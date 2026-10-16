2026-10-16 10:36 女子漾／編輯張念慈
下班只想看甜甜戀愛！《戀愛充電中》 9部同款甜寵韓劇推薦 霸總追妻、暖男直球甜到嘴角失守
追《戀愛充電中》，是不是也被金英光、蔡秀彬的反差互動逗到嘴角上揚？下班後想幫心情充電，就需要這種有笑點、有心動，還有溫暖陪伴的愛情故事。女子漾整理10部甜寵韓劇，從霸總辦公室戀情到青春初戀、海邊小鎮愛情，下一部追什麼先收藏！
文章目錄
1.《戀愛充電中》高冷霸總電量告急，只好和她簽下同居契約
主演：金英光、蔡秀彬。
財閥繼承人白虎狼依靠人工心臟維持生命，卻意外面臨電池電量不足的危機。電視劇編劇羅寶培則因兒時遭雷擊，擁有碰觸他人就可能讓對方觸電的特殊體質。沒想到，她的電力傷不了白虎狼，還能替他的心臟充電！兩人於是簽下三個月契約，由她提供電力，他協助完成戀愛願望清單。
這部的甜蜜就在於，每次牽手、擁抱都有「充電」的理由，越靠越近的同居生活，也讓合作逐漸變成心動。金英光看似冷靜、卻不得不向女主求助的反差，搭配蔡秀彬活潑可愛的反應，讓奇幻設定多了喜感；兩個原本各有孤獨的人，終於找到能安心靠近的對象，也替戀愛添上溫暖。
2.《社內相親》替閨密相親，竟然相到自家公司社長
主演：安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅。
申夏莉替好友出席相親，打算用誇張言行嚇跑對方，沒想到坐在面前的男人，竟是自家公司社長姜泰武！更麻煩的是，對方為了結束長輩安排的相親，直接提出交往計畫，讓夏莉陷入上班、約會都得隱藏身分的混亂生活。
喜歡《戀愛充電中》的契約戀愛與反差喜感，可以優先追這部。姜泰武工作時嚴肅，一旦認定喜歡的人，追愛就相當積極；夏莉為了不被揭穿而忙得團團轉，也製造不少笑點。副線情侶同樣有火花，兩對CP輪流放閃，很適合想看戀愛快速升溫的人。
3.《歡迎來到王之國》討厭假笑的繼承人，偏偏愛上笑容最甜的她
主演：李俊昊、林潤娥。
飯店集團繼承人具元，最討厭別人戴著制式笑容接近自己，卻遇上以親切服務著稱的飯店員工千嗣朗。兩人起初互看不順眼，隨著工作與生活交集增加，他也逐漸看見她笑容背後的努力與委屈。
這部很適合想看「高冷霸總變專屬暖男」的觀眾。具元從不懂表達到主動關心，談起戀愛後的反差是一大樂趣。李俊昊與潤娥的約會、鬥嘴和眼神互動，也讓平凡相處充滿甜味；女主與好友們互相支持的日常，則替故事加上溫馨感。
4.《金秘書為何那樣》她一提辭職，自戀副會長立刻慌了
主演：朴敘俊、朴敏英。
能力出眾又極度自戀的副會長李英俊，早已習慣秘書金微笑把一切安排妥當。共事九年後，她突然提出辭職，想找回自己的生活，讓他第一次感到失去掌控。為了留住金秘書，他使出各種方法，也慢慢發現自己對她的依賴早已超過工作。
朴敘俊把自信滿滿、遇到戀愛卻頻頻出糗的反差演得很有喜感，朴敏英則讓能幹秘書保有清楚的想法。故事雖穿插童年創傷，主要追劇樂趣仍是兩人重新認識彼此、從工作默契走向戀愛默契的過程，霸總甜寵入門片單少不了它。
5.《觸及真心》冷面律師遇上迷糊女明星，戀愛笨拙得很可愛
