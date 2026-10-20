東京巨蛋垃圾風暴，一張AI假圖引發的抹黑事件

AI重點 文章重點整理： 重點一： 東京巨蛋垃圾照原標示AI生成，移除說明後被用來指控台灣球迷。

東京巨蛋垃圾照原標示AI生成，移除說明後被用來指控台灣球迷。 重點二： 圖片多處細節與實景不符，包含座椅、標竿、看板與計分板。

圖片多處細節與實景不符，包含座椅、標竿、看板與計分板。 重點三：日本媒體與台灣查核中心查證後，確認該圖為Google AI生成。









▋一張垃圾照，讓台灣球迷成了被指責的對象

今年三月上旬，世界棒球經典賽（WBC）氣氛正熱。幾乎所有人都在看球、討論比分、替台灣加油。

3月5日的台澳戰，東京巨蛋共有40,523名觀眾進場，現場以台灣隊的應援聲勢最為熱烈。

這是一場盛大的棒球嘉年華，因為 Team Taiwan 的表現，台灣再度被世界看見。

但就在球迷熱情應援的同時，網路上也開始出現另一種聲音。

3月6日，臉書粉專「LIFE 休閒Fun新聞」發布了一張東京巨蛋滿地垃圾的圖片，右下角清楚標示著「示意圖／AI生成」。

隔天上午10點17分，X（前Twitter）帳號「徐芳麗」發布了移除AI標示的版本，配文指稱：「台灣人在東京巨蛋看完比賽，留下滿地的垃圾。」

原本明確標示為AI生成的圖片，少了那幾個字，竟然成了指責台灣球迷的材料。

你可以想像那個落差嗎？一邊是台日球迷互相應援、互相致意；另一邊，是一張讓人瞬間起反應的畫面。

很多人第一眼看到，只會有一個念頭：「這是真的嗎？」

然後，情緒先動了。

▋為什麼「素質」這種題材，特別容易爆？

這類攻擊方式，很精準。

它不需要長篇論證，也不需要複雜背景。只要一張圖，就能讓人迅速形成判斷。

因為它抓的，是情緒。情緒往往比事實傳得更快。

這類內容通常都有三個特點：第一，畫面極端，一眼就能理解；第二，容易引發羞愧或憤怒；第三，不需要語言也能傳播。

一旦相信了，後面幾乎不用再補證據。

但這種「情緒先行」的狀態其實很熟悉。

在做重大決定時，人很容易被當下感覺帶走。這種情況，在看房現場也可能發生。

有人因為喜歡採光，忽略了其他屋況細節。有人因為價格看起來划算，就急著下決定。

當下的感覺很真，但不一定完整。

你有沒有發現，當一個畫面讓人很生氣時，很少有人會先去確認它是不是真的？

有些人會停下來查一下，有些人會直接相信畫面。

多數時候，情緒的速度，比查證快很多。

但這次，事情開始出現裂縫。

▋AI可以騙過第一眼，但過不了第二眼

一開始只是覺得怪。再多看幾秒，就開始對不上。到第三個細節出現時，幾乎可以確定有問題。

畫面可以被製造，情緒可以被引導，但判斷，還是自己的。

接著，一個一個細節浮出來，畫面開始變得越來越不合理。

座椅沒有自動彈起

東京巨蛋三壘側採用可自動回彈的摺疊座椅，人一離開，椅面就會彈起。但網傳圖片裡，整排空位的椅面卻固定放下，與實際設施不符。

左外野標竿消失

從圖片所呈現的三壘側視角望向計分板，原本應該看得到的黃色左外野標竿，竟然不見了。

廣告看板出現亂碼

圖片中的計分板文字及部分廣告看板出現異常，甚至出現意義不明的「TEAM」字樣。實際球場相應位置的廣告，則是「RYOBI」。

計分板與球場配置不合理

除了文字異常，計分板的長度、廣告看板配置，也與東京巨蛋的實際場景對不起來。

原本以為會看到很高明的操作，但越看越像一場粗糙拼接。

看完這些破綻，其實會有一種熟悉感。很多東西，看起來都很合理，但只要多看一層，就會出現落差。

在房地產市場，也有類似的情況。

一張照片、一個開價、一段描述，都可能讓人快速下判斷。

看房時，第一眼喜歡的採光、格局或裝潢，可能讓人忽略其他需要確認的細節。隨著資訊增加，原本的判斷也可能改變。

很多決策，就是在這種「再多看一點」之後改變的。

▋一張AI圖片，究竟是怎麼變成指控的？

這張圖片的傳播過程，其實比圖片本身更值得注意。

3月6日，原始貼文已經標示「示意圖／AI生成」。

