2026-10-20 08:25 女子漾／編輯周意軒
《尚公主》10/23 Disney+開播！孟子義撩上李昀銳，劇情、人物介紹與5大看點一次看
「昀牽孟繞」CP又有新作品可以追了！孟子義、李昀銳主演的古裝劇《尚公主》，宣布將於10月23日在Disney+上線。這次兩人化身霸氣公主與溫潤書生，從各取所需的結盟，慢慢走向交付真心的愛情。光是預告裡的主動撩撥與曖昧對話，就讓人想知道，這場看似由公主掌控的感情，最後究竟誰先淪陷？
女子漾整理《尚公主》劇情、主要人物與5大看點，開播前先認識這對滿腹心思的古裝CP！
《尚公主》在演什麼？公主與寒門書生從利益結盟到相愛
《尚公主》講述大朝丹陽公主暮晚搖（孟子義飾），曾遠赴外邦和親，歷經屈辱與生死考驗後歸來。她不願再任人安排婚姻與人生，決定親自爭取能夠保護自己的權勢。返京途中，暮晚搖在嶺南遇見寒門書生言尚（李昀銳飾），看出他外表謙遜，實則胸有才略，於是出言提點、暗中相助。言尚隨後前往長安應考，逐步踏入朝堂，也與公主建立起彼此需要的盟友關係。
一個想掌握命運，一個努力跨越出身限制，兩人在權力角逐中互相試探，也在一次次危機裡看見對方的真心。原本帶著算計的靠近，逐漸變成捨不得放手的牽掛。
《尚公主》人物介紹
1. 暮晚搖／孟子義飾
暮晚搖是大朝嫡出公主，封號「丹陽公主」。明豔張揚的外表下，藏著歷經磨難後的清醒與戒心。曾被安排遠赴外邦聯姻的她，深知身分尊貴也未必能決定自己的未來，因此歸來後積極培植勢力。面對言尚，她最初看中的是他的才華與潛力，主動靠近也帶著試探。當這名書生逐漸走進心裡，習慣掌控局面的公主，也開始有了難以計算的情感。
2. 言尚／李昀銳飾
言尚字石生，出身寒門，是一名外表溫潤、處事謙遜的書生。他有才學，也有自己的判斷與謀略，在暮晚搖提點後赴京應考，展開仕途。與公主之間的身分差距，讓這段感情多了現實考驗。預告中，他說出「我會一直往上爬，直到足以成為你的籌碼」，既透露向上走的決心，也讓人看見他想與暮晚搖並肩的心意。
3. 其他主要人物
吳漢坤飾演的楊嗣、全伊倫飾演的劉文吉，以及李孝謙飾演的韋樹，也將加入朝堂群像。他們與言尚的仕途、主角群所面對的政局變化有所交集，各自如何影響局勢，將隨劇情展開。
《尚公主》5大看點
1. 孟子義化身霸氣公主，自己的命運自己爭
暮晚搖的吸引力，在於她經歷過被安排、被犧牲的人生，回來後選擇主動布局。她懂得利用身分與資源，也敢表露自己的企圖心。從和親公主到朝堂上的布局者，如何一步步替自己爭取選擇權，是角色值得關注的成長線。
2. 李昀銳溫潤外表藏心思，書生也有反過來拿捏的一天
言尚看起來白淨斯文，面對公主的撩撥卻未必只能招架。明知對方的靠近帶著目的，他仍一步步走向她，讓兩人的關係多了幾分難以看透的曖昧。這名寒門書生如何在官場站穩腳步，又如何回應公主的試探，也讓角色在愛情之外多了事業看點。
3. 公主主動出招，曖昧對話讓人忍不住重播
Disney+釋出的預告中，暮晚搖從半露香肩要求言尚服侍入浴，到撫過雙唇、拉住衣領，主動出招的姿態相當搶眼。言尚則以一句「公主，我滴酒便醉，可是今日我想嘗一嘗」回應，讓原本充滿試探的互動瞬間升溫。兩人嘴上與行動上的交鋒，也成為這段戀情最勾人的地方。
4. 愛情與權謀交織，兩人都想成為能保護彼此的人
《尚公主》除了浪漫感情，也將故事放進皇權、世家與朝臣角力的局勢裡。暮晚搖需要能夠信任的盟友，言尚則必須面對寒門出身帶來的阻礙。當兩人的利益、立場與感情逐漸纏在一起，每一次選擇都可能影響彼此。從互相借力到願意交付後背，這段關係的轉變，也讓甜蜜橋段多了情感分量。
5. 孟子義、李昀銳三搭，雪中相擁戲也有兩人的巧思
第三次合作的孟子義與李昀銳，戲外默契同樣是焦點。孟子義分享，兩人會利用休息時間討論劇本，也會即興演出尋找感覺，劇中雪中浪漫相擁的橋段，就是共同提出增添的。李昀銳則形容孟子義是片場的「快樂源泉」，開朗的個性讓合作氣氛輕鬆自在。從討論角色到拍攝沉重戲碼時互相安慰，這份熟悉感將如何呈現在公主與書生的愛情裡，也是粉絲關注的看點。
《尚公主》播出資訊
劇名：《尚公主》
主演：李昀銳、孟子義
上線日期：2026年10月23日
播出平台：Disney+
從帶著目的的靠近，到心甘情願成為對方的依靠，《尚公主》將讓孟子義與李昀銳再度展開一場甜蜜又藏著心機的古裝戀愛。