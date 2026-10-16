金智媛《Doctor X》好看到停不下來？！5部高人氣醫療韓劇推薦，熱血救人、白袍戀愛一次追

2026-10-16 11:45 女子漾／編輯張念慈
金智媛《Doctor X》好看到停不下來？！5部高人氣醫療韓劇推薦，熱血救人、白袍戀愛一次追。圖片來源：官方
金智媛《Doctor X》好看到停不下來？！5部高人氣醫療韓劇推薦，熱血救人、白袍戀愛一次追。圖片來源：官方

金智媛穿上白袍，收視也跟著開紅盤！韓版《Doctor X：白色黑手黨時代》第2集全國收視率達14.9%，瞬間最高17.4%，拿下當週六迷你劇收視冠軍。看完天才女醫反擊權貴，還想繼續追？女子漾整理5部高人氣醫療韓劇，從熱血搶救、醫院友情到女性重拾夢想，劇情、演員與口碑重點一次看。

編輯推薦

文章目錄

1.《Doctor X：白色黑手黨時代》金智媛對抗醫療權貴，反擊爽感十足

《Doctor X》。圖片來源：SBS
《Doctor X》。圖片來源：SBS

主要演員：金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇錫。

改編自米倉涼子主演的日劇《派遣女醫X》，故事圍繞天才外科醫師桂秀晶展開。她透過醫師派遣介紹所進入大學醫院，擁有高超手術能力，卻不願配合院內的階級、派系與潛規則。在把權力與名聲看得比病人重要的環境裡，她選擇用實力正面迎戰。

《Doctor X：白色黑手黨時代》。圖片來源：IMDb
《Doctor X：白色黑手黨時代》。圖片來源：IMDb

這部好看在哪？金智媛從《淚之女王》的豪門千金，轉為冷冽強悍的外科醫師，演技反差與俐落節奏成為開播後的討論焦點。女主不討好主管、敢直接指出問題，再加上李姃垠飾演的精明所長在背後周旋，讓醫院權力戰多了女性搭檔的默契。

第2集收視攀升至14.9%，展現強勁追劇熱度。不過，目前仍在播出初期，部分醫療場面的合理性也引發討論；喜歡天才主角打破規則、對抗體制的觀眾，會更容易投入這部的戲劇爽感。

《Doctor X：白色黑手黨時代》劇照。圖片來源：IMDb
《Doctor X：白色黑手黨時代》劇照。圖片來源：IMDb

2.《外傷重症中心》朱智勛霸氣救人，8集追出動作片的痛快感

《外傷重症中心》。圖片來源：Netflix
《外傷重症中心》。圖片來源：Netflix

主要演員：朱智勛、秋英宇、賀營、鄭宰光、尹敬浩。

擁有戰地救援經驗的天才外科醫師白江赫，來到大學醫院接手外傷小組，卻發現這個單位人力不足、資源受限，救人還得面對醫院的成本考量。他帶著年輕醫師楊載源、護理師千薔薇等人，一邊搶救重傷患者，一邊把有名無實的小組打造成真正能救命的團隊。

《外傷重症中心》。圖片來源：Netflix
《外傷重症中心》。圖片來源：Netflix

這部的口碑亮點是節奏明快、人物鮮明，把緊急救援拍出接近動作片的刺激感。朱智勛飾演的白江赫嘴巴很毒、態度很狂，碰到病人卻比誰都拚，和徒弟的互動也替緊繃劇情加入笑點。

全劇僅8集，主線集中在救援、師徒成長與體制衝突，適合想一口氣追完的觀眾，喜歡《Doctor X》的天才醫師與反權威設定，這部很適合接著看。

《外傷重症中心》。圖片來源：Netflix
《外傷重症中心》。圖片來源：Netflix

3.《機智醫生生活》五人幫友情太療癒，醫院日常也能讓人哭著笑

《機智醫生生活》劇照。
《機智醫生生活》劇照。

主要演員：曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都。

五位從醫學院時期就認識的好友，成為不同專科的醫師後，在同一家醫院工作。他們每天面對病人、家屬與生離死別，也會為了吃飯互相催促、為感情煩惱，忙裡偷閒組樂團，替日常保留一個喘息的地方。

楊碩亨。圖片來源：《機智醫生生活》劇照
楊碩亨。圖片來源：《機智醫生生活》劇照

這部受到喜愛的原因，在於人物與生活細節。醫師會累、會犯愁，也有不擅長表達的情緒；病人和家屬的故事，則讓每一次診療都多了一層人生重量。五人幫自然的鬥嘴、默契與陪伴，也是觀眾心得裡經常提到的追劇理由。

