2026-10-19 11:16 女子漾／編輯黃冠婷
為什麼韓劇總是16集？原來不是巧合！背後藏著韓國電視圈的秘密
追韓劇這麼多年，你有沒有發現一個有趣的現象？從《鬼怪》、《太陽的後裔》、《愛的迫降》到《淚之女王》，許多經典韓劇都是16集完結！為什麼偏偏是16集，難道韓國電視圈有什麼不成文規定？其實，這個數字與韓國電視台的播出習慣、製作預算及觀眾追劇模式都有關係。不過近年韓劇也悄悄改變，8集、10集、12集的作品越來越多，熟悉的「16集定律」似乎正在退流行！
韓劇為什麼都是16集？原來和電視台排播有關
韓劇常見的16集，其實不是法律規定，也沒有編劇一定要遵守的集數公式，而是韓國電視台長期發展出的製播慣例。過去韓國電視台習慣採取每週播出兩集的模式，例如週一、週二的「月火劇」、週三、週四的「水木劇」，以及週末播出的電視劇。
按照這種安排，一部16集韓劇每週播出兩集，剛好可以連播8週，也就是約兩個月。電視台能提前安排下一部戲接檔，觀眾也逐漸習慣每週固定兩天追劇的節奏。因此，16集慢慢成為韓國迷你劇最具代表性的篇幅之一。
為什麼不是12集或20集？製作成本也是關鍵
除了播出時間，韓劇集數也牽涉到製作成本與商業安排。對電視台來說，確定一部戲的集數，就能預先規劃播出檔期、廣告招商及後續節目接檔。製作公司也能依照集數估算演員酬勞、拍攝天數、場景及後製預算。
不過，韓劇並非一開始就以16集為主流。過去也曾有不少20集、24集的作品，隨著產業發展，16集才逐漸成為常見規格。
另外，這項慣例主要適用於黃金時段的迷你劇。韓國還有每日劇、家庭週末長篇劇，集數可能達到數十集甚至上百集，並非所有韓劇都遵循16集模式。
16集剛好談完一場戀愛？韓劇經典節奏讓人太熟悉
對喜歡愛情韓劇的觀眾來說，16集還有一種熟悉的追劇節奏。
前幾集男女主角相遇，從互看不順眼到慢慢產生好感；中段開始曖昧、告白、接吻，感情終於升溫，卻又迎來家庭阻礙、誤會或身世秘密。直到最後幾集，兩人才有機會解開心結、迎接結局。
像《鬼怪》、《愛的迫降》、《淚之女王》等人氣韓劇，都以16集篇幅描繪角色之間的感情與成長。
當然，這只是常見的故事安排，並不存在「第8集一定接吻、第14集一定分手」的硬性規則。16集也不保證劇情一定精彩，能否讓觀眾投入，仍取決於劇本與節奏。
韓劇16集定律正在消失？現在8至12集越來越常見
不過，近年追韓劇的人應該也發現，許多新劇還沒追過癮就迎來大結局！
例如《社內相親》只有12集、《現在撥打的電話》12集、《外傷重症中心》更只有8集。相較於過去熟悉的16集，近年不少韓劇選擇更精簡的篇幅。
根據韓媒《The Korea Times》2025年的報導，韓國電視劇正逐漸從傳統16集轉向12集、10集，甚至8集的形式。這項變化不只出現在Netflix等串流平台，韓國電視台製作的作品也開始縮短集數。
例如《現在撥打的電話》、《正年》、《愛在獨木橋》都是12集，《偶然成為家人》則為8集。可見16集雖然仍常見，卻已不再是唯一選擇。
為什麼韓劇越拍越短？串流平台改變追劇習慣
韓劇集數縮短，背後主要有三個原因。首先是串流平台興起。過去電視劇必須配合電視台固定檔期，如今Netflix、Disney+等平台可以採取一次上線或分批播出的方式，製作集數也有更多彈性。
其次是觀眾追劇習慣改變。相較於等待好幾週才看到結局，部分觀眾更喜歡節奏緊湊、支線較少的故事，8至12集也更適合週末一次追完。
最後則是製作成本考量。隨著韓劇在全球受到歡迎，演員、場景、攝影及後製規格持續提升，拍攝每一集都需要投入大量資源。縮短篇幅，有機會讓製作團隊集中預算與敘事重點。
不過，短集數也不一定比較好。部分故事需要更多時間鋪陳角色關係，如果過度壓縮，反而可能讓感情發展顯得倉促。
16集韓劇會消失嗎？《淚之女王》證明長篇仍有魅力
雖然短篇韓劇越來越受歡迎，但16集並沒有完全退出市場。2024年播出的《淚之女王》仍採用16集形式，2025年Netflix《苦盡柑來遇見你》同樣以16集描繪跨越世代的家庭與愛情故事。
對喜歡慢慢培養角色感情、享受每週追劇儀式感的觀眾來說，16集依然有它的魅力；而喜歡節奏明快、不想花太多時間追劇的人，也能選擇8至12集的作品。
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