《野狗骨頭》32集分集劇情！宋威龍、張婧儀上演青梅竹馬虐戀，雙向暗戀太揪心

2026-10-16 18:13 女子漾／編輯王廷羽
《野狗骨頭》32集分集劇情！宋威龍、張婧儀上演青梅竹馬虐戀，雙向暗戀太揪心。圖片來源：官方微博
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宋威龍張婧儀主演的《野狗骨頭》光是青梅竹馬、久別重逢的設定就讓人想追！兩人從小一起長大，明明在乎彼此，卻總是把真心藏起來，曖昧又虐心的感情讓人越看越上頭。這篇女子漾整理《野狗骨頭》全32集分集劇情，帶你一次看懂精彩看點與結局。

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注意！前方有《野狗骨頭》劇透，請小心閱讀！

文章目錄

《野狗骨頭》第1集分集劇情

2011年，離鄉多年的苗靖重新回到藤城，得知陳異經營著一家撞球館。她回到兩人曾經生活的老家，發現門鎖與屋內擺設依舊，便像過去一樣準備晚餐。陳異返家後，看見多年未見的苗靖出現在廚房，頓時愣在原地，兩人的重逢也勾起塵封已久的回憶。

時間回到1997年，年幼的苗靖跟隨母親魏明珍來到陌生城市，投靠陳異的父親陳禮彬。陳異因母親過世，對父親帶回新伴侶十分排斥，甚至將怒氣發洩在苗靖身上。某天，苗靖拿著陳異母親留下的觀音像到河邊清洗，卻因雙方爭執意外落水。陳異表面冷漠離去，實際上卻在危急時刻跳水救人，直到確認苗靖平安才悄悄離開。

《野狗骨頭》32集分集劇情！宋威龍、張婧儀上演青梅竹馬虐戀，雙向暗戀太揪心。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第2集分集劇情

苗靖與陳異同住一個屋簷下，關係卻始終緊張。陳異不僅經常欺負苗靖，還因成績不佳遭到父親責罵，甚至受到暴力對待。某次苗靖發現陳異因恐懼而躲在被窩裡發抖，便親手蒸了一碗雞蛋羹給他。這份難得的溫柔讓陳異深受觸動，兩人的關係也開始改善。

轉眼間苗靖升上高二，魏明珍事業逐漸成功，與陳禮彬的婚姻卻頻頻出現爭執。某天魏明珍帶苗靖參加公司遊艇活動，陳異則受託替一群人運送打架工具。當他發現苗靖在船上遭人騷擾，立刻出手保護，並在衝突爆發後帶著她搭乘小艇逃離。返家途中，苗靖聽見母親與繼父再次爭吵，難過得不願進門，只好請陳異陪自己出去吃東西。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第3集分集劇情

苗靖在家門口聽見陳禮彬辱罵母親，甚至要求魏明珍帶著她離開，陳異不忍她受委屈，便帶她到天台吃冰粥，安慰她並非所有父母都懂得如何照顧孩子。兩人因相似的家庭傷痛逐漸靠近，陳異也教苗靖如何從陽台進入房間，讓她能避開家中的爭吵。

後來陳異決定報考軍校，卻遭父親反對，甚至被綁在房間裡，最終錯過考試。憤怒的陳異回家質問父親，差點失控動手，最後仍選擇克制。然而陳禮彬酒後返家意外摔傷，送醫後被判定腦死亡。陳異忍痛簽下放棄維生治療的同意書，父親過世後，他只取走存摺與喪葬費，並答應讓苗靖繼續住在家中直到成年。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第4集分集劇情

陳禮彬過世後，陳異與苗靖一起處理後事，生活卻接連遭逢打擊。魏明珍任職的綠萊公司因販售問題保健品遭調查，許多投資者蒙受損失，債主紛紛上門討債。更讓陳異憤怒的是，魏明珍竟然私自抵押房產，最後還拋下苗靖獨自逃走。

失去母親經濟支援的苗靖只能搬進學校宿舍，靠撿拾資源回收物賺取生活費。陳異雖然自己也陷入困境，仍買了厚外套送給苗靖，卻遭倔強的她拒絕。為了維持生活，陳異辦理退學，開始在撞球館與汽車修理廠工作。某次他因替苗靖教訓欺負她的人被帶到派出所，苗靖趕來後雖然責備他衝動，兩人卻始終放心不下彼此。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第5集分集劇情

