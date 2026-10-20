2026-10-20 14:28 女子漾／編輯金柔葳
Netflix 10部「一看就上癮」愛情韓劇！《背著善宰跑》太好嗑、《淚之女王》虐哭 第3部甜到尖叫
最近劇荒不知道追什麼？想看甜到忍不住露出姨母笑的浪漫愛情，還是讓人哭到停不下來的虐心戀曲？從《背著善宰跑》跨越時空的雙向救贖、《現在撥打的電話》充滿張力的先婚後愛，到《淚之女王》讓人心碎的婚姻故事，每部都有讓人熬夜追劇的魅力！這次女子漾整理10部值得收藏的愛情韓劇，包含奇幻戀愛、契約婚姻、懸疑愛情與青春初戀，喜歡浪漫韓劇的劇迷快把片單存起來！
文章目錄
- Netflix愛情韓劇推薦1：《背著善宰跑》邊佑錫、金惠奫
- Netflix愛情韓劇推薦2：《現在撥打的電話》柳演錫、蔡秀彬
- Netflix愛情韓劇推薦3：《愛情怎麼翻譯？》金宣虎、高允貞
- Netflix愛情韓劇推薦4：《百日謊言》金裕貞、朴珍榮
- Netflix愛情韓劇推薦5：《戀愛充電中》金英光、蔡秀彬
- Netflix愛情韓劇推薦6：《那年，我們的夏天》崔宇植、金多美
- Netflix愛情韓劇推薦7：《無法抗拒的他》宋江、韓韶禧
- Netflix愛情韓劇推薦8：《淚之女王》金秀賢、金智媛
- Netflix愛情韓劇推薦9：《還魂》李宰旭、庭沼珉、高允貞
- Netflix愛情韓劇推薦10：《大力女子都奉順》朴寶英、朴炯植
《背著善宰跑》由邊佑錫、金惠奫主演，結合穿越時空、校園初戀與雙向救贖，播出後掀起追劇熱潮。劇情講述任率（金惠奫 飾）得知偶像柳善宰（邊佑錫 飾）離世後，意外穿越回15年前，決定改變他的命運。沒想到在一次次接近善宰的過程中，才發現對方早已默默暗戀自己多年！柳善宰深情又笨拙的模樣，加上兩人跨越時空的愛情，讓觀眾甜到心動又忍不住掉淚。
Netflix愛情韓劇推薦2：《現在撥打的電話》柳演錫、蔡秀彬
《現在撥打的電話》由柳演錫、蔡秀彬主演，結合先婚後愛、政治聯姻與懸疑元素，男主角從冷漠丈夫變身寵妻狂魔，反差魅力讓人超上頭！劇情講述總統府發言人白司彥（柳演錫 飾）與手語翻譯員洪熙珠（蔡秀彬 飾）維持三年有名無實的婚姻，直到一通神祕綁架電話打破平靜，兩人隱藏已久的情感逐漸浮現。隨著秘密揭開，夫妻關係也悄悄升溫，充滿張力的曖昧互動與吻戲更讓劇迷心動不已。
Netflix愛情韓劇推薦3：《愛情怎麼翻譯？》金宣虎、高允貞
《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高允貞主演，找來《德魯納酒店》、《還魂》編劇洪氏姊妹操刀，結合異國戀愛與浪漫喜劇。劇情講述精通多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎 飾），受聘擔任人氣女明星車茂熙（高允貞 飾）的翻譯，兩人在跨國工作中朝夕相處，逐漸擦出愛火。然而，一個習慣理性思考、精準傳達，另一個卻總是口是心非，加上明星身分帶來的壓力，讓這段戀情誤會不斷。明明能翻譯各國語言，卻偏偏讀不懂喜歡的人的心，兩人從互相試探到逐漸動心，曖昧拉扯與高顏值CP火花成為最大看點。
Netflix愛情韓劇推薦4：《百日謊言》金裕貞、朴珍榮
《百日謊言》由金裕貞、朴珍榮主演，結合諜報懸疑、身分偽裝與禁忌戀愛，故事背景設定在1932年的京城。劇情講述身手俐落的女神偷李佳景（金裕貞 飾），為執行祕密任務化名金瑞熙，潛入戒備森嚴的朝鮮總督府，卻意外與菁英翻譯官金泰雄（朴珍榮 飾）產生情愫。兩人各自隱藏真實目的，在試探與猜忌中逐漸動心，偏偏一旦身分曝光，就可能危及彼此性命。諜報任務與愛情交錯，加上充滿危機的曖昧拉扯，讓劇情更加扣人心弦。
