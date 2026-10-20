2026-10-20 12:17 精準溝通教練張宜真
選縣市長不是選口才！選戰倒數40天，如何說進選民心裡？ ——從蔣萬安、沈伯洋的專訪，看候選人的選戰語言與精準溝通
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：選縣市長重點是政見、遠見與執行力，不是口才好壞。
- 重點二：主帥應聚焦政策說明，負面攻防交給幕僚處理。
- 重點三：選戰溝通要白話精準，並透過多平台高調宣傳成果。
選縣市長不是選口才！選戰倒數40天，如何說進選民心裡？
——從蔣萬安、沈伯洋的專訪，看候選人的選戰語言與精準溝通
看完台北市長蔣萬安和沈伯洋接受《少康戰情室》專訪，我有6個觀察，從選戰語言的角度，提供所有候選人參考。
沈伯洋答話比較輕鬆，說話很鬆；蔣萬安則是正經八百，比較嚴肅。
兩個人展現不同的人格特質，各有各的風格。候選人做自己就好，沒有誰比較好壞。
先說結論：選市長，絕對不是選口才最好的人。要選的是有遠見、有創意、會做事的人。
但在選戰倒數40天的關鍵時刻，如何透過精準溝通，抓住中間選民的心？我曾經幫兩位縣長打過選戰，我認為有六個重點。
▋1．主帥推政見，負面攻防交給幕僚
中間選民想聽什麼？
候選人的政見、對城市的遠見，以及過去打過選戰的經驗。
我認為，主帥要展現高度與遠見。過去做了什麼、現在正在做什麼，以及未來對城市有什麼規劃，都應該提出具體計畫，讓民眾看見城市的發展方向。
至於負面攻防、貼標籤，可以交給發言人處理，讓主帥把時間留給重要的政策議題說明。
我認同沈伯洋說的，選戰要打得快樂，提出運動驛站，讓民眾有感；蔣萬安也提出對台北市的長遠規劃，例如AI園區。
政策可以攻防，有贊成有反對，但候選人更要讓民眾看見，自己能帶給城市什麼樣的未來。
▋2．先講結論，再講3個理由
接受媒體專訪，已經成為台北市長選戰的重要指標。
面對媒體人尖銳的提問，候選人必須在短時間內做出回應。尤其是辯論，更有時間限制，如何掌握時間，避免回答落落長，是候選人的必修課。
最有效的溝通方式就是：先講結論，再講3個理由。
抓住3個重點，把理由講清楚就好。民眾的記憶有限，3個理由剛剛好。
▋3．越白話，越容易讓民眾記住
選戰語言有一個重要原則：讓民眾聽得懂，才有機會記得住。
1994年台北市長選舉，國民黨候選人黃大洲提出「台北新象，大洲情」的競選口號。
對手陳水扁則利用台語諧音，將口號解讀成「台北親像大蟾蜍」，形成鮮明的諷刺效果，也成為台灣選舉史上令人印象深刻的文宣攻防。
這就是語言的力量。
一句話要讓民眾記得住，就要朗朗上口。把複雜的政策，轉化成民眾聽得懂、說得出口、記得住的語言。
▋4．幕僚要快速掌握議題，替主帥做好推演
選戰每天都有不同議題出現。
幕僚必須掌握新聞脈動，預判媒體可能怎麼問，立即提供主帥可以使用的回應版本。
我認為，幕僚至少要做好三件事：
第一， 模擬媒體問題。新聞隨時在變，主帥身邊必須有幕僚隨時掌握新聞脈動。
第二，增加媒體曝光，只要有公開行程，就是要給媒體提問，。甚至，主動回應，製造新聞，成為議題，成為標題。
誰掌握新聞議題，誰就多勝算。
第三，給候選人回答，越精簡越好，最好一句話就能成為新聞標題。
這考驗的不只是候選人的臨場反應，更是整個競選團隊的新聞敏感度、議題判斷力與危機處理能力。
好的幕僚，要讓主帥有準備；好的回應，要讓媒體有焦點，好的主帥，要善用幕僚的建議。
▋5．面對質疑，懂得把危機變成行銷機會
蔣萬安被酸，只會講輝達、鮮奶、大巨蛋。
這讓我想起當年幫邱縣長打選戰時，我們也被對手批評，只會「三會」：燈會、演唱會、記者會。
換個角度看，這也證明我們真的很會行銷！
選戰被攻擊的點，可能就是行銷點、新聞點。
當然，關鍵在於候選人能不能把焦點轉化為政策說明與施政成果，讓民眾了解政策的必要性。
這也是危機處理的重要觀念：面對質疑，先判斷、再回應，想辦法把議題帶回自己擅長的戰場。
▋6．海陸空整合高調行銷，不能只做事、不宣傳
過去的選舉，靠電視、靠報紙；現在則要掌握Threads、Instagram、Facebook、Podcast等新媒體。
不同平台有不同受眾，必須運用不同的語言、形式與內容，讓政見真正走進民眾的生活。
趙少康在節目中直言，蔣萬安和郝龍斌市長一樣，做了很多，但民眾不知道。蔣萬安也坦言，宣傳策略需要加強。
這句話值得所有候選人思考。
做了很多，民眾卻不知道，施政成果就很難轉化成選票。
所以，候選人必須高調行銷，把做過的事、正在做的事，以及未來要做的事，透過海陸空媒體，一項一項說清楚。
好的政見，需要有力宣傳；好的施政，需要好的行銷。
選戰比的是政策、執行力與策略。
候選人不必人人都是口才高手，也不必刻意貶損對手。
打造個人品牌，才能贏得信任；把政見說清楚，才能讓民眾看見。
做得好，是實力；說得清楚，是能力；讓民眾看見，才有機會贏得信任。
這才是精準溝通，也是選戰真正的功課。
精華 FAQ
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文章認為選縣市長重點不在口才多好，而在候選人是否具備遠見、創意與做事能力。真正要爭取的是選民對政見、執行力與城市未來方向的認同。
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最有效的方式是先講結論，再補3個理由。這樣能在短時間內把重點說清楚，也方便媒體剪成標題，讓選民更容易理解與記住。
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幕僚要快速掌握議題、模擬媒體提問並準備精簡回應；候選人則專注政策與願景。面對質疑時，也要把危機轉成行銷機會，透過多平台宣傳施政成果。
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