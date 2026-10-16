2026-10-16 09:45 女子漾／編輯金柔葳
詹姆士派對肝癌是真是假？9天募得61萬遭疑斂財，曬台大診斷書 網友卻揪出1疑點
台美混血網紅「詹姆士派對」近日自曝罹患肝癌中期，因無力負擔醫療與住院費用，在網路發起募款，短短9天便募得約新台幣61萬元。不過，募款目標金額持續增加，加上遲遲未公開診斷證明，引發網友質疑，甚至遭指控「假生病真斂財」。面對外界批評，詹姆士派對14日親自發布影片，秀出台大醫院診斷資料與收據，並解釋募款金額變動原因，沒想到仍有網友對診斷內容提出疑問，讓整起事件持續延燒。
詹姆士派對是誰？台美混血返台生活，療癒影片累積9萬粉絲
詹姆士派對是台美混血網紅，從小在台灣彰化長大，13歲前往美國求學，在當地生活約10年。過去他曾分享，旅美期間因思念家鄉，加上心理健康狀況不佳，多次被診斷出重度憂鬱症，甚至一度出現輕生念頭。
23歲時，他選擇回到台灣重新生活，定居彰化並就讀大葉大學，透過短影音記錄日常、心理療癒與自我成長的過程。其中「睽違10年跟台灣好友相見」系列影片在Threads引發關注，真摯又帶點幽默的風格，讓他逐漸累積約9萬名粉絲。
詹姆士派對自曝肝癌中期！9天募款61萬引發質疑
詹姆士派對10月4日突然公開健康狀況，表示自己罹患肝癌中期，肝臟發現3顆分布於不同位置的腫瘤，因而面臨後續治療與住院需求。他透露，自己長期受到憂鬱症影響，已經失業一段時間，難以負擔醫療開銷。由於健保病房床位有限，他表示可能需要入住自費病房，單晚費用最高約6500元，龐大的經濟壓力讓他決定向網友求助。
募款活動開始後，短短9天便累積約1.9萬美元，折合新台幣約61萬元。不過，有網友發現，募款頁面顯示的目標金額從約45萬元增加至60萬元，引發外界質疑。加上當時未公開相關醫療證明，部分網友開始懷疑募款資訊的真實性，網紅愛莉莎莎也加入討論，讓事件迅速成為社群焦點。
詹姆士派對公開台大診斷書！澄清募款金額並非自己調整
面對接連不斷的質疑，詹姆士派對14日發布影片回應，首度公開台大醫院的診斷資料與醫療收據，強調自己沒有刻意欺騙大眾。對於為何沒有第一時間提供證明，他解釋，除了希望保護自己與醫師的個人隱私，也因同時受到重度憂鬱症及注意力缺失症（ADD）困擾，面對大量訊息與批評時難以立即處理。他坦言，對外開口求助本身就讓他承受極大的心理壓力。
至於募款金額不斷增加的問題，詹姆士派對透過募款網站畫面說明，自己設定的總目標一直是3萬5000美元，約新台幣112萬元，並未手動調整，頁面顯示的變化是平台系統機制造成。他也透露，募款帳號目前因遭大量檢舉而被凍結，暫時無法提領款項。
父親只匯6000元！詹姆士派對透露後續將採電燒治療
除了回應募款爭議，詹姆士派對也談到家庭經濟狀況。他表示，得知身體出現問題後，第一時間曾向父親求助，雖然父親願意提供協助，但最後僅匯款6000元，連部分住院及檢查費用都難以支付。關於治療規劃，他透露，由於肝臟內的3顆腫瘤分布在不同位置，經評估後不適合直接進行切除手術，後續預計採取電燒方式治療。
診斷書仍有疑點？網友質疑「疑似肝癌」與確診不同
雖然詹姆士派對已公開醫療文件，網路上的討論仍未平息。有網友指出，影片展示的診斷資料疑似使用「疑似肝癌」等字眼，因此質疑他在完整檢查結果尚未確認前，就以「肝癌中期」名義發起募款，認為仍有進一步說明的必要。不過，也有不少支持者替他加油，認為當事人正面臨身體與心理健康的雙重壓力，希望外界能給予更多空間，讓他專心接受治療。
精華 FAQ
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他表示自己罹患肝癌中期，肝臟有3顆腫瘤，且因憂鬱症影響失業一段時間，無力負擔治療與住院費用，因此在網路上發起募款，希望補足醫療開銷。
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主要爭議在於募款目標金額曾變動，且他一開始未公開完整診斷證明，讓部分網友懷疑是否借病斂財；後續雖公開資料，仍有人認為內容未完全排除疑點。
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他14日公開台大醫院診斷資料與收據，強調並未欺騙大眾，並說明目標金額一直是3萬5000美元，頁面變化是平台機制造成，帳號也因檢舉遭凍結。
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