【「媽媽留給我的存摺跟金飾，為什麼國稅局要我補稅五十萬？」】—— 前行政院長陳冲嘆納稅人權益不如動物，揭開多少平凡家庭在傳承時踩中的隱形雷區

AI重點 文章重點整理： 重點一： 母親生前提領存款與金飾，可能被認定為死亡前2年贈與。

母親生前提領存款與金飾，可能被認定為死亡前2年贈與。 重點二： 國稅局以金流查核與實質課稅原則，要求補稅並可能罰鍰。

國稅局以金流查核與實質課稅原則，要求補稅並可能罰鍰。 重點三：保存單據、分年贈與與信託規劃，可降低遺贈稅爭議。

▋很多人以為，「被國稅局查稅」是大老闆或億萬富豪才會遇到的倒楣事 ▋

直到那張蓋著紅色大印的核定稅額公文，無預警地躺在妳家老舊公寓的信箱裡。妳拆開信封，手止不住地發抖。上面列了一筆五十多萬元的補稅金額，外加滯納金與利息。

原因竟然是兩年前母親癌症過世時，妳遵照媽媽在病床前的交代，拿著母親生前交給妳的存摺與印章，陸續提領了一百多萬元的存款，用來支付母親最後在安寧病房的龐大自費醫療單據、看護費，以及後續莊嚴肅穆的告別式開銷。

在妳的心裡，這是一個女兒對母親最後的孝心與體貼。

妳甚至把母親生前留下的幾條舊金鍊子、幾只玉鐲，小心翼翼收在抽屜的最深處，當作想念媽媽時唯一的寄託。

但妳完全沒有想到，兩年後，國稅局的大數據勾稽系統，把母親死亡前兩年內的所有提領金流一筆筆翻了出來。稅官坐在冰冷的辦公室裡，既不問妳當時在病房擦了多少眼淚、也不在乎妳付出了多少心力，只是面無表情地敲著鍵盤，直接把這些提領全數判定為「死亡前兩年內之贈與」，併入遺產總額課稅，甚至因為妳未主動申報而祭出罰鍰。

那一刻，前行政院長陳冲在論壇上痛陳的那句話：

「台灣有保護毛小孩的動保法，但默默為家庭付出、承擔最多的人，在法律的保護待遇上，竟然還比不上動物！」

會無比尖銳地扎進妳的心底。

妳像一隻被無情拔毛的鵝，明明全心全意守護著這個家，卻在體制冰冷的條文面前，被當成企圖逃漏稅的嫌疑犯。

▋最懂事的女兒，往往承擔了最深的法律盲區 ▋

在台灣許多家庭的現場，總有一個「最懂事、最孝順」的女兒。哥哥弟弟可能各自成家立業、搬到了外縣市，平時只有過年過節回家吃頓飯。真正留在年邁父母身邊，每週陪著長輩去醫院回診、排隊掛號、在急診室長椅上熬夜守候的，往往是那個心腸最軟的女兒。

父母看在眼裡，心裡滿是感激與心疼。

老人家觀念傳統，不習慣去銀行辦理繁瑣的手續，常把存摺、印章與幾十萬的現金直接塞給女兒：

「妹妹啊，這筆錢妳先拿著，以後媽媽生病住院用得到，剩下的妳就留著當貼己錢。」

女兒收下了。

但她不知道，這份來自母親最純粹的愛，在法稅世界裡，卻是一個隨時會引爆的定時炸彈。

依現行《遺產及贈與稅法》第十五條明文規定：

被繼承人死亡前兩年內，贈與給配偶及法定繼承人（包含子女）的財產，無論當初有沒有繳納贈與稅，在法律上一律「擬制為遺產」，必須全數併入遺產總額課稅。

當母親離世，悲痛的女兒忙著料理後事，根本不知道這筆幾個月前領出來的救命錢必須列入申報。等到國稅局調閱銀行往來明細，發現存款在短時間內被密集提領，稅官不會聽妳訴說母女情深，他們只看客觀的資金流向。

