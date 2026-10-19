2026-10-19 12:24 精準溝通教練張宜真
川普新任白宮發言人5天就被開除，犯了哪些大忌？ ——從精準溝通看發言人的危機處理，老闆的子彈，你擋得住嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：新任白宮發言人上任5天即遭開除，凸顯用人風險。
- 重點二：發言人未替老闆擋子彈，還把問題推回總統身上。
- 重點三：答非所問、照稿念與口誤，暴露精準溝通不足。
▋從精準溝通角度，發言人犯了哪些大忌？
新任白宮新聞秘書札卡利亞，上任不到5天，就被川普開除。
白宮新聞秘書是全世界最受矚目的發言人之一，面對的是國際媒體，代表的是美國總統。
五天，究竟出了什麼問題？
第一，沒有幫老闆擋子彈，還叫記者直接問總統。
首次亮相，她以金色長髮搭配黑色套裝現身，展現亮麗外表。
但發言人最重要的任務，是和媒體建立信任關係，替老闆擋子彈。
面對記者提問，她卻表示，要趕去下一個行程，有任何問題，「可以直接問總統。」
這句話一出口，等於把問題直接丟回老闆身上。
最厲害的發言人，應該具備精準溝通的能力，能夠模擬預判記者的問題、掌握回應節奏，讓記者問到飽，獲得清楚的答案，建立彼此的信任。
首場處女秀原本應該展現專業，建立良好媒體互動，讓記者問到飽。沒想到，她反而主動結束記者會，留下一堆問號。
第二，把嚴肅的白宮記者會，變成失言現場。
白宮記者會是高度嚴肅的場合，一言一行都可能被放大檢視。
更糗的是，她竟然把「丈夫」說成「總統」，出現嚴重口誤。
而在澄清的過程，還笑著說，「因為我丈夫在現場。」
當下，只讓現場覺得，一點都不好笑。
發言人說錯一句話，可能成為全球新聞，可能造成災難。
第三，8分鐘開場都在看稿念，缺乏臨場自信。
根據媒體報導，她長達8分鐘的開場，幾乎都看著稿子念。
發言稿當然可以準備，重要內容也可以事先背熟。
但面對這麼重要的首場記者會，應該反覆練習，直到能夠自然表達、與記者眼神交流。
發言人可以看稿，卻不能讓人感覺自己只會看稿背稿。
因為記者要看的，是你的專業、判斷力，以及面對突發問題時的反應。
第四，答非所問，沒有誠實以對。
當外界質疑她的律師資格，媒體向川普提問，川普看向她，詢問她在哪裡取得律師資格。
她卻回答「中國」。
記者再次追問，她仍然回答「中國」。
這段對話讓人傻眼。
答非所問，沒有精準溝通，犯了媒體大忌。
▋身為發言人，過去的學歷、經歷與專業資格，都可能被放大檢視
她曾是福斯新聞的評論員，具備媒體經驗，因此，受到川普重用。
而上任不到5天就遭到開除，也讓人看到川普用人快狠準的一面。
老闆不再信任你，隨時你就要走人。
▋發言人必須具備的條件
我過去曾參與助選，也在媒體、公部門及醫療機構服務，主要負責媒體事務。
我認為發言人至少必須具備以下幾個條件。
▋一、專業形象，必須讓人信任。
不一定要是俊男美女，但必須有良好的外在形象，口齒清晰、咬字清楚，注意服裝儀態與肢體動作。
如果遇到災難或負面新聞，切記不要嘻笑、濃妝艷抹，或穿著大紅衣服現身，以免引發不良觀感，降低外界信任。
▋二、精準表達，讓媒體抓得到重點。
發言要有條理，最好能用三個重點或一個明確結論，讓媒體快速掌握訊息。
更進一步，發言人最好懂得設計新聞點，甚至先想好新聞標題，讓媒體容易理解，也容易報導。
▋三、具備媒體背景，了解新聞怎麼運作。
我認為，具備媒體經驗是很大的優勢。
了解記者的工作方式，知道新聞點，截稿時間，也懂得與媒體維持良好關係。
平常可以是好朋友，工作時仍然必須公事公辦。
面對負面新聞，媒體還是會報導，但發言人若能提供完整資訊、清楚說明，報導的角度與呈現方式，就有機會平衡報導。
▋四、掌握老闆的意志，才能精準對外發言。
發言人必須充分理解老闆的立場與決策，不能自己猜、自己說。
針對有爭議的新聞，我一定會先擬好發言稿，請老闆確認後，再對外答覆。
同時，老闆也必須充分授權，讓發言人不必層層請示、層層關卡，關鍵時刻能直接溝通，才能快狠準地回應媒體。
▋五、正面新聞讓老闆上場，負面新聞由幕僚站上火線。
這是發言人的價值。
有正面新聞，要讓老闆成為焦點，讓他的政績與成果被看見。
遇到負面新聞，幕僚就必須站上火線，替老闆擋子彈，第一時間掌握狀況、釐清事實、提出回應。
當人，發言人必須保持7-Eleven的待命狀態，手機永遠不能關機。
因為你永遠不知道，下一則新聞會在什麼時候，突然從天上掉下來。
▋發言人的精準溝通
不只要會說話，更要知道什麼時候說、對誰說、怎麼說，以及如何在關鍵時刻，替老闆擋子彈。
當老闆把麥克風交到你手上，你就必須知道，自己代表的不只是個人，更是整個團隊的形象。
精華 FAQ
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因為她在首場記者會沒有替老闆承擔壓力，反而要記者直接問總統，還出現口誤、答非所問與照稿念等問題，讓外界認為她缺乏危機處理能力與專業可信度。
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發言人最重要的工作是替老闆擋子彈，先理解立場與決策，再用清楚、精準、可被媒體理解的方式回應，讓負面壓力停在幕僚端，避免直接傷及老闆。
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文章認為發言人至少要有專業形象、精準表達能力、媒體背景、掌握老闆意志，以及正負面新聞分工能力，並能隨時待命，快速回應各種突發狀況。
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