2026-10-19 15:40 女子漾／編輯黃冠婷
生活太平淡想來點刺激？10部「禁忌愛情」影劇推薦！《365天》激情吻戲、偷情背叛太上頭
每天上班、下班，生活一成不變，連追劇都想來點心跳加速的刺激？比起甜甜的戀愛劇，充滿慾望、偷情與危險關係的成人系影劇，有時反而更讓人欲罷不能！從話題電影《365天》的黑幫危險戀情，到韓劇《夫婦的世界》的婚外情復仇，再到陸劇《好事成雙》的正宮反擊，這些作品把愛情裡的誘惑、嫉妒與背叛拍得格外揪心。女子漾整理10部值得收藏的禁忌愛情影劇，包含韓劇、陸劇與歐美影集、電影，想找刺激片單的朋友快筆記！
文章目錄
- 禁忌愛情影劇推薦1：《365天》365 Days（2020）｜波蘭電影
- 禁忌愛情影劇推薦2：《性／生活》Sex/Life（2021）｜美國影集
- 禁忌愛情影劇推薦3：《夫婦的世界》The World of the Married（2020）｜韓劇
- 禁忌愛情影劇推薦4：《黑色慾望》Dark Desire（2020）｜墨西哥影集
- 禁忌愛情影劇推薦5：《無法抗拒的他》Nevertheless（2021）｜韓劇
- 禁忌愛情影劇推薦6：《好事成雙》Good Things Come in Pairs（2023）｜陸劇
- 禁忌愛情影劇推薦7：《密會》Secret Love Affair（2014）｜韓劇
- 禁忌愛情影劇推薦8：《三十而已》Nothing But Thirty（2020）｜陸劇
- 禁忌愛情影劇推薦9：《查泰萊夫人的情人》Lady Chatterley's Lover（2022）｜英美電影
- 禁忌愛情影劇推薦10：《致命誘惑》Fatal Seduction（2023）｜南非影集
- 10部禁忌愛情影劇怎麼選？想看激情、偷情或復仇都有
禁忌愛情影劇推薦1：《365天》365 Days（2020）｜波蘭電影
說到大尺度愛情電影，絕對少不了《365天》！由米凱萊莫羅尼（Michele Morrone）與安娜瑪麗亞希克魯茲卡（Anna-Maria Sieklucka）主演，故事圍繞黑幫首領馬西莫與女子蘿拉展開。
馬西莫對蘿拉產生強烈迷戀，甚至將她綁架，要求她在365天內愛上自己。電影以奢華場景、強烈情慾張力與親密戲引發話題，之後更推出《365天：今時之慾》（365 Days: This Day）及《再見365天》（The Next 365 Days）兩部續作。
不過，劇中也涉及綁架、控制與缺乏同意的關係，適合當成充滿爭議的情慾電影觀看，別把這種互動當成理想愛情。
禁忌愛情影劇推薦2：《性／生活》Sex/Life（2021）｜美國影集
婚姻幸福，就代表不會再對別人心動嗎？Netflix影集《性／生活》由莎拉夏希（Sarah Shahi）主演，女主角比莉原本擁有丈夫、孩子與看似安穩的家庭，卻始終無法忘記與前男友布萊德的激情往事。
當過去的戀人重新出現，比莉開始在家庭責任、婚姻生活與個人慾望之間掙扎。劇中有不少大膽的親密場面，也透過女主角的視角探討婚後的情感需求。
喜歡《365天》那種濃烈情慾氛圍，又希望故事多一點女性內心描寫的人，可以把這部排進片單。
禁忌愛情影劇推薦3：《夫婦的世界》The World of the Married（2020）｜韓劇
韓國婚外情神劇《夫婦的世界》，至今仍是許多觀眾心中的狗血代表作！金喜愛飾演事業有成的女醫師池善雨，原本以為自己擁有幸福家庭，卻意外發現丈夫李泰伍（朴海俊飾）早已與年輕女子呂多景（韓韶禧飾）發展婚外情。
更讓人崩潰的是，丈夫的外遇竟然早已成為身邊朋友都知道的祕密，只有正宮被蒙在鼓裡。
從偷情、抓姦到婚姻破裂，角色之間的嫉妒、報復與情感糾纏一波接一波。比起單純的大尺度場面，這部最刺激的地方，是每個人都在愛與恨之間失去理智。
禁忌愛情影劇推薦4：《黑色慾望》Dark Desire（2020）｜墨西哥影集
如果喜歡「偷情之後，人生徹底失控」的劇情，《黑色慾望》很值得追！由瑪伊特佩羅尼（Maite Perroni）主演，女主角艾瑪是一名已婚律師兼大學教授，在探訪好友期間，與年輕男子達里歐發生一夜情。
原本以為這段激情只是短暫插曲，沒想到她回到家庭後，對方卻再次出現，還牽扯出死亡事件與難以解開的祕密。
整部劇結合婚外情、危險迷戀與犯罪懸疑，人物之間的關係越挖越複雜。每當以為知道真相，劇情又會出現新的轉折，非常適合喜歡情慾驚悚的觀眾。