它的步調較舒緩，適合喜歡群像、友情與細膩情感的人慢慢看。看完最讓人羨慕的，可能就是長大後還能一起吃飯、一起練團的那群朋友。

楊碩亨。圖片來源：《機智醫生生活》劇照
楊碩亨。圖片來源：《機智醫生生活》劇照

4.《浪漫醫生金師傅3》師徒並肩守住救人初心，白袍戀愛也有看頭

《浪漫醫生金師傅3》。圖片來源：Disney+
《浪漫醫生金師傅3》。圖片來源：Disney+

主要演員：韓石圭、安孝燮、李聖經，柳演錫回歸演出。

第三季延續石垣醫院的故事，隨著外傷中心成立，金師傅與醫療團隊迎接更大的救援挑戰。除了重大事故與高難度手術，他們還得面對預算、人力、責任歸屬等現實難題。徐宇鎮與車恩彩也逐漸成長，學著在工作、感情與專業信念之間做出選擇。

《浪漫醫生金師傅3》。圖片來源：Disney+
《浪漫醫生金師傅3》。圖片來源：Disney+

系列最動人的地方，是金師傅對年輕醫師的引導。他會責罵、會要求，也會在關鍵時刻替學生撐住壓力。病患故事與團隊合作，讓「為什麼選擇當醫師」成為貫穿劇情的核心。

第三季曾出現感情戲比重的不同評價，後段隨著社會議題、團隊危機與柳演錫回歸，追劇張力再度提升，大結局全國收視率達16.8%。想看熱血師徒情，也想追安孝燮、李聖經的白袍戀愛，這部可以收藏。

《浪漫醫生金師傅3》。圖片來源：Disney+
《浪漫醫生金師傅3》。圖片來源：Disney+

5.《車貞淑醫生》放下家庭20年後重拾白袍，女性逆襲看得超有感

《車貞淑醫生》劇照。圖片來源：JTBC
《車貞淑醫生》劇照。圖片來源：JTBC

主要演員：嚴正化、金秉澈、明世彬、閔旴赫。

車貞淑年輕時為了家庭放下醫師夢，當了20年家庭主婦。一場重病讓她重新思考自己的人生，決定重回醫院，從第一年住院醫師開始做起。然而，等待她的除了工作與年齡帶來的挑戰，還有丈夫隱瞞多年的婚姻秘密。

《車貞淑醫生》劇照。圖片來源：JTBC
《車貞淑醫生》劇照。圖片來源：JTBC

這部結合醫院職場、家庭衝突與喜劇，口碑核心落在女主角逐漸找回自己。她從習慣配合家人的妻子與母親，慢慢學會替夢想爭取位置，也讓「重新開始會不會太晚」這個問題，有了具體又有力量的回答。

《車貞淑醫生》。圖／Netflix
《車貞淑醫生》。圖／Netflix

嚴正化把角色的委屈、笨拙與韌性演得親切，金秉澈則讓自私丈夫帶著令人又氣又想笑的喜感。全劇大結局全國收視率達18.546%，創自身新高。比起密集手術場面，它更適合想看女性成長、職場重啟與人生選擇的觀眾。

#金智媛 #韓劇推薦 #車貞淑醫生 #外傷重症中心 #機智醫生生活 #浪漫醫生金師傅 #Doctor X

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2026-09-23 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：75歲到80歲房貸族增至4,134件，17年暴增12倍。
  • 重點二：高齡房貸常靠寬限期撐住，期滿後月付可能暴增。
  • 重點三：保證人責任獨立存在，拋棄繼承也不一定能免債。

▋你有沒有注意過，老一輩的人把權狀放在哪裡。▋

不是保險箱。是電視櫃最下面那一格，一個鐵餅乾盒裡。裡面有權狀、有印章、有一疊用橡皮筋綁好的存摺，還有幾張已經過期的定存單，和一本記帳的小本子，最後一頁寫到三年前就停了。

那個盒子，是他們一輩子的總結。

但那個盒子裡，通常少了一樣東西。一張紙，上面寫著：這間房子，還欠銀行多少錢。

▋兩個家庭，同一個數字

我想先講兩個家庭。

第一個家庭在台北。先生 78 歲，太太 75 歲，住在一間 53 坪的房子裡。房貸還有 1,122 萬沒繳完，利率 2.48%，每個月 25 號自動扣款。先生退休前是中小企業主管，退休金一次領了，買了幾檔股票，股息每季入帳。太太沒有工作過，她的名字在契約上，簽在保證人那一欄。

第二個家庭在台中。先生 76 歲，太太 74 歲，住的房子差不多大，房貸也差不多。差別在於，他們在十年前做了一件事——把房貸清掉了。用的是先生退休那年的一筆錢，加上賣掉一間小套房的款項。

現在，兩個家庭每個月 25 號的畫面，完全不同。

第一個家庭，先生的手機會跳出一則簡訊。他看一眼，放回桌上，繼續吃飯。太太不知道那則簡訊寫什麼。

第二個家庭，25 號什麼事都沒有。

▋4,134 件，17 年，12 倍▋

根據聯徵中心最新發布的房貸統計，截至 2025 年 12 月底，全國 75 歲到 80 歲的房貸族，共有 4,134 件。17 年前，這個數字是 317 件。317 變成 4,134，增加了 12 倍，平均每年多出 225 件。