苗靖因學校宿舍維修被迫另找住處，為了不麻煩陳異，她選擇到網咖兼職，白天上學、晚上工作，甚至直接住在網咖。陳異得知後，特地整理好家裡，希望苗靖搬回來。面對她的拒絕，陳異不斷陪伴，甚至跟著她一起撿資源回收物，最後終於坦承當初趕她離開只是氣話，向她道歉。

苗靖重新搬回老家，兩人雖然窮得連電費都繳不出來，只能一起吃泡麵，卻重新找回家的溫暖。陳異帶著苗靖回收廢鐵賺錢，努力改善生活。然而苗靖積欠兩個學期學費，眼看可能影響學業，陳異決定憑藉自己的撞球實力參加比賽。儘管老闆提醒他不要得罪有背景的對手，他仍堅持爭取獎金最高的冠軍。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第6集分集劇情

陳異成功奪下撞球比賽冠軍，卻在領取獎金後遭到一群打手圍毆。即使遍體鱗傷，他仍死死護住獎金，只為替苗靖繳清學費。此後陳異一邊修車、一邊參加撞球比賽賺錢，苗靖則負責照顧家裡，努力讀書，兩人相依為命。

某天苗靖因食物中毒送醫，陳異才發現她長期省吃儉用，甚至有營養不良的情況。不久後，苗靖又因黃體破裂緊急住院，幸好在轄區員警協助下順利完成手術。陳異每天奔波工作與醫院，從不認為苗靖是負擔。後來苗靖憑優異成績獲得獎學金，失聯多年的母親也突然現身，表示新男友願意資助她出國留學。苗靖雖然捨不得陳異，卻因母親承諾給予陳異補償而開始猶豫。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第7集分集劇情

陳異為了苗靖的未來，私下調查魏明珍的新男友，確認對方有能力提供留學資源後，決定放手讓苗靖離開。然而母女倆抵達車站後，魏明珍卻因男友臨時改變安排，再次無法帶苗靖出國。苗靖看著母親獨自離去，難過地走出車站，卻意外發現陳異始終等在原地，讓她忍不住紅了眼眶。

學校舉辦家長會時，陳異特地趕來參加苗靖的活動，替她戴上象徵祝福的手環。陳異也因此認識暗戀苗靖的班長李鈺，得知對方打算考上大學後告白，心裡不禁有些吃味。春節期間，陳異帶苗靖逛廟會、看舞獅、求平安籤，兩人的感情更加親密。另一方面，家境優渥的琳達開始對陳異展開追求，讓苗靖第一次明顯感受到嫉妒。

《野狗骨頭》32集分集劇情！宋威龍、張婧儀上演青梅竹馬虐戀，雙向暗戀太揪心。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第8集分集劇情

陳異進入曠廈會所工作，逐漸受到老闆信任，甚至升任經理。某次警方接獲檢舉前來調查假酒問題，陳異提前察覺異狀，事後也將私下違規的員工開除。除夕夜，長期照顧他們的周警官與女友雯姐到家裡過年，周警官私下提醒陳異，會所環境複雜，應該盡早遠離危險。

與此同時，苗靖越來越在意陳異與琳達的關係，甚至因為對方頻繁來電而生悶氣。陳異在朋友撮合下嘗試與琳達交往，苗靖卻堅持跟著他們到遊樂園，拍照時還故意站在兩人中間。後來苗靖發現陳異口袋裡有女人的耳環，氣得不願理他，陳異卻誤以為她只是羨慕，特地買了一對耳環送她，完全沒有察覺苗靖真正的心意。

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《野狗骨頭》第9集分集劇情

陳異忙著處理會所與港商的合作案，經常忙到深夜才回家，卻總能從家裡為他亮著的燈光找到安慰。苗靖即將參加高考，陳異也積極替她研究大學志願與錄取分數，對她優異的成績感到十分驕傲。

隨著曠廈會所傳出財務與稅務問題，琳達決定離開藤城，並邀請陳異一起出國發展，但陳異因放不下苗靖而婉拒。高考期間，他特地請假照顧苗靖，每天親自準備三餐、接送考試。最後一天考試結束，陳異捧著一大束向日葵在考場外迎接，讓苗靖感動地撲進他懷裡。後來苗靖陪雯姐試婚紗，逐漸確認自己對陳異的感情，甚至因為捨不得離開他，考慮留在藤城讀大學。

