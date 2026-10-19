2026-10-19 11:30 睿忒
FLARE U 第二張迷你專輯襲來！春意盎然的〈Bloom〉讓大家見識青春無敵的氣勢！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：FLARE U 以第二張迷你專輯《LOVEHOOD》強勢回歸。
- 重點二：主打歌〈Bloom〉走春日清新路線，旋律重於洗腦段落。
- 重點三：MV 以青春互動與日系偶像劇感展現兩人魅力。
Hi there，今年中才剛出道、目前尚未滿一年的FLARE U，再次推出新作品、也就是他們的第二張迷你專輯《LOVEHOOD》(2026)，由崔立于(CHUEI LI YU최립우) 及姜玗進(KANG WOO JIN강우진) 兩人組成的 FLARE U，這樣的回歸頻率對於新人來說其實不算密集，不過連續兩張迷你專輯都收錄了六首歌，就讓人覺得公司是真的很重視他們兩人了。這次的主打歌〈너의 계절이 찾아와 (Bloom)〉(2026) 隨著專輯發行而釋出，並且行前、發行後的資訊在一併釋出後，也令人感受到了鋪天蓋地的宣傳用心。
主打單曲〈너의 계절이 찾아와 (Bloom)〉的韓文及英文含意是不一樣的，「너의 계절이 찾아와」意指「屬於你的季節到來了」，而「Bloom」則是「花開」的意思，有趣的是儘管字面上的意思不同，卻有著殊途同歸的意涵。而歌名的意思也直接地能在歌曲、舞蹈中看出來，帶著似是春日綻放的氣氛，整首歌給出的感覺非常青春洋溢又十分舒適，展現出和上一張迷你專輯的主打單曲〈WY 2 U〉(2026) 完全不同的氛圍。
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這首〈Bloom〉對我來說非常地 K-Pop，除了不是採用重複性高的洗腦段落或歌詞之外，在旋律、編曲方面也完全是照著一首好聽的流行歌去製作，搭配起來的聽感十分有效果。而不僅在詞曲部分相得益彰，崔立于和姜玗進兩副聲音也依舊在歌曲中默契十足，音色明顯不同的兩人本就讓我覺得很適合搭在一起，而在〈Bloom〉這樣一首重視旋律的歌曲中，更可以體現出這種搭配性的重要，可以說交錯起來的層次感是非常不錯的。
而其實前面所提的、我所認為的優點，從另一部份來說也可能可以被視為缺點，首先是我喜歡的、重複性不高的這點，即便我認為這樣的作法所展現出的音樂性會比較高一些，但就不太利於在競爭激烈的 K-Pop 圈子中傳播；另外在歌詞部分雖說韓文佔了很大部分同樣讓人開心，但也一樣有不利於非粉絲的路人聽眾接受。因此這次回歸採用這種策略算是有點冒險的，不過在前一次的出道作品中已經展開一些知名度後，我認為仔細的打磨這樣的歌曲也很不錯的決定。
在提到了歌曲本身的自然、不刻意洗腦之外，相同地〈Bloom〉的 MV 也表現出了 FLARE U 兩人的青春氣息，本就正處於青春年華的他們，演繹起這樣的主題是再簡單不過了。在影片中當然地有舞蹈的畫面，另外也有一些像是聽音樂、騎腳踏這種很單純、看似很不值得一提，但卻非常有真實感的鏡頭，加之兩人很有愛的互動，整部影片給了我一種日系偶像劇的感覺啊。
老實說這次迷你專輯《LOVEHOOD》的這首主打〈너의 계절이 찾아와 (Bloom)〉，使得我比起前一首主打單曲花了更多的時間才消化完成，但這或許不是他歌曲的問題、而是我自己的問題，就現在的 K-Pop 生態來說，在準備要聽 K-Pop 歌曲時心中都已經有既定的印象了，因此出現了像 FLARE U 此次的風格時，實在不免讓人感到有些措手不及，但總而言之，我非常喜歡這次的回歸風格，是個很值得細細品味、很耐聽的作品。
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🎧《LOVEHOOD》官方收聽連結：Ink.to/lovehood
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精華 FAQ
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他們推出第二張迷你專輯《LOVEHOOD》(2026)，同樣收錄 6 首歌。文章認為這顯示公司對雙人組相當重視，也讓這次回歸在新人階段顯得投入且完整。
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〈Bloom〉走的是春日綻放、青春舒適的路線，強調旋律與編曲的完整性，不靠高重複洗腦段落。相比上一首〈WY 2 U〉，這次的氛圍更清新、也更耐聽。
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MV 透過舞蹈、聽音樂、騎腳踏車等自然鏡頭，搭配兩人有愛互動，營造出日系偶像劇感。整體被評為值得細細品味，雖然不易即時傳播，但音樂性很不錯。
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