這 4,134 個人，平均房貸估值 1,800 萬，平均欠款 1,122 萬，平均利率 2.48%，中位數核貸成數 65.93%。平均住的房子，53.85 坪。

53.85 坪。這不是小房子。這是那種三房兩廳、有一個陽台、廚房可以站兩個人的房子。是孩子小時候覺得很大、長大以後覺得很舊的房子。是過年可以擠十個人回來、平常只開客廳一盞燈的房子。

講到這裡我想起一件無關的事。去年在台中上課，中場休息時有個學員拉住我，說她媽媽最近把房子過戶給弟弟了，問我這樣好不好。我還沒回答，她又補了一句：「可是房貸還沒繳完。」我說，那妳媽媽現在是房客，還是屋主。她愣在那裡，想了很久，說她不知道。

她不知道。而這件事，已經發生三個月了。

▋23,188 和 105,669，差 4.56 倍▋

我想算一筆新聞沒有算的帳。

1,122 萬，利率 2.48%。如果在寬限期，只繳利息，每個月是 23,188 元。如果進到攤還期，10 年繳完，每個月是 105,669 元。

差了 4.56 倍。

這就是為什麼很多人撐得下去。因為寬限期的時候，每個月兩萬三，退休金付得起，股息付得起。然後有一天，寬限期到了，那筆錢變成十萬五。而那個人，已經 78 歲了。

過去銀行審房貸，有幾條很硬的規定。借款人的年齡加上貸款年限，不能超過 75 到 85 年。屋齡加上貸款年限，也是同樣的上限。還有一條，月付金不能超過家庭可支配所得的三分之一。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛解釋，隨著超高齡社會到來、融資管道與工具多元化，加上補貼政策「架高天花板」，這些風險管控的硬規定，「被迫做出調整」。

他還講了一句很誠實的話。針對高資產或高貢獻的客戶，銀行願意用提升授權核決制度、專案融資等方式，進行差別化管理或動態審查。但相對來說，「銀行在成數、利率上的加減碼，也不會手軟」。

一般首購族可以貸到八成，這群人平均只拿到六成五。差了 14.07 個百分點。以 1,800 萬的房子算，那是 253 萬。

銀行沒有把門關上。銀行只是把門調窄了一點，然後把價格調高了一點。

▋這則新聞裡，最容易被滑過去的一句話▋

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提到，高齡房貸在「後續繼承時，房地產移轉時，也會考量剩餘負債的部分，多少可能有些節稅考量」。

這句話，是整則新聞裡最重要的一句，也是最容易被滑過去的一句。

我把它翻譯成白話：房貸餘額，可以從遺產總額裡面扣除。

我們算一次。假設一間房子，市價 1,800 萬。如果房貸已經清償，遺產總額是 1,800 萬，扣掉免稅額 1,333 萬，課稅的 467 萬，稅率 10%，遺產稅是 46.7 萬。如果房貸還有 1,122 萬沒繳，遺產淨額變成 678 萬，低於免稅額，遺產稅是 0 元。

省了 46.7 萬。

聽到這裡，你可能覺得，那留著房貸不是比較好。

這裡要潑個冷水。1,122 萬，利率 2.48%，一年的利息是 27.8 萬。為了省 46.7 萬，你要付多久利息。一年半，就打平了。兩年，虧 8.9 萬。三年，虧 36.8 萬。五年，虧 92.4 萬。

而這 4,134 個人平均背了多久，新聞沒有寫。但「17 年增加 12 倍」這個數字告訴我一件事——這不是一群在做短期稅務操作的人。這是一群，房貸跟著他們一起變老的人。

（以上免稅額與稅率以現行規定試算，實際仍須依個案狀況與專業評估。）

▋限定繼承和拋棄繼承，不是同一件事▋

回到台北那個家庭。

如果有一天先生走了，太太會面對什麼？

很多人以為，她可以「不要」。但「不要」有兩種，而這兩種，是完全不同的東西。

第一種叫「限定繼承」。這是現在的預設，不用去法院聲請，它自動適用。民法第 1148 條第 2 項寫得很清楚：繼承人對於被繼承人的債務，以「因繼承所得遺產」為限，負清償責任。白話講，房子值 1,800 萬，欠 1,122 萬，那就用這 1,800 萬去還那 1,122 萬。還完，剩下的歸她。還不完，她不用拿自己的錢補。

第二種叫「拋棄繼承」。那是完全不要了，房子不要，存款不要，債務也不要。但她必須在「知悉得繼承之時起三個月內」，以書面向法院聲請。

三個月。

這三個月，通常正好是辦喪事的三個月。是親戚進進出出、要決定誰捧斗、要挑日子、要處理保險理賠、要面對一堆從來沒見過的表親的三個月。而法律給她的期限，就是這三個月。過了，她就只能在限定繼承的範圍內處理。

