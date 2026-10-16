2026-10-16 15:23 女子漾／編輯黃冠婷
《卡戴珊家族》第8季Disney+登場！從豪門八卦到美妝帝國，這一家人憑什麼紅20年？
大家最愛看熱鬧的豪門家族又回來了！《卡戴珊家族》（The Kardashians）第8季已於2026年10月8日正式首播，金卡戴珊（Kim Kardashian）、凱莉珍娜（Kylie Jenner）等話題女王全員回歸！從豪宅、名牌、美妝事業到戀愛與姊妹爭執，這一家人的日常總能成為全球焦點。新一季不只揭開金卡戴珊的健康風波，還有克蘿依的感情新動向，連AI分身都成為話題。究竟卡戴珊家族當初怎麼紅起來？又有哪些讓人一看就停不下來的魅力？
女子漾整理第8季5大看點與家族爆紅故事，帶你快速入坑！
《卡戴珊家族》到底在演什麼？全球最有話題的豪門實境秀
《卡戴珊家族》是一檔記錄卡戴珊與珍娜家族生活的真人實境節目，由家族靈魂人物「媽媽經紀人」克莉絲珍娜（Kris Jenner），帶領五位女兒寇特妮、金、克蘿依、坎達兒與凱莉登場。
節目最大魅力就是能近距離看見名媛家族的真實生活片段。前一秒還在豪華派對、時裝週或品牌發表會，下一秒可能就因為家庭群組、感情問題或育兒觀念吵得不可開交。奢華生活令人好奇，姊妹之間的互動又讓人忍不住想繼續追下去。
《卡戴珊家族》當初怎麼紅的？從2007年實境秀變成全球名媛帝國
卡戴珊家族的成名之路可以追溯到2007年。當時金卡戴珊已因與名媛芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）的交情、名人圈活動及私人影像外流事件受到媒體關注，同年家族實境秀《與卡戴珊一家同行》（Keeping Up with the Kardashians）在美國E!電視台開播。
原本只是記錄一家人的日常，沒想到媽媽克莉絲精明的經紀手腕，加上姊妹們鮮明的個性、戀愛風波與家庭衝突，讓節目迅速累積話題。從戀愛、結婚、離婚到生兒育女，觀眾幾乎一路看著她們長大。
更厲害的是，卡戴珊家族把節目累積的人氣延伸成商業版圖。金卡戴珊創立塑身衣品牌SKIMS，凱莉珍娜打造Kylie Cosmetics美妝品牌，克蘿依共同創立Good American服飾品牌，坎達兒則成為國際超模並發展818 Tequila龍舌蘭品牌。
原版節目於2021年播出20季後畫下句點，2022年轉往Hulu推出全新實境秀《卡戴珊家族》，如今已來到第8季。
《卡戴珊家族》第8季5大看點！戀愛、姊妹心結、AI風波全都有
看點1：金卡戴珊健康風波曝光，事業與家庭壓力成焦點
金卡戴珊一直是家族最受矚目的成員之一，從SKIMS品牌經營、法律學習到影視演出，行程相當忙碌。第8季預告中，她透露自己患有食道炎（Esophagitis），讓家人十分關心。
由於父親羅伯特卡戴珊過去因食道癌離世，這段對話也勾起家族回憶。不過，食道炎與食道癌是不同疾病，不能將兩者畫上等號。新一季將持續呈現金卡戴珊如何面對個人生活、工作與健康議題。
看點2：克蘿依單身多年，終於準備重新談戀愛？
喜歡看感情八卦的觀眾，這一季可以特別關注克蘿依！她過去與前伴侶Tristan Thompson的感情糾葛，一直是節目熱門話題。
第8季預告中，克蘿依坦言自己單身一段時間，也開始思考是否重新認識對象。而在10月15日播出的內容中，她更談到是否生第三胎，以及未來再婚、生育可能對家庭帶來的改變。經歷過感情起伏的她，如何重新找回自己的節奏，也成為新一季值得關注的故事。
看點3：寇特妮與姊妹關係再起波瀾，家庭界線成爭議
卡戴珊家族最經典的看點之一，就是姊妹之間說吵就吵的相處模式！這一季寇特妮與其他家人的關係再次受到關注。
預告提到，有家人認為丈夫Travis Barker讓寇特妮與原生家庭漸行漸遠，但她身邊的人對這種解讀有不同看法。隨著寇特妮建立自己的家庭，如何平衡婚姻、育兒與姊妹關係，也讓觀眾看到豪門家庭同樣有界線與溝通問題。
看點4：首集AI分身太獵奇！一家人連開場都能掀起討論
第8季第一集一開始就讓觀眾看傻眼！節目利用AI生成卡戴珊家族的奢華旅行畫面，接著出現各種五官變形、模樣古怪的AI分身，最後再讓真人家族登場，開玩笑強調自己無法被AI取代。
這段開場在社群引起兩極反應，有觀眾覺得荒謬又好笑，也有人批評AI畫面過於突兀。無論喜不喜歡，卡戴珊家族再次成功製造討論話題。
看點5：從SKIMS到Kylie Cosmetics，豪門女強人的商業日常
除了戀愛與家庭八卦，卡戴珊家族最值得看的還有她們如何經營事業。新一季首集就帶到金卡戴珊、克莉絲與克蘿依前往紐約參與重要產品發表活動，呈現她們在鏡頭前後的工作生活。
從塑身衣、美妝、時尚到社群行銷，卡戴珊家族早已不只是實境節目明星，更是懂得將個人風格變成品牌的商業人物。
對喜歡美妝、時尚及女性創業故事的觀眾來說，這些幕後片段也相當有看頭。
《卡戴珊家族》為什麼能紅將近20年？3個魅力讓觀眾追不停
卡戴珊家族最厲害的地方，就是每位成員都有鮮明的人物設定。金卡戴珊是事業心強的話題女王、克蘿依以直率個性受到關注、寇特妮重視家庭與生活方式，坎達兒和凱莉則分別在時尚、美妝領域擁有影響力。
再來是永遠看不完的家族關係。姊妹會吵架、媽媽會插手孩子的事業與生活，戀愛與婚姻更是經常成為話題。這些互動經過節目製作與剪輯，形成觀眾熟悉的實境秀敘事，也讓粉絲持續關注她們的生活變化。
最後則是社群影響力。從穿搭、妝容、身材話題到品牌新品，她們的一舉一動都可能延伸成時尚與網路討論。不過，節目對奢華生活與外貌的呈現，也長期引發炫富、身材焦慮及過度商業化等爭議，這些正反討論同樣是家族受到關注的原因。
《卡戴珊家族》第8季哪裡看？Disney+播出資訊
《卡戴珊家族》第8季已於2026年10月8日在美國Hulu首播，並於Disney+國際市場推出，採每週四更新的方式播出。台灣Disney+也將《卡戴珊家族》列入10月上線片單，不過台灣官方片單與作品頁曾出現10月8日、9日不同日期標示，實際可觀看集數仍以會員介面為準。
節目名稱：《卡戴珊家族》（The Kardashians）
首播日期：2026年10月8日
播出平台：Hulu、Disney+（依地區）
更新方式：每週四更新
主要成員：Kris Jenner、Kourtney Kardashian、Kim Kardashian、Khloé Kardashian、Kendall Jenner、Kylie Jenner
節目類型：名人實境秀、家庭生活、時尚娛樂
即使從沒追過前七季，也可以從第8季開始認識這一家人。想看豪門生活、姊妹八卦、戀愛故事，或是了解她們如何打造時尚美妝事業，《卡戴珊家族》都很適合加入追劇清單！
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