3月7日，去除標示的版本開始在X流傳，接著又出現在臉書、Threads等社群平台。

圖片還是那張圖片，但少了說明文字，讀者對它的理解就可能完全不同。

至於X帳號「徐芳麗」，台灣事實查核中心指出，該帳號曾於2022年因散播其他不實訊息而遭調查局點名，列為清查對象。

不過，目前能確認的是它曾散播去除AI標示的圖片，尚不能據此認定圖片由該帳號製作，也不能直接推論背後存在特定組織。

但更關鍵的，還包括「誰幫它擴散」。





▋當資訊沒有被確認，它就會被放大

有些內容，從一個帳號出現，很快被截圖、轉貼、加上更聳動的標題，再變成另一篇看起來更完整的內容。

速度很快。快到幾乎沒有時間停下來確認。

原本只在特定圈層流動的訊息，被送進更大範圍的受眾。

一則來源可疑的貼文，就可能藉由轉載與分享，逐漸擴大影響。

這也是為什麼，在資訊很多的時代，「過濾」這件事，開始變得稀缺。

尤其在房地產這種金額高、決策重的領域，一個細節的誤判，代價往往很大。

如果是你，看到那張圖的第一秒，會選擇相信，還是多查一下？

▋轉折，出現在另一個方向

事情的變化，出現在日本媒體的查證報導。

日本體育媒體《THE ANSWER》於3月9日刊出相關報導，記者實地前往東京巨蛋三壘側，對照球場座椅、左外野標竿與廣告看板，指出網傳圖片存在多處與實景不符的問題。

台灣事實查核中心也追查了圖片來源，確認原始版本標有「示意圖／AI生成」，並透過Google Gemini工具檢測，確認該圖由Google AI生成。

此外，相關X貼文也被加上社群註記，提醒讀者圖片並非真實現場照片。

隨著查證資訊出現，原先的指控有了可以檢驗的證據。

而這也讓我想到另一個問題：人們究竟會因為什麼，選擇相信或懷疑一則訊息？

▋信任，不是在出事時才建立的

如果今天被指控的對象，是一個長期形象不佳的群體，結果會不會不同？

我想，多少會有影響。

台灣與日本之間長期累積的旅遊、交流、互助與文化連結，或許會讓部分人看到這類指控時，多一分懷疑。

但這只是我的推想，不能拿來當作日本網友集體反應的證據。

真正讓這張圖片站不住腳的，仍然是那些能夠被查證的細節。

這一點，在房地產市場同樣明顯。

很多委託與成交，除了價格與物件條件，也涉及長期累積的信任感。

只是信任再深，也不能代替該做的查證。

▋最意外的疑問，來自一份便當

網路上除了看台垃圾照，也流傳過便當、飲料瓶與廁所髒亂等相關畫面及說法。不過，目前取得的查核資料，尚不足以確認每張圖片的來源與真偽，不能把它們全部視為同一組已證實的AI假圖。

至於我，看到那張滿地垃圾、連便當都原封不動的圖片時，第一個念頭竟然是：

「誰那麼浪費，把好好的日式便當丟掉？！」

很多人看到大概會笑。

因為這種反應，帶著一種很真實的生活感。

當然，覺得便當被浪費很可惜，不能證明圖片是假的。

但這種來自生活經驗的疑問，有時候也會讓人願意重新檢視眼前的畫面。

很多判斷，除了數據，也會受到經驗與直覺影響。

在看房現場，有時一個看似平常的問題，也能讓原本沒注意到的屋況細節浮現。

▋這類事件，只會越來越多

AI影像越來越成熟，造假門檻越來越低，傳播速度越來越快。

下一次，畫面可能更真。

所以除了辨識能力，我們也需要養成幾個很簡單的反應：

當一張圖讓你很生氣，當一段話已經幫你下好結論，當所有人都在轉，你有沒有發現？這時候，最容易忽略的，就是查證。

我自己在看這類內容時，會習慣多問一個問題：這個畫面，是誰希望我相信的？

▋最後留下來的，往往不是畫面

這場東京巨蛋的「垃圾風暴」，讓我們看到一張原本標明AI生成的圖片，如何在標示被移除後，變成指責台灣球迷的材料。

也讓我們看到，查證可以從哪些地方開始。

有人被情緒推著走，有人開始懷疑，有人選擇查證，也有人願意重新檢視自己的判斷。

到最後，能幫助我們判斷的，除了資訊量，還有三件事：你相信什麼、你信任誰、你怎麼判斷。

在房地產市場，這三件事同樣重要。

因為一個錯誤的判斷，可能影響好幾年的資產配置。

有時候，差的只是一個「多看一眼」。

但多看這一眼，往往會改變整個結果。

還有那句讓人記住的話——比賽可以輸，但日式便當，不會浪費。

——萬家鄉