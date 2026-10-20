2026-10-20 12:05 女子漾／編輯金柔葳
《Doctor X》肝臟刻字竟有真實案例！英國名醫偷留4公分「姓名縮寫」，離譜下場曝光
韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》劇情越來越驚悚！張勝祖飾演的外科醫師「羅大一」，表面上是溫柔可靠的醫師，私下卻藏著令人毛骨悚然的祕密。第4集金智媛飾演的桂水晶在手術中，意外發現病人的肝臟竟被刻上「DN」字樣，讓不少觀眾看傻眼。沒想到，這種離譜行為在現實中真的發生過！英國一名資深外科醫師曾偷偷在兩名病人的肝臟留下自己的姓名縮寫，直到另一場手術才東窗事發，最終不僅吃上官司，連醫師資格也被取消。
《Doctor X》羅大一真面目曝光！竟在病人肝臟留下名字
《Doctor X：白色黑手黨時代》第4集迎來令人震驚的反轉！張勝祖飾演的羅大一原本以親切、專業的形象登場，還曾以軍醫身分救過病人性命，沒想到看似完美的外表下，竟藏著扭曲的一面。
劇中桂水晶替羅大一過去救治的病人動手術時，意外發現肝臟表面出現「DN」兩個字母，正是羅大一英文稱呼的縮寫。更讓人不舒服的是，羅大一還曾在手術過程中，把手伸進病人腹腔內與桂水晶握手，完全無視醫療專業應有的界線。這段劇情讓觀眾直呼太誇張，但現實中，英國早在2013年就發生過類似的器官刻字事件。
英國名醫竟在病人肝臟「簽名」！兩次手術都留下SB
事件主角是英國移植外科醫師西蒙・布蘭霍爾（Simon Bramhall），當時任職於伯明罕伊莉莎白女王醫院，擁有多年肝臟移植手術經驗。2013年2月及8月，他在兩場肝臟移植手術中，趁病人全身麻醉、毫無知覺時，使用手術器械在移植肝臟表面留下「SB」兩個字母，也就是自己姓名的縮寫。
根據英國媒體報導，他使用的工具並非手術刀，而是醫療上用於止血的「氬氣束凝固器」。這項設備可以透過能量作用於組織表面，沒想到卻被他拿來當成簽名工具，留下約4公分高的字母。由於病人當時完全不知情，也沒有同意這項行為，事件曝光後引發外界譁然。
以為沒人發現？病人一週後再動手術，祕密意外曝光
布蘭霍爾原本以為自己的行為不會被發現，沒想到其中一名病人在移植手術後，因器官功能出現問題，需要再次接受手術。另一名外科醫師在檢查肝臟時，意外看見表面留下的「SB」字樣，才讓這起離譜事件曝光。醫療團隊當時也拍下照片，作為後續調查的重要資料。
不過，根據《英國醫學期刊》（The BMJ）報導，病人移植肝臟失去功能的原因，與原本的移植手術無關，沒有證據顯示是刻字直接造成器官衰竭。儘管如此，在病人不知情的情況下，擅自於器官留下記號，仍然涉及嚴重的醫療倫理與病人自主權問題。
為何要在病人肝臟刻字？醫師竟稱想紓解手術壓力
更讓人難以理解的是，布蘭霍爾事後解釋，自己會做出這種行為，是想在漫長又困難的移植手術後，緩解手術室內的緊張氣氛。他承認這是欠缺考慮的愚蠢行為，並對自己的所作所為表達悔意。
然而，對病人而言，真正受到傷害的不只有身體。其中一名病人在得知事件後，出現嚴重且持續的心理影響。原本將生命交付給醫師，卻發現自己在麻醉期間被擅自留下記號，讓醫病之間最基本的信任受到衝擊。
英國醫師肝臟刻字下場曝光！罰款43萬元、最終遭除名
事件曝光後，布蘭霍爾於2014年離職，2017年承認兩項普通襲擊罪，隔年被判罰款1萬英鎊（當時約新台幣40多萬元）、12個月社區處分及120小時無償工作。儘管2020年一度僅被停職5個月，甚至曾獲准恢復行醫，但經監管機構上訴後，最終於2022年1月遭正式除名，結束近9年的醫療紀律爭議。
精華 FAQ
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因為劇中羅大一在病人肝臟表面留下「DN」縮寫，還在手術過程做出不合專業的舉動，讓觀眾直呼離譜，也揭露他表面溫和、私下扭曲的一面。
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主角是英國移植外科醫師西蒙・布蘭霍爾，他在2013年兩場肝臟移植手術中，趁病人麻醉時用器械在肝臟表面刻下「SB」兩個字母。
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事件曝光後，布蘭霍爾先在2017年認罪，隔年被判罰款1萬英鎊與社區處分；之後雖一度恢復行醫，但最終在2022年1月被正式除名。
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