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《野狗骨頭》第10集分集劇情

周警官察覺陳異與苗靖之間的曖昧情愫，私下提醒陳異，不能因為自己的感情耽誤苗靖的前途。某天兩人騎車途中遇上大雨，在避雨時談起大學志願，陳異勸苗靖到更好的城市發展，苗靖卻認為有陳異的地方才是家。面對她堅定的眼神，陳異終於忍不住主動親吻苗靖。

另一方面，陳異發現曠廈背後的翟豐茂涉及嚴重稅務問題，決定離開會所。然而在替老闆送文件時，他親眼目睹翟豐茂威脅律師造假帳目。巧合的是，苗靖的謝師宴也在同一家餐廳，班長李鈺當眾向她告白，卻遭苗靖以已有喜歡的人為由拒絕。苗靖隨後發現陳異與翟豐茂往來，開始擔心他的安全，而陳異則因兩人關係改變，回家後刻意保持距離，連面對苗靖都會害羞。

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《野狗骨頭》第11集分集劇情

翟豐茂因走私酒類與稅務問題遭警方盯上，張賓建議他找人頂罪。某個雷雨交加的夜晚，害怕打雷的苗靖希望陳異陪伴，兩人雖然感情逐漸升溫，陳異卻因顧慮現實而不敢更進一步，只答應日後會向她解釋。

高考成績公布當晚，陳異突然接到張賓電話，被要求立刻返回公司。苗靖前往網咖查詢成績，卻得知曠廈發生嚴重火災，陳異受困其中，所幸最後被消防人員救出。不久後，苗靖發現自己的大學志願竟遭陳異私自修改，讓她必須離開藤城。面對苗靖質問，陳異狠心表示兩人原本就不是同路人，逼她離開。多年後，2011年的兩人重新同住老家，陳異卻仍因過去的陰影不敢靠近，甚至半夜躲到撞球館過夜。

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《野狗骨頭》第12集分集劇情

2011年，陳異經營的撞球館遭到地方混混勒索保護費，他為了避免衝突，陪對方喝下大量的酒。喝醉後，朋友送他回家，正巧遇見苗靖，苗靖便接手照顧陳異。隔天陳異發現苗靖正在看車，開始懷疑她打算長期留在藤城，於是特地下廚準備她喜歡的菜，試探她未來的打算。

兩人雖然偶有爭執，卻逐漸找回過去的相處模式。某天撞球館再次遭人鬧事，陳異出面強硬制止，沒想到對方背後的靠山竟是昔日上司張賓。張賓要求陳異重新合作，還邀請他打一場球，陳異卻以手腕受傷為由拒絕。苗靖目睹兩人的互動，開始懷疑陳異多年來究竟經歷了什麼。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第13集分集劇情

張賓重新出現後，陳異的撞球館生意明顯受到影響。擔心苗靖留在藤城會遇上危險，陳異故意找房仲到家裡，假裝準備出售老房子，想藉此逼她離開。沒想到苗靖竟然積極協助賣房，甚至安排搬家公司，讓陳異不得不坦承自己根本不想賣。

苗靖順勢謊稱自己已經失業，沒有其他地方可去，陳異立刻心軟，答應讓她繼續住下來，還積極替她介紹工作。苗靖為了留在藤城，面試時故意提出不合理的要求，讓自己無法錄取。另一方面，陳異發現苗靖撞球技術出色，決定將撞球館轉型為司諾克培訓班，希望經營更穩定的事業，遠離地方勢力的糾纏。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第14集分集劇情

涂莉經營的店面頻繁遭人惡意斷電，她借用陳異女友的身分向物業施壓，順利解決問題。然而聽說陳異家裡住進另一名女子後，她立刻登門找苗靖，試圖宣示主權。苗靖表面平靜，反而趁機打聽陳異這幾年的經歷。陳異返家後，發現兩人正在暗中較勁，趕緊把涂莉帶到門外，提醒她不要向苗靖透露自己的過去。

