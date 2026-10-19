2026-10-19 20:00 精準溝通教練張宜真
給正在辛苦照顧另一半的你：沈春華被迫習得的勇氣 ——寫給辛苦照顧長輩或另一半的人，三個體悟
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：定期運動與健康檢查，是守護自己與家人的基礎。
- 重點二：面對疾病與變故，要接受無常並用行動取代焦慮。
- 重點三：照顧他人時也要照顧自己，生活不必跟著停擺。
給正在辛苦照顧另一半的你：沈春華被迫習得的勇氣
——寫給辛苦照顧長輩或另一半的人，三個體悟
沈春華在臉書分享，半年多前，她的先生突然病倒了。
原本以為只是一段單純的治療與復原期，沒想到，竟然展開一場遠比想像中漫長、艱難，而且充滿未知的旅程。
看完沈春華的分享，我有三個啟發。
▋一、定期運動，定期健康檢查
沈春華坦言：「我不明白，那個原本瀟灑、愛家，總是呵護著我的男人，怎麼會突然倒下？」
先生以前曾經半開玩笑、半認真地說：「老了以後，一定是我照顧妳，妳哪有辦法照顧我？」
人生無常，永遠無法預知，明天和意外哪一個先到。
好好運動，定期健康檢查，照顧好自己，不要成為家人的負擔。
我每週游泳、做瑜珈，希望自己活到老、動到老，也希望先生好好運動。他在園區工作，也會利用下班時間到公園運動。
人過了半百，一定要好好費盡洪荒之力，寵愛自己的身體。
為了另一半，為了孩子，當身體感到不適，就是求救訊號，千萬不要忍，趕快就醫。
除了健康，其他都不重要。
▋二、接受人生的無常
沈春華說：「既然無常才是日常，人生的考驗，終究必須自己面對。一味的焦慮和不安，肯定不是最好的解方。正向思考和行動力是醫治憂心的良藥。」
「一念之間」這四個字，真的很重要。
同樣的處境，一個念頭可能讓我們陷入更深的焦慮；另一個念頭，卻可能為自己打開一扇窗。
問題本身從來不是問題，而是我們看問題的角度。
接受它，面對它，處理它。
▋三、努力照顧別人，更要好好照顧自己
沈春華分享，摯愛的家人生病了，但我們依然要有追求幸福的盼望和勇氣。
當家人正在受苦，自己卻還能工作、聚餐、旅行，甚至開懷大笑，心裡是否該有愧疚？
她的兒子毫不遲疑地說：「難道只有跟著一起痛苦，才能證明我們的愛嗎？如果妳這樣想，老爸會更愧疚，他總是希望我們開心健康……」
於是，沈春華一家人在中秋前的週末，決定開車到外縣市，度過短短兩天一夜的小旅行。
孩子們有效率地規劃行程，訂飯店、找美食餐廳、到海邊散步、自駕兜風，享受久違的輕鬆。
那兩天，先生的病情沒有因為他們出門而改變，面對的難題也沒有突然消失。
但他們依然可以享受美好時光。
▋美好的時光，不必等到所有困難都解決之後，才有資格重新開始。
這段話，我非常有感。
爸爸失智的那段時間，照顧過程非常辛苦。
白天不斷想往外走，晚上不睡覺。
難道因為爸爸失智，全家就要陷入愁雲慘霧，一起陪爸爸不睡覺？
放棄正常生活？一定要陪著爸爸一起痛苦，才叫孝順嗎？才叫愛？
還好，主要照顧者阿姨，最終選擇請外籍看護協助。
今年二月爸爸離世，我們很不捨。
但我也慢慢明白，不捨，不代表我們必須一直停留在悲傷與痛苦裡。
我想，爸爸和媽媽在天堂，看見我和堆開心過生活，一定也會非常開心。
▋先照顧好自己，才有能力照顧家人
如果你現在身邊有需要照顧的長輩或另一半，我想對你說：真的，先寵愛自己，照顧好自己，才有餘力照顧別人。
照顧別人，不需要跟著一起痛苦，才叫孝順，才叫愛。
你依然可以吃喝玩樂、旅行，讓自己開心。
因為，照顧者也值得被照顧，辛苦付出的人，也值得擁有自己的幸福。
精華 FAQ
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她首先強調要定期運動、健康檢查，並在身體不適時及早就醫，因為只有先照顧好自己，才不會成為家人的負擔，也才能長久陪伴所愛的人。
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文章認為人生無常是常態，與其陷入焦慮不安，不如接受現實、面對問題並採取行動。改變看事情的角度，往往比反覆擔心更能幫助自己走下去。
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因為愛家人不代表要跟著一起痛苦，照顧者也需要喘息與幸福。即使病情未變，短暫旅行仍能讓家人保有力量與生活節奏，這也是一種愛的表現。
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