主演：李棟旭、劉寅娜。
女明星吳允書為了爭取演出機會，到律師事務所體驗秘書工作，成為權正祿的助理。一個習慣被關注、表情豐富，一個做事嚴謹、不太懂人情世故，兩人從彼此不適應，逐漸成為最在意對方的人。
《鬼怪》之後再度搭檔的李棟旭、劉寅娜，把辦公室曖昧演得相當可愛。允書認真學習工作的模樣，讓冷淡的正祿慢慢卸下防備；正祿看似不解風情，關心起她卻格外細膩。故事有案件與短暫波折，戀愛主線則帶著溫柔、慢慢靠近的甜。
6.《她的私生活》白天專業策展人，下班追星也有人懂
主演：朴敏英、金材昱。
成德美是工作能力出色的美術館策展人，私下卻是偶像的忠實粉絲兼站姐。她努力把工作與追星生活分開，直到新館長Ryan Gold到任，意外與她產生各種誤會，兩人也在假扮情侶的過程中，逐漸走進彼此的生活。
這部很適合追星女孩！讓人心動的地方，在於男主願意理解女主的興趣，尊重她原本的生活。金材昱的成熟氣質，搭配兩人自然的曖昧與親密互動，讓戀愛很有吸引力。後段也帶入家庭與過去的傷口，透過互相理解延續溫暖。
7.《流星》大明星愛鬧公關組長，冤家互嗆藏著喜歡
主演：李聖經、金永大。
經紀公司公關組長吳寒星，每天忙著替藝人處理新聞與突發狀況，偏偏公司招牌明星孔太星總能讓她氣得牙癢癢。兩人相識已久，熟悉彼此的脾氣，表面互相嫌棄，實際上卻比誰都關注對方。
喜歡歡喜冤家、嘴硬心軟的人，可以追這部。孔太星在外是閃亮明星，在寒星面前卻有幼稚、想引起注意的一面，從互嗆到吃醋的轉變很有趣。經紀人、公關與藝人之間的團隊互動，也讓這段戀愛多了朋友陪伴的熱鬧感。
8.《舉重妖精金福珠》最愛捉弄妳的人，也最捨不得妳難過
主演：李聖經、南柱赫。
體育大學舉重選手金福珠，與游泳選手鄭俊亨重逢，才發現彼此是兒時同學。俊亨總愛逗她，卻也在她暗戀受挫、對夢想感到迷惘時陪在身邊。兩人從打鬧朋友，慢慢發展出藏不住的依賴與心動。
這部的甜來自生活小事，一起吃飯、互相吐槽、失落時有人陪著，就能讓人感到被放在心上。除了初戀，也描寫運動員的壓力、家人關係與好友支持。想看自然不做作、帶著青春活力的戀愛，這部很適合。
9.《愛情發芽中》冷酷主管闖進馬鈴薯研究所，鬥嘴也能鬥出愛情
主演：李先彬、姜泰伍。
熱愛馬鈴薯研究的金美京，原本在研究所過著自己的生活，冷靜、講求利益的新主管蘇白皓卻突然到來。兩人對工作與生活的想法不同，一見面就擦出衝突，卻也在相處中逐漸發現對方意想不到的一面。
研究所與鄉間生活，讓這段辦公室戀愛多了新鮮感。李先彬活潑直接的表演，搭配姜泰伍冷面主管的反應，形成有趣的喜劇溫差。喜歡冤家變情人，也接受誇張搞笑橋段的觀眾，可以把這部當成下班後的輕鬆選擇。
10.《海岸村恰恰恰》到海邊重新生活，遇上總在身旁的洪班長
主演：申敏兒、金宣虎、李相二。
牙醫尹惠珍離開都市，到海邊小鎮開設診所，遇上什麼都會、到處幫忙的洪斗植。兩人起初生活習慣不同，經常鬥嘴，卻在診所經營與村民日常中逐漸靠近，也慢慢理解彼此不願輕易說出口的心事。
這部適合想看愛情，也想被生活療癒的人。海邊風景、鄰里往來與兩人交往後的可愛互動，讓小鎮充滿人情味。後段會觸及失落與心理創傷，有幾段比較催淚，但彼此陪伴、一起往前走的情感，正是它溫暖的地方。
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