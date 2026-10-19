2026-10-19 09:20 女子漾／編輯張念慈
長得甜下手卻超狠！7部陸劇黑蓮花女主 田曦薇《嫁金釵》瘋批演技惹議，白鹿、趙露思黑化超驚豔
誰說長得甜美，就只能演傻白甜？田曦薇才剛憑《逐玉》圈粉無數，新劇《嫁金釵》就徹底顛覆形象，一人分飾真假千金，從隱忍求生的底層少女，瞬間切換成動不動就賞人巴掌的瘋批惡女，沒想到演技卻引發兩極評價，甚至被網友吐槽「五官亂飛」！其實陸劇圈有不少甜美女星，都曾挑戰心機深沉、敢愛敢恨的黑蓮花角色，像是白鹿《寧安如夢》為權力不擇手段、趙露思《許我耀眼》靠謊言嫁入豪門。以下整理7部話題陸劇，看看誰的黑化反差最讓人驚豔！
文章目錄
1. 田曦薇《嫁金釵》：甜妹變身瘋批惡女，首集狂賞8巴掌
田曦薇在《嫁金釵》中挑戰一人分飾兩角，兩個女孩明明有著相同的臉，命運與性格卻截然不同。一個是從小流落民間、靠倒夜香維生的真千金「阿丑」，另一個則是驕縱任性、為了守住富貴生活不惜傷害他人的假千金「君黛」。
尤其君黛第一集就火力全開，因為丫鬟選錯髮釵而大發雷霆，接著又在宴會上掌摑其他千金小姐，甚至連男主角陸濯（閆桉飾）都不放過，首集累計8次掌摑，被網友封為「掌公主」。她還為了陷害別人，狠心劃傷自家丫鬟的臉，完全顛覆田曦薇過去的甜妹形象。
不過，田曦薇發狠時的瞪眼、冷笑與誇張表情，也被部分觀眾認為用力過猛，甚至與周也《一甌春》的演技拿來比較。但也有觀眾肯定她透過不同聲線、眼神與體態區分真假千金，認為兩個角色個性鮮明。至於劇情，部分網友批評人物行為缺乏邏輯，也有人喜歡節奏快速、衝突密集的宅鬥戲碼，讓《嫁金釵》成為近期討論度相當高的陸劇。
2. 周也《一甌春》：清冷美人化身復仇黑蓮花
周也與許凱主演的《一甌春》，同樣因「黑蓮花」女主角成為話題。她飾演的謝清圓幼年失去母親，長大後重返謝家，表面上是溫柔安靜的世家小姐，實際上早已暗中布局，決心查出母親死亡的真相，向當年傷害自己的人討回公道。
周也原本就有清冷美人的氣質，這次演出城府深沉的復仇女主，與許凱飾演的腹黑權臣沈潤組成「雙黑CP」。兩人九年前因一枚銀幣結緣，重逢後一邊試探、一邊合作，逐漸揭開家族血案與朝堂貪腐的祕密。
這部劇因結合宅鬥、復仇與權謀，被形容有「古裝版《黑暗榮耀》」的味道，周也的黑蓮花造型與男女主角之間的拉扯也成為看點。不過，她在部分哭戲與發狠場面的表情同樣引發爭議，被網友拿來與田曦薇比較，兩人的惡女演技也意外成為社群熱門話題。
3. 白鹿《寧安如夢》：為當皇后不擇手段，重生後洗心革面
白鹿在《寧安如夢》中飾演姜雪寧，堪稱近年古裝劇最具代表性的「惡女重生」角色之一。前世的她為了爬上皇后之位，不惜利用身邊人的感情與權勢，甚至傷害真心待她的人，最後雖然如願登上后位，卻落得眾叛親離的下場。
沒想到命運竟讓她重來一次！重生後的姜雪寧決心遠離權力鬥爭，努力彌補前世犯下的錯誤，卻又陰錯陽差與謝危（張凌赫飾）糾纏不清。她雖然想洗心革面，卻沒有因此失去原本的聰明與野心，面對危機依然敢於反擊。
白鹿將姜雪寧前世的野心與狠勁，以及重生後想改變命運的掙扎呈現出鮮明反差。這個角色也讓觀眾看見，女主角可以有私心、犯過錯，甚至曾經傷害別人，依然能透過自己的選擇重新掌握人生。
