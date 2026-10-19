2026-10-19 09:03 女子漾／編輯張念慈
長得好看也救不了？6部陸劇演技爭議，田曦薇《嫁金釵》被酸用力過猛、楊洋《我的人間煙火》最尷尬？
明明是高顏值、人氣超旺的男女主角，沒想到新劇一開播，最先登上熱搜的竟然是「演技翻車」！田曦薇憑《逐玉》人氣飆升，新劇《嫁金釵》在Netflix上線後迅速衝進熱播榜，卻因一人分飾兩角的瘋批演技引發爭議，部分網友吐槽她瞪眼、冷笑太過用力，甚至被批「五官亂飛」。
其實陸劇圈有不少人氣演員，都曾因角色詮釋、表情管理或台詞表現受到批評，從楊洋《我的人間煙火》被虧「端王」，到Angelababy《孤芳不自賞》的瞪眼演技，都曾掀起網路論戰。以下整理6部因男女主角演技引發爭議的陸劇，看看你是否也追過！
文章目錄
1. 田曦薇《嫁金釵》：瘋批惡女太用力，被批「五官亂飛」
田曦薇這次在《嫁金釵》中徹底甩開甜妹形象，一人分飾真假千金，既要演出從底層求生的阿丑，也要詮釋囂張跋扈、動不動就賞人巴掌的假千金君黛。
尤其君黛首集就因丫鬟選錯髮釵而大發雷霆，接著又在宴會上掌摑他人、劃傷婢女的臉，甚至對男主角動手，因密集的掌摑場面被網友封為「掌公主」。
只是田曦薇發狠時的瞪眼、冷笑與誇張表情，也被部分網友認為太刻意，甚至與周也《一甌春》的表演方式拿來比較。不過，也有觀眾認為她成功區分兩個角色的性格，尤其第4集後真假千金正式展開對抗，劇情越來越有看頭。
2. 楊洋《我的人間煙火》：帥氣消防員變「端王」，演技遭吐槽
楊洋與王楚然主演的《我的人間煙火》，講述消防員宋焰與急診科醫師許沁，分手多年後再次相遇的愛情故事。原本帥氣消防員搭配高顏值醫師，應該是讓人嗑到停不下來的組合，沒想到開播後卻引發大量負評。
楊洋飾演的宋焰，經常皺眉、抬下巴，加上刻意營造的霸氣神情，被網友調侃演什麼都像在擺拍，甚至獲封「端王」。反倒是魏大勛飾演的男配角孟宴臣，憑藉內斂克制的演出受到關注，形成強烈對比，也讓楊洋的表演方式成為討論焦點。
3. Angelababy《孤芳不自賞》：瞪眼演技遭批，還捲入摳圖爭議
Angelababy與鍾漢良主演的古裝劇《孤芳不自賞》，講述聰慧女謀士白娉婷與戰神楚北捷，在亂世中相愛相殺的故事。原本角色設定相當吸引人，卻因女主角的表情與後期製作問題，成為當年最具爭議的陸劇之一。
Angelababy在劇中無論驚訝、害怕還是思考，都被部分網友認為過度依賴瞪眼表情，難以展現女謀士的聰明與城府。此外，劇中大量背景合成畫面，也讓演員與場景看起來格格不入。不過，劇組曾回應拍攝調度與後期製作問題，相關責任不能全部歸咎於演員。
4. 吳謹言《你是我的答案》：魏瓔珞變傻白甜，哭戲被批太浮誇
吳謹言憑《延禧攻略》魏瓔珞一角爆紅，當年敢愛敢恨、遇到欺負絕不忍氣吞聲的形象深植人心。然而，她在都市愛情刑偵劇《你是我的答案》中，卻因表演方式引發爭議。
劇中吳謹言飾演活潑的編劇白小鹿，與張國立飾演的刑警周遠展開戀情。其中一場她發現愛犬倒地的哭戲，因為大幅度抽動身體、情緒激動卻不見明顯眼淚，被網友吐槽哭得太刻意。
不過，製作方也曾解釋，白小鹿原本就是情緒外放、帶有喜劇色彩的角色，因此演出風格較為誇張。
5. 鞠婧禕《嘉南傳》：半永久妝容出戲，落難千金依舊精緻
鞠婧禕與曾舜晞主演的古裝愛情劇《嘉南傳》，講述聰慧的嘉南郡主姜保寧，與出身平凡的侍衛李謙跨越身分差距，攜手面對家族陰謀與朝堂鬥爭的故事。鞠婧禕在劇中造型華麗精緻，卻也因此引發「半永久妝容」爭議，即使角色經歷逃難、受傷等狼狽情節，依舊頂著精緻眼妝、白皙底妝與整齊髮型，讓不少觀眾吐槽「落難還能美成這樣？」
除了妝容問題，鞠婧禕的演技也受到部分網友批評，認為她在面對危險、悲傷或感情衝突時，表情變化不夠明顯，甚至被質疑太在意鏡頭前的美感，難以展現角色真正的情緒。尤其姜保寧原本是聰明果敢、擅長機關設計的郡主，部分觀眾認為劇中表演未能充分呈現人物的機智與成長。不過，也有粉絲認為她的古裝扮相相當亮眼，角色本身就是貴族郡主，精緻造型符合人物設定，相關爭議至今仍是觀眾討論的焦點。
6. 王鶴棣《遇龍》：龍王演成面癱？木頭演技遭網友吐槽
王鶴棣與祝緒丹主演的仙俠劇《遇龍》，講述龍王尉遲龍炎與凡人流螢跨越四世的虐戀故事。原本應該是深情又霸氣的龍王，沒想到王鶴棣在劇中的表現卻引發爭議，尤其是僵硬的肢體動作、缺乏變化的眼神，以及情緒起伏不明顯的表情，被部分網友吐槽像「AI機器人」，甚至批評他把高冷演成了面癱。
不過，王鶴棣後來憑《蒼蘭訣》中的東方青蒼成功翻轉評價，霸氣又深情的魔尊形象讓他人氣大漲，也讓不少觀眾重新認識他的演技。從《遇龍》挨批到《蒼蘭訣》爆紅，兩部仙俠劇的表現形成鮮明對比，堪稱陸劇男星演技逆襲的代表案例。