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看

2026-10-12 17:00 女子漾／編輯周意軒

軍閥少帥遇上清寒女學生，這場戀愛從一開始就危險重重！丞磊徐若晗主演的民國陸劇《玉簟秋》於10月12日開播，從刺殺疑案、身分差距到多角感情糾葛，讓男女主角才剛相遇，就被捲進難以脫身的愛恨漩渦。原著的極端虐戀情節也成為討論焦點，但小說有多瘋、劇版會改多少，可得分開看！

《玉簟秋》劇情介紹

徐若晗飾演的葉平君家境清寒，為了籌措母親的醫藥費，前往湘西會館工作。沒想到上班第一天，就捲入刺殺虞家五少虞昶軒的風波，連自己也被當成嫌疑人。

為了洗刷冤屈，葉平君與虞昶軒立下十日內找出真兇的賭約。原本只想救母、自保的她，就此與這位難以捉摸的少帥產生交集。隨著兩人越走越近，青梅竹馬江學廷的歸來，又讓這段關係變得更加複雜。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》人物介紹

丞磊飾演虞昶軒：強勢少帥，偏偏遇上不肯低頭的她

虞昶軒是虞家五少，也是與葉平君捲入刺殺事件的關鍵人物。桀驁、強勢的他，習慣掌握局面，卻遇上一位有自己的想法、敢與他周旋的女學生。這個角色的看點，就在於他如何面對自己無法輕易掌控的人與感情。當少帥的權勢碰上葉平君的堅持，兩人的相處自然少不了試探與交鋒。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

徐若晗飾演葉平君：為救母闖入險局，努力守住人生選擇

葉平君的故事從救母開始。經濟壓力讓她走進會館，一場刺殺案又將她推向虞昶軒，生活接連出現意料之外的變化。面對身分懸殊的少帥，她必須一邊尋找脫困的方法，一邊處理逐漸滋生的感情。從清寒女學生被迫走進權勢世界，她如何保住自己的意志，是追劇時值得關注的主線。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

劉冬沁飾演江學廷：青梅竹馬歸來，感情局勢再添變數

江學廷與葉平君從小一起長大，歸國後在軍中任職。他的出現，讓葉平君與虞昶軒之間多了一段無法忽略的過往。熟悉的青梅竹馬，是否仍是記憶中的那個人？這條人物線讓感情糾葛多了幾分懸念。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

郭宇欣飾演陶紫宜：富家千金加入，愛而不得埋下危機

郭宇欣飾演的陶紫宜是一位富家千金，對虞昶軒的感情，讓她成為這場愛恨關係中的重要變數。相較於葉平君，她擁有截然不同的成長環境與處事方式。當心意得不到回應，陶紫宜會如何面對失落，又會如何影響男女主角的關係，是這個角色的戲劇重點。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點1：十日破案賭約，戀愛還沒開始就先拚命

《玉簟秋》的開場直接把女主角推進危機。葉平君與虞昶軒的交集，建立在刺殺案與嫌疑之上，兩人首先要處理的，就是眼前的生存難題。十日破案的期限，也讓角色有了必須持續接觸的理由。她要證明清白，他要查出真相，合作之中又藏著戒心，替後續的感情發展埋下引線。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點2：丞磊、徐若晗上演「對抗路CP」

從官方釋出的預告與花絮來看，兩人的互動主打試探、衝突與曖昧，包含耳垂吻、近距離交鋒等片段，讓「想靠近又不肯認輸」的氣氛成為宣傳重點。喜歡看男女主角互相過招的觀眾，可以留意兩人如何從帶著目的接近，逐漸變成會被對方牽動情緒。比起單看親密戲，這段關係中誰先卸下戒心，同樣值得追。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點3：青梅竹馬、富家千金加入，人人都有自己的執念

江學廷帶來葉平君的過往，陶紫宜則讓虞昶軒面臨另一段感情糾葛。幾個人的關係交錯，也讓男女主角的選擇無法只考慮彼此。尤其在軍閥割據的背景下，身分、利益與感情相互牽動。有人想留住愛，有人想掌握局勢，同一個決定，可能同時改變好幾個人的命運。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點4：原著「超毀三觀」話題，讓改編尺度受到關注

少帥愛上女學生的設定看似浪漫，《玉簟秋》原著卻藏著讓人倒抽一口氣的虐戀情節！小說改編自作家靈希「民國三部曲」之一，虞昶軒對葉平君的感情伴隨強烈占有欲，囚禁、強制愛等橋段，也讓這段關係充滿壓迫感。加上青梅竹馬江學廷介入，感情與權勢相互糾纏，背叛、算計與誤會接連發生，讓女主角一步步陷入困境。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點5：劇版主打亂世攜手，結局不能照小說猜