4. 陳都靈《雁回時》：柔弱千金狠起來超可怕，黑蓮花演技獲讚
陳都靈一張清純無害的臉，演起心機女卻格外有說服力！她在《雁回時》中飾演莊寒雁，從小被家族拋棄，長大後帶著滿身傷痕重返莊府。面對處處算計自己的親人，她早已不是任人欺負的小女孩，而是懂得以牙還牙、絕不輕易認輸的狠角色。
劇中莊寒雁為了生存與追查真相，展現驚人膽識，面對家族陰謀也毫不退縮。她與傅雲夕（辛雲來飾）從互相試探到攜手破局，兩個聰明人之間的愛情同樣充滿張力。
過去陳都靈給人的印象多半是清純、溫柔，這次卻將莊寒雁的城府與狠勁演得相當鮮明，尤其情緒爆發時的「瘋癲演技」獲得不少好評。有網路劇評認為，她成功展現角色外表乖巧、內心深沉的反差，也讓莊寒雁成為2025年令人印象深刻的陸劇角色之一。
5. 趙露思《許我耀眼》：滿口謊言嫁豪門，甜妹變心機女主播
過去憑《偷偷藏不住》桑稚一角圈粉無數的趙露思，在《許我耀眼》中挑戰充滿野心與心機的許妍。她是一名努力向上爬的女主播，為了擺脫原生家庭帶來的自卑與階級差距，竟然精心編造自己的家庭背景，成功嫁給家境優渥的沈皓明（陳偉霆飾）。
許妍最具爭議的地方，就是她明明知道自己正在說謊，卻仍然選擇繼續演下去，甚至連婚姻都建立在精心設計的假象之上。直到謊言逐漸被拆穿，這場看似完美的豪門婚姻也開始崩塌。趙露思這次收起過去活潑可愛的演出方式，將許妍的野心、自卑與不甘心展現出來。
許妍這個角色也讓網友評價兩極，有觀眾看得緊張，深怕她的謊言隨時被揭穿，也有人認為劇情太過戲劇化、部分情節缺乏合理性。不過，趙露思的台詞進步、精緻穿搭與角色的心機反差，仍獲得不少好評，讓許妍成為近年話題度相當高的都市劇女主角。
6. 孟子義《百花殺》：滅門孤女變冷血郡主，復仇不再忍氣吞聲
孟子義在《百花殺》中飾演沈汐和，原本是遭逢家族滅門悲劇的顧青梔，後來以昭寧郡主的身分重新歸來。曾經歷生死與背叛的她，早已收起天真，變成心思縝密、手段果決的復仇女主，誓言將命運掌握在自己手中。
劇中沈汐和不願再任人擺布，憑藉智慧與謀略周旋於朝堂之間，與何與飾演的太子蕭華雍聯手布局。兩人表面上各懷心思，實際上卻逐漸成為彼此最重要的盟友，愛情與權力鬥爭交織，讓故事充滿反轉。
《百花殺》播出後，孟子義的「美強狠」形象引起討論，有觀眾喜歡沈汐和有仇必報、不願委屈自己的性格，認為看她反擊特別解氣。不過，也有網友批評劇情過度追求爽感，甚至認為孟子義的部分表演方式與過往古裝角色相似，演技仍有突破空間。
7. 王楚然《這一秒過火》：假死三年變身豪門千金，回來竟成舊愛準大嫂
王楚然與張凌赫主演的《這一秒過火》，同樣走復仇與虐戀路線。王楚然飾演的任素素，原本與軍閥家族出身的慕容清嶧（張凌赫飾）相戀，卻因家族悲劇與種種誤會，被迫假死離開。三年後，她以「方牧蘭」的身分重新出現，沒想到竟成為慕容清嶧的準大嫂，讓原本就充滿恩怨的兩人再次陷入愛恨糾葛。
任素素外表溫柔，經歷背叛與家族變故後，逐漸學會隱藏情緒，面對舊愛也不再輕易交出真心。王楚然本身帶著古典美人氣質，換上旗袍與民國造型後，更展現成熟冷豔的一面。
這部劇的男女主角顏值受到不少觀眾肯定，王楚然的旗袍造型尤其吸睛。有網友認為，故事從復仇主線展開後越來越好看，但也有人批評前期敘事不夠流暢、後段劇情偏向狗血。比起真正的惡女，任素素更接近被命運逼著成長、學會反擊的復仇型女主角。