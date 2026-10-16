2026-10-16 08:00 小狐尼 aka 孤獨的潤餅獵人
[喵の主食罐/保健] 法國皇家ROYAL CANIN®【AIRLIFT FCN】保健系列 體重控制/貪嘴成貓/腸胃保健 #法國皇家評價 #貓主食罐推薦 #2026新品上市
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：法國皇家10月推出AIRLIFT主食罐保健系列。
- 重點二：三款口味主打體重控制、貪嘴與腸胃保健。
- 重點三：綿密舒芙蕾質地與高含水量提升適口性。
法國的貓犬食糧大品牌「ROYAL CANIN 法國皇家」在今年10月推出新品
【AIRLIFT主食罐】 保健系列
主針對為貓咪維持健康體質與體態、腸胃保健、貪嘴而設計
以精準營養配方與高含水量、綿密鬆軟如舒芙蕾般質地，符合貓咪日常營養所需，也能增加適口性與飽足感，滿足挑食貓的口慾
是2026年新上市且值得推薦的貓咪濕食、主食罐
【購買連結】
如何挑選合適貓糧?
最常見的貓糧大致可分為乾糧與濕糧；乾糧雖然便利、保存簡單且時效長，是便利的飲食方式，但貓咪往往主動飲水量不足，所以濕糧就變相是個讓貓咪順勢補充水分的方式之一
濕糧依照包裝方式可分為罐頭和湯包，而依照內容成分則可分為主食(罐/包)和副食(罐/包)，顧名思義前者是有包含足量且均衡的營養而可作為長期食用的主食；後者則營養不全、限於作為零食，且通常做的也比主食更有味好吃
J哥和Na飲食習慣
主食罐通常除了營養均衡，也會為了減少生理負擔而不會添加非必要調味，口味天然清淡，會有很多吃習慣乾糧的貓咪就不太尬意，以娘過去經驗觀察，哥們就是現成的例子啊...
J哥和Na哥過去是以乾糧為主食，每週則會吃一、兩次的濕食，且通常濕食是作點心的副食罐或餐包；軟綿綿、味道較清淡的主食罐，對他們來說沒相對沒那麼習慣和有吸引力，常常會沒吃完而浪費。這次則想來再讓哥們試試看法國皇家 【AIRLIFT主食罐】 保健系列的3款口味，觀察哥們對於這系列主食罐的接受或喜愛程度
開箱時間
商品品牌：ROYAL CANIN法國皇家【AIRLIFT主食罐】保健系列
商品名稱：腸胃保健成貓S33C / 體重控制成貓L40C / 貪嘴成貓AP40C
商品規格：85 g
產地：奧地利
賞味期限：未拆封常溫24個月
▲【AIR LIFT】主食貓罐 保健系列
(左)體重控制成貓L40C、(中)貪嘴成貓AP40C、(右)腸胃保健成貓S33C
主打特色是官方宣稱「舒芙蕾」般的質地，除了適口性佳，也更容易消化與增加飽足感
每款都有官方的科學證實效果，針對非健康體重(通常是過重)、愛討食(不吃正餐)和腸胃敏感(便便外觀不正常)，在長期食用後會有所變化
▲法國皇家【AIRLIFT主食罐】保健系列 體重控制
每罐63 kcal，蛋白質10%、粗纖維1.0%、脂肪2.8%、粗灰分1.5%、水分82.0%、左旋肉鹼36 mg/kg
另有添加維生素D3、牛磺酸、鐵、碘、銅、錳、鋅
▲法國皇家【AIRLIFT主食罐】保健系列 貪嘴成貓AP40C
每罐62 kcal，蛋白質9.4%、粗纖維1.0%、脂肪2.6%、粗灰分1.5%、水分82.0%、左旋肉鹼37 mg/kg
另有添加維生素D3、牛磺酸、鐵、碘、銅、錳、鋅
▲法國皇家【AIRLIFT主食罐】保健系列 腸胃保健成貓S33C
每罐73 kcal，蛋白質9.2%、粗纖維0.8%、脂肪4%、粗灰分1.9%、水分80.0%
另有添加維生素D3、牛磺酸、鐵、碘、銅、錳、鋅
▲法國皇家【AIRLIFT主食罐】保健系列
每個罐頭的正上方都貼上「獨家翻頁標籤」更容易閱讀(可以整張取下來，不用從罐頭側面邊轉邊看)，也能提供更完整的產品成分與資訊，但有個小缺點就是有的標籤稍難撕開
易開罐設計，方便開封，而且上蓋偏厚硬，是一拉拉環後就能輕鬆接著整片全拉開
試吃時間
※以下為娘(本人)、J哥和Na哥(貓咪)親自試用過後的體驗心得僅供參考。產品成分及功效說明，參考商品或品牌官網所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。
▲法國皇家【AIRLIFT主食罐】保健系列
法國皇家自家設計的紅色湯匙很有特色！除了可以方便舀出罐頭，湯匙把柄處也是個保鮮密封夾喔