禁忌愛情影劇推薦5：《無法抗拒的他》Nevertheless（2021）｜韓劇
宋江與韓韶禧主演的《無法抗拒的他》，堪稱韓劇裡最讓人又愛又氣的曖昧關係！
韓韶禧飾演的劉娜比在感情受傷後，遇見外表迷人、擅長撩人的朴宰彥（宋江飾）。明知道對方不想認真交往，卻還是無法抗拒他的吸引力，兩人逐漸發展出難以定義的親密關係。
劇中大量運用眼神、肢體接觸與曖昧氛圍製造張力，吻戲也相當有話題。
這部雖然不是婚外情題材，卻很適合喜歡「危險曖昧」的觀眾。尤其那種明明知道對方可能傷害自己，卻還是忍不住靠近的心情，讓人看得又心動又心疼。
禁忌愛情影劇推薦6：《好事成雙》Good Things Come in Pairs（2023）｜陸劇
陸劇雖然不像歐美作品經常出現直接的大尺度情慾場面，但婚外情與背叛題材同樣可以拍得很刺激！
張小斐主演的《好事成雙》，講述全職媽媽林雙發現丈夫衛明與年輕女子江喜有婚外情，原本以為自己的人生就此崩塌，沒想到她竟然選擇與第三者合作，聯手揭穿丈夫的真面目。
比起傳統正宮與小三互相爭鬥的劇情，這部最有看頭的是兩名女性從對立到合作的轉變。
一邊看渣男如何被拆穿，一邊看女主角重新找回工作與生活主導權，喜歡婚姻復仇爽劇的人可以追起來。
禁忌愛情影劇推薦7：《密會》Secret Love Affair（2014）｜韓劇
想看真正充滿禁忌感的韓劇，《密會》絕對值得列入經典片單。
由金喜愛與劉亞仁主演，故事描述已婚的藝術財團主管吳惠媛，遇見極具鋼琴天賦的年輕男子李善宰。兩人因音樂產生共鳴，逐漸發展出超越師生關係的情感。
除了年齡差距，女主角已婚的身分與兩人之間的社會地位差異，也讓這段關係承受極大壓力。
《密會》的情慾表現相對含蓄，卻很擅長透過鋼琴演奏、眼神與細膩互動呈現壓抑的渴望。喜歡成熟、慢熱又充滿心理拉扯的愛情故事，這部很值得補追。
禁忌愛情影劇推薦8：《三十而已》Nothing But Thirty（2020）｜陸劇
童瑤、江疏影與毛曉彤主演的《三十而已》，聚焦三名30歲女性面對感情、婚姻與職場的不同人生課題，其中最讓觀眾生氣的，就是顧佳與丈夫許幻山的婚姻危機。
顧佳原本是人人稱羨的能幹人妻，為家庭與丈夫事業付出許多心力，卻逐漸發現丈夫與年輕女子林有有的曖昧關係。
從最初的懷疑到婚姻信任徹底崩塌，劇情讓觀眾看見外遇對家庭造成的傷害，也帶出女性如何在失去婚姻後重新建立自己的人生。
這部並非限制級情慾作品，但如果喜歡看婚外情、第三者與女性清醒反擊，仍然很有追劇魅力。
禁忌愛情影劇推薦9：《查泰萊夫人的情人》Lady Chatterley's Lover（2022）｜英美電影
想找一部畫面唯美、又有濃厚情慾氛圍的電影，可以選《查泰萊夫人的情人》。
由艾瑪柯林（Emma Corrin）與傑克歐康納（Jack O'Connell）主演，故事改編自D. H. 勞倫斯的同名小說，描述出身上流社會的康妮嫁給貴族丈夫後，逐漸感受到婚姻中的孤獨，意外與莊園守林人梅勒斯發展出婚外情。
兩人跨越階級與婚姻界線的關係，讓康妮重新認識自己的情感與身體需求。
電影除了大膽描繪親密關係，也探討女性追求愛情與自由的選擇。比起純粹追求刺激的作品，這部多了浪漫與文學氣息。
禁忌愛情影劇推薦10：《致命誘惑》Fatal Seduction（2023）｜南非影集
最後一部推薦給喜歡激情加懸疑的觀眾！Netflix南非影集《致命誘惑》描述已婚教授南蒂在婚姻陷入低潮時，與年輕男子雅各展開一段危險戀情。
原本只是一場短暫的婚外情，卻逐漸牽扯出命案、謊言與錯綜複雜的人際關係。當身邊每個人似乎都有不能說的祕密，這段激情也變得越來越難以收拾。
劇中結合成人情慾、婚姻背叛與心理懸疑，喜歡《黑色慾望》的觀眾，也可以接著追這部。
10部禁忌愛情影劇怎麼選？想看激情、偷情或復仇都有
如果喜歡大膽的成人情慾氛圍，可以先從《365天》、《性／生活》、《黑色慾望》與《查泰萊夫人的情人》開始；偏愛婚外情與抓姦復仇，《夫婦的世界》、《好事成雙》、《三十而已》則更有戲劇張力。
至於喜歡危險曖昧、年齡差戀情與情感拉扯的人，《無法抗拒的他》和《密會》會是不同風格的選擇。
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