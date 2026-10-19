2026-10-19 12:24 女子漾／編輯張念慈
不只田曦薇《嫁金釵》！9部「一集就淪陷」超好看陸劇 先婚後愛太甜、反轉不斷復仇爽翻
追陸劇最怕什麼？當然是看了好幾集，劇情還在慢慢鋪陳！最近田曦薇主演的《嫁金釵》在Netflix上線後掀起討論，一人分飾真假千金，首集就上演瘋狂掌摑、替嫁與身世謎團，讓觀眾看得目瞪口呆。女子漾整理9部開場就有話題的陸劇，喜歡古裝甜寵、宅鬥爽劇或職場愛情的劇迷，這份片單可以先收藏！
文章目錄
1. 《嫁金釵》：田曦薇一人分飾真假千金，首集狂賞8巴掌
主演：田曦薇、閆桉
才剛憑《逐玉》爆紅的田曦薇，在《嫁金釵》中徹底顛覆甜妹形象，一人分飾流落民間的真千金阿丑，以及囂張跋扈的假千金君黛。君黛為了守住富貴生活，不但動不動就賞人巴掌，甚至不惜傷害身邊的人，首集便被網友封為「掌公主」。
而真千金阿丑同樣不是好欺負的角色，面對狠心父親與惡人的欺凌，她選擇奮力反擊。後來阿丑被迫代替君黛嫁給重傷昏迷的世子陸濯（閆桉飾），沒想到原本被認為命不久矣的世子竟奇蹟甦醒，兩人的婚姻也逐漸發展出意想不到的感情。
《嫁金釵》開播後雖然因田曦薇的瘋批演技引發兩極評價，但真假千金對抗、替嫁婚姻與宅門陰謀接連登場，讓喜歡快節奏古裝爽劇的觀眾很容易一集接一集追下去。
2. 《無可替代》：趙今麥菜鳥闖職場，魏大勛化身年上霸總
主演：趙今麥、魏大勛
《無可替代》由趙今麥、魏大勛主演，故事圍繞初入職場的徐遲（趙今麥飾）展開。她沒有亮眼的名校學歷，卻憑藉膽識與努力，成功進入競爭激烈的諮詢公司，並遇見成熟穩重的合夥人葉信之（魏大勛飾）。
徐遲才剛踏進公司，就得面對學歷偏見、同事競爭與高壓工作環境，甚至連替主管倒茶、安排商務餐廳，都藏著職場學問。葉信之看似嚴格，卻逐漸發現徐遲的潛力，從工作上的指導與磨合，慢慢發展出曖昧情愫。
這部劇最吸引人的地方，就是女主角不靠男主角拯救，而是靠自己一步步站穩腳步。趙今麥演出職場新人的倔強與野心，魏大勛則展現成熟上司的魅力，兩人從職場師徒到年上戀的感情發展，也成為劇迷討論焦點。
3. 《蘭香如故》：從丫鬟逆襲翻身，宅鬥處處藏殺機
主演：譚松韻、侯明昊
《蘭香如故》改編自禾晏山小說《蘭香緣》，故事圍繞出身名門、卻因命運捉弄而跌入人生谷底的女主角展開。她以丫鬟身分進入深宅大院，面對主僕階級、家族算計與複雜的感情糾葛，只能靠自己的聰明才智一步步尋找翻身機會。
女主角從底層求生的過程，是這部劇最吸引人的地方。宅院裡看似平靜，實際上每個人都有自己的盤算，稍有不慎就可能被捲入陰謀。她不願一輩子受制於人，努力在險惡環境中尋找出路，卻又與身分尊貴的權臣產生難以斬斷的情感糾葛。
《蘭香如故》融合宅鬥、女性成長與愛情元素，劇情充滿家族恩怨與人物算計。喜歡《墨雨雲間》那種女主角靠腦袋反擊、一路逆襲的觀眾，可以把這部加入片單。
4. 《逐玉》：屠戶女撿到落難侯爺，假婚姻竟變真愛
主演：田曦薇、張凌赫
《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演，講述父母雙亡、獨自撐起家業的屠戶女樊長玉（田曦薇飾），意外救下身受重傷、隱藏真實身分的落難侯爺謝征（張凌赫飾）。兩人原本各有目的，卻因現實處境決定假成親，沒想到朝夕相處後，竟然慢慢對彼此動了真心。
樊長玉雖然出身平凡，卻有一身好武藝，面對欺負自己的人絕不忍氣吞聲；謝征則表面冷漠，實際上背負著家族血仇與不為人知的祕密。兩人從互相試探到逐漸信任，感情發展相當甜蜜。
