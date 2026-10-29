【急奔醫院救人，名醫朱志生再也沒能回家】—— 英雄倒下之後，留給妻子的不該是動彈不得的冰冷帳本

2026-10-29 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：朱醫師猝逝後，家屬面臨喪偶悲痛與財務凍結壓力。
  • 重點二：單一資產全登記丈夫名下，易引發繼承與現金流斷裂。
  • 重點三：文章主張及早配置剩餘財產分配、保單受益人與自由處分金。

▋玄關那盞昏黃的夜燈，在無數個寒夜裡，總是無聲地亮著 ▋


身為頂尖心臟科權威的妻子，生活早已被一通通突如其來的急診鈴聲敲擊得支離破碎。

多少次，身邊的男人剛闔上疲憊的雙眼，便因為電話另一端病患心肌梗塞的危急呼喚，匆匆套上風衣、留下一句「急診有刀」便奪門而出。二十多年的婚姻裡，她習慣了深夜驚醒後的空蕩被窩，習慣了一個人收拾家裡的柴米油鹽、操持長輩的照護與孩子的課業。

她用無怨無悔的隱忍與成全，成全了他在醫界受萬人敬仰的崇高榮光。她始終相信，夫妻之間這份深沉的默契與相守，足以抵禦世間所有的狂風暴雨。直到那一夜，丈夫在冷清的博愛路上為了一隻貓而重重摔下，那盞為他等門的微光，再也等不到熟悉的鑰匙轉動聲。

救人的英雄在悲壯中長眠了，社會的嘆息與追思終將隨著時間淡去。但在聚光燈熄滅之後，真正要獨自走進漫長黑夜裡的，卻是那個被留在長桌旁、連眼淚都還來不及風乾的未亡人。

▋光環背後的陰影：隱藏在體面生活下的資源斷層 ▋

許多優秀的女性在走入婚姻之後，為了成就伴侶的理想，漸漸將自己的身影退進了生活的暗處。在外人眼中，丈夫是醫術精湛的主任名醫，擁有優渥的收入與體面的社會地位，住在市區指標大樓裡，孩子受著最好的教育。這幅生活畫卷看似無懈可擊，但唯有持家的妻子自己心底清楚，家裡遮風避雨的房產、高額的理財基金與核心的銀行戶頭，登記的名字始終只有丈夫一人。

這從來不是出於防備，而是源自相愛時毫無保留的信任。然而，當這根支撐全家命運的頂樑柱在毫秒之間驟然折斷，這種原本建立在深情之上的單一資產結構，卻在瞬間反轉成最冷酷的制度枷鎖。

銀行帳戶在身故通報發出後依法全面凍結，房貸扣款失敗的催繳通知悄然寄來，甚至連孩子下個月的生活開銷都失去了調度源頭。習慣了依靠丈夫經濟後盾的女人，在承受錐心喪偶之痛的同時，猛然發現自己連要從銀行領出幾萬元支應家庭日常，都可能因為未經全體法定繼承人的書面同意，而背負上民法侵權與刑事追訴的巨大陰影。

深愛從不需要防備，但冰冷的法條面前，從來不相信眼淚。

▋拒絕盲目妥協：女性必須親手握緊的法律盾牌 ▋

在傳統觀念的道德裹脅下，許多女性在面對喪偶後的財產重組時，往往習慣選擇隱忍與退縮，深怕自己開口談錢，會顯得薄情寡義。但在嚴密精準的法律天平上，過度的退讓換不來長久的安穩，只會讓自己與未成年子女在失去至親之後，連最後的尊嚴也被現實剝奪殆盡。

身處在以伴侶為單一經濟支柱的家庭中，女性必須清醒且溫柔地為自己與孩子築起三道不可逾越的自保防線：

第一、精準行使民法第一千零三十條之一的剩餘財產差額分配請求權。絕非是在靈前爭奪遺產，而是民法為了肯定全職配偶在家事勞動、育兒操持與隱形奉獻上的價值，所賦予生存配偶最神聖的法定權利。在計算遺產總額課稅之前，生存配偶有權優先主張，將雙方在婚姻存續期間取得的現存婚後財產差額先行切分一半歸己所有。這筆請求權完全獨立於遺產之外，不僅能直接替家庭合法免除大筆遺產稅的沉重負擔，更能確保家庭的核心資產牢牢掌握在自己手裡，免於陷入無休止的繼承糾紛。

第二、徹底落實核心保險資產的指定受益人安排。 許多家庭最容易忽略的，就是保單要保人與受益人的結構混淆。如果保單沒有妥善指定身故受益人，保險金將直接被計入被繼承人的遺產總額，同樣面臨帳戶封存與課稅的漫長等待。身為妻子，必須確保自己或子女是不可變更的指定受益人，依據保險法第一百十二條的規定，讓這筆救命錢排除在遺產之外，在災難發生的第一時間，化為能夠自由支配且免受繼承爭議干擾的活水甘霖。

第三、合法落實民法第一千零一十八條之一的自由處分金制度。 在歲月依然安穩的時光裡，不要將家庭所有財務支配權完全交託出去。每個月由經濟主力依法轉入妻子名下獨立專戶的自由處分金，是屬於個人的法定特有財產。這份在平日裡一點一滴積累起來的自有現金流，在風暴無預警襲來時，就是妳不需要向任何人低頭、無需等待法官裁判，就能守護孩子尊嚴與家庭安定的最後底氣。

▋悲傷後的挺立：用清醒替摯愛守住最後的家 ▋

朱醫師的離去，是醫學界的巨大遺憾，更是一個家庭心中永遠無法癒合的深邃傷口。妻子在鏡頭前追問那二十七分鐘時的悲慟，每一聲質問，都是對至親驟逝最深沉的控訴。

然而，眼淚終究要擦乾，生活依然必須勇敢前行。客廳長桌旁的椅子空了一張，玄關的鑰匙轉動聲再也不會響起，但孩子的明天依然需要被溫柔照料，未來的路依然需要有人挺直脊樑去開拓。

真正的深情，從來不是在風平浪靜時盲目依附，而是在看清了人性的脆弱與法理的嚴酷之後，依然擁有為彼此繫好安全帶的智慧與勇氣。在相伴一生的歲月裡，用白紙黑字的法稅防護網把退路鋪好；在命運殘酷襲來的深夜，才能在巨大的悲傷中立穩腳跟，為那個傾盡一生拯救他人的男人，守護好他拿命換來的家。


我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是能抹去喪偶創傷的心靈導師，但有些想法，想跟你分享。

本文案例及法稅觀點僅供通識參考，不構成特定申報或財務建議。個案請依法洽詢合格會計師、地政士或 CFP® 顧問進行專案評估。

精華 FAQ

  • 因為丈夫若是家庭主要經濟支柱，一旦驟逝，名下資產可能立即凍結，房貸、生活費與子女開銷都會受影響，讓未亡配偶同時承受悲痛與資金壓力。

  • 文章建議善用民法剩餘財產差額分配請求權、正確指定保險受益人，以及平時建立自由處分金與獨立現金流，降低身故後的繼承與資金調度風險。

  • 真正的深情不只是依賴與隱忍，而是事先用白紙黑字把財務與法律退路安排好，讓家人在意外發生後仍能維持生活、守住尊嚴與家庭穩定。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#急診 #車禍 #交通 #意外

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
往下滑看更多精彩文章
最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
女子漾AI製圖

明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

編輯推薦

最容易把自己累壞的星座1：處女座｜完美主義太嚴重，連小細節都不肯放過

處女座對工作有著極高的自我要求，無論是報告格式、簡報內容，還是別人可能根本不會注意的小細節，都希望做到最好。即使主管已經覺得成果很不錯，處女座仍可能反覆檢查，擔心哪裡出錯，甚至為了一個小問題加班到深夜。

最讓處女座疲憊的地方，就是很難對自己說「這樣已經夠好了」。他們習慣提前規劃、反覆確認，即使休假也可能惦記著尚未完成的工作。對處女座而言，學會接受不完美、適時放下控制慾，才能真正減輕壓力。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

最容易把自己累壞的星座2：摩羯座｜責任感強到可怕，生病也想把工作完成

摩羯座是典型的工作責任感很強的星座，對他們來說，答應別人的事情就應該做到，即使遇到困難，也不願意輕易放棄。他們習慣把壓力往自己身上扛，遇到工作量暴增，第一反應往往是想辦法完成，很少主動開口求助。