先別急著替丞磊、徐若晗這對CP心碎！《玉簟秋》小說帶有濃厚悲劇色彩，男女主角在傷害、誤會與愛恨糾葛中付出慘痛代價；劇版官方簡介則強調，虞昶軒與葉平君將突破阻隔，在戰火與命運洪流中堅定攜手，讓家國、信仰成為感情線之外的重要主題。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點6：張豐毅、徐帆等演員加盟，感情戲之外還有權勢角力

除了丞磊、徐若晗，《玉簟秋》演出陣容還包括王麗坤、代雲帆、劉冬沁、張雲龍、張豐毅、周潔瓊、昌隆、徐帆、郭宇欣與徐正溪。在這個身分與權勢影響人生選擇的故事裡，長輩、家族與各方人物的介入，都可能讓男女主角的處境更加棘手。

《玉簟秋》播出資訊
首播日期：2026年10月12日
集數：40集
主演：丞磊、徐若晗
改編原著：靈希同名小說《玉簟秋》
中國播出平台：湖南衛視、芒果TV
線上觀看：芒果TV；愛奇藝
#丞磊 #徐若晗 #玉簟秋 #陸劇片單 #陸劇推薦

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
hotNews__list__item--img

原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭
hotNews__list__item--img

穿純樸點？賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著
往下滑看更多精彩文章
網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

2026-10-15 11:22 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

古裝陸劇推陳出新，但總有幾部神作在劇迷心中擁有無法撼動的地位！今天就來為大家盤點被網友們封為「人生必看」的古裝陸劇TOP5。無論是權謀算計、宅鬥逆襲，還是懸疑辦案，這些神劇不僅劇情高潮迭起，服化道更是精緻得讓人移不開眼。趕快把這份片單收藏起來，保證讓你熬夜狂追停不下來！

推薦1. 《琅琊榜》：權謀劇無法超越的天花板

說到人生必看，這部絕對是許多人心中的古裝劇NO.1！劇情講述林殊經歷梅嶺慘案後，化身為「麒麟才子」梅長蘇回到金陵，一步步為赤焰軍洗刷冤屈的故事。這部劇之所以被封神，不僅是因為權謀算計環環相扣，更因為它跳脫了狹隘的宮廷鬥爭，展現了深厚的家國大義與君子風骨。主角梅長蘇與靖王之間深厚的羈絆，加上精良的製作與全員在線的演技，絕對是國產劇史上難以逾越的經典神作。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

推薦2. 《知否知否應是綠肥紅瘦》：宅鬥劇的巔峰之作

喜歡看女主角逆襲成長的女孩們，這部絕對是首選！故事細膩地呈現了古代大家族的恩怨情仇，女主角明蘭從一個受盡委屈的小庶女，靠著裝傻充愣與過人的智慧，一步步成為當家主母。網友評價這部劇的魅力在於「細水長流」，雖然前期劇情鋪陳較長，但明蘭充滿大智慧的處世哲學，以及與男主角顧廷燁之間勢均力敵的相互扶持，讓人越看越上癮，絕對是值得細細品味的寶藏好劇。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

推薦3. 《蘭香如故》：節奏飛快的大女主逆襲爽劇

近期討論度極高的大黑馬！由譚松韻與劉學義主演，劇情改編自小說《蘭香緣》，講述大學士府長孫女沈嘉蘭因家族蒙冤被滅門，化身三等丫鬟「許蘭香」潛伏在林府伺機逆襲的故事。這部劇最大的看點就是「節奏明快、絕不拖沓」，第一集就直接把悲慘滅門拍完，迅速進入高能宅鬥。譚松韻將落難千金的堅韌詮釋得淋漓盡致，與劉學義從互相防備到動心的感情線也充滿火花，更將女性成長與家族命運完美揉合，是一部讓人看得超級過癮的優質大劇。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

推薦4. 《長安十二時辰》：媲美美劇的古裝反恐神作

想要體驗電影級別的視覺震撼？看這部就對了！全劇將時間濃縮在長安城的「十二個時辰」（24小時）內，講述死囚張小敬與靖安司李必必須在時限內拯救長安城的故事。這部劇最受推崇的就是它空前考究的「服化道」與美術設計，完美還原了盛唐時期的繁華街市與市井百態。緊湊懸疑的劇情節奏，加上極度立體複雜的人物刻畫，讓人彷彿跟著主角們一起經歷了一場驚心動魄的長安反恐任務。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

