2026-10-16 11:45 女子漾／編輯張念慈
金智媛《Doctor X》好看到停不下來？！5部高人氣醫療韓劇推薦，熱血救人、白袍戀愛一次追
金智媛穿上白袍，收視也跟著開紅盤！韓版《Doctor X：白色黑手黨時代》第2集全國收視率達14.9%，瞬間最高17.4%，拿下當週六迷你劇收視冠軍。看完天才女醫反擊權貴，還想繼續追？女子漾整理5部高人氣醫療韓劇，從熱血搶救、醫院友情到女性重拾夢想，劇情、演員與口碑重點一次看。
文章目錄
1.《Doctor X：白色黑手黨時代》金智媛對抗醫療權貴，反擊爽感十足
主要演員：金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇錫。
改編自米倉涼子主演的日劇《派遣女醫X》，故事圍繞天才外科醫師桂秀晶展開。她透過醫師派遣介紹所進入大學醫院，擁有高超手術能力，卻不願配合院內的階級、派系與潛規則。在把權力與名聲看得比病人重要的環境裡，她選擇用實力正面迎戰。
這部好看在哪？金智媛從《淚之女王》的豪門千金，轉為冷冽強悍的外科醫師，演技反差與俐落節奏成為開播後的討論焦點。女主不討好主管、敢直接指出問題，再加上李姃垠飾演的精明所長在背後周旋，讓醫院權力戰多了女性搭檔的默契。
第2集收視攀升至14.9%，展現強勁追劇熱度。不過，目前仍在播出初期，部分醫療場面的合理性也引發討論；喜歡天才主角打破規則、對抗體制的觀眾，會更容易投入這部的戲劇爽感。
2.《外傷重症中心》朱智勛霸氣救人，8集追出動作片的痛快感
主要演員：朱智勛、秋英宇、賀營、鄭宰光、尹敬浩。
擁有戰地救援經驗的天才外科醫師白江赫，來到大學醫院接手外傷小組，卻發現這個單位人力不足、資源受限，救人還得面對醫院的成本考量。他帶著年輕醫師楊載源、護理師千薔薇等人，一邊搶救重傷患者，一邊把有名無實的小組打造成真正能救命的團隊。
這部的口碑亮點是節奏明快、人物鮮明，把緊急救援拍出接近動作片的刺激感。朱智勛飾演的白江赫嘴巴很毒、態度很狂，碰到病人卻比誰都拚，和徒弟的互動也替緊繃劇情加入笑點。
全劇僅8集，主線集中在救援、師徒成長與體制衝突，適合想一口氣追完的觀眾，喜歡《Doctor X》的天才醫師與反權威設定，這部很適合接著看。
3.《機智醫生生活》五人幫友情太療癒，醫院日常也能讓人哭著笑
主要演員：曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都。
五位從醫學院時期就認識的好友，成為不同專科的醫師後，在同一家醫院工作。他們每天面對病人、家屬與生離死別，也會為了吃飯互相催促、為感情煩惱，忙裡偷閒組樂團，替日常保留一個喘息的地方。
這部受到喜愛的原因，在於人物與生活細節。醫師會累、會犯愁，也有不擅長表達的情緒；病人和家屬的故事，則讓每一次診療都多了一層人生重量。五人幫自然的鬥嘴、默契與陪伴，也是觀眾心得裡經常提到的追劇理由。
它的步調較舒緩，適合喜歡群像、友情與細膩情感的人慢慢看。看完最讓人羨慕的，可能就是長大後還能一起吃飯、一起練團的那群朋友。
4.《浪漫醫生金師傅3》師徒並肩守住救人初心，白袍戀愛也有看頭
主要演員：韓石圭、安孝燮、李聖經，柳演錫回歸演出。
第三季延續石垣醫院的故事，隨著外傷中心成立，金師傅與醫療團隊迎接更大的救援挑戰。除了重大事故與高難度手術，他們還得面對預算、人力、責任歸屬等現實難題。徐宇鎮與車恩彩也逐漸成長，學著在工作、感情與專業信念之間做出選擇。
系列最動人的地方，是金師傅對年輕醫師的引導。他會責罵、會要求，也會在關鍵時刻替學生撐住壓力。病患故事與團隊合作，讓「為什麼選擇當醫師」成為貫穿劇情的核心。
第三季曾出現感情戲比重的不同評價，後段隨著社會議題、團隊危機與柳演錫回歸，追劇張力再度提升，大結局全國收視率達16.8%。想看熱血師徒情，也想追安孝燮、李聖經的白袍戀愛，這部可以收藏。
5.《車貞淑醫生》放下家庭20年後重拾白袍，女性逆襲看得超有感
主要演員：嚴正化、金秉澈、明世彬、閔旴赫。
車貞淑年輕時為了家庭放下醫師夢，當了20年家庭主婦。一場重病讓她重新思考自己的人生，決定重回醫院，從第一年住院醫師開始做起。然而，等待她的除了工作與年齡帶來的挑戰，還有丈夫隱瞞多年的婚姻秘密。
這部結合醫院職場、家庭衝突與喜劇，口碑核心落在女主角逐漸找回自己。她從習慣配合家人的妻子與母親，慢慢學會替夢想爭取位置，也讓「重新開始會不會太晚」這個問題，有了具體又有力量的回答。
嚴正化把角色的委屈、笨拙與韌性演得親切，金秉澈則讓自私丈夫帶著令人又氣又想笑的喜感。全劇大結局全國收視率達18.546%，創自身新高。比起密集手術場面，它更適合想看女性成長、職場重啟與人生選擇的觀眾。