《逐玉》最讓觀眾上癮的就是男女主角的反差魅力，田曦薇演出敢愛敢恨的屠戶女，張凌赫則以落難侯爺的深情形象圈粉。劇情不只有甜寵愛情，還加入戰場、家族恩怨與身分反轉，讓故事更有層次。
5. 《墨雨雲間》：丈夫親手活埋妻子，女主換身分回來復仇
主演：吳謹言、王星越
如果要推薦一部開場就讓人震驚的復仇陸劇，《墨雨雲間》絕對不能漏掉！吳謹言飾演的薛芳菲原本擁有幸福婚姻，沒想到丈夫沈玉容為了自己的前途，竟狠心將她活埋，讓她差點命喪黃泉。
死裡逃生的薛芳菲，後來借用姜梨的身分重返京城，開始一步步揭開當年陷害自己的陰謀，並與王星越飾演的肅國公蕭蘅展開合作。她不只要向負心丈夫討回公道，還得面對姜家內部的算計與更龐大的權力陰謀。
最過癮的就是女主角從不坐以待斃，面對敵人的陷害，總能想辦法反擊。吳謹言與王星越之間的曖昧拉扯也很有看頭，尤其蕭蘅一邊欣賞她的聰明，一邊默默成為她最強大的後盾，讓復仇劇情多了甜蜜火花。
6. 《九重紫》：孟子義重生逆天改命，與李昀銳先婚後愛
主演：孟子義、李昀銳
《九重紫》改編自吱吱同名小說，講述竇昭（孟子義飾）前世歷經婚姻背叛與家族變故，意外獲得重生機會，決心不再重蹈覆轍，重新掌握自己的人生。
重生後的竇昭不再是任人擺布的千金小姐，她精通經商、懂得布局，更知道如何在危機中保護自己。後來她與背負家族祕密的宋墨（李昀銳飾）相遇，兩人從互相試探到並肩作戰，甚至因局勢所迫結為夫妻，逐漸發展出深厚感情。
《九重紫》將宅鬥、懸疑、家族陰謀與先婚後愛結合，劇情節奏緊湊，開場便埋下不少伏筆。孟子義與李昀銳的CP感也是一大亮點，喜歡男女主角智商在線、互相扶持的觀眾，很容易越追越上癮。
7. 《折腰》：仇人變夫妻，宋祖兒、劉宇寧先婚後愛太好嗑
主演：宋祖兒、劉宇寧
《折腰》結合家族世仇、政治聯姻與先婚後愛，宋祖兒飾演的小喬為了守護家族，嫁給與喬家有血海深仇的魏劭（劉宇寧飾）。兩人一開始互不信任，甚至連婚姻都帶著算計，卻在相處過程中慢慢發現對方的真心。
宋祖兒飾演的小喬聰明又有膽識，明知道丈夫對自己的家族充滿恨意，仍能冷靜應對，一步步化解魏劭的戒心。劉宇寧則把魏劭外冷內熱、嘴硬心軟的反差演得很有魅力。
尤其兩人從相看兩厭到逐漸心動的過程，搭配家族恩怨與權力鬥爭，讓劇情充滿張力。喜歡《九重紫》這類先婚後愛題材的觀眾，《折腰》也很值得追。
8. 《許我耀眼》：趙露思滿口謊言嫁豪門，完美婚姻隨時會崩盤
主演：趙露思、陳偉霆
趙露思在《許我耀眼》中飾演女主播許妍，為了擺脫原生家庭帶來的自卑與階級差距，不惜編造自己的家庭背景，讓自己成功嫁入豪門，成為外界眼中的人生勝利組。
只是謊言終究有被拆穿的一天！隨著丈夫沈皓明（陳偉霆飾）逐漸發現妻子的祕密，原本看似幸福的婚姻也開始出現裂痕。許妍不只得面對丈夫的懷疑，還得重新思考自己究竟想要什麼樣的人生。
這部劇最大的吸引力，就是女主角從一開始就帶著祕密，讓觀眾忍不住想知道她究竟能隱瞞多久。趙露思這次也突破過去的甜妹形象，演出一個充滿野心、心機與不安全感的女性角色，搭配職場與婚姻中的心理攻防，追起來相當有戲劇張力。
9. 《藏海傳》：肖戰全家遭滅門，隱忍十年回京復仇
主演：肖戰、張婧儀
肖戰主演的《藏海傳》走的是高智商權謀復仇路線，故事從少年稚奴目睹家族遭到滅門開始，為了查出幕後真兇，他隱忍十年，改名藏海重返京城，憑藉精通營造、堪輿與謀略的能力，一步步接近當年害死家人的權貴。
這部劇最吸引人的就是男主角靠智慧復仇，面對敵人不會衝動行事，而是先觀察局勢、取得信任，再利用對方的弱點逐步布局。隨著藏海逐漸接近真相，背後牽涉的權力鬥爭也越來越複雜，讓觀眾跟著他一起抽絲剝繭。
《藏海傳》由《後宮甄嬛傳》導演鄭曉龍執導，肖戰這次也跳脫過去的古裝男神形象，挑戰心思深沉的謀士。劇中權力角力、人物算計與懸疑伏筆交織，特別適合喜歡燒腦權謀劇的觀眾。