這件事，不會有人主動告訴她。因為銀行不會，仲介不會，葬儀社不會。而她的孩子，可能也不知道有這個選項。

這不是我在推銷保險，是我在銀行端看太多客戶發現「錢卡住了」的慘痛經驗。銀行理專不一定懂得告訴你正確的資訊，因為這不在他的 KPI 裡。它只在你的權利裡。而權利，是要自己去找的。

▋她簽的那個名字，會跟她一輩子▋

但台北那個家庭，還有一個更深的問題。

太太的名字，簽在保證人那一欄。

這一點，做了二十年保險稅務顧問的人，看一眼就明白。因為她通常會在那個時候，才第一次打電話給業務。而她問的第一句話，從來不是「我要不要賣房」。

是「我這樣算不算欠錢」。

她不是怕還不起。她是怕「欠人」。這兩個字，在她那一代的字典裡，是完全不同的重量。

而答案，殘酷得讓人說不出口。

保證債務，是「她自己的債務」。不是先生的債務。

所以限定繼承救不了她。拋棄繼承也救不了她。她拋棄了先生的遺產，她還是那筆房貸的保證人。銀行可以直接向她求償全部金額。

她簽的時候，銀行的人說：「就是一個程序。」

她簽了。

那個簽名，會跟她一輩子。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。但高齡房貸這件事更殘酷——它連爭都不用爭。它只是每個月 25 號，安靜地從帳戶裡扣走一筆錢，一直扣到有一個人先撐不住為止。

而撐不住的那一天，通常不是因為錢不夠。是因為那個人發現，自己從來不知道這件事。

她住了 38 年的房子，她不知道還欠多少。她簽了字的契約，她不知道自己是保證人。她每個月看到的扣款，她不知道還剩幾年。

不是她笨。是沒有人覺得，這件事需要跟她講。

大家談感情，卻很少談現金流。大家說「這是留給你的」，卻很少說「這上面還欠多少」。

▋兩個家庭，差別只在十年前的一個決定▋

回到開頭那兩個家庭。

台北那個，每個月 25 號有一則簡訊。台中那個，每個月 25 號什麼事都沒有。

差別不在收入。差別不在房子大小。差別不在孩子孝不孝順。

差別在十年前，有一對夫妻坐下來，把房貸清掉了。

那一天他們可能吵過一架。因為那筆錢，本來可以拿去別的地方。

但他們清了。

如果你家也有房貸，或者你的父母有，我建議做兩件事，再想一個問題。

第一，找出那個鐵餅乾盒。把裡面的東西一張一張攤在桌上，權狀、印章、存摺、保單、那本記到三年前就停的小本子。然後問一個問題：這間房子，還欠多少。如果沒有人答得出來，那就是今天最該打的那通電話。

第二，把契約翻到最後一頁，數一數上面有幾個簽名。一個，是單純的房貸。兩個以上，你要多問一句：第二個名字，是共同借款人，還是保證人。這兩個詞，在法律上是完全不同的重量。

然後，想一個問題。

如果今天是你走的那天，你留下的是一間房子，還是一張每個月要繳的帳單？

你不用回答我，你回答你自己就好。


我是 JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是地政士，也不是稅務律師，但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 台北家庭到晚年仍背著1,122萬房貸，每月還會收到扣款簡訊；台中家庭則在10年前先清償房貸。兩者差別不在房屋大小，而在是否及早解除負債。

  • 聯徵中心資料顯示，75歲到80歲房貸族達4,134件，17年增加12倍，平均房貸估值1,800萬、欠款1,122萬，顯示高齡仍持房貸已成明顯趨勢。

  • 因為共同借款人與保證人的法律責任不同，尤其保證人的債務屬於自己的責任，不會因限定繼承而消失。若不知道簽名身分，家屬可能在繼承時才發現仍需還債。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

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2026-10-09 20:22 女子漾／編輯張念慈
《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊。
《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊。

金智媛要接下米倉涼子的招牌手術刀了！新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》翻拍日劇《派遣女醫X》，讓經典翻拍話題再度受到關注。其實從《想見你》《敗犬女王》到《Mother》，不少熟悉的日劇、台劇早已推出韓國版本，有的靠演技讓人哭到停不下來，有的則引發原版粉絲激烈比較。

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1.金智媛挑戰《派遣女醫X》，從百貨女王變天才外科醫師

米倉涼子「派遣女醫X」。圖／WAKUWAKU JAPAN提供
米倉涼子「派遣女醫X」。圖／WAKUWAKU JAPAN提供

2012年起播出的日劇《派遣女醫X》，由米倉涼子飾演大門未知子，主要卡司包括內田有紀、岸部一德。女主角不愛結群、不向權力低頭，以高超醫術挑戰醫院體制，「我不會失敗」成為招牌台詞。

《Doctor X》。圖片來源：SBS
《Doctor X》。圖片來源：SBS

韓版《Doctor X：白色黑手黨時代》由金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇碩演出。金智媛飾演天才外科醫師桂水晶，進入腐敗的大學醫院後，以實力對抗權力結構。