推薦5. 《清明上河圖密碼》：煙火氣十足的市井懸疑探案

這部由實力派演員張頌文與白百何主演的作品，最特別的地方在於將北宋汴梁城的市井生活與懸疑大案完美結合。故事圍繞著大理寺底層小吏趙不尤一家五口展開，他們意外捲入轟動全城的梅船大案，一家人各顯神通一邊破案、一邊解決層出不窮的家庭瑣事。不僅懸疑感拉滿，劇中充滿煙火氣的夫妻互動與溫馨的家庭成長線也是一大亮點，讓人在跟著主角燒腦抽絲剝繭之餘，也能感受到滿滿的人情味與感動。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#古裝劇 #琅琊榜 #蘭香如故 #必看陸劇 #陸劇推薦 #長安十二時辰 #清明上河圖密碼 #知否知否應是綠肥紅瘦

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
hotNews__list__item--img

原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭
hotNews__list__item--img

穿純樸點？賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著
往下滑看更多精彩文章
田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭

田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭

2026-10-16 12:19 女子漾／編輯張念慈
田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭。圖片來源：官方微博
田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭。圖片來源：官方微博

田曦薇在《嫁金釵》挑戰真假千金，同一張臉演出兩種人生，也讓「身分反差」成為追劇看點。其實從借用別人的名字展開復仇，到隱藏身分談戀愛，陸劇也有不少精彩設定。女子漾整理7部作品，涵蓋一人分飾多角、雙重身分與命運重啟，喜歡看主角切換不同面貌的劇迷可以收藏！

圖片來源：微博＠嫁金釵官微
圖片來源：微博＠嫁金釵官微

編輯推薦

文章目錄

雙重身分陸劇1：《書卷一夢》劉宇寧切換皇子與江湖高手，自己吃自己的醋

《書卷一夢》劇情高能升溫！李一桐跟劉宇寧情感拉鋸開虐。圖/iQIYI愛奇藝國際版
《書卷一夢》劇情高能升溫！李一桐跟劉宇寧情感拉鋸開虐。圖/iQIYI愛奇藝國際版

主演：李一桐、劉宇寧

身分反差：南珩／離十六

《書卷一夢》講述女演員宋小魚意外進入劇本世界，成為女主角宋一夢，為了逃離既定的悲慘命運，想盡辦法遠離南珩，卻在一次次逃跑中，與這個被劇本定義的人物產生交集。

《書卷一夢》。圖片來源：微博
《書卷一夢》。圖片來源：微博

劉宇寧飾演的南珩，還有江湖高手離十六這層身分。同一個人用不同面貌與宋一夢相處，竟形成「兩個人的三角戀」，連吃醋都能吃到自己頭上。媒體劇評也肯定李一桐的喜劇表現，以及劉宇寧演出中不同情緒的層次。喜歡反差男主、穿書與輕喜劇的觀眾，很適合從這部入坑。iQ.com

雙重身分陸劇2：《墨雨雲間》吳謹言借千金身分回京，步步反擊太過癮

《墨雨雲間》劇照。圖片來源：微博
《墨雨雲間》劇照。圖片來源：微博

主演：吳謹言、王星越、陳鑫海

身分反差：薛芳菲／以姜梨身分歸來

《墨雨雲間》講述薛芳菲遭逢人生巨變，在相府千金姜梨的幫助下活了下來，之後借用姜梨的身分重返京城。她一邊應付姜家的複雜關係，一邊追查自身遭遇背後的真相，並與肅國公蕭蘅逐漸建立信任。

墨雨雲間。圖片來源：微博
墨雨雲間。圖片來源：微博

這部屬於「頂替身分」設定，吳謹言主要演出的是薛芳菲，以及她以姜梨之名生活的狀態。看點在於女主角明明認得眼前的仇人，卻得隱藏情緒、等待出手時機，每次試探都藏著身分被揭穿的危險。想接著《嫁金釵》看宅門交鋒、女主翻盤，這部很對味。

雙重身分陸劇3：《柳舟記》王楚然失憶變人妻，溫柔娘子藏著女寨主身分

《柳舟記》劇照。圖片來源：微博
《柳舟記》劇照。圖片來源：微博

主演：張晚意、王楚然

身分反差：失憶的商戶娘子／仰山女寨主

《柳舟記》講述柳眠棠受傷失憶後，誤將淮陽王崔行舟當成自己的丈夫，認真經營起小夫妻生活。崔行舟為了查案順勢配合，兩人卻在假夫妻關係中逐漸動了真情，原本藏起來的祕密，也讓感情面臨考驗。

圖片來源：電視劇柳舟記-微博
圖片來源：電視劇柳舟記-微博

王楚然演出的反差，是同一個人在不同記憶狀態下的面貌。柳眠棠看似溫柔，卻始終保有膽識、判斷力與經商頭腦，讓人慢慢察覺她的過往不簡單。該劇播出期間曾獲豆瓣7.8分，適合喜歡日常甜蜜、雙強互探，又想看女主角逐漸找回自己的觀眾。

雙重身分陸劇4：《蓮花樓》成毅從意氣風發劍神，變成愛裝傻的江湖郎中

《蓮花樓》劇照。圖片來源：電視劇官方微博
《蓮花樓》劇照。圖片來源：電視劇官方微博

主演：成毅、曾舜晞、肖順堯

身分反差：李相夷／李蓮花

《蓮花樓》講述四顧門門主李相夷在大戰後身受重傷，從此退出江湖，化名李蓮花，以游醫身分四處生活。原本想遠離紛爭的他，因為遇見方多病與昔日對手笛飛聲，再次被捲入一樁樁案件。

《蓮花樓》。圖片來源：微博
《蓮花樓》。圖片來源：微博

李相夷鋒芒畢露，李蓮花卻懂得退讓、裝傻，甚至一本正經地說起謊來，兩種狀態形成鮮明對照。這部值得看的地方，是身分改變背後的人生轉折：曾經想贏過所有人的少年，後來學會如何面對失去。喜歡懸疑探案，也想追一個後勁很強的角色，可以選這部。

雙重身分陸劇5：《長相思》楊紫從市井小醫師，變回背負過往的王姬

圖片來源：《長相思》官方微博
圖片來源：《長相思》官方微博

主演：楊紫、張晚意、鄧為、檀健次

身分反差：玟小六／皓翎王姬小夭

《長相思》講述流落大荒的小夭，失去原本的身分與容貌後，以玟小六的樣貌在清水鎮生活。她與瑲玹、塗山璟、相柳等人相遇，在身分逐漸揭開後，重新面對親情、愛情與自己的歸屬。

楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視
楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視

玟小六帶著市井生活磨出的圓滑與隨性，恢復王姬身分的小夭，則必須重新面對宮廷關係與童年傷痛。楊紫透過姿態、說話方式與情緒表達，讓兩種生活狀態有明顯區別。這部適合喜歡細膩人物與複雜感情線的觀眾，尤其前期清水鎮的生活，很容易讓人捨不得離開。

雙重身分陸劇6：《寧安如夢》白鹿重啟命運，張凌赫也藏著另一個名字

《寧安如夢》。圖片來源：微博
《寧安如夢》。圖片來源：微博

主演：白鹿、張凌赫、王星越、周峻緯

身分反差：姜雪寧的皇后與少女人生；謝危／薛定非

《寧安如夢》從姜雪寧的皇后人生走到盡頭展開，讓她帶著記憶重新開始，試圖避開曾經犯下的錯誤。她卻再次與謝危、張遮、燕臨等人產生交集，愈想遠離紛爭，愈被推向局勢中心。

圖片來源：寧安如夢@微博
圖片來源：寧安如夢@微博

白鹿需要呈現姜雪寧前後不同的欲望與選擇，張凌赫飾演的謝危，也藏著與薛定非身分相關的過往。表面沉穩的帝師，背後有難以放下的傷痛與執念，讓人物多了危險感。喜歡權謀、救贖與帶有壓迫感的感情拉扯，這部可以列入片單。

雙重身分陸劇7：《星落凝成糖》陳星旭一人演四角，冷面神君也有不同戀愛模式

《星落凝成糖》。圖片來源：微博
《星落凝成糖》。圖片來源：微博

主演：陳星旭、李蘭迪、陳牧馳、何宣林

角色反差：少典有琴／辣目／沒有情／聞人

《星落凝成糖》從雙生公主上錯花轎開始，原本不該成為一對的夜曇與少典有琴，意外結下姻緣。兩人從互相嫌棄到逐漸動心，後續因神識分散的設定，又帶出性格截然不同的人物。

《星落凝成糖》。圖片來源：微博
《星落凝成糖》。圖片來源：微博

陳星旭除了飾演外冷內熱的少典有琴，還演出憨直的辣目、愛財的沒有情，以及浪漫多情的聞人。他在專訪中分享，必須透過步態、神情與聲音區分角色，演出也獲得肯定。喜歡看同一位演員展現不同戀愛魅力，這部一次就能滿足，前期喜劇節奏也相當適合放鬆追。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

https://woman.udn.com/woman/story/123165/9245017?utm_source=facebook&utm_medium=udngpower&utm_campaign=fbpost

