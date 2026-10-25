【老家抵押給國稅局，誰在廚房收拾行李】 —— 遺產稅法第41條背後，那個被遺忘的守護者

AI重點 文章重點整理： 重點一： 遺產稅法第41條可用老屋抵押換取移轉證明。

遺產稅法第41條可用老屋抵押換取移轉證明。 重點二： 急售老宅雖能繳稅，卻加重照顧者居住風險。

急售老宅雖能繳稅，卻加重照顧者居住風險。 重點三：應以壽險、遺囑與信託預先準備稅源與安居。

廚房流理台上的水壺發出細微的鳴響，六十二歲的秀蘭正把洗好的中藥壺擦拭乾淨，收進櫥櫃最底層。客廳那張磨損了皮面的深褐色沙發上，剛辦完父親公祭的三名手足圍坐在一起，茶几中央擺著那份厚重的國稅局核定稅額繳款書。上面打印的應納稅額，是整整四百二十萬元。

秀蘭沒有走進客廳，她只是站在廚房門口，聽著大哥與二弟熱切地討論著最近地政士詹哲誠在電視上提到的新做法。大哥說，依照現行遺產及贈與稅法第41條規定，家裡如果湊不出四百萬現金繳稅，可以用這間市區老公寓設定抵押權給稽徵機關當作擔保，換取同意移轉證明書，這樣就能把房子過戶，然後趕快在市場上賣掉分錢。二弟也點頭附和，說蘇家宏律師提過這確實是變現的一條路，只要產權單純、有人願意接手，就能解套。

客廳裡的討論聲浪此起彼落，充滿了資產重組的理智與精明。卻沒有任何一個人轉過頭來問一句：如果老屋抵押給國稅局、限定半年內必須在市場上急售變現，那麼過去十年來，辭去工作全天候照護失智父親、每個月只領取一萬多塊生活補貼、戶籍與床位都牢牢綁在這間屋子裡的秀蘭，下個月該搬去哪裡？

在漫長的資產傳承過程裡，我們見過太多家庭的長桌風景。有人在外打拚成家，手握豐厚薪資與獨立房產；有人長年旅居海外，只在清明與年節短暫返鄉寒暄；有人則默默留在家裡，承擔了翻身、拍背、灌食與無數個深夜的急診陪伴。然而在冰冷的民法應繼分天平上，所有人的持分完全相等；在更為現實的稅務催繳面前，那個付出最多青春的人，往往也是存款簿最單薄、最無力抵禦變故的人。

▋法律只看持分登記，生活卻全靠現金支撐▋

當遺產稅單送達的那一刻，家庭成員之間的隱形裂痕往往迅速擴大。長輩生前總以為把名下唯一值錢的市區磚頭留給孩子平分，就是對子女最均等的庇蔭。但真實的人生裡，不動產是凝固的泥鰍，沒有充沛的流動性作為潤滑，它根本無法在不傷筋動骨的情況下被分割與享用。

如果家庭選擇動用遺產及贈與稅法第41條的擔保機制，看似為所有人解開了過戶的枷鎖，實質上卻把巨大的生存焦慮，單向轉嫁給了沒有經濟防禦力的家庭成員。房仲帶著形形色色的買方進出老宅看屋，謄本上記載著稽徵機關設定的高額抵押權，看屋者肆意打量著屋內的陳設，並藉由限期繳稅的急迫性狠狠砍價。留在老宅裡的那個照顧者，每天必須忍受外人對生活隱私的侵門踏戶，同時還要在倒數計時的售屋期限下，打包自己過往十餘年的生活記憶。

更令人無奈的是，當老屋在市場上被迫折價售出、繳清了四百二十萬元的遺產稅款之後，緊接而來的所得稅法第14條之4房地合一稅，又會因為繼承取得成本被鎖死在低廉的公告現值與房屋評定現值，再次剝奪一大筆交易利得。經過多重稅賦與降價侵蝕之後，分到每個人手裡的現金殘值，對於在外早已置產的手足而言或許只是一筆錦上添花的額外收入，但對於失去居所、脫離職場多年的照顧者來說，卻遠遠不足以在同一個城市裡買下一處安身立命之所。

我們必須看清，當一個家庭缺乏現金流規劃時，任何法律上的變通措施，本質上都是在用弱勢者的生活安定感，去換取資產變現的速度。

▋真正的長久庇護，是讓守護者保有從容的底氣▋

愛不能只停留在口頭上的感謝，更不能只寄託在沒有現金支撐的不動產權狀上。作為家庭資產的掌舵者，如果真心想要庇蔭那個付出最多的孩子，就必須在意識清醒、身體康健的時候，建立起一套能夠自動運轉的法律與財務盾牌。

首先，盤點老宅的公告現值與預估遺產總額，精準估算出未來繼承時必須繳納的遺產稅級距，絕不能抱持著「以後孩子自己想辦法」的僥倖心態。

其次，運用具備指定受益人功能的壽險契約，預先建立一筆完全獨立於遺產之外的稅源現金流。當傳承發生時，這筆身故保險金由被指定為受益人的照顧者直接領取，不需經過全體繼承人的協議簽字，也不會被凍結在繼承程序裡。這筆現金能直接支應全額遺產稅，讓老宅無須抵押給國稅局，更無須在市場上賤價求售。

第三，若父母希望確保照顧者的長期居住權益，應在生前結合遺囑、意定監護或安養信託架構，甚至透過民法第1113條之2的監護規劃與信託財產獨立性，明確約定不動產在特定年限內不得處分或分割，並將部分現金資產撥入信託專戶，按月給付照顧者的生活費用與老屋維護開銷。

不要讓那個替全家人守住病榻的人，在長輩離開之後，淪為稅務催繳與資產爭奪下的無家可歸者。

我是 JT，你的引導式財務規劃顧問。

我不是地政士，也不是家事律師，

但有些想法，想跟你分享。





本文案例及法稅觀點僅供通識參考，不構成特定申報或財務建議。個案請依法洽詢合格會計師、地政士或 CFP® 顧問進行專案評估。