2.《走進你的時間》：安孝燮接棒許光漢，穿越愛情掀起比較潮

「想見你」劇照。圖片來源：衛視中文台
「想見你」劇照。圖片來源：衛視中文台

原版為2019年台劇《想見你》，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演；2023年韓版《走進你的時間》則由全汝彬、安孝燮、姜勳主演。

《走進你的時間》劇照來源:Netflix
《走進你的時間》劇照來源:Netflix

韓版保留穿越、雙重身分與懸疑結構。全汝彬飾演的韓俊熙思念已逝男友，聽著卡帶意外回到1998年，成為另一名少女，並遇見與男友長得一模一樣的男孩。台版的伍佰〈Last Dance〉，也換成徐志源〈收集我的眼淚〉。

觀眾反應呈現分歧。部分未看過台版的觀眾肯定浪漫氛圍與懸疑故事；原版粉絲則在意青春感、角色辨識度與情感鋪陳。安孝燮成年後的長髮鬍子造型，更成為當時的熱門討論。喜歡穿越愛情的人，可以看兩版如何用不同歌曲，喚起同一份思念。

3.《命中注定我愛你》：張娜拉哭戲有感，張赫演出不同總裁魅力

阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」。圖╱三立提供
阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」。圖╱三立提供

原版為2008年同名台劇，由陳喬恩、阮經天、陳楚河、白歆惠主演；2014年韓版由張娜拉、張赫、崔振赫、王智媛主演。

《命中注定我愛你》。圖片來源： MBC
《命中注定我愛你》。圖片來源： MBC

陳喬恩、阮經天演紅的「便利貼女孩遇上富家少爺」，到了韓版由張娜拉、張赫接棒。善良又不擅拒絕別人的金美英，與富家繼承人李健意外共度一夜，因懷孕走進婚姻，兩人從尷尬相處逐漸產生感情。

韓版的看點在於喜劇與虐心情節交錯。張娜拉的脆弱感與哭戲獲得肯定，張赫誇張的笑聲與表演則有人喜歡、有人覺得浮誇。兩人也拿下2014年MBC演技大賞最佳情侶獎，讓這段先婚後愛留下辨識度。

4.《魔女的戀愛》：韓版《敗犬女王》，朴敘俊年下男魅力登場

敗犬女王 圖／三立提供
敗犬女王 圖／三立提供

原版為2009年台劇《敗犬女王》，主要演員包括楊謹華、阮經天、溫昇豪；2014年韓版《魔女的戀愛》，則由嚴正化、朴敘俊、韓載錫演出。

台版由楊謹華飾演拚命工作的單無雙，與阮經天飾演的盧卡斯談起姐弟戀；韓版則由嚴正化飾演39歲女記者，遇上朴敘俊飾演的25歲打工達人，重新面對感情與過往傷痛。

圖片來源／魔女的戀愛官網
圖片來源／魔女的戀愛官網

角色年齡差從台版的8歲拉大到14歲，成為韓版討論焦點。PTT觀眾心得中，有人被朴敘俊的體貼與嚴正化戀愛時的可愛模樣圈粉，也有人對兩人的搭配不太能投入。喜歡成熟姊姊與溫柔年下男組合，這部值得放進片單。

5.《Mother》：李寶英、許律演出催淚母女，拿下百想最佳戲劇

《Mother》日劇劇照。
《Mother》日劇劇照。

原版為2010年同名日劇，由松雪泰子、蘆田愛菜主演；2018年韓版主要演員包括李寶英、許律、李慧英。故事講述代課老師發現小女孩遭受虐待，決定帶她逃離原生家庭。兩名沒有血緣關係的人，逐漸建立母女般的依戀，故事也延伸到不同女性的母職與生命經驗。

韓劇《Mother》韓版海報。圖片來源：CHOCO TV
韓劇《Mother》韓版海報。圖片來源：CHOCO TV

PTT觀眾心得中，有原版粉絲肯定韓版把家庭支線補得更完整，並讚賞許律與蘆田愛菜各自不同的表演。韓版獲得第54屆百想藝術大賞最佳戲劇，許律拿下女子新人演技獎，並入選首屆坎城國際影集節正式競賽。想看演技與情感層次，這部很有說服力。

6.《從天而降的一億顆星》：徐仁國接下木村拓哉角色，危險愛情後勁強

《從天而降的一億顆星》。圖片來源：微博
《從天而降的一億顆星》。圖片來源：微博

原版為2002年日劇《從天而降的一億顆星星》，主要演員包括木村拓哉、深津繪里、明石家秋刀魚；2018年韓版由徐仁國、庭沼珉、朴星雄主演。日版將愛情與案件、身世祕密交織；韓版同樣圍繞一名難以看透的男子與帶著傷痛的女子展開。兩人逐漸靠近，女方的刑警哥哥卻對這段關係抱持警戒，讓浪漫始終籠罩著不安。

