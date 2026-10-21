2026-10-21 15:03 女子漾／編輯張念慈
7部「先婚後愛」陸劇推薦！《嫁金釵》田曦薇替嫁發現是真愛、趙今麥重生再嫁張凌赫
先結婚再談戀愛，竟然比自由戀愛還甜？田曦薇主演的《嫁金釵》因真假千金替嫁掀起話題，也讓「先婚後愛」題材再度受到關注。從被迫嫁給陌生人的古裝婚姻，到為了利益假結婚的現代愛情，明明一開始沒有感情，卻在婚後慢慢愛上對方，這種從陌生到心動的過程，真的讓人越追越上癮！女子漾整理7部不同風格的先婚後愛陸劇，劇荒的朋友可以收藏。
文章目錄
先婚後愛陸劇1.《嫁金釵》
主演：田曦薇、閆桉
《嫁金釵》由田曦薇一人分飾真假千金，故事講述流落市井的阿醜，因為與富家千金君黛長得一模一樣，被迫代替她嫁給重傷昏迷的國公府世子陸濯。原本以為只是一場沖喜婚姻，沒想到新婚之夜，陸濯竟然突然甦醒，讓阿醜瞬間陷入身分曝光的危機。
阿醜為了保住性命，只能繼續假扮千金，在危機四伏的國公府中求生。隨著兩人朝夕相處，原本充滿謊言的婚姻逐漸產生真感情，加上真假千金的身分糾葛、宅鬥與家族陰謀，讓這段先婚後愛更加精彩。
先婚後愛陸劇2.《花開錦繡》
主演：丁禹兮、鄧恩熙
《花開錦繡》講述名門千金傅庭芸（鄧恩熙 飾）遭到親人與未婚夫算計，被迫逃離家族，途中遇見出身草莽的趙凌（丁禹兮 飾）。為了在亂世中活下去，兩人達成假夫妻協議，結伴踏上逃亡之路。
原本身分懸殊、互不信任的兩人，卻在一路逃亡、經商與對抗敵人的過程中，逐漸成為彼此最可靠的依靠。尤其趙凌從江湖浪子變成願意為傅庭芸付出一切的男人，讓這段從利益結盟開始的感情格外動人。這部偏向「假婚姻、後動心」的設定，也有女性逆境成長的精彩故事。
先婚後愛陸劇3.《九重紫》
主演：孟子義、李昀銳
《九重紫》講述歷經婚姻背叛的竇昭（孟子義 飾），意外獲得重新改寫命運的機會。這一世她決定不再依附任何男人，卻遇見同樣深陷家族危機的英國公世子宋墨（李昀銳 飾）。
兩人因為各自的處境選擇成親結盟，從利益合作逐漸發展出深厚感情。宋墨雖然外表冷酷，卻始終尊重竇昭的能力與決定，甚至願意為她對抗家族。兩人攜手破解陰謀、守護彼此，堪稱古裝劇中勢均力敵的夫妻代表。
先婚後愛陸劇4.《度華年》
《度華年》講述長公主李蓉（趙今麥 飾）與駙馬裴文宣（張凌赫 飾），前世因政治利益結婚，卻在長達20年的婚姻中互相猜忌，最後雙雙死於陰謀。沒想到兩人竟一起重返18歲，再度面對當年的婚姻選擇。
明明前世已經當過夫妻，重生後卻還是天天鬥嘴，兩人從互相嫌棄到重新了解彼此，也逐漸發現上一世錯過的真心。這部最特別的是「先婚後愛，再重新戀愛」，尤其張凌赫飾演的裴文宣從傲嬌駙馬變成深情丈夫，感情線甜中帶虐。
先婚後愛陸劇5.《柳舟記》
主演：張晚意、王楚然
《柳舟記》講述淮陽王崔行舟（張晚意 飾）救下身受重傷的女寨主柳眠棠（王楚然 飾），沒想到柳眠棠醒來後失去記憶，竟把他誤認為自己的丈夫。崔行舟為了調查敵方情報，索性將計就計，假扮成她的夫君，展開一段充滿謊言的夫妻生活。
原本只是為了利用柳眠棠，崔行舟卻在朝夕相處中逐漸動了真心。柳眠棠雖然失憶，卻依然聰明能幹，甚至開始經營瓷器生意，讓崔行舟越來越欣賞她。當身分謊言被揭穿，兩人又該如何面對這段感情？這部屬於假夫妻日久生情題材，特別適合喜歡追妻火葬場的劇迷。
先婚後愛陸劇6.《長風渡》
主演：白敬亭、宋軼
《長風渡》講述出身商賈之家的柳玉茹（宋軼 飾），原本一心想嫁入好人家，擺脫不受重視的生活，卻陰錯陽差嫁給揚州富商之子顧九思（白敬亭 飾）。
顧九思一開始是個不學無術、只愛玩樂的紈絝公子，柳玉茹則勤奮又有主見，兩人婚後經常吵得不可開交。然而，隨著家族遭逢變故，柳玉茹開始經商撐起家庭，顧九思也逐漸成長為有擔當的男人。兩人從被迫成親到攜手打拚，感情慢慢升溫，婚後共同成長的設定相當動人。
先婚後愛陸劇7.《逐玉》
主演：張凌赫、田曦薇
《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演，改編自團子來襲的小說《逐玉》，結合先婚後愛、身分隱瞞與亂世權謀。故事講述屠戶之女樊長玉（田曦薇 飾）在父母雙亡後，獨自撐起家中生計，還得照顧年幼妹妹。某天，她意外救下身受重傷的神祕男子謝征（張凌赫 飾），卻不知道眼前這位落難公子，竟是背負血海深仇的武安侯。
為了保住家產、應付親族逼婚，樊長玉決定與謝征假成親，兩人原本只是各取所需的契約夫妻，沒想到朝夕相處後逐漸動了真心。隨著謝征真實身分曝光，兩人被迫捲入戰亂與朝堂陰謀，從平凡夫妻走向戰場重逢。尤其田曦薇飾演的樊長玉能殺豬、能持刀上戰場，張凌赫則從落難夫君變回威風凜凜的侯爺，兩人勢均力敵的愛情，讓這部先婚後愛古裝劇更加精彩。