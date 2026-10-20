2026-10-20 11:15 女子漾／編輯張念慈
陸劇10位明豔系女神！孟子義《百花殺》貴氣逼人，迪麗熱巴《白日提燈》眉眼太搶眼
追陸劇，總有一些女星一出場，就讓人忍不住暫停多看兩眼！深邃眉眼、立體五官，再搭配角色的妝容與服裝，從古裝貴女到民國美人，各有讓人移不開眼的魅力。女子漾整理10位陸劇「明豔系女神」，搭配她們近期已播出的作品，帶你一次認識美貌與角色特色。
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明豔系女神1：周也《一甌春》
周也與許凱主演的《一甌春》，結合宅門鬥爭、復仇與愛情，講述謝清圓為追查母親冤案重返謝家，與心思深沉的沈潤相遇，兩人從互相試探到攜手面對危局，在家族與朝堂交錯的局勢中尋找出路。
周也的美帶著清冷銳氣，眉眼線條清晰，收起笑容時尤其有距離感，與謝清圓心藏祕密的設定相當契合。她的五官不必依賴濃重妝容，也能在特寫中留下印象；當眼神從平靜轉為堅定，更能讓柔美外表多出一點不好招惹的氣勢。
明豔系女神2：宋祖兒《折腰》
宋祖兒在《折腰》中飾演喬家女郎小喬，為了家族與劉宇寧飾演的魏家主公魏劭聯姻。兩家背負祖輩恩怨，讓這段婚姻從一開始便充滿戒備，兩人卻在相處與共度危機的過程中，逐漸被彼此的才智與胸襟吸引。
宋祖兒的濃眉大眼、小巧鼻形與鮮明唇形，讓她兼具甜美與明豔特色。《折腰》的古裝形象又添上端莊氣質，笑起來嬌俏靈動，安靜時則有古典美人的韻味。加上她表情生動，既能呈現小喬的柔軟，也能帶出角色面對難題時的機敏。
明豔系女神3：張予曦《這一秒過火》
王楚然與張凌赫主演的《這一秒過火》，將故事放進民國亂世，講述任素素與慕容清嶧因救命之恩結緣，卻被家族變故與誤會拆散。多年後再次相遇，任素素竟成為他的準大嫂，讓兩人的感情陷入更難解的局面。
王楚然的五官舒展、眉眼鮮明，既有古典美人的端莊，也能駕馭民國題材需要的成熟韻味。她的明豔帶著柔和感，尤其適合透過近景呈現情緒：看似平靜的神情，只要眼神多一點防備或傷感，便能讓人物多出難以靠近的故事感。
明豔系女神4：張予曦《雨霖鈴》
張予曦近期參演的古裝武俠劇《雨霖鈴》，由楊洋、章若楠等人主演，以展昭行俠查案、追查朝野與江湖勢力的故事為主軸。張予曦飾演掌月使，身處複雜的江湖關係之中，角色帶著祕密與立場上的拉扯。
張予曦的臉型小巧，鼻樑與眉眼輪廓立體，深邃雙眼尤其有辨識度。這種精緻而鮮明的五官，很適合帶有神祕感的古裝人物；當她收起甜美笑容、以冷靜眼神面對對手，便能展現與少女角色不同的冷豔魅力。
明豔系女神5：張天愛《守護者們》
張天愛與張一山、韓東君等人主演的《守護者們》，以危機四伏的諜戰任務為背景，講述人物在身分偽裝與情報交鋒中完成使命。她在劇中飾演冼碧雲／阮青，與主線人物的潛伏行動有著重要關聯。
張天愛的眉眼帶有英氣，濃眉、鮮明唇形與俐落輪廓，讓她很適合有主見、有祕密的女性角色。她的美可以嫵媚，也可以帶著凌厲感，尤其當神情沉下來，那股不輕易示弱的氣勢，能讓明豔外貌多出危險又迷人的味道。
明豔系女神6：鐘楚曦《蟬》
鐘楚曦在《蟬》中飾演刑事辯護律師，與吳鎮宇、鄭雲龍共同演出。故事透過刑事案件，串起三位各有過往的人物，他們在辯護、博弈與互相試探的過程中，逐漸建立複雜的關係。
鐘楚曦的五官線條鮮明，眉眼舒展，自帶成熟大氣的力量感。相較於古裝的華麗，她也很適合現代職場角色需要的俐落形象。當人物必須保持冷靜、觀察對手，她鮮明的眼神與輪廓，便能替畫面增添壓迫感，展現明豔美人的另一種風格。
明豔系女神7：孟子義《百花殺》
孟子義與何與主演的《百花殺》，結合復仇、權謀與愛情，講述顧青梔以西北郡主沈汐和的身分歸來，決心掌握自己的人生，並與太子蕭華雍從互相試探、算計，逐漸走向攜手同行。
孟子義的明亮雙眼與鮮明五官，本身便帶有華麗感，很適合身分尊貴、心有城府的古裝女性。當她收起嬌柔神情，透過凝視與微小的表情變化展現盤算，便能讓美貌多出掌握局勢的氣場，也呼應沈汐和不願任人擺布的個性。
明豔系女神8：古力娜扎《玉茗茶骨》
古力娜扎與侯明昊主演的古裝愛情劇《玉茗茶骨》，結合茶業世家的家族鬥爭、懸疑與愛情。她飾演茶王之女榮善寶，將重傷失憶的陸江來帶回府中，兩人從互相試探、鬥智鬥勇，到攜手追查舊案、整頓家族，逐漸發展出感情。
古力娜扎擁有深邃眉眼、高挺鼻樑與鮮明輪廓，換上古裝更顯明豔大氣。榮善寶身為茶業世家繼承人，個性強勢、有野心，也讓她的美貌多了掌握局勢的氣場。比起柔弱少女，這類聰明又有鋒芒的角色，更能襯托她冷豔而華麗的個人特色。
明豔系女神9：迪麗熱巴《白日提燈》
迪麗熱巴與陳飛宇主演《白日提燈》，飾演萬靈之主賀思慕，意外遇見年輕將軍段胥。兩人在互相試探的過程中，逐漸了解彼此的過往、志向與孤獨，展開一段跨越不同生命境遇的感情。
迪麗熱巴的眉眼深邃，鼻樑與臉部輪廓立體，特寫鏡頭尤其能凸顯她的五官特色。賀思慕的身分帶有神祕與威勢，也讓她得以展現冷豔的一面；當角色流露柔軟情緒，又能透過眼神弱化距離感，在強大與孤獨之間呈現反差。
明豔系女神10：景甜《似錦》
景甜在《似錦》中飾演東平伯府四小姐姜似，意外獲得重新開始人生的機會後，決心改寫自己與家人的命運。她與張晚意飾演的郁錦再次相遇，兩人在重重謎團與危機之中，重新面對彼此的感情。
景甜的五官明亮舒展，帶著端莊而華麗的氣質，與古裝貴女形象相當契合。《似錦》的角色設定，也讓這份柔美多了清醒與堅定。她的眉眼適合呈現細膩情緒，既能有少女的柔軟，也能在面對算計時露出鋒芒，展現溫婉之中藏著主見的魅力。