從天而降的一億顆星星。圖片來源：tvN
從天而降的一億顆星星。圖片來源：tvN

韓版重新處理原作部分敏感設定，徐仁國的神祕氣質與庭沼珉細膩的情緒表演，獲劇評人Jae-Ha Kim肯定。結局則讓部分觀眾難以接受，劇評人認為符合角色處境。這部適合喜歡陰鬱懸疑與虐心愛情、願意慢慢追尋人物祕密的觀眾。

7.《女王的教室》：高賢廷接棒天海祐希，小學生演技同樣搶戲

天海祐希2005年時因主演《女王的教室》。
天海祐希2005年時因主演《女王的教室》。

原版為2005年同名日劇，主要演員包括天海祐希、志田未來、福田麻由子；2013年韓版由高賢廷、金香起、金賽綸、徐信愛等人演出。日版天海祐希飾演的阿久津真矢，是讓學生聞風喪膽的老師；韓版由高賢廷演出馬老師，以嚴厲規則與差別待遇管理班級。孩子們在競爭、排擠與壓力中，逐漸學會反思及團結。

《女王的教室》。圖片來源：MBC
《女王的教室》。圖片來源：MBC

金香起、金賽綸、徐信愛等童星的表演是韓版亮點。PTT心得有人肯定新增的家庭故事與友情支線，認為童星演技催淚；也有人更喜歡天海祐希的壓迫感，或無法認同劇中的教育方式。兩版都能帶出對成績至上、校園霸凌與教育權力的討論。

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8.《Legal High》：晉久挑戰堺雅人毒舌律師，翻拍爭議也很有話題

《王牌大律師 Legal High》
《王牌大律師 Legal High》

原版為2012年日劇《王牌大律師 Legal High》，由堺雅人、新垣結衣主演；2019年韓版主要演員包括晉久、徐恩秀、尹博。

日版以毒舌律師與熱血菜鳥的衝突，製造法庭攻防與喜劇效果。韓版保留重視勝訴與報酬的天才律師，遇上堅持正義的新手律師設定，加入韓國社會議題與懸疑情節。

韓版《王牌大律師 Legal High》。圖片來源：LINE TV
韓版《王牌大律師 Legal High》。圖片來源：LINE TV

這部的口碑較有爭議。《澎湃新聞》劇評批評新增情節拖慢節奏，削弱原版喜劇特色；也有觀眾心得肯定晉久的表現，但不滿後段角色走向。若喜歡律政題材，可比較兩版如何處理「贏得官司」與「實現正義」之間的矛盾。

#韓劇 #金智媛 #安孝燮 #阮經天 #朴敘俊 #米倉涼子 #派遣女醫X #Doctor X

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原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看

原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看

2026-10-12 17:00 女子漾／編輯周意軒

軍閥少帥遇上清寒女學生，這場戀愛從一開始就危險重重！丞磊徐若晗主演的民國陸劇《玉簟秋》於10月12日開播，從刺殺疑案、身分差距到多角感情糾葛，讓男女主角才剛相遇，就被捲進難以脫身的愛恨漩渦。原著的極端虐戀情節也成為討論焦點，但小說有多瘋、劇版會改多少，可得分開看！

《玉簟秋》劇情介紹

徐若晗飾演的葉平君家境清寒，為了籌措母親的醫藥費，前往湘西會館工作。沒想到上班第一天，就捲入刺殺虞家五少虞昶軒的風波，連自己也被當成嫌疑人。

為了洗刷冤屈，葉平君與虞昶軒立下十日內找出真兇的賭約。原本只想救母、自保的她，就此與這位難以捉摸的少帥產生交集。隨著兩人越走越近，青梅竹馬江學廷的歸來，又讓這段關係變得更加複雜。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》人物介紹

丞磊飾演虞昶軒：強勢少帥，偏偏遇上不肯低頭的她

虞昶軒是虞家五少，也是與葉平君捲入刺殺事件的關鍵人物。桀驁、強勢的他，習慣掌握局面，卻遇上一位有自己的想法、敢與他周旋的女學生。這個角色的看點，就在於他如何面對自己無法輕易掌控的人與感情。當少帥的權勢碰上葉平君的堅持，兩人的相處自然少不了試探與交鋒。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

徐若晗飾演葉平君：為救母闖入險局，努力守住人生選擇

葉平君的故事從救母開始。經濟壓力讓她走進會館，一場刺殺案又將她推向虞昶軒，生活接連出現意料之外的變化。面對身分懸殊的少帥，她必須一邊尋找脫困的方法，一邊處理逐漸滋生的感情。從清寒女學生被迫走進權勢世界，她如何保住自己的意志，是追劇時值得關注的主線。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

