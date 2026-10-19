2026-10-19 18:49 女子漾／編輯王廷羽
《宛如星辰的你》5個拍攝幕後故事！橫濱流星暴瘦14公斤、廣瀨鈴追問髮圈之謎，松村北斗私下超暖
日本男神橫濱流星、女神廣瀨鈴主演的愛情電影《宛如星辰的你》正式在台上映！兩人首度攜手來台宣傳，與導演藤井道人現身台北，吸引上千名粉絲朝聖。這部橫跨15年的虐心愛情故事，不只讓觀眾哭到衛生紙不夠用，幕後更藏著不少有趣故事！以下整理《宛如星辰的你》5大幕後亮點，一起看看演員們在鏡頭外的真實互動吧！
文章目錄
《宛如星辰的你》幕後1. 橫濱流星為戲暴瘦14公斤，最瘦只剩48公斤
《宛如星辰的你》幕後1. 橫濱流星為戲暴瘦14公斤，最瘦只剩48公斤
為了演出男主角櫂長達15年的人生變化，橫濱流星這次在體態上做了不少調整。飾演高中生時，他的體重約62公斤，到了東京生活的階段維持在58公斤，故事後期更瘦到只剩48公斤，前後足足相差14公斤。
橫濱流星分享，為了配合角色需求，他會減少高脂肪、高熱量食物的攝取，但不會刻意斷食，以免影響肌肉量與代謝。除了外型上的改變，角色在後期經歷人生低潮，也讓他在表演時承受不少心理壓力。
《宛如星辰的你》幕後2. 女生髮圈成最大疑問，廣瀨鈴要求橫濱流星好好回答
《宛如星辰的你》幕後2. 女生髮圈成最大疑問，廣瀨鈴要求橫濱流星好好回答
電影裡的一條女生髮圈，意外成為台灣影迷最在意的細節之一！映後見面會上，有觀眾好奇提問，明明櫂那麼愛曉海，為什麼家裡還會出現其他女生的髮圈？
聽到這個問題，廣瀨鈴立刻對觀眾比出大拇指，還提醒橫濱流星要好好回答。沒想到橫濱流星笑著說：「人生就是一言難盡吧！」接著把問題交給導演藤井道人，結果導演也回了同一句話，讓全場笑聲不斷。藤井道人透露，原本曾考慮剪掉這段情節，後來還是決定留下，因為他希望觀眾看見櫂也會犯錯、有不完美的一面，讓角色更貼近真實生活。
《宛如星辰的你》幕後3. 橫濱流星、松村北斗怎麼變熟的？竟然是因為頭痛
《宛如星辰的你》幕後3. 橫濱流星、松村北斗怎麼變熟的？竟然是因為頭痛
松村北斗在片中飾演櫂的漫畫創作夥伴「尚人」，兩人一起追逐夢想，戲外也建立了好交情。橫濱流星透露，雖然之前沒有和松村北斗見過面，但一直很欣賞他的演技，也覺得對方和角色一樣，有著溫柔、細膩又堅定的特質。兩人在片場相當聊得來，連藤井道人都笑說，第一次看到橫濱流星拍戲時說這麼多話。
松村北斗則分享，有次橫濱流星頭痛，突然問他：「北斗我頭好痛，你有推薦的針灸師嗎？」於是他便幫忙預約。沒想到這個小插曲，也成為兩人熟絡起來的契機。
《宛如星辰的你》幕後4. 橫濱流星親筆寫信給原著作者，廣瀨鈴一看故事就想演
《宛如星辰的你》幕後4. 橫濱流星親筆寫信給原著作者，廣瀨鈴一看故事就想演
橫濱流星對《宛如星辰的你》相當有感情，甚至在電影開拍前，就主動向原著作者表達想拍攝這部作品的心意。他透露，自己讀完小說後深受感動，因此親筆寫信給作者，希望能將故事搬上大銀幕，並交由藤井道人執導。他認為這是一部很容易讓人產生共鳴的作品，也希望觀眾看完後能留下屬於自己的感受。
廣瀨鈴同樣被故事吸引，她表示，作品中有許多不同形式的愛，讓她覺得自己一定要參與演出。導演藤井道人則分享，電影透過15年的時間跨度，呈現兩人在不同人生階段的選擇與改變，拍攝過程也讓他深深投入這段愛情故事。
《宛如星辰的你》幕後5. 心中的「一番星」是誰？廣瀨鈴把答案送給身邊的人
《宛如星辰的你》幕後5. 心中的「一番星」是誰？廣瀨鈴把答案送給身邊的人
電影原著曾被形容為如同「一番星」般的存在，三位主創也在台灣分享，自己心中最重要的那顆星是什麼。橫濱流星毫不猶豫地回答《宛如星辰的你》，廣瀨鈴則認為，不一定要選出某個特定人物，所有曾經影響過自己的人，都可以是生命中的一番星，包括這次合作的橫濱流星與藤井道人。
藤井道人也把答案留給一路陪伴自己的工作夥伴。他透露，這次電影的攝影團隊，正是先前《青春18×2 通往有你的旅程》的合作班底，能夠再次與熟悉的團隊完成作品，對他來說很有意義。
《宛如星辰的你》劇情介紹
《宛如星辰的你》劇情介紹
《宛如星辰的你》故事從瀨戶內海的小島展開，從京都轉學而來的高中生櫂（橫濱流星 飾），遇見在島上長大、喜歡刺繡的少女曉海（廣瀨鈴 飾）。兩人從相識、相戀到各自追逐夢想，隨著時間過去，也不得不面對家庭、現實與感情之間的選擇。
《宛如星辰的你》10月16日在台上映，電影上映後，不少台灣觀眾都被這段愛情打動，有人直呼「哭了兩次」、「眼淚擦不完」，也有人覺得故事的寫實感讓人想起《花束般的戀愛》，尤其松村北斗的戲份更讓不少觀眾留下深刻印象。
精華 FAQ
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為了呈現角色15年的人生變化，橫濱流星從高中生階段約62公斤，之後維持在58公斤，後期更瘦到48公斤，前後共減重14公斤，並控制飲食避免影響肌肉量與代謝。
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有觀眾好奇，明明櫂很愛曉海，家裡卻出現其他女生髮圈。廣瀨鈴當場提醒橫濱流星回答，他卻笑稱「人生就是一言難盡吧」，導演也認為這能呈現角色的不完美。
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兩人原本不熟，但橫濱流星有次頭痛，主動向松村北斗詢問是否有推薦針灸師，對方還幫忙預約，成了彼此熟絡的契機。之後兩人在片場越聊越多，感情也更好。
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