容易把工作表現與自我價值連結在一起，認為只有持續努力，才能證明自己的能力。即使身體已經疲憊，仍可能因為擔心進度落後而不敢休息。其實，適時分配工作、接受別人的幫忙，並不會降低自己的專業能力，反而能走得更長遠。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

最容易把自己累壞的星座3：巨蟹座｜太怕讓人失望，總把別人的需求放第一

巨蟹座最容易累壞自己的原因，就是太在意別人的感受。無論在職場、家庭還是朋友之間，他們經常扮演照顧者的角色，只要有人需要幫忙，就很難狠下心拒絕。即使自己手邊已經有一堆事情，還是可能因為一句「拜託你了」，默默接下額外工作。

尤其害怕造成別人的困擾，因此常常把不滿和委屈藏在心裡，表面上說著「沒關係」，實際上卻已經累到快撐不住。他們需要練習的課題，就是建立界線。照顧別人固然重要，但自己的情緒和需求同樣值得被重視。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

最容易把自己累壞的星座4：天蠍座｜不喜歡示弱，壓力再大也習慣自己扛

天蠍座做事投入，一旦認定目標，就會想盡辦法完成。他們對自己的能力有一定要求，也不喜歡讓別人看見脆弱的一面。遇到工作困難時，天蠍座往往選擇默默研究、獨自解決，即使壓力已經很大，也不一定願意向同事求助。

此外，天蠍座容易把工作中的挫折放在心上，表面看起來若無其事，私底下卻可能反覆思考自己哪裡做得不夠好。這種習慣容易讓他們下班後仍無法真正放鬆。對天蠍座來說，學會適度表達壓力、接受自己偶爾需要休息，才能避免長期消耗身心。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

➤星座分析僅供參考與娛樂，請勿過度迷信

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座 #工作 #十二星座

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
往下滑看更多精彩文章
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
往下滑看更多精彩文章
最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴

2026-10-21 11:50 女子漾／編輯張念慈
最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴。女子漾AI製圖
最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴。女子漾AI製圖

分手後，你會選擇躲在棉被裡大哭，還是把自己活得更精彩？有些人失戀後一蹶不振，但有些星座卻像開啟人生逆襲模式，外表越來越漂亮，事業、生活也跟著升級！從星座性格來看，有3個星座特別有「分手後逆襲」的潛力，失戀反而成為她們蛻變的轉捩點，等到前任回頭一看，才發現自己當初錯過了多麼珍貴的人。

編輯推薦

文章目錄

分手後越活越漂亮星座1.天蠍座：愛得徹底，放下後華麗轉身

《機智住院醫生生活》劇照。圖片來源：tvn_drama
《機智住院醫生生活》劇照。圖片來源：tvn_drama

天蠍座對感情向來認真，一旦愛上一個人，就會毫無保留地付出，甚至把另一半放在人生的重要位置。因此，分手初期的天蠍可能比誰都難過，表面裝作若無其事，私底下卻默默消化情緒。

不過，天蠍最厲害的地方，就是擁有強大的自我修復能力。當她們真正決定放下，就不會再把時間浪費在不值得的人身上，反而開始認真打扮、提升自己，甚至把重心轉向事業。原本就自帶神祕魅力的天蠍，經歷感情洗禮後更加成熟有自信，等前任發現她們變得更耀眼時，往往已經沒有回頭的機會。

分手後越活越漂亮星座2.獅子座：失戀可以，絕不允許自己狼狽

圖片來源：微博@白鹿my
圖片來源：微博@白鹿my

獅子座天生自尊心強，談戀愛時可以為對方付出很多，但一旦感情結束，她們絕不願意讓自己一直困在悲傷裡。即使分手當下哭得再慘，獅子也會告訴自己：「我一定要過得比以前更好！」

因此，失戀後的獅子座往往會積極改變生活，從換髮型、添購新衣服，到認真健身、拓展社交圈，甚至在工作上展現更強烈的企圖心。她們不甘心被一段失敗的感情定義，反而越挫越勇。當獅子重新找回自信，整個人就像自帶聚光燈，讓前任忍不住懷疑，當初怎麼會捨得放手？

