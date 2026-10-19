十天干不是中國人的MBTI，我們為何仍愛對號入座

AI重點 文章重點整理： 重點一： 短影音把十天干包裝成中國版MBTI

短影音把十天干包裝成中國版MBTI 重點二： 天干原是紀日排序符號，非古人發明人格測驗。

天干原是紀日排序符號，非古人發明人格測驗。 重點三：標籤能開啟對話，卻不能取代深入理解一個人。

7/30 的晚上，我坐在二樓的神明廳兼客廳滑手機。

臉書滑呀滑，Reel 看過一支又一支，忽然有一個清亮的女聲猛然一句：「中國人有自己的 MBTI——十天干。」

音樂聲隨即響起。十種不同妝髮造型的古代仕女，一個接一個閃過畫面。

啊？這是啥？

21 秒跑完，影片又從頭再來。

等等。甲乙丙丁，什麼時候開始管人格了？

現在見面問「你是 INTJ 還是 ENFP」，已經問到快跟星座一樣自然。

這支 21 秒的短片，硬是把原本用來紀日、排順序的天干也拉下來，一起玩這一場。

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

配上金木水火土，十組詞彙直接長成十種古裝女性人設。

看到後面，我忽然懂了它為什麼容易讓人一路看完。

它做的事情，我們熟得不得了：把一個複雜的人，先裝進一個簡單的分類裡。

分類不是為了說完一個人。分類是為了先讓對話開始。

▋甲乙丙丁，一秒全部長出人設

影片裡的十天干，已經完全長成社群時代的人格標籤。你甚至不需要懂命理，腦子就開始對號入座。

甲木像往上長的樹，乙木像攀得住的藤。同樣屬木，一個讓人想到韌勁，一個讓人想到外柔內剛。

丙火是進門就知道的那種亮，丁火是坐到身邊才覺得暖。如果這兩個人一起出現在公司尾牙，大概還沒坐下，全場已經知道她們來了。

戊土讓人想把事情交給他，己土讓人覺得事情會被排好。一個沉得住，一個排得清。

庚金先講原則，辛金先做決定。一個清醒颯爽，一個更像殺伐果斷的大女主。

壬水看很遠，癸水聽很細。都內斂，一個通透，一個更安靜。

木有生長感，火有光亮感，土顯得可靠，金帶著銳氣，水又多了流動。五種元素各拆陰陽，十種人設就這麼排開。

遊戲規則幾秒鐘就懂了。

「欸，這個好像我。」

「不對，我應該是另一個。」

「這個根本就是我同事。」

▋可是古人真的發明了中國版 MBTI 嗎？

「中國人的 MBTI」拿來當短影音標題，確實漂亮。真的往歷史裡查，就不能照字面吞下去。

十天干本來是紀日、排序的符號，後來才和十二地支配成六十組循環，也才慢慢與陰陽、五行、命理纏在一起。

古人沒有做完一份測驗，然後宣布：「恭喜，你是辛金型大女主。」

今天社群上的甲木女、丁火女、庚金女，更接近後世命理意象、五行比喻和現代人設揉在一起的再創作。MBTI 至少有一套題目和分類方式，十天干這個「人格版本」，來源完全不同。

拿來理解、聊天、玩文化梗，剛好。說它們是同一回事，就跨太大步了。

▋我們為什麼看到分類，就忍不住找自己？

把真假分開之後，反而有一件事更有趣。

為什麼我們這麼愛分類自己，也分類別人？

生肖、星座、血型、MBTI，現在還有 I 人、E 人、高敏感、社恐。只要有人整理出一套好懂的分類，每一類再配上一點個性描述，大家很快就會開始找自己的位置。

因為「我是什麼樣的人？」這個問題太大了。

「我是 INTJ 還是 ENFP」、「我是甲木還是乙木」，突然簡單很多。

一個人的個性，本來可能要相處半年、吵過幾次架，才摸得清楚。現在四個英文字母、一個星座、一個天干，就能先做一份人格壓縮檔。

「他是 I 人。」

「她是獅子座。」

「我是辛金。」

短短幾個字，先替一個複雜的人建立索引。

我帶看時也在做一樣的事。

客人一進門，我先聽到的常常是「三房」、「離公司近」、「預算不要超過」。

這些句子很好用，像人格標籤，先幫一個複雜的人建索引：首購還是換屋，自住還是投資，幾個人住，要不要學區。

可是看完三間，索引常常要改。

嘴上說價格最重要的人，走到背光的客廳會沉默。一路強調生活機能的人，最後選的房子離原本生活圈最遠。也有人一開始什麼都說都可以，直到看到某一間，才突然知道自己原來有那麼多不可以。

分類能開門，開不了門後那些突然出現的不可以。

人不是沒有類型。

人是類型裝不下的那個部分，才比較像他自己。

▋標籤很適合當入口，不適合當結論

大部分時候，標籤是在幫過載的大腦省電。

一間房子疊著總價、地點、坪數、屋齡、採光、貸款，再加上家裡每個人的需求。如果每一項同時放進腦袋，大腦大概半秒鐘就會罷工。所以我們習慣先喊：「我只看三房。」、「只要蛋黃區。」、「絕不買一樓。」

人格標籤是同一套邏輯。世界太複雜，先用四個英文字母或一個天干做壓縮檔，對話才比較容易開始。

這些標籤有時也會讓人誤判。

學區房、捷運宅、蛋黃區、高樓層，四五個字，腦子裡立刻長出一套想像。可是同一個標籤底下，差異可以大到像兩回事。同樣叫三房，室內能不能放下餐桌差很多；同樣寫學區，實際通學方式可能完全不同；同樣叫高樓層，棟距、方向、日照、風勢，住起來也不會一樣。

標籤很適合當入口。後面那一長串條件，才會決定它到底適不適合你。

▋我們喜歡的，往往還有那種「被說中」的感覺

這類內容還有一個非常厲害的地方。

你明明知道它只用了幾個形容詞，還是有可能看到某一句，立刻覺得：天啊，好像我。

「外柔內剛。」

「清醒颯爽、有原則。」

「沉得住氣。」

「走到哪亮哪。」

每一種描述都有一點畫面，又留了夠大的解釋空間。於是我們會自動從自己的生命經驗裡，把符合的證據一件一件撿出來。

這種感覺，跟看星座、做人格測驗很接近。準不準固然重要，但讓人願意分享、留言、轉發的，常常是那一瞬間的認同：

「對！我就是這樣！」

甚至還會順手幫身邊的人一起分。

「我老公一定是這型。」

「這個超像我主管。」

「你哪有辛金，你明明就乙木。」

一套分類工具，就這樣變成社交話題。

▋真正認識一個人，往往要繼續問下去

這也是我做房仲之後，越來越有感的一件事。

客人說「我要三房」，我真正需要知道的還有：三個房間準備怎麼用？孩子多大？會不會在家工作？父母會不會偶爾來住？

客人說「我要離公司近」，還要再問：每天都進公司嗎？另一半在哪裡工作？孩子上下學怎麼走？

第一句需求很重要。後面的追問更重要。

人格分類也差不多。

一句「我是 I 人」，可以讓對話開始，卻不會自動告訴你這個人在熟人面前是什麼樣子。一句「我是辛金」很好玩，也不會因此解釋一個人所有的選擇。

一個標籤可以讓對話開始。追問下去，人才會慢慢出現。

▋十天干為什麼特別適合被人格化？

仔細想想，十天干拿來做人設，條件真的太好了。

MBTI 的四個英文字母高度抽象。第一次看到 ENFP、ISTJ，如果以前沒接觸過，大概只能先問：「這到底是什麼密碼？」

天干一接上五行，畫面馬上跑出來。

甲乙屬木，丙丁屬火，戊己屬土，庚辛屬金，壬癸屬水。

木會生長，火會發光，土能承載，金讓人聯想到堅硬與銳利，水會流動、滲透、變化。再把每種元素拆成陰陽兩面，故事更多了。同樣是木，可以是挺立的大樹，也可以是柔韌蔓生的花草；同樣是火，可以是照亮四方的太陽，也可以是靠近身邊的一盞燈。

符號本身就自帶比喻。

只要再加入現代人的人格語言，「治癒系女孩」、「小太陽」、「事業型女強人」、「大女主」很自然就接了上去。

於是原本很多人看到只想背完應付考試的甲乙丙丁，一下子全都有臉了。

▋更妙的是，它簡直天生適合短影音

十天干這套玩法，和現在的短影音環境，配合度高得驚人。

十個天干，剛好切十個角色。木火土金水，本身就有視覺意象。每一型再塞進兩三個性格形容詞，觀眾幾秒鐘就能開始找自己。

甚至連留言題都不用另外設計。

我是什麼？

你是什麼？

我朋友是哪一種？

再配上現在的 AI 圖像，一個天干一位古裝人物，清冷、明豔、女強人、大女主，畫面一下就成立。看完還可以繼續幫自己、伴侶、朋友、同事配對。

幾千年前拿來紀日、排序的符號，碰上演算法時代，忽然變成天然的社交題庫。

這件事，我覺得比「十天干到底算得準不準」還有意思。

▋老符號沒有消失，只是換了一個入口

以前念到甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，大概就是一個字：背。

十二地支，背。五行，再背。考完以後，如果生活裡再也用不到，大腦也差不多順便清空了。

可是今天有人把十天干拉進 MBTI 的語境裡，穿上古裝、配上人物、塞進「小太陽」、「治癒系」、「大女主」這些現代語言，原本躺在課本裡的符號忽然又有了生命。

所以有時候，也不能太快判斷年輕人對傳統文化沒興趣。入口一換，他們自己就會開始玩。

當然，玩歸玩。哪一部分有歷史來源，哪一部分來自後世命理，哪一部分是現在社群重新包裝的，還是值得分清楚。

傳統文化真正有意思的地方，不需要靠把古人說得比現代人更神來證明。它能一路被使用、被誤讀、被改寫、被重新發明，本身就已經很精彩。

下次如果又有人問：「你的 MBTI 是什麼？」

除了四個英文字母，也許真的可以反問一句：「那你天干哪一型？」

我自己帶看時，也會先問一句像標籤的話。三房、學區、離公司近，都很好，都只是敲門。門後那個人到底不能妥協什麼，還是要一間一間走進去才知道。

標籤負責讓我們開始認識。

認識本身，沒有捷徑。





——萬家鄉