苗靖其實並非單純失業返鄉，她正在暗中調查當地物流業務，尤其關注浩運物流的經營狀況。某天她發現陳異與張賓再次接觸，擔心他捲入危險，便一路跟蹤到兩人聚會的地點。為了讓陳異離開，她假裝受傷打電話求救。陳異果然立刻趕來，親自替她擦藥，讓苗靖更加確定他仍然深愛自己，也因此想起當年被迫分離的傷痛。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第15集分集劇情

陳異陪苗靖淋雨後發燒，好友波仔看出兩人仍有感情，私下勸苗靖不要再糾結過去。另一方面，涂莉因先前誤會苗靖而感到抱歉，主動邀她逛街、買衣服，沒想到店員誤以為苗靖欺負涂莉，差點引發衝突。陳異趕來化解誤會，也正式向涂莉說明，當初假扮她男友只是為了保護她，兩人並沒有真正交往。

張賓持續邀請陳異重操舊業，甚至派人送來撞球桿試探他的態度。陳異得知苗靖出現在浩運物流，擔心她有危險，立刻趕去找人。苗靖見他病得嚴重，便開車送他回家。陳異在發燒昏睡中再次夢見過去的創傷，醒來看見苗靖守在身旁，終於短暫卸下防備。兩人談起當年未能實現的生活，苗靖也試探詢問，如果破鏡無法重圓該怎麼辦，讓彼此的感情再次陷入拉扯。

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《野狗骨頭》第16集分集劇情

陳異帶苗靖買鞋，因為擔心她上班穿高跟鞋不舒服，特地挑選一雙柔軟的小羊皮鞋。返家途中突然下雨，苗靖捨不得弄濕新鞋，便撒嬌要求陳異背她回家。陳異雖然嘴硬，最後仍乖乖背起苗靖，兩人久違地享受親密時光。

另一方面，張賓再次邀請陳異合作，希望他接手浩運物流的營運工作。苗靖則以工作身分深入浩運調查，實際上是明通審計公司派來的調查人員。陳異察覺苗靖與海外合資公司有關，開始懷疑她另有目的。與此同時，涂莉因購買美容儀遭供應商利用合約詐騙，苗靖主動出面協助，成功替她追回訂金，也讓原本互相較勁的兩人逐漸建立友誼。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第17集分集劇情

苗靖與明通審計團隊正式調查浩運物流，卻發現副組長急著草率結案，於是向公司高層反映，迫使對方道歉。某晚團隊聚餐時，苗靖意外發現一群持械男子正在尋找明通員工，對方甚至持有她的照片。苗靖立刻逃往地下停車場，並打電話向陳異求救。

陳異趕到後，獨自對抗多名持鋼管的打手，為保護苗靖一度失控毆打對方，直到苗靖緊緊抱住他才冷靜下來。警方調查後，得知打手疑似受曾遭明通審計的勵豪公司指使。事件結束後，陳異要求苗靖辭去危險工作，苗靖卻拒絕，並反過來質問他當年為何擅自修改自己的大學志願。周警官察覺陳異有創傷後壓力反應，安排他接受心理輔導，幫助他逐漸面對過去的陰影。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第18集分集劇情

接受心理輔導後，陳異的情緒逐漸穩定，與苗靖的關係也更進一步。某晚兩人騎車返家，陳異終於主動親吻苗靖，並承諾等自己處理完手邊的事情，就會給她一個交代。另一方面，張賓察覺浩運物流正在接受深入調查，暗示陳異替他找出內部洩密者。為了保護苗靖，陳異只好答應協助。

涂莉的前男友再次上門騷擾，陳異出面替她解圍，卻讓苗靖誤以為他仍與涂莉牽扯不清。此時苗靖的上司岑曄來到藤城，兩人因工作關係十分熟悉，讓陳異醋意大發。當苗靖向岑曄介紹陳異是自己的哥哥時，陳異立刻強調兩人沒有血緣關係，甚至開始頻繁接送苗靖上下班，處處提防這位條件優秀的情敵。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第19集分集劇情

陳異主動邀請岑曄吃飯，原本想展現自己與苗靖的親密關係，卻意外得知岑曄曾與苗靖交往，甚至聽說她大學時還有其他前任。陳異心裡不是滋味，卻又無法坦然表達嫉妒。另一方面，好友波仔因買不起婚房，遭未來岳父岳母嫌棄，陳異為了幫助好友成家，決定將撞球館與經營帳戶交給波仔。