分手後越活越漂亮星座3.天秤座：恢復單身後，桃花反而更旺

圖片來源：微博@早春晴朗官博
圖片來源：微博@早春晴朗官博

天秤座天生愛美，對生活品質也有一定要求，但談戀愛時，常常因為太在乎另一半的感受，不知不覺委屈自己。尤其遇到不適合的對象時，天秤容易為了維持關係一再妥協，甚至忘記自己原本有多麼耀眼。

然而，當天秤結束一段消耗自己的感情，反而有機會重新找回生活節奏。她們開始把時間花在保養、穿搭、旅行與朋友聚會上，整個人變得更加自在。加上天秤原本就擅長社交、氣質出眾，恢復單身後更容易吸引新桃花。最讓前任後悔的，恐怕就是發現天秤離開自己後，竟然笑得比以前更開心！

圖片來源：趙今麥微博
圖片來源：趙今麥微博

其實，分手後最漂亮的逆襲，從來不只是外表變美，而是重新找回愛自己的能力。對這3個星座來說，失去一段感情或許會難過一陣子，卻也可能成為人生重新開始的契機。當她們不再為誰委屈自己，自然會散發出更迷人的光芒。至於前任會不會後悔？早就不重要了！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#星座生肖

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
往下滑看更多精彩文章
網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

2026-10-15 11:22 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

古裝陸劇推陳出新，但總有幾部神作在劇迷心中擁有無法撼動的地位！今天就來為大家盤點被網友們封為「人生必看」的古裝陸劇TOP5。無論是權謀算計、宅鬥逆襲，還是懸疑辦案，這些神劇不僅劇情高潮迭起，服化道更是精緻得讓人移不開眼。趕快把這份片單收藏起來，保證讓你熬夜狂追停不下來！

推薦1. 《琅琊榜》：權謀劇無法超越的天花板

說到人生必看，這部絕對是許多人心中的古裝劇NO.1！劇情講述林殊經歷梅嶺慘案後，化身為「麒麟才子」梅長蘇回到金陵，一步步為赤焰軍洗刷冤屈的故事。這部劇之所以被封神，不僅是因為權謀算計環環相扣，更因為它跳脫了狹隘的宮廷鬥爭，展現了深厚的家國大義與君子風骨。主角梅長蘇與靖王之間深厚的羈絆，加上精良的製作與全員在線的演技，絕對是國產劇史上難以逾越的經典神作。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

推薦2. 《知否知否應是綠肥紅瘦》：宅鬥劇的巔峰之作

喜歡看女主角逆襲成長的女孩們，這部絕對是首選！故事細膩地呈現了古代大家族的恩怨情仇，女主角明蘭從一個受盡委屈的小庶女，靠著裝傻充愣與過人的智慧，一步步成為當家主母。網友評價這部劇的魅力在於「細水長流」，雖然前期劇情鋪陳較長，但明蘭充滿大智慧的處世哲學，以及與男主角顧廷燁之間勢均力敵的相互扶持，讓人越看越上癮，絕對是值得細細品味的寶藏好劇。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

推薦3. 《蘭香如故》：節奏飛快的大女主逆襲爽劇

近期討論度極高的大黑馬！由譚松韻與劉學義主演，劇情改編自小說《蘭香緣》，講述大學士府長孫女沈嘉蘭因家族蒙冤被滅門，化身三等丫鬟「許蘭香」潛伏在林府伺機逆襲的故事。這部劇最大的看點就是「節奏明快、絕不拖沓」，第一集就直接把悲慘滅門拍完，迅速進入高能宅鬥。譚松韻將落難千金的堅韌詮釋得淋漓盡致，與劉學義從互相防備到動心的感情線也充滿火花，更將女性成長與家族命運完美揉合，是一部讓人看得超級過癮的優質大劇。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

推薦4. 《長安十二時辰》：媲美美劇的古裝反恐神作

想要體驗電影級別的視覺震撼？看這部就對了！全劇將時間濃縮在長安城的「十二個時辰」（24小時）內，講述死囚張小敬與靖安司李必必須在時限內拯救長安城的故事。這部劇最受推崇的就是它空前考究的「服化道」與美術設計，完美還原了盛唐時期的繁華街市與市井百態。緊湊懸疑的劇情節奏，加上極度立體複雜的人物刻畫，讓人彷彿跟著主角們一起經歷了一場驚心動魄的長安反恐任務。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

