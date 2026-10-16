2026-10-16 12:16 女子漾／編輯黃冠婷
免費「投胎遊戲」《80億分之1》爆紅！中文版隨機出生172國，網友玩完直呼珍惜台灣 戀愛結婚到死亡全體驗
如果人生可以重來一次，你會出生在哪個國家？又會擁有怎樣的家庭與命運？最近一款免費人生模擬遊戲《80億分之1》（1 in 8 Billion）在社群爆紅，玩家可以隨機「重新投胎」，體驗從出生、求學、戀愛、工作到死亡的完整人生，甚至可能因為出生地不同，走向完全意想不到的結局！
文章目錄
《80億分之1》是什麼？AI只花4小時做出爆紅人生模擬器
《80億分之1》由韓國獨立開發者Jin Hwi-eus製作，遊戲名稱象徵地球80多億人口中的其中一人。開發者運用生成式AI協助製作，從輸入第一段指令到推出初版，據報僅花約4小時，沒想到公開後迅速在韓國、日本等地社群引起討論。
這款遊戲最大的特色，就是玩家完全無法選擇自己的出生國家、父母、性別或家庭經濟條件。系統會參考聯合國、世界衛生組織（WHO）、世界銀行等國際機構的統計資料，模擬全球172個國家與地區的生活條件。你可能出生在富裕家庭，享有良好教育，也可能從小面臨貧困、疾病或戰爭，每次重新開始，都是一段無法預測的人生。
《80億分之1》怎麼玩？30分鐘體驗從出生到死亡的第二人生
想體驗《80億分之1》非常簡單，只要進入官方網站，切換繁體中文介面，就能直接開始遊戲。首先選擇出生時代，包括過去、現在、未來或隨機世界，再決定依照各國出生人數或全球人口比例抽選出生地。
正式開始後，玩家可以將生活重心放在學業、工作、家庭或健康，並在升學、求職、戀愛、結婚、移居及醫療等人生重要時刻做出選擇。
遊戲也會呈現健康、幸福、知識與人際關係等狀態，讓玩家觀察自己的決定如何影響未來。
遊戲時間可設定約30分鐘、1小時或1個半小時，也能暫停、加速，甚至開啟自動抉擇功能。即使平常不玩遊戲，也能輕鬆體驗。
《80億分之1》5大亮點！隨機投胎、人生選擇，每次結局都不同
亮點1：隨機出生172國，連家庭背景都不能選
不同於一般角色養成遊戲，《80億分之1》無法自由設定自己的出身。你可能出生在台灣、日本，也可能來到完全陌生的國家。遊戲結合平均壽命、教育、收入及醫療等統計資料，讓每個角色面對不同的人生起跑點，也讓玩家感受到出生環境的重要性。
亮點2：讀書、工作、戀愛都能自己決定，努力卻不保證成功
遊戲中可以選擇努力讀書、投入職場、經營家庭，也可能遇上戀愛、結婚、生小孩等人生大事。然而，即使認真工作、維持健康，也無法保證一路順利。突如其來的疾病、意外與環境限制，都可能改變人生方向，讓每次遊玩的故事充滿未知。
亮點3：同一秒出生的4個陌生人，命運竟然差這麼多
除了自己的角色，遊戲還會同步模擬另外4名在同一秒出生的人。明明大家在相同時間來到世界，有人順利長大、成家立業，也有人在童年就因疾病離世。當5個人的人生並列呈現時，更能直觀感受到出生地與生活條件帶來的差距。
亮點4：人生結束還能留言，留下專屬生命紀錄
遊戲會在5歲、15歲、30歲、50歲與70歲等重要階段暫停，邀請玩家思考當下的人生。等到角色走向生命終點，還能回顧這一生的經歷、製作分享卡片，並對陪伴自己走過一生的虛擬角色留下想說的話。
遊戲也設有「追思館」，提供付費保存人生影片或相簿的功能，讓玩家留下紀錄，其他人也能閱讀不同角色的生命故事。
亮點5：出生在台灣算幸運？玩完重新思考人生起跑點
《80億分之1》引起討論的另一個原因，就是讓玩家重新思考「出生在哪裡」的重要性。當角色出生在醫療與教育資源不足的地區，可能必須面對更多生活挑戰；相較之下，台灣相對完善的醫療、教育與基礎設施，也讓不少人重新看待習以為常的生活。
不過，開發者也希望玩家在感受到自身幸運的同時，能進一步理解其他人的生活處境，而非單純比較哪個國家的人生比較幸福。
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《80億分之1》免費中文版在哪玩？免下載、免註冊直接體驗
《80億分之1》目前以免費網頁測試版形式開放遊玩，支援繁體中文、韓文、英文與日文，使用手機或電腦瀏覽器就能開始。由於遊戲涉及兒童死亡、疾病、戰爭、貧困及其他沉重情節，官方建議15歲以上玩家體驗。
遊戲名稱：《80億分之1》（1 in 8 Billion）
遊戲類型：免費網頁人生模擬器
支援語言：繁體中文、韓文、英文、日文
遊玩方式：免下載、免註冊
遊戲時間：約30分鐘、1小時、1個半小時
建議年齡：15歲以上
官方繁體中文版：https://1in8b.life/zh/
想知道自己如果重新投胎，會成為什麼樣的人？不妨打開《80億分之1》試試看，也可以和朋友分享彼此的模擬結果，看看誰的人生最出乎意料！
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