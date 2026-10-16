2026-10-16 15:57 女子漾／編輯金柔葳
《Doctor X》日韓版8個翻拍變化！金智媛冷面女醫反差萌，韓版竟藏這些小巧思
經典日劇《派遣女醫X》竟然有韓國版了！由金智媛主演的《Doctor X：白色黑手黨的時代》，改編自米倉涼子主演的人氣醫療劇《派遣女醫X》，同樣講述天才女醫師不甩醫院權威、只憑實力救人的故事。不過，韓版可不只是把演員換成韓國人，從女主角個性、介紹所所長，到醫療案件與人物背景，都做出不少調整。究竟金智媛版與米倉涼子版有哪些不同？女子漾整理《Doctor X》日韓版8大翻拍變化，帶你一次看懂！
文章目錄
- 《Doctor X》日韓版變化1：米倉涼子華麗霸氣，金智媛變冷面女醫
- 《Doctor X》日韓版變化2：招牌糖漿變香蕉牛奶，私下反差萌超可愛
- 《Doctor X》日韓版變化3：介紹所所長性別對調，李姃垠成最強神隊友
- 《Doctor X》日韓版變化4：初次相遇從夜店變撞球場，新人醫師身分也不同
- 《Doctor X》日韓版變化5：第2集VIP手術改編，成年患者變15歲少女
- 《Doctor X》日韓版變化6：韓版更強調醫療黑幕，女主角還可能成替罪羊
- 《Doctor X》日韓版變化7：女主角神祕過去提前曝光，海外醫療經歷藏伏筆
- 《Doctor X》日韓版變化8：大門未知子招牌動作不見了？經典台詞精神仍保留
《Doctor X》日韓版變化1：米倉涼子華麗霸氣，金智媛變冷面女醫
《Doctor X》日韓版變化1：米倉涼子華麗霸氣，金智媛變冷面女醫
同樣是讓醫院高層頭痛的天才女醫師，米倉涼子與金智媛卻展現不同氣場！日版「大門未知子」總是踩著高跟鞋、穿著俐落短裙登場，面對醫院高層從不刻意討好，甚至直接指出其他醫師的問題，舉手投足都散發霸氣與自信。
韓版金智媛飾演的「桂水晶」則以俐落短髮登場，造型簡潔低調，個性冷淡直接。面對仗著資歷擺架子的前輩，毫不掩飾不耐煩。相較於大門未知子的霸氣從容，桂水晶更像只想專心動手術、不願配合職場繁文縟節的冷面天才。
《Doctor X》日韓版變化2：招牌糖漿變香蕉牛奶，私下反差萌超可愛
《Doctor X》日韓版變化2：招牌糖漿變香蕉牛奶，私下反差萌超可愛
日版大門未知子術後習慣喝糖漿補充能量，平時喜歡打麻將，在神原晶面前還會露出孩子氣的一面。韓版桂水晶則愛喝香蕉牛奶、吃泡麵，甚至雙手各拿一瓶香蕉牛奶，休閒活動也從麻將改成大富翁，讓冷面女醫多了幾分反差萌。
《Doctor X》日韓版變化3：介紹所所長性別對調，李姃垠成最強神隊友
《Doctor X》日韓版變化3：介紹所所長性別對調，李姃垠成最強神隊友
日版最經典的角色之一，就是岸部一德飾演的「神原晶」。他不只替大門未知子安排工作，還經常帶著哈密瓜與高額帳單出現在醫院，向高層收取報酬。兩人雖然是合作關係，感情卻像師徒、也像家人。平時天不怕地不怕的大門，唯獨在神原晶面前會露出孩子氣的一面。
韓版則將所長改為女性，由《寄生上流》李姃垠飾演「張熙淑」，精明又愛錢的她擅長與醫院高層談判，總能替桂水晶解決麻煩。兩人既像老闆與員工，也像姨母與朋友，互相扶持的女性情誼成為韓版一大亮點。