#陸劇 #嫁金釵 #田曦薇 #長相思 #蓮花樓 #墨雨雲間 #書卷一夢 #古裝陸劇 #寧安如夢

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
hotNews__list__item--img

原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭
hotNews__list__item--img

穿純樸點？賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著
往下滑看更多精彩文章
驚天大反轉！《D社》出手救了金秀賢，金賽綸2016手機鑑定曝光：「正牌男友」竟是其他藝人！5大真相懶人包一次看

驚天大反轉！《D社》出手救了金秀賢，金賽綸2016手機鑑定曝光：「正牌男友」竟是其他藝人！5大真相懶人包一次看

2026-10-13 13:29 女子漾／編輯ANDREA

南韓男神金秀賢自2025年捲入已故女星金賽綸的感情風波後，遭外界指控在女方未成年時期就與其交往，形象一度跌入谷底。儘管當時金秀賢曾痛哭召開記者會，哽咽喊冤表示：「2016年對話的人不是我！」但輿論依舊不買單。然而就在事件過後一年半，韓媒《Dispatch》（D社）於2026年10月13日震撼公開金賽綸生前的手機數位鑑定報告，不僅證實當年傳訊調情的對象另有其人，更直接揭露爆料頻道的造假內幕，替金秀賢洗刷冤屈！以下為大家整理本次《D社》曝光的5大關鍵真相懶人包

1. 警方還原4支舊手機，查無未成年交往證據

根據《Dispatch》報導，韓國警方將金賽綸生前使用過的4支手機（包含 iPhone 7、iPhone 8、iPhone SE 及 iPhone 13 mini）送交數位鑑識，全面復原通訊軟體的對話紀錄。鑑定結果顯示，在金賽綸未成年的時間點裡，完全找不到任何她與金秀賢交往的證據。

圖片來源：金秀賢 IG
圖片來源：金秀賢 IG

2. 兩年間僅聯繫3次，親密對象另有4男

報告指出，金賽綸在2017年至2018年使用 iPhone 7期間，直到2017年10月才將金秀賢加入聯絡人，且兩年間雙方的聯繫次數僅有短短3次；而在 iPhone 8 的紀錄中，同樣沒有任何交往跡象。相反地，鑑定發現金賽綸在那段期間至少與另外4名男子維持著「親密的聯繫關係」（其中包含其他男藝人），但金秀賢並不在這4人名單之中，且金賽綸與親友的私下對話也從未提及金秀賢。

圖片來源：翻攝自《Dispatch》
圖片來源：翻攝自《Dispatch》

3. 《橫豎研究所》惡意移花接木，「好想抱你」全是造假

當初引爆全網怒火的「好想抱你（想抱著妳睡）」、「我好想你」等2016年親密對話截圖，經查證是金賽綸保存在雲端的10多張聊天紀錄。原始檔案中，聊天室對象因退群或註銷而顯示為「沒有成員（不明）」，並非金秀賢。然而爆料YouTube頻道《橫豎研究所》卻將「沒有成員」惡意竄改並冠上「金秀賢」的名字對外公開，誤導大眾認為兩人自2016年（金賽綸未成年時）便開始交往。

圖片來源：翻攝自《Dispatch》
圖片來源：翻攝自《Dispatch》

4. 打字習慣與空格細節，成為排除金秀賢的鐵證

除了聯絡人紀錄外，警方也針對文字語氣與打字習慣進行深度比對。2016年該名「沒有成員」的神秘男子在傳訊時，韓文拼字與文法皆非常標準，甚至連「空格」都打得十分精確；但金秀賢本人的打字習慣則是偏愛使用「縮寫」，且平時打字幾乎不愛加空格。這項明顯的習慣差異，讓警方與《D社》進一步確認2016年的曖昧對象另有其人。