推薦5. 《清明上河圖密碼》：煙火氣十足的市井懸疑探案

這部由實力派演員張頌文與白百何主演的作品，最特別的地方在於將北宋汴梁城的市井生活與懸疑大案完美結合。故事圍繞著大理寺底層小吏趙不尤一家五口展開，他們意外捲入轟動全城的梅船大案，一家人各顯神通一邊破案、一邊解決層出不窮的家庭瑣事。不僅懸疑感拉滿，劇中充滿煙火氣的夫妻互動與溫馨的家庭成長線也是一大亮點，讓人在跟著主角燒腦抽絲剝繭之餘，也能感受到滿滿的人情味與感動。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#古裝劇 #琅琊榜 #蘭香如故 #必看陸劇 #陸劇推薦 #長安十二時辰 #清明上河圖密碼 #知否知否應是綠肥紅瘦

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
往下滑看更多精彩文章
網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！

2026-10-22 16:10 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

每年古裝陸劇成堆熱播，但要能讓觀眾眼睛一亮，女主角有沒有「古典氣質」真的非常重要！古裝劇除了考驗顏值，更看重女星的身段、儀態與那股由內而外散發的古韻。近期像是《蘭香如故譚松韻、《逐玉》田曦薇都憑藉絕美的古裝扮相引起極高的討論度。以下整理了綜合媒體與網友票選的「最愛古典美人」陸劇女星TOP6，快來看看你的女神有沒有上榜吧！

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6：田曦薇

擁有甜妹臉蛋的田曦薇，其實古裝扮相藏著讓人意想不到的御姐氣場！她從《卿卿日常》中甜美清新的造型就圈粉無數，近期在熱門劇《逐玉》中更展現了俐落颯爽的角色魅力。而在《大奉打更人》裡，她飾演嬌俏的臨安公主，大量使用紅色與金色系的鮮豔服飾搭配精緻髮飾，絕美造型讓網友直呼「美得不管別人死活」！近期出演《嫁金釵》一人分飾兩角也受到不錯的評價，甜美中帶有渾然天成的古典嬌俏感，讓她順利擠進最愛古典美人的榜單中。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP5：譚松韻

近期憑藉大黑馬古裝劇《蘭香如故》討論度爆棚的譚松韻，絕對是耐看型古典美人的代表！她在劇中化身潛伏的丫鬟「許蘭香」，從落魄時期的素雅裝扮，到後期逐漸轉為華美精緻的造型，完美駕馭了不同階段的古裝風格。譚松韻將落難千金的堅韌與古典溫婉氣質完美揉合，大女主的逆襲形象超級圈粉，古裝氣質更是隨著演技一起大爆發。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP4：白鹿

白鹿的古裝可塑性非常強，是網友公認自帶古韻的女神之一！無論是近期在《莫離》中衝出的高討論度，還是過去在《長月燼明》裡超百變的華麗造型，她都能輕鬆駕馭。而說到白鹿最具古典美的角色，絕對不能不提《周生如故》的漼時宜，沉靜溫柔、內斂卻決絕的古典儀態，完美還原了書粉想像中的模樣。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP3：趙麗穎

趙麗穎是大家非常喜愛的古裝女神，她的每一個角色都沒有流水線化，而是被演繹得鮮明立體。最讓大家印象深刻的莫過於《知否知否應是綠肥紅瘦》的明蘭，前期謹小慎微，後期成為當家主母後，儀態沉穩大方，動作古韻十足，簡直就像是小說裡走出來的人。而在《與鳳行》中，她又化身霸氣女王沈璃，無論是溫婉還是颯爽，趙麗穎都能將古典美詮釋得淋漓盡致。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP2：劉亦菲

說到古典美人，怎麼能漏掉「神仙姐姐」劉亦菲！她是公認氣質與儀態極佳的古裝美人，早年《神鵰俠侶》中小龍女一襲白衣舞劍的畫面至今仍是神級經典。《夢華錄》更是讓大家再次驚嘆她的古裝扮相，劇中劉亦菲無論是執扇、倒茶，一舉一動都相當優雅，有一幕執扇翩翩一舞更是美得彷彿畫中人，古典美感直接拉滿，拿下第二名實至名歸。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP1：劉詩詩