更讓女兒心碎的，是手足之間的現實。當國稅局寄來補稅通知，平時甚少露面的兄弟可能第一時間跳出來質疑：

「媽媽生前的錢是不是都被妳私吞了？」

「這筆補稅憑什麼要全家一起分攤？」

一場原本充滿溫情的告別，最終演變成家庭群組裡的互相指責，甚至為了特留分與應繼分撕破臉皮、對簿公堂。

妳承擔了最多的長照辛酸，最後卻成了法律與親情夾縫中，最狼狽的那個人。

▋金流沒有溫度，它只認冷冰冰的憑證 ▋

很多人以為，只要自己在法庭上哭訴「這都是媽媽自己給我的」、「這些錢全花在媽媽的醫藥費上」，法官或納保官就會網開一面。

但現實從來不會陪任何人演溫情劇。

在現代稅務稽核的邏輯裡，沒有留存單據的支出，在法律上就等於「不存在」。

如果妳從長輩帳戶提領了三百萬現金，其中兩百萬付了沒有發票的個人看護費、買了昂貴的中藥補品、包了紅包給幫忙的親友，手邊卻連一張合格的免用統一發票收據、或是載明身分證字號的勞務報酬單都拿不出來。

在稅務員眼中，這筆查無去向的現金，就會被直接推定是長輩對妳個人的無償贈與。

依照《納稅者權利保護法》第七條的實質課稅原則，稅捐機關甚至不需要證明妳有惡意，只要客觀上造成了遺產總額減少的效果，就能直接動用租稅請求權向妳追討稅金。

這就是陳冲院長所感嘆的制度殘酷面：

第一線稅務機關習慣用電腦報表抓取異常金流，開出一張張不載明推估理由的補稅處分，把自證清白的舉證地獄，完全推給毫無法稅知識的升斗小民。

妳若不懂得自我保護，善良與孝順，往往會變成傷害妳自己最深的那把刀。

▋守護家庭的愛，必須具備合規的智慧 ▋

我們深愛父母，但這份愛不應該用盲目與冒險來成全。

當父母年歲漸長、身體開始出現狀況時，與其私下默默用提款卡提領長輩的積蓄，不如在全家人的陽光下，替長輩與自己築起三道不可動搖的法稅防線：

第一、嚴格落實「專款專用」與醫療單據全留存。

如果需要動用父母的資金支付醫療與長照費用，請盡量使用長輩本人的帳戶進行跨行轉帳、或是申請由長輩信用卡直接扣款。

若必須提領現金支付，請務必購買一本專屬的家庭記帳本，將每一筆超過一萬元的支出，連同醫院自費收據、看護簽收單、甚至是輔具購買發票，整整齊齊貼在帳本上。

這些看似繁瑣的紙片，在未來面對國稅局的大數據查核時，是唯一能證明金流屬於「被繼承人日常生活及醫療必要支出」的救命鐵證。

第二、善用法定免稅額，分年分期光明正大傳承。

如果長輩真心想在生前留一筆貼己錢給孝順的女兒，請引導長輩放棄私下塞現金或黃金的做法。依照現行遺贈稅法，每人每年享有高達兩百四十四萬元的贈與免稅額度。父母雙方合計，一年可以合法移轉近五百萬元給子女。

請直接透過銀行跨行電匯，並在匯款備註欄載明「贈與」，甚至主動向國稅局申報取得「贈與稅免稅證明書」。

走在法律白晝之下的金流，才是任何人、任何手足都無法奪走的實質底氣。

第三、善用安養金錢信託，隔絕所有爭議與風險。

若長輩名下有數百萬的養老資金，擔心未來失智無法自理、又擔心子女爭產或稅務查核，最體面的安排是帶長輩到銀行設立「高齡者安養信託」。

將長輩的退休金交付信託管理，約定每月固定給付生活費，並指定安養機構與醫療費用由信託財產實報實銷。

依照《信託法》第十二條，信託財產具有神聖的獨立性，不但能防範詐騙與手足侵占，更能向國稅局清清楚楚證明資金的實質去向，讓照顧父母的心意，在法律框架內獲得最純淨的保全。

一個成熟的女人，不僅要在病榻前給予父母最溫柔的擁抱，更要在生活的帳本上，替全家人守住清醒的邊界。

別讓體制的盲點，辜負了妳一輩子的懂事。

把愛攤在陽光下、把法律變成手裡的盾牌，妳的孝心與付出，才能真正化為晚年歲月裡，最溫暖、也最安心的守護。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是只看冷血條文的法官，但有些想法，想跟你分享。

本文案例及法稅觀點僅供通識參考，不構成特定申報或財務建議。個案請依法洽詢合格會計師、地政士或 CFP® 顧問進行專案評估。