2026-10-28 12:04 女子漾／編輯張念慈
千萬別跟他吵架！「4星座」嘴巴超毒又愛記仇 第一名吵完還能翻舊帳
吵架最怕遇到哪種人？有人氣消了就沒事，有人卻能把你三年前說錯的一句話記得清清楚楚，甚至吵到一半突然翻舊帳，讓人瞬間傻眼！從星座性格來看，有4個星座特別不好惹，不僅吵架時口才驚人，還可能記仇記很久，尤其第一名堪稱「人體記憶資料庫」，千萬別輕易踩到他們的底線！
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最不能吵架星座第4名：處女座，邏輯太強！吵架像在開檢討會
處女座平常做事細心，對細節特別敏感，就連吵架也不例外！他們最厲害的地方，就是能清楚記住事情的來龍去脈，甚至連對方說過什麼、當時做了什麼，都能一一列出來。
當處女座生氣時，往往不會只顧著大吼大叫，反而會冷靜分析問題，逐條指出對方哪裡做錯。偏偏他們說話又直接，常常一句話就戳中痛點，讓人想反駁卻找不到理由。最讓人崩潰的是，明明只想趕快結束爭執，處女座卻堅持把事情講清楚，吵架瞬間變成一場漫長的檢討大會。
最不能吵架星座第3名：雙子座，嘴巴太厲害！三句話就讓你投降
雙子座天生反應快、口才好，平常聊天幽默風趣，但一旦吵起架來，這份語言天賦就可能變成超強攻擊力！他們腦筋轉得快，對方才剛說完一句話，雙子就能立刻找到漏洞反擊，甚至還會用諷刺的方式回應。
最可怕的是，雙子座很懂得抓住對方的語病，明明只是小小的爭執，最後卻可能演變成一場辯論賽。當你還在整理思緒，雙子早已連續丟出好幾個問題，讓人完全招架不住。不過，雙子通常氣來得快、去得也快，吵完後可能馬上恢復正常，留下對方還在原地生悶氣。
最不能吵架星座第2名：摩羯座，冷戰高手！不說話比吵架更可怕
摩羯座平常理性又沉穩，不太喜歡情緒化的爭執，但千萬別以為他們不生氣就代表沒事！當摩羯真的被惹毛時，往往不會立刻爆發，反而選擇沉默，甚至直接開啟冷戰模式。
他們最擅長用冷靜的態度表達不滿，即使對方想主動和好，摩羯也可能只淡淡回一句「隨便你」，讓人完全摸不透心思。更讓人頭痛的是，摩羯對失望的事情記憶深刻，雖然不一定會主動翻舊帳，卻可能默默把每一次爭執記在心裡。等到失望累積到一定程度，就會突然變得冷淡，甚至直接選擇離開。
最不能吵架星座第1名：天蠍座，記仇冠軍！三年前的舊帳都能翻出來
說到最不能輕易招惹的星座，天蠍座絕對榜上有名！他們平常看似冷靜，對朋友和另一半也相當重感情，但一旦感受到背叛或不被尊重，就很難輕易忘記。
天蠍最驚人的地方，就是對情緒與細節的記憶力特別強。你可能早就忘記自己曾經說過什麼，天蠍卻能在吵架時突然提起，連時間、地點和當時的情況都記得清清楚楚。尤其當類似的問題再次發生，天蠍更容易把過去的不滿一次爆發，讓原本的小爭執瞬間升級。
不過，天蠍並非無緣無故愛記仇，而是因為太重視信任，一旦受到傷害就很難重新建立安全感。想跟天蠍和好，光靠幾句甜言蜜語可不夠，拿出誠意、真正解決問題，才有機會讓他們放下心結。
每個星座都有自己的吵架方式，有人習慣據理力爭，有人選擇沉默，也有人因為太在乎而放不下過去。比起爭論誰輸誰贏，願意好好溝通、理解彼此的感受，才是維持感情的關鍵。畢竟吵架贏了，卻把重要的人氣跑了，可就得不償失！
☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。
精華 FAQ
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文章依序列出處女座、雙子座、摩羯座與天蠍座，認為他們在吵架時各有強烈特質，可能讓衝突升級，尤其天蠍座還被形容為最會翻舊帳的代表。
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因為處女座記得細節、邏輯清楚，會把事情來龍去脈逐條分析，甚至指出對方每個錯誤，讓爭執像檢討會一樣冗長，對方常很難反駁。
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天蠍座被認為對情緒與細節記憶力很強，一旦感到被背叛或不被尊重，就容易把過去不滿一起翻出來，甚至連三年前的舊事都能在吵架時提起。