2026-10-21 15:00 睿忒
Taylor Swift 釋出新專輯好評加曲卻褒貶不一？〈Patient Zero〉裡的故事你有跟到嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《The Life of a Showgirl: The Encore》加收4首歌，引發評價褒貶不一。
- 重點二：主打歌〈Patient Zero〉以勸世敘事描寫前任與現任情人的對照。
- 重點三：MV由Taylor Swift親自執導，帶出懸疑驚悚又貼近歌詞意涵。
Hi there，憑藉著最新專輯《The Life of a Showgirl》(2025)，Taylor Swift收獲了最成功的一次商業成績，並且也獲得了〈The Fate of Ophelia〉、〈Opalite〉兩首 Billboard Hot 100 冠軍單曲；而就在專輯發行將滿一週年之際的上個月，他也發行了豪華版專輯《The Life of a Showgirl: The Encore》(2026)，其中新收錄了包含了這次的主打單曲〈Patient Zero〉(2026) 在內的四首歌，同時又成功地以這首單曲再次斬獲一首冠軍單曲。
其實在看到《The Life of a Showgirl: The Encore》發行消息時我是不解的，畢竟 Taylor 也曾自己說過這是他認為很完美的一張專輯，沒有發行豪華版的必要，儘管如此他還是發行了豪華版，也算是矛盾得很有趣的作法。而老實說在聽到幾首加曲之後，個人覺得好像也不一定要發行豪華版，雖然也都是好聽的歌，卻沒有給人很好地延伸標準版專輯的感覺，但儘管如此，必須說〈Patient Zero〉這首主打歌還是很值得一聽的。
👉 推薦閱讀：再度打破紀錄！Taylor Swift 新專輯首支單曲〈The Fate of Ophelia〉華麗且彩蛋滿滿！
首先在〈Patient Zero〉裡，我覺得和 Taylor 原先的聲線有些不同，不曉得是刻意使用或是當下狀態不同，總覺得在這首歌中的歌聲，有些以往沒有的一絲沙啞，但卻又蠻適合出現這首歌裡，因為搭配上歌曲意涵後有製造出故事感的效果。歌曲本身是很典型的流行歌曲，也是 Taylor 很擅長的曲風，讓我有種《1989》(2014) 和《Midnighta》(2022) 混合的感覺，但不得不說在旋律部分其實沒有給出驚喜感，除了速度變化、聲音留白等一些編曲上的小細節，我認為他把很大一部分的敘事功能都放在歌詞上了。
仔細去聽會發現，這首〈Patient Zero〉所描述的關係還蠻複雜的，主要是在講述前任情人的現任情人和自己之間的對比，而這樣的對比是著重在前任情人所表現出的態度，不過總之，Taylor 的態度是偏向勸世的，他知道了前任情人的所有醜惡面，因此字裡行間都想讓愛得火熱的另一位女孩趕緊離開，這種表現手法讓人非常有畫面感，因為理解所以勸告，但對方要不要接受卻不得而知，這不就是我們生活周遭常常會有的情況嗎？
MV 方面是我覺得這次很值得讚賞的部分，影片將歌曲的氛圍完整延伸，並且又增添一些懸疑、直擊內心的感覺。劇情是 Taylor 在其中飾演了象徵前女友的鬼魂，從頭到尾觀察著前男友和現任女友的生活，並且試圖告訴著對方趕快離開男友，因為他無時無刻都想要控制、甚至加害現任女友。整部 MV 很像一部微電影，有點驚悚又讓人需要思考，我認為很好地將〈Patient Zero〉的內涵都表達了出來，最後也提一句，MV 是由 Taylor 親自執導，也難怪能夠這麼貼切地將歌曲想說的含義都傳達出來了。
Taylor Swift 這次發行豪華版的舉動，以及新增收錄的歌曲雖然給人的評價褒貶不一，但也不影響他持續在商業、排行榜上創造佳績，目前〈Patient Zero〉已經拿下了三週的 Billboard Hot 100 的冠軍，就讓我們看看有沒有機會再繼續下去。比起《The Life of a Showgirl: The Encore》，我原本是比較希望看到新專輯消息的，主因是我對 Taylor 這個專輯時代並沒有像其他專輯那麼著迷，只不過等到了幾首加曲也不錯，Taylor 出品的歌曲就算沒有大驚喜，但也都在一定的水準之上了。
👉 推薦閱讀：暗藏心事的《The Life of a Showgirl》，Taylor Swift 想表達的那些概念你看懂了嗎？
----------
🎧《The Life of a Showgirl: The Encore》官方收聽連結：taylor.lnk.to/TSTLOASTheEncore
----------
追蹤我的 Instagram：written_by_boy
追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer
追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks
精華 FAQ
-
她在《The Life of a Showgirl》發行近1年後推出《The Encore》，新增4首歌並帶來話題；但文章認為這舉動和她先前說專輯已很完整的說法有些矛盾。
-
歌曲以前任情人的現任女友為視角對照，核心是在勸對方離開危險又控制欲強的男人，呈現出理解、警告與旁觀之間的複雜情緒。
-
MV由Taylor親自執導，她化身前女友鬼魂觀察前男友與現任女友，整體像微電影，融合懸疑與驚悚感，完整傳達歌曲想說的勸世內涵。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數