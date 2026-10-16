2026-10-16 09:44 女子漾／編輯張念慈
《百日謊言》愛上敵人之子怎麼辦？7部日治與亂世背景韓劇推薦，諜報虐戀、雙重身分太揪心
一邊隱藏身分，一邊忍不住動心，這種戀愛怎麼可能不揪心？金裕貞、朴珍榮主演的《百日謊言》熱播，也讓日治背景的諜報愛情再度受到關注。女子漾整理7部以日本殖民統治、抗日行動及其前夕為背景的韓劇，從危險戀情到奇幻冒險，接著追片單先收藏！
文章目錄
1.《百日謊言》天才女扒手潛入總督府，任務對象之子卻讓她心動
主演：金裕貞、朴珍榮、金賢珠、李茂生、陳善圭。
故事背景：1932年的京城。
李佳景原本只想靠扒手本領存錢、前往美國展開新生活，卻接受抗日組織「救國團」的提議，偽裝成翻譯生潛入朝鮮總督府，展開為期100天的秘密任務。她在敵人的權力中心遇上菁英翻譯官金泰雄，而對方正是任務對象的養子。
這部最讓人想追下去的，是角色之間難以分辨的真心與算計。佳景必須取得信任，泰雄也帶著複雜身分，當靠近彼此本來就有目的，每一次告白都多了一層疑問。金賢珠飾演的狙擊手與李茂生飾演的記者，也讓故事延伸出暗殺、情報與復仇的多重角力。
2.《陽光先生》貴族千金拿起槍，愛情遇上無法迴避的時代
主演：李秉憲、金泰梨、柳演錫、卞約漢、金玟廷。
故事背景：19世紀末至20世紀初，朝鮮走向日本殖民統治的前夕。
出身奴婢家庭的崔宥鎮，年幼時逃往美國，多年後以美國軍官身分回到故土，遇上貴族女子高愛信。她表面遵循大家閨秀的生活，私下卻學習射擊，投身義兵行動。兩人逐漸相愛，身分與國家立場卻讓這段關係格外艱難。
《陽光先生》主要描寫正式殖民統治前的動盪歲月，和《百日謊言》的年代有所不同。它的魅力在於把愛情放進時代選擇之中，角色想守護的人、想留下的地方，未必能同時保全。精緻影像與群像情感，也讓這部成為亂世愛情題材中值得補追的作品。
3.《京城怪物》朴敘俊、韓韶禧闖進神祕醫院，尋人竟揭開恐怖秘密
主演：朴敘俊、韓韶禧、秀賢、金海淑、魏嘏雋。
故事背景：第一季為1945年春天的京城。
京城當鋪老闆張泰尚，為了保住自己的財產與地位，被迫尋找一名失蹤女子；專門尋人的尹采玉，則與父親持續追查母親的下落。兩條線索逐漸指向甕城醫院，讓他們闖入一個藏著人體實驗與怪物的危險場所。
這部將殖民時代的壓迫結合怪物驚悚，尋人懸疑、生存危機與感情發展交錯推進。男女主角從互相試探到共同救人，也逐漸改變只求自己活下去的想法。想看歷史氛圍，又喜歡密閉空間逃生題材，可以從第一季入坑；第二季則把故事推進到現代首爾。
4.《盜賊之歌》金南佶化身神槍手，在混亂邊境守住家園
主演：金南佶、徐玄、劉在明、李玹旭、李浩貞。
故事背景：1920年代的間島。
曾加入日軍的李昀，帶著過去的傷痛來到間島，與一群失去家園、各有故事的人並肩作戰。另一方面，徐玄飾演的南熙信，表面在殖民政府的鐵路機關工作，實際上卻隱藏著獨立運動相關身分。日軍、盜賊與不同勢力交鋒，讓每一次行動都充滿變數。
《盜賊之歌》把抗日背景拍出西部動作片的風格，騎馬、槍戰與近身搏鬥相當鮮明。金南佶的沉穩氣場搭配團隊作戰，讓守護家園的故事多了熱血感。它也有秘密身分與感情牽絆，但整體更偏向動作冒險，適合想換個節奏的觀眾。
5.《芝加哥打字機》一台舊打字機，牽出前世沒說完的愛與承諾
主演：劉亞仁、林秀晶、高庚杓。
故事背景：現代與1930年代日治時期的京城交錯。
陷入創作低潮的暢銷作家韓世宙，因一台古老打字機，與粉絲田雪、神祕男子劉真吾產生交集。隨著記憶與線索逐漸浮現，三人發現彼此的緣分，可以追溯至1930年代的京城，以及當年未完成的抗日行動。
這部以奇幻方式連接過去與現在，前段留下的疑問，會隨前世故事展開而產生不同意義。它值得看的地方，在於友情、愛情與信任如何經過時代考驗。喜歡慢慢拼湊真相、看完還想回頭找伏筆的人，可以把這部排進片單。
6.《九尾狐傳1938》李棟旭穿越日治京城，狐狸兄弟聯手打怪
主演：李棟旭、金素妍、金汎、劉慶秀。
故事背景：1938年的京城。
九尾狐李硯原本在現代與愛人生活，卻因一場事件被迫回到1938年。為了完成任務、找到回家的方法，他再度遇見弟弟李朗，也與過往的山神好友重逢。舊日恩怨、神怪危機與殖民時代的威脅，讓旅程接連失控。
想看同樣年代、氣氛更活潑的作品，這部很適合。李棟旭與金汎的兄弟互動有笑有淚，金素妍飾演的山神柳紅酒則美豔又強勢。故事加入日韓神怪對決，結合動作、喜劇與夥伴情誼，大結局韓國全國平均收視率達8.0%，創該季新高。
7.《新娘面具》白天追捕反抗者，夜晚卻成為蒙面英雄
主演：周元、陳世娫、朴基雄、韓彩雅。
故事背景：1930年代日本殖民統治下的京城。
李江土為了讓家人過上更好的生活，選擇替日本殖民警察體系工作，並追捕戴著「新娘面具」的抗日人物。然而，接連發生的家庭變故與真相，讓他重新面對自己的立場，最終戴上面具，走上與過去截然不同的道路。
這部最有張力的是雙重身分帶來的危險。他必須在敵人的體系內隱藏自己，昔日好友也逐漸站到對立面，友情、愛情與信念互相拉扯。若《百日謊言》最吸引你的是潛伏敵營、隨時可能被揭穿的緊張感，這部經典很值得補追。