Netflix愛情韓劇推薦5：《戀愛充電中》金英光、蔡秀彬
Netflix愛情韓劇推薦5：《戀愛充電中》金英光、蔡秀彬
靠身體接觸就能替人工心臟充電，這種戀愛設定也太特別！《戀愛充電中》由金英光、蔡秀彬主演，結合奇幻元素與契約戀愛，講述依靠人工心臟維生的財閥三代白浩朗（金英光 飾），意外遇見因童年遭雷擊而擁有特殊帶電體質的編劇羅寶培（蔡秀彬 飾）。原本無法與人正常接觸的羅寶培，竟能透過身體接觸替白浩朗充電！兩人因此簽下為期三個月的接觸契約，從各取所需到逐漸動心，曖昧互動加上超萌身高差，讓這段奇幻戀情充滿甜蜜看點。
Netflix愛情韓劇推薦6：《那年，我們的夏天》崔宇植、金多美
分手後，真的能和前任當陌生人嗎？《那年，我們的夏天》由崔宇植、金多美主演，兩人飾演高中時因拍攝紀錄片相戀，卻在交往多年後不歡而散的情侶。沒想到分手5年後，當年的紀錄片意外爆紅，讓崔雄與國延秀被迫再次面對彼此。明明心裡還有對方，見面卻總是吵個不停，隨著過去分手的真相逐漸揭開，兩人才發現當年有太多沒說出口的委屈與遺憾。劇中沒有轟轟烈烈的愛情，卻把前任重逢的尷尬、嘴硬與放不下拍得格外真實，細膩又療癒的氛圍讓人看完後勁十足。
Netflix愛情韓劇推薦7：《無法抗拒的他》宋江、韓韶禧
明知道對方可能是渣男，卻還是忍不住心動！《無法抗拒的他》由宋江、韓韶禧主演，改編自同名網路漫畫，講述剛經歷感情背叛的美術系學生劉娜比（韓韶禧 飾），遇上帥氣又擅長撩人的朴宰彥（宋江 飾）。對方明明不想談戀愛，卻總是主動靠近、釋放曖昧訊號，讓娜比越陷越深。兩人從互相吸引到發展出親密關係，卻始終無法確認彼此的心意。宋江與韓韶禧充滿張力的吻戲、若即若離的互動，加上讓人又愛又恨的渣男設定，讓觀眾一邊替女主角著急，一邊又忍不住繼續追下去。
Netflix愛情韓劇推薦8：《淚之女王》金秀賢、金智媛
結婚三年，曾經深愛彼此的夫妻竟走到離婚邊緣！《淚之女王》由金秀賢、金智媛主演，結合豪門鬥爭、婚姻危機與虐心愛情。劇情講述出身平凡的白賢宇（金秀賢 飾），婚後成為Queens集團千金洪海仁（金智媛 飾）的丈夫，卻因家族壓力與夫妻失和，偷偷準備離婚。沒想到洪海仁突然被診斷罹患重病，讓兩人的婚姻迎來重大轉折。從相看兩厭到重新找回愛情，過程中還得面對財閥家族的陰謀與背叛，金秀賢與金智媛細膩的演技，加上甜虐交織的劇情，讓不少觀眾哭到停不下來。
Netflix愛情韓劇推薦9：《還魂》李宰旭、庭沼珉、高允貞
《還魂》由李宰旭主演，第一季搭檔庭沼珉、第二季則由高允貞接棒，結合奇幻術法、靈魂交換與虐心愛情。故事以架空的「大湖國」為背景，講述無法修煉術法的貴族少爺張煜（李宰旭 飾），意外遇見靈魂困在弱女子無德體內的天下第一殺手落壽，兩人從祕密師徒逐漸發展成戀人，卻因身世與還魂術的陰謀面臨生死考驗。第一季的悲劇結局讓劇迷心碎，第二季更迎來失去記憶的落壽與張煜再次相遇，明明忘了彼此，卻仍不自覺受到吸引。跨越兩季的宿命愛情，加上精彩武打與高顏值CP，讓人一追就停不下來。
Netflix愛情韓劇推薦10：《大力女子都奉順》朴寶英、朴炯植
嬌小女生竟然擁有驚人怪力，還被霸道總裁聘來當保鑣！《大力女子都奉順》由朴寶英、朴炯植主演，結合奇幻超能力、懸疑犯罪與高甜愛情。劇情講述天生神力的都奉順（朴寶英 飾），意外被遊戲公司CEO安敏赫（朴炯植 飾）看中，成為他的貼身保鑣。原本是老闆與員工的關係，沒想到安敏赫竟先一步動心，從霸氣總裁變成愛撒嬌的黏人男友，還得面對奉順青梅竹馬帶來的三角戀情！兩人超萌的「狗狗CP」互動、甜到犯規的吻戲，加上緊張刺激的犯罪案件，讓這部劇至今仍是許多韓劇迷心中的經典。
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