劉冬沁飾演江學廷：青梅竹馬歸來，感情局勢再添變數

江學廷與葉平君從小一起長大，歸國後在軍中任職。他的出現，讓葉平君與虞昶軒之間多了一段無法忽略的過往。熟悉的青梅竹馬，是否仍是記憶中的那個人？這條人物線讓感情糾葛多了幾分懸念。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

郭宇欣飾演陶紫宜：富家千金加入，愛而不得埋下危機

郭宇欣飾演的陶紫宜是一位富家千金，對虞昶軒的感情，讓她成為這場愛恨關係中的重要變數。相較於葉平君，她擁有截然不同的成長環境與處事方式。當心意得不到回應，陶紫宜會如何面對失落，又會如何影響男女主角的關係，是這個角色的戲劇重點。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點1：十日破案賭約，戀愛還沒開始就先拚命

《玉簟秋》的開場直接把女主角推進危機。葉平君與虞昶軒的交集，建立在刺殺案與嫌疑之上，兩人首先要處理的，就是眼前的生存難題。十日破案的期限，也讓角色有了必須持續接觸的理由。她要證明清白，他要查出真相，合作之中又藏著戒心，替後續的感情發展埋下引線。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點2：丞磊、徐若晗上演「對抗路CP」

從官方釋出的預告與花絮來看，兩人的互動主打試探、衝突與曖昧，包含耳垂吻、近距離交鋒等片段，讓「想靠近又不肯認輸」的氣氛成為宣傳重點。喜歡看男女主角互相過招的觀眾，可以留意兩人如何從帶著目的接近，逐漸變成會被對方牽動情緒。比起單看親密戲，這段關係中誰先卸下戒心，同樣值得追。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點3：青梅竹馬、富家千金加入，人人都有自己的執念

江學廷帶來葉平君的過往，陶紫宜則讓虞昶軒面臨另一段感情糾葛。幾個人的關係交錯，也讓男女主角的選擇無法只考慮彼此。尤其在軍閥割據的背景下，身分、利益與感情相互牽動。有人想留住愛，有人想掌握局勢，同一個決定，可能同時改變好幾個人的命運。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點4：原著「超毀三觀」話題，讓改編尺度受到關注

少帥愛上女學生的設定看似浪漫，《玉簟秋》原著卻藏著讓人倒抽一口氣的虐戀情節！小說改編自作家靈希「民國三部曲」之一，虞昶軒對葉平君的感情伴隨強烈占有欲，囚禁、強制愛等橋段，也讓這段關係充滿壓迫感。加上青梅竹馬江學廷介入，感情與權勢相互糾纏，背叛、算計與誤會接連發生，讓女主角一步步陷入困境。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點5：劇版主打亂世攜手，結局不能照小說猜

先別急著替丞磊、徐若晗這對CP心碎！《玉簟秋》小說帶有濃厚悲劇色彩，男女主角在傷害、誤會與愛恨糾葛中付出慘痛代價；劇版官方簡介則強調，虞昶軒與葉平君將突破阻隔，在戰火與命運洪流中堅定攜手，讓家國、信仰成為感情線之外的重要主題。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點6：張豐毅、徐帆等演員加盟，感情戲之外還有權勢角力

除了丞磊、徐若晗，《玉簟秋》演出陣容還包括王麗坤、代雲帆、劉冬沁、張雲龍、張豐毅、周潔瓊、昌隆、徐帆、郭宇欣與徐正溪。在這個身分與權勢影響人生選擇的故事裡，長輩、家族與各方人物的介入，都可能讓男女主角的處境更加棘手。

《玉簟秋》播出資訊
首播日期：2026年10月12日
集數：40集
主演：丞磊、徐若晗
改編原著：靈希同名小說《玉簟秋》
中國播出平台：湖南衛視、芒果TV
線上觀看：芒果TV；愛奇藝
#丞磊 #徐若晗 #玉簟秋 #陸劇片單 #陸劇推薦

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遭女方家長當面洗臉！小鐘自尊受創「像Ｘ」熊熊慘遭準婆婆嗆：比較喜歡前女友

遭女方家長當面洗臉！小鐘自尊受創「像Ｘ」熊熊慘遭準婆婆嗆：比較喜歡前女友

2026-10-07 11:15 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：中天電視台提供
圖片來源：中天電視台提供

藝人光鮮亮麗的背後，談起戀愛卻是滿腹辛酸！中天綜合台《歐耶一級棒》明（8日）晚間10點播出最新一集「口罩戴緊帽子壓低，藝人談戀愛真是談何容易」，邀請小鐘小優熊熊等藝人分享戀愛血淚史。男星小鐘自曝曾因演藝收入不穩，慘遭女方家長「當面洗臉」，甚至嫌棄他的車爛、歌難聽，讓他自尊心嚴重受創；而女藝人小優與熊熊也無奈透露，經常被貼上「演藝圈很亂」等負面標籤，超真實的辛酸史讓在場來賓心有戚戚焉。

