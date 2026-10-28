【2,179萬稅單：蘇家宏律師筆下，那對在靈堂心碎的姊妹】 —— 台北富婆1.64億保單全贈禪院案，戳破了多少懂事女人最痛的隱形付出

AI重點 文章重點整理： 重點一： 姊姊生前密集投保94張保單，受益人全寫同一禪院。

姊姊生前密集投保94張保單，受益人全寫同一禪院。 重點二： 國稅局依實質課稅原則，將1.64億保單併入遺產課稅。

國稅局依實質課稅原則，將1.64億保單併入遺產課稅。 重點三：妹妹因繳不起2,179萬稅單，經法院協調才化解危機。

▋醫院往生室的白熾燈光，總是冷得讓人打顫。 ▋

冰櫃拉開的那一刻，做妹妹的撲在姊姊冰冷的胸口上，眼淚把壽衣哭濕了一大片。她想起小時候兩個人擠在一張木板床，姊姊把唯一一顆水煮蛋剝開、把蛋黃塞進她嘴裡的模樣；她想起姊姊一生好強、拼命工作當上高階主管、在台北買下體面房產，逢人就笑著說自己單身過得有多自由。但妹妹不知道的是，在這位一生體面、看似無堅不摧的姊姊背後，藏著多麼深不見底的恐懼與防備。

直到辦完後事、踏進國稅局櫃檯的那一天，妹妹手裡拿著那張印著兩千一百七十九萬元的巨額遺產稅繳款書，整個人在櫃檯前僵住。她這才知道，生前受肺結核與末期肺癌折磨整整十年的姊姊，在病痛最劇烈的日子裡，背著全家人陸續簽下了九十四張保單。

▋九十四張保單，權利價值整整一億六千四百萬元 ▋

而每一張保單的身故受益人欄位，姊姊用顫抖的手，一筆一畫寫下的全是同一間禪院的名字。連一塊錢、，都沒有留給守在病床邊幫她換看護墊、替她擦背餵藥的親生妹妹。

那一刻，妹妹站在台北喧囂的街頭，手裡抓著那張催繳公文，眼淚像斷線的珍珠一樣往下掉。那不是因為拿不到錢的貪婪，而是一種胸口被至親生生撕開一塊肉的劇痛。

她對著空氣無聲地哭喊：姊姊，妳寧可把一生所有的心血捧給神明、捧給從來沒幫妳倒過一杯溫水的道場，難道在妳眼裡，我這幾十年的陪伴與心疼，比不上法師嘴裡的一句阿彌陀佛？

我看見的不只是妹妹的委屈，更是姊姊在生命走向終點時，那份讓人心碎的極致防禦。

在傳統家庭長大的懂事女人，往往有一種刻在骨子裡的心理創傷

：她們習慣了扮演照顧者、習慣了對全世界展現堅強；當她們自己倒下、面對失能失禁的尊嚴坍塌時，她們最害怕的，恰恰是成為家人的負擔。她們害怕在弟妹眼中看見長照的疲憊、害怕開口要求陪伴會變成一種道德勒索、更害怕金錢讓純粹的骨肉至親變了調。

於是，她們退縮了。

她們把所有的軟弱與孤獨，藏進了九十四張保單裡，試圖用一場自以為超脫的臨終布施，替自己買來死後的體面與清白。

她們以為自己乾乾淨淨地走、不虧欠任何人。

卻萬萬沒有想到，因為不懂法規、不懂台灣稅制的殘酷運作，這一份自以為體面的逃避，在身後化為一道毀滅性的法律海嘯，差點把最愛她的妹妹逼上絕路。

▋總額課稅的冰冷刀刃：善款進了佛堂，災難留在人間 ▋

很多女性誤以為保險法第一百十二條是一張免死金牌，以為受益人寫誰、錢就乾淨給誰。

但稅法是冰冷且不講人情的。

國稅局啟動實質課稅原則，認定姊姊在重病末期密集躉繳買入保單屬於規避稅捐，加上受贈的禪院根本不是合法立案的公益宗教財團法人，一億六千四百萬元保單全額併回遺產總額。

在台灣的總遺產稅制下，跑去禪院領走上億元現金的法師不是法定納稅人；依照遺贈稅法第六條，真正要被政府追繳兩千多萬稅金的，是沒拿到這筆保險金的妹妹。

如果不是台北高等行政法院的承辦法官看見了妹妹的無助，在訴訟中一步一步引導程序、把禪院拉進法庭施加壓力，勸道場吐出一千六百多萬元達成和解，妹妹名下的房子與存款，早就被國稅局查封拍賣。

法官的手很溫暖，但這份溫暖，是多少個在法院長廊痛哭失聲的漫漫長夜換來的？姊姊在生前為了維護自己的傲骨，選擇了閉口不談，結果卻讓活在人間的妹妹，用整整數年的青春替她的無知買單。

愛一個人，不是用自尊築起高牆；真正的成熟與體貼，是給自己準備好退路，也給愛妳的人留下一把傘：

▋女人一生該為自己與至親築起的清醒防線 ▋

第一、打破對保單免稅的迷信，確認受贈機構的法律資格。

如果在生命的旅途中，妳找到了心靈的寄託，想將財富奉獻給公益或信仰，請務必先看清法律底線。未具備財團法人資格的宮廟、精舍，無法適用遺贈稅法第十六條的免稅規定，任何盲目指定受益人的操作，都會轉化為壓垮家人的稅基。

確認機構合法立案，才是守護妳每一分心血的第一步。

第二、運用安養信託，把照顧自己的尊嚴牢牢握在手中。

獨立的女人，不需要用龐大資產去討好任何外人，更不需要在病榻前委屈討好家人。

透過信託法設立自益安養信託，把資金交付銀行專款專用。生前，信託專款負責支付頂級醫療、專業照護機構與生活開銷，讓妳不需要看任何人臉色，安安穩穩老去；身後，未用完的信託財產再按妳的意願，公開透明撥付給指定機構或家人，杜絕任何灰色地帶的爭端。

第三、拉開長桌促膝長談，預留充足的完稅現金流。

不要把沉默當作體面，不要讓妳的離去變成留給手足的凌遲。在健康穩定時，請鼓起勇氣坐下來，把妳的傳承意願坦白告訴身邊的至親。

若妳打算將主要資產留給信仰，請透過合法公證遺囑載明，並運用正規壽險保單指定繼承人為受益人，為留在世上替妳處理後事的手足預留充足的完稅資金。

女人的獨立，不是把自己活成一座孤島。

把帳本算清楚、把邊界劃明白、把法律手續做扎實，讓妳的愛在陽光下安穩傳遞，讓陪妳走過風雨的親人，在妳離開後不必帶著委屈與眼淚面對法庭。

這才是一個女人，留給自己與世界最深情、也最清醒的溫柔。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是你的家庭成員，但有些想法，想跟你分享。

本文案例及法稅觀點僅供通識參考，不構成特定申報或財務建議。個案請依法洽詢合格會計師、地政士或 CFP® 顧問進行專案評估。