圖片來源：金賽綸 IG
圖片來源：金賽綸 IG

圖片來源：金秀賢 IG
圖片來源：金秀賢 IG

5. 真實交往時間點吻合，金秀賢獲清白正式復工

綜合警方數位鑑識與照片數據，金秀賢與金賽綸的親密合照皆拍攝於2019年至2020年間，當時金賽綸已經是大學一、二年級的成年人，完全吻合金秀賢當初在記者會上的說詞。事實上，金秀賢先前涉犯《兒童福利法》等指控，已於2026年7月獲警方作出「不移送檢方」的處分，近期他也逐步重啟演藝活動，接連現身菲律賓萬人見面會與釜山頒獎典禮。如今隨著《D社》公開鐵證，韓網風向也全面逆轉，紛紛痛批造假行為太惡劣，並感嘆金秀賢終於洗刷了這場長達一年半的冤屈。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#D社 #藝人 #韓國 #金賽綸 #金秀賢 #懶人包 #Dispatch

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
hotNews__list__item--img

原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭
hotNews__list__item--img

穿純樸點？賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著

最新文章

這4星座才是真正狠角色！表面好欺負、骨子裡超倔強，越被看扁越不服輸

這4星座才是真正狠角色！表面好欺負、骨子裡超倔強，越被看扁越不服輸

#星座生肖 #星座 #運勢 #性格

女子漾／編輯王廷羽 2026.10.20 54
《監所男子》狂掃金鐘11項！陳澤耀搶視帝「急搜紅內褲」楊祐寧備棒棒糖發全場

《監所男子》狂掃金鐘11項！陳澤耀搶視帝「急搜紅內褲」楊祐寧備棒棒糖發全場

#楊祐寧 #金鐘 #監所男子囚生記 #內褲 #施名帥 #愛奇藝 #金鐘獎

女子漾／編輯ANDREA 2026.10.20 14
越倒楣反而越強大！3星座自帶逆襲體質，人生低谷也能翻身

越倒楣反而越強大！3星座自帶逆襲體質，人生低谷也能翻身

#星座 #星座性格 #人生 #十二星座 #逆襲

女子漾／編輯金柔葳 2026.10.20 18
穿得普通卻超有錢！最會偷偷存錢的4星座，平常低調不炫富，默默累積財力

穿得普通卻超有錢！最會偷偷存錢的4星座，平常低調不炫富，默默累積財力

#星座 #存錢 #金錢 #十二星座 #理財

女子漾／編輯金柔葳 2026.10.20 551
每天限量3間！慕舍酒店×大摩主題房登場，入住送威士忌收藏杯

每天限量3間！慕舍酒店×大摩主題房登場，入住送威士忌收藏杯

#威士忌 #慕舍酒店 #飯店推薦 #台北飯店

女子漾／編輯周意軒 2026.10.20 43
Threads爆紅「一人一半」著色遊戲！情侶、閨蜜約會新玩法，台北這間店還提供免費著色紙

Threads爆紅「一人一半」著色遊戲！情侶、閨蜜約會新玩法，台北這間店還提供免費著色紙

#約會 #情侶 #台北 #休閒娛樂 #咖啡廳

女子漾／編輯金柔葳 2026.10.20 39
連晨翔升格超級奶爸！自曝「私下超愛做家事」 一打一全靠這款神隊友

連晨翔升格超級奶爸！自曝「私下超愛做家事」 一打一全靠這款神隊友

#連晨翔 #Roborock #快閃 #劉品言

女子漾／編輯ANDREA 2026.10.20 18
11團偶像集體穿水手服！VERA、F.F.O校園造型曝光，ARKis「東定CP」玩到失控

11團偶像集體穿水手服！VERA、F.F.O校園造型曝光，ARKis「東定CP」玩到失控

#偶像 #校園 #水手

女子漾／編輯金柔葳 2026.10.20 39
Netflix 10部「一看就上癮」愛情韓劇！《背著善宰跑》太好嗑、《淚之女王》虐哭　第3部甜到尖叫

Netflix 10部「一看就上癮」愛情韓劇！《背著善宰跑》太好嗑、《淚之女王》虐哭　第3部甜到尖叫

#愛情 #韓劇 #Netflix #婚姻 #邊佑錫 #戲劇推薦 #韓劇推薦

女子漾／編輯金柔葳 2026.10.20 248
選縣市長不是選口才！選戰倒數40天，如何說進選民心裡？ ——從蔣萬安、沈伯洋的專訪，看候選人的選戰語言與精準溝通

選縣市長不是選口才！選戰倒數40天，如何說進選民心裡？ ——從蔣萬安、沈伯洋的專訪，看候選人的選戰語言與精準溝通

#蔣萬安

精準溝通教練張宜真 2026.10.20 99
18+