陪買內衣遭瞎寫「挑性感款式」 小鐘慘被分手

小鐘回憶，過去曾因戀情曝光而見光死。他透露某次約會時，女友臨時去挑內衣，體貼的他選擇在店外等待，且遠看女友挑選的明明是素面、方便工作的舒適款式，怎料隔天報紙頭版竟斗大寫著「小鐘陪女友挑性感內衣」。這篇報導讓女方保守的父親氣到快發瘋，女友更打來痛罵要求提告，最終這段感情無疾而終，還讓他因此寫下《分開的結果》一曲。小鐘還幽默傳授「防狗仔撇步」，笑稱最好的方法就是「走路」隨時改變路徑，以及「不紅」。

圖片來源：中天電視台提供
圖片來源：中天電視台提供

收入不穩遭女方爸狂酸！小鐘嘆：感覺很像入贅

除了狗仔逼人，小鐘還曾被女方家長狠狠洗臉。當年還是「咻比嘟嘩」成員的他，見家長時被女方父親質疑沒知名度、沒房沒車，甚至開口問：「你收入那麼少又不穩定，要不要來我這裡（傳統產業）上班？」讓小鐘深感沒面子，直呼「很像入贅」。

更慘的是，飯後小鐘開著老舊的車送女方父母回家，本想播咻比嘟嘩的歌蓋過車子異音，竟被女方爸爸無情吐槽：「這誰的歌？難聽死了關掉！」接著更加碼酸：「你聲音關小一點，我知道你的車很爛。」字字句句都讓他的自尊心碎落一地。

圖片來源：中天電視台提供
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演藝圈標籤撕不掉！熊熊遭準婆婆嗆：比較喜歡前女友

同場來賓小優與熊熊也對「女藝人常被貼標籤」深感無奈。小優曾滿心期待與交往1年多的男友媽媽見面，卻被對方刻意支開男友，當面開酸：「我知道你們演藝圈很黑暗、潛規則嚴重，你們玩玩就好，我們這種家世跟藝人扯在一起不好聽。」讓她當場委屈落淚。

這番話讓熊熊超有共鳴，她坦言女藝人常背負「拜金」罵名，若另一半外件條件普通，就會被酸「男方一定很有錢」。她回憶某任男友的媽媽也曾在私下逼問她收入，懷疑約會都是男方付錢，最後甚至毫不留情地對她說：「我坦白跟妳說，我比較喜歡他前女友，因為他前女友是老師。」直接的嫌棄讓她相當無奈。

圖片來源：中天電視台提供
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#小優 #小鐘 #熊熊 #婆婆 #歐耶一級棒

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2026-10-08 16:24 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：品牌提供
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愛自己」這句話我們聽過無數次，但到底該怎麼做？香港女星梁詠琪（Gigi）近期受訪時，用一段話精準命中所有女性的心：「我們要對自己誠實，接納自己的一切，True to myself。」年輕時，我們總習慣向外尋求肯定，將他人的讚美視為自己的底氣；然而隨著歲月沉澱，她體悟到真正的力量來自於向內觀照，好好安撫自己的心靈。當內心獲得滿足，將自己準備到最「Ready」的狀態，才是女性踏上未來道路最龐大的勇氣，GIGI也在活動中清唱一小段歌曲以及分享在11月於香港舉辦演唱會，舉手投足氣質滿滿，完全是凍齡女王！

為了出席 10 月 8 日於微風南山舉行的「Max Mara 全新 Ready Icon Coat 發表會」，在活動前一日梁詠琪以一身優雅知性的造型現身香港國際機場。她身穿柔軟的羊毛與喀什米爾羊絨開襟衫，內搭細緻的麂皮拼接背心與高腰寬管長褲。落肩設計與寬鬆輪廓展現出毫不費力的自在感，而腰間那條麂皮質感小牛皮腰帶，則巧妙勾勒出修長的完美比例。作為點睛之筆的亮橘色 Whitney 皮革肩背包，其靈感源自紐約惠特尼美術館的直柱羅紋外觀，為整體溫潤的層次穿搭增添了立體的現代感，舉手投足間盡顯獨立女性的洗練風采。

圖片來源：品牌提供
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Gigi 此次的現身，正是為了歡慶義大利頂級精品 Max Mara 創立 75 週年，並迎接 Icon Coat 系列的全新成員Ready 經典大衣。自 1951 年創立以來，Max Mara 始終以頂級面料與精湛大衣工藝聞名。全新的 Ready Icon Coat 採用雙面純駝毛面料，結合經典的插肩袖與裹式剪裁，女性能透過腰帶繫法自由變換輪廓。這款大衣的洗練設計，不僅呼應了品牌「TRUE TO MYSELF」的核心精神，更與 Gigi 所強調「對自己誠實、接納自我」的內在力量不謀而合。

圖片來源：品牌提供
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發表會當日，梁詠琪親臨由知名建築師 Andrea Tognon 操刀設計的微風南山專門店，門店外裝以富有節奏的立體模組構築出迷人的光影層次，與 Max Mara 的設計語彙相互輝映。

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