冠軍毫無懸念，就是劉詩詩啦！只要提到「古裝儀態」或「古典美」，劉詩詩絕對是榜上有名。學芭蕾舞出身的她，有著清新脫俗、超凡仙氣的古典長相，身段與體態更是優於常人。從《步步驚心》溫婉動人的若曦，到《一念關山》中又美又颯的俠女任如意，劉詩詩不僅日常戲充滿濃厚古韻，打戲更是行雲流水，被廣大網友大讚根本是無法超越的「天選古裝人」！

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#冠軍 #劉亦菲 #田曦薇 #古裝劇 #譚松韻 #嫁金釵 #陸劇女星 #蘭香如故 #陸劇推薦

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！

最新文章

努力卻沒成果，就代表你不行嗎？黃仁勳、泰勒絲等10大成功金句，寫給想放棄的你

努力卻沒成果，就代表你不行嗎？黃仁勳、泰勒絲等10大成功金句，寫給想放棄的你

#黃仁勳 #金句 #泰勒絲 #Lady Gaga #賈伯斯 #J.K.羅琳

女子漾／編輯周意軒 2026.10.29 28
【急奔醫院救人，名醫朱志生再也沒能回家】—— 英雄倒下之後，留給妻子的不該是動彈不得的冰冷帳本

【急奔醫院救人，名醫朱志生再也沒能回家】—— 英雄倒下之後，留給妻子的不該是動彈不得的冰冷帳本

#急診 #車禍 #交通 #意外

J.T 2026.10.29 54
父母把財產平均分給孩子，就真的公平嗎？大同失去經營權的教訓：別讓「人人有份」，變成下一代的無解殘局！

父母把財產平均分給孩子，就真的公平嗎？大同失去經營權的教訓：別讓「人人有份」，變成下一代的無解殘局！

#股權

廖嘉紅 2026.10.29 23
曾敬驊首度挑戰日本電影《鼠一般的你》！攜手岸井雪乃漫步台北街頭，以一場相遇療癒失去母親的傷痛

曾敬驊首度挑戰日本電影《鼠一般的你》！攜手岸井雪乃漫步台北街頭，以一場相遇療癒失去母親的傷痛

#曾敬驊 #岸井雪乃 #電影 #鼠一般的你 #療癒 #日本 #台北 #吉本芭娜娜 #日本電影 #電影推薦

女子漾／編輯桑泥 2026.10.29 74
開口即戰場（一）：宅鬥劇裡的「嘴上權謀術」

開口即戰場（一）：宅鬥劇裡的「嘴上權謀術」

#戲劇 #權謀劇 #權謀 #角色 #宅鬥

蒔緣‧鹿角腓腓 2026.10.28 28
誰把天女、神族妻子和山鬼都歸成巫女？

誰把天女、神族妻子和山鬼都歸成巫女？

#冷知識 #故事 #宗教 #經典

萬家鄉 2026.10.28 35
LINE萬聖節免費貼圖快領！4款限時下載，輸入「3組神秘咒語」召喚熊大、莎莉

LINE萬聖節免費貼圖快領！4款限時下載，輸入「3組神秘咒語」召喚熊大、莎莉

#萬聖節 #免費貼圖 #貼圖 #LINE

女子漾／編輯王廷羽 2026.10.28 52
MBTI × 職場靈魂牌對照｜ISTJ × 正義：用誠實守住原則，讓責任與秩序回到平衡

MBTI × 職場靈魂牌對照｜ISTJ × 正義：用誠實守住原則，讓責任與秩序回到平衡

#職場 #工作 #職場人生 #MBTI #塔羅牌

黛•Adele的生活隨筆 2026.10.28 20
致敬傳奇導演！LISA 新單曲 〈Tarantino〉以電影般質感展現自身強大氣勢！

致敬傳奇導演！LISA 新單曲 〈Tarantino〉以電影般質感展現自身強大氣勢！

#電影 #導演 #韓國女團 #歌手 #新歌推薦 #歌單推薦 #全新專輯

睿忒 2026.10.28 36
MBTI × 職場靈魂牌對照｜ESFJ × 女皇：用關愛凝聚人心，讓每個人感受到被重視

MBTI × 職場靈魂牌對照｜ESFJ × 女皇：用關愛凝聚人心，讓每個人感受到被重視

#職場 #工作 #職場生存之道 #MBTI #塔羅牌

黛•Adele的生活隨筆 2026.10.28 21
18+