《Doctor X》日韓版變化4：初次相遇從夜店變撞球場，新人醫師身分也不同
《Doctor X》日韓版變化4：初次相遇從夜店變撞球場，新人醫師身分也不同
日韓版都安排女主角在正式進入醫院前，就先展現驚人的醫術，不過初次登場的地點完全不同！日版第1集，新人外科醫師森本光在夜店遇見大門未知子，親眼目睹她替突然倒下的人急救。直到兩人在醫院重逢，才發現這位神祕女子竟然就是新來的派遣醫師。
韓版則將初次相遇的場景改成撞球場，金宇碩飾演的朴泰慶正在照顧倒下的人，桂水晶拿著球桿現身。此外，日版田中圭飾演的森本光是新進外科醫師，韓版朴泰慶則改為家境優渥、經驗不足的實習醫師，也讓兩人的互動多了不同的趣味。
《Doctor X》日韓版變化5：第2集VIP手術改編，成年患者變15歲少女
《Doctor X》日韓版變化5：第2集VIP手術改編，成年患者變15歲少女
兩版第2集都有一段令人印象深刻的雙手術劇情，醫院高層將資源優先留給重要人物，女主角則必須在制度限制下，設法救治患者。日版由出版社社長二階堂登成為VIP患者，另一位需要接受手術的是罹患胰臟癌的成年男性安田悟。
韓版則將VIP改為企業會長朴光哲，另一位患者則是患有幼年型糖尿病與胰母細胞瘤的15歲少女李珠熙。當醫院將資源優先留給權貴，另一邊卻有少女等待救治，也讓劇情更凸顯醫療資源分配不公的問題。
《Doctor X》日韓版變化6：韓版更強調醫療黑幕，女主角還可能成替罪羊
《Doctor X》日韓版變化6：韓版更強調醫療黑幕，女主角還可能成替罪羊
日版《派遣女醫X》最讓人看得過癮的，就是大門未知子不斷打臉醫院高層！教授們忙著爭權奪利、搶功勞，她卻只在乎眼前的患者，憑著驚人醫術一次次突破困境。韓版保留這個核心設定，但將醫院內部的權力算計描寫得更加直接。
桂水晶進入具瑞大學醫院後，院方雖然需要她填補人力缺口，卻也打算必要時將責任推到她身上。第2集她憑著高超醫術完成高難度VIP手術，反而讓高層更加忌憚。相較於日版的醫療派系鬥爭，韓版更強調「白色黑手黨」的概念，揭露醫院內部的腐敗與權力算計。
《Doctor X》日韓版變化7：女主角神祕過去提前曝光，海外醫療經歷藏伏筆
《Doctor X》日韓版變化7：女主角神祕過去提前曝光，海外醫療經歷藏伏筆
除了精湛醫術，大門未知子的神祕背景一直是日版的重要看點。她曾在不同地方行醫，擁有豐富經驗與特殊人脈，也讓觀眾好奇，這位從不失手的天才究竟經歷過什麼。韓版則更早將女主角的過去搬上檯面。
第1集開場便出現海外醫療設施陷入火海的畫面，暗示桂水晶藏有神祕過去。第2集其他醫師更查出她與古巴醫院有關的紀錄，讓人好奇她究竟在哪裡練就高超醫術，也為韓版增添不少懸疑色彩。
《Doctor X》日韓版變化8：大門未知子招牌動作不見了？經典台詞精神仍保留
《Doctor X》日韓版變化8：大門未知子招牌動作不見了？經典台詞精神仍保留
日版大門未知子的經典台詞「我不做」、「我絕不失敗」讓劇迷印象深刻，面對加班、雜務與醫院派系鬥爭，她一律拒絕。韓版桂水晶也延續這份反骨精神，不願協助教授論文、參加聚餐或配合不合理加班，只想專心救治患者，卻因醫術太強讓高層又愛又恨。
不過，日版大門未知子在手術室裡反拿手術器械的招牌動作，目前尚未成為韓版桂水晶的鮮明特色。雖然少了讓老劇迷熟悉的細節，卻也讓金智媛演繹出屬於自己的天才女醫形象。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower