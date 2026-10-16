2026-10-16 11:22 女子漾／編輯黃冠婷
2026萬聖節去哪玩？台北3大活動一次看！天母踩街、兒童新樂園免費入園、假面派對
2026萬聖節準備開玩！今年10月31日剛好是星期六，加上10月下旬光復節連假，想揪閨密變裝、參加搞鬼派對，或帶小朋友出門討糖，都有不少選擇。台北今年從「天母搞什麼鬼18」百鬼夜行嘉年華、Triangle Taipei哥德假面與喪屍派對，到兒童新樂園變裝免費入園優惠，白天晚上都能玩。女子漾整理3大台北萬聖節活動的日期、地點、票價及必玩亮點，出門前快收藏！
1. 天母搞什麼鬼18！10/23百鬼夜行、10/24變裝嘉年華登場
每年萬聖節最受矚目的天母大型活動「天母搞什麼鬼」，今年迎來第18屆，並以塔麻歌子元素增添可愛氣氛。10月23日晚間7點率先舉辦「百鬼夜行」，變裝隊伍從新光三越台北天母店出發，沿忠誠路二段人行道前往大葉高島屋；10月24日則在天母運動公園舉辦主活動，結合園遊會、互動遊戲、舞台表演與萬聖節討糖活動。
今年另一大亮點是天母商圈串聯約250間特約店家，變裝民眾可尋找門口掛有南瓜燈籠或張貼活動識別標示的合作商店，體驗「不給糖就搗蛋」的節慶樂趣。除了恐怖鬼怪造型，也很適合扮成卡通人物、動漫角色或可愛小怪物，和朋友一起走上街頭拍照。
活動資訊：活動名稱：2026天母搞什麼鬼18
百鬼夜行：10月23日（五）19:00
百鬼夜行路線：新光三越台北天母店至大葉高島屋，沿人行道進行
主活動：10月24日（六）13:00～20:00
主活動地點：天母運動公園
活動亮點：變裝踩街、商圈討糖、園遊會、舞台表演
活動官網：https://www.tianmu.org.tw/
2. Triangle Taipei萬聖節雙夜派對！哥德假面、拉丁喪屍狂歡到凌晨4點
想和閨密穿上精心準備的萬聖節造型，直接在舞池狂歡到深夜？位於圓山MAJI集食行樂的Triangle Taipei，10月30日、31日連續兩晚推出萬聖節主題派對，從暗黑哥德風到墨西哥亡靈節風格，讓派對控一次玩個過癮。
10月30日「Gothic Masquerade哥德假面舞會」主打威尼斯面具、暗黑穿搭與Hip-Hop、R&B、Afrobeats音樂，現場還有變裝比賽
10月31日萬聖節當晚則變身「Día de los Muertos拉丁喪屍狂歡派對」，以骷髏彩繪、亡靈節風格及Reggaeton、Salsa、Bachata等拉丁音樂炒熱氣氛，兩晚都從晚上10點一路狂歡至隔天凌晨4點。
最吸引人的還有入場優惠！兩晚散客在午夜12點前皆可免費入場，午夜後入場則為300元，包含1杯飲品。若想揪一大群朋友訂桌，萬聖節兩晚採特別低消方案，標準桌1萬元、VIP包廂2萬元，皆可全額折抵酒水。
活動資訊：活動日期：10月30日（五）、10月31日（六）
活動時間：22:00～翌日04:00
10/30主題：Gothic Masquerade哥德假面舞會
10/31主題：Día de los Muertos拉丁喪屍狂歡派對
入場費用：午夜12點前免費；午夜後NT$300，含1杯飲品
訂桌低消：標準桌NT$10,000、VIP包廂NT$20,000
活動地點：台北市圓山MAJI集食行樂Triangle Taipei
入場限制：須年滿18歲，攜帶實體身分證件
活動官網：https://www.triangletaipei.com/
3. 台北兒童新樂園萬聖嘉年華！變裝免費入園、限量小禮包還能抽iPad Air
不想跑夜店，想找一場輕鬆又有節慶氣氛的萬聖節活動，台北兒童新樂園也有好康！第10屆「萬聖嘉年華」將於10月25日、26日登場，活動兩天只要穿上萬聖節裝扮，就能享有免費入園優惠，12歲以下小朋友還有機會免費領取萬聖節小禮包，每日限量300份。
園區1樓及3樓也將設置萬聖節主題市集，集結特色美食、DIY體驗與胖卡餐車，讓民眾一邊玩遊樂設施、一邊逛市集。活動更串聯天母商圈與士林公有市場，持「天母搞什麼鬼」活動DM搭配萬聖節裝扮，除了免費入園，還可領取抽獎券及士林公有市場50元美食抵用券。
想玩得更豐富，也能選擇999元的萬聖限量超值套票，內含兒童新樂園一日樂Fun券、捷運24小時票、劇場表演、市集抵用券及萬聖限定禮包等。10月25日、26日下午4點30分還有抽獎活動，符合指定資格者有機會把iPad Air 11吋、戰鬥陀螺等獎品帶回家。
活動資訊：活動名稱：兒童新樂園第10屆萬聖嘉年華
活動日期：10月25日（日）、10月26日（一）
活動開始時間：09:00
活動地點：台北市士林區承德路五段55號
免費優惠：萬聖節變裝可免費入園，遊樂設施另依票券規定收費
限量好禮：12歲以下兒童萬聖節小禮包，每日300份
主題市集：園區1樓、3樓
抽獎時間：每日16:30，依指定票券或活動資格參加
萬聖限量超值套票：NT$999
IP限定套票：NT$999／NT$1,499
2026台北萬聖節怎麼玩？白天踩街、晚上跑趴一次收藏
今年台北萬聖節活動從10月23日一路延續到31日，喜歡大型變裝與討糖氣氛，可以安排「天母搞什麼鬼」；想和朋友穿上暗黑造型、在音樂中狂歡，Triangle Taipei雙夜派對很適合；偏好輕鬆玩樂、逛市集或親子出遊，則可把兒童新樂園排進行程。部分活動有名額、入場年齡或套票限制，建議出發前再次確認官方最新資訊。
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