這種半圓的湯匙，挖著綿綿細緻均質的主食罐，感覺好像在挖冰淇淋呢
咦？娘還在忙著挖罐罐，怎麼後面J哥已經開吃了呢？
▲法國皇家【AIRLIFT主食罐】保健系列 體重控制成貓L40C
「體重控制成貓L40C」是保健系列三款中氣味最濃郁的，有明顯的紅肉味
以足量蛋白質、精準調配的營養配方以協助維持肌肉量與滿足口慾，有助於保持健康體態，並添加左旋肉鹼可幫助脂肪代謝
▲法國皇家【AIRLIFT主食罐】保健系列 貪嘴成貓AP40C
「貪嘴成貓AP40C」則是氣味程度居中，有類似「體重控制成貓L40C」的肉味，但多了似鮪魚和淡淡蔬菜味，也可能因此是相當符合挑嘴貓(喜歡吃魚的貓)的喜好。
跟「體重控制成貓L40C」雷同，以足量蛋白質、適量脂肪、左旋肉鹼等設計過的營養配方，可協助維持貓咪健康體態；並含足量水分，有助提升飽足感，適合容易飲食過量的貓咪
▲法國皇家【AIRLIFT主食罐】保健系列 腸胃保健成貓S33C
「腸胃保健成貓S33C」是娘在用湯匙挖的時候，就感覺有比另外兩者更濕潤、沾黏的感覺(會發出更大聲的嘶嘶聲)，不過目測三款質地並沒有甚麼差異；聞起來則是味道最為清淡的，娘甚至要鼻子湊很近並用力吸才會有聞到淡淡的肉味
以設計過的營養配方可增進腸道菌叢平衡，進而產生軟硬適中、更健康的便便
▲以哥們倆過去吃罐頭的經驗，他們最喜歡含有鮪魚的罐頭，其次依序是雞肉、其他魚類、紅肉類。其實【AIR LIFT】主食貓罐的標籤並沒有明說成分中的肉類是哪些肉品，單純以開罐觀察中娘發現，哥們倆起先三種口味都會吃一回，但Na哥就跟過去會適量飲食的好習慣一樣，吃過一輪、不會餓後，就會停止進食了；至於吃貨J哥，則是來回都嚐過後，最後一直扒著中間那碗「貪嘴成貓AP40C」不離開
▲Na哥已經在後面歇息，J哥還在吃，明顯就是最愛「貪嘴成貓AP40C」啊
這現象讓娘還蠻驚訝的，因為不論J哥或Na哥，過去對主食罐常常是吃一點、慢慢吃，導致常常不少開封的剩餘主食罐最終被廢棄，因此娘才會長期以乾糧作為哥們的主食。而這次感覺到J哥很喜歡「貪嘴成貓AP40C」，因此娘考慮再觀察看看，或許可以讓J哥的日常飲食中帶入法國皇家 【AIRLIFT主食罐】 保健系列
▲湯匙內剩下的主食罐肉肉也讓J哥哥來吃乾淨吧
J哥和Na哥過去並沒有明顯的腸胃問題(便便都蠻正常的)，也不太會有討食行為，但因為都在室內、活動量很少，每天吃完睡、睡完吃，儘管飲食有控制，哥們雙雙體重還是都偏過重；短期開箱這三款法國皇家 【AIRLIFT主食罐】 保健系列沒有辦法馬上見到明顯效果，但可喜可賀的是，哥們相當接受【AIRLIFT主食罐】 保健系列，可見其質地與口味的高適口性。此外，哥們倆是特別針對罐頭和濕食挑嘴的貓咪，在這次開箱【AIRLIFT主食罐】則表現可以一直吃的喜愛，所以也可建議給有挑食貓的主人們試試看！而或是單純正在為貓孩們選購主食罐的主人們，【AIRLIFT主食罐】的適口性和精準營養比例，也是值得推薦的！畢竟貓咪的健康如何守護，就從日常飲食生活著手吧！
本文皆為本人親自試用過後的體驗心得僅供參考。產品成分及功效說明，參考商品或官網（粉絲團）所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。
台灣「法國皇家 ROYAL CANIN」官方資訊
客服電話：0800 526 529
客服時間：週一至五9:00-12:00 13:30-17:00；例假日休
客服信箱：customer.tw@royalcanin.com
【購買連結】
以上。
精華 FAQ
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文章介紹的是ROYAL CANIN法國皇家在10月推出的AIRLIFT主食罐保健系列，屬於貓咪濕食主食罐，訴求以精準營養配方照顧日常健康。
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共有體重控制成貓L40C、貪嘴成貓AP40C與腸胃保健成貓S33C 3款，分別針對體態管理、提高食慾與維持腸胃健康設計。
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試吃結果顯示貓咪接受度不錯，尤其對貪嘴成貓AP40C最有興趣；整體被認為口感綿密、適口性佳，適合挑食或想嘗試主食罐的貓咪。
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