浩運物流的審計工作持續進行，苗靖與岑曄發現公司帳目疑似造假。就在雙方開會對質時，陳異突然穿著正式西裝現身，宣布自己已經成為浩運物流的新任專案負責人。苗靖雖然驚訝，卻也被陳異成熟的模樣吸引。兩人白天分屬不同陣營，晚上仍回到同一個家，曖昧氣氛越來越濃，陳異甚至因苗靖的靠近緊張到流鼻血。

《野狗骨頭》32集分集劇情！宋威龍、張婧儀上演青梅竹馬虐戀，雙向暗戀太揪心。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第20集分集劇情

陳異加入浩運物流後，苗靖原本以為他會協助調查，沒想到他在會議上屢次替公司辯護，甚至公開質疑明通審計的資料，讓岑曄難堪。苗靖與岑曄因此決定親自走訪合作廠商，發現程鵬鋼鐵公司的實際運輸情況與浩運帳目記錄不符。

為了取得更多證據，兩人假扮程鵬鋼鐵公司的員工，試圖查閱浩運的出貨資料，卻意外被陳異撞見。陳異雖然識破身分，仍同意他們調閱紀錄，甚至刻意站在監視器前替苗靖遮擋畫面。之後苗靖獨自跟蹤浩運貨車，發現司機竟在停車場交換兩輛外觀相似車輛的車牌。陳異也一路跟來，及時阻止苗靖暴露行蹤，兩人為了躲避管理員盤查，苗靖突然靠近陳異親吻，藉此掩飾身分。

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《野狗骨頭》第21集分集劇情

苗靖持續追查浩運物流的車牌調換問題，陳異則擔心她被發現，暗中一路保護。得知岑曄也參與調查，卻讓苗靖獨自冒險後，陳異私下警告岑曄，不能再讓她陷入危險。

苗靖試圖透過交通事故紀錄查明車輛身分，卻差點引起浩運高層陶江懷疑。陳異為了保護她，將調查線索轉移到明通內部收受回扣的丁磊身上，並利用掌握的證據迫使丁磊辭職。然而張賓對陳異的行動逐漸起疑，乾脆將車隊管理工作交給他，試圖讓他徹底捲入公司業務。另一方面，波仔與小喬終於舉辦婚禮，陳異擔任伴郎，看著好友幸福成家，也開始幻想自己與苗靖的未來。

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《野狗骨頭》第22集分集劇情

明通審計與浩運物流員工一起參加團建活動，陳異看見岑曄不斷接近苗靖，醋意再度爆發。他特地買了一輛車送給苗靖，希望她不必再搭岑曄的車，苗靖卻反問他究竟以什麼身分送車。陳異因身陷張賓的危險事業，始終無法給出明確答案。

晚上的篝火活動中，苗靖坦言自己喜歡外冷內熱、願意為愛人付出一切的男人，暗示對陳異的感情。沒想到活動期間，同事肖雨意外跌落礁石縫隙，苗靖下去救人後卻受困，眼看海水不斷上漲。陳異得知消息立刻衝去救援，成功將苗靖拉出危險區域。這場意外讓兩人再次確認彼此的重要性，苗靖卻也開始擔心，自己持續追查張賓，反而讓陳異陷入更大的危險。

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《野狗骨頭》第23集分集劇情

颱風來襲，陳異與苗靖的老家因窗戶未關而進水，兩人忙著清理積水，最後只能擠在狹窄的沙發上過夜。苗靖忍不住思考，如果這是兩人相處的最後一天，究竟該如何度過。

另一方面，張賓的走私貨車順利通過檢查，他卻開始懷疑苗靖的調查動機，特地邀請她單獨吃飯。陳異得知後急忙趕到，才發現張賓早已掌握兩人的關係。隨後張賓要求陳異負責一趟前往金國的水路運輸，陳異為了保護苗靖，只能硬著頭皮答應。苗靖擔心他遭到設局，偷偷通知周警官，警方及時趕到碼頭，讓陳異成功脫身。然而當陳異返家時，卻發現苗靖已經帶著行李離開。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第24集分集劇情

苗靖離開後，涂莉再次向陳異表白，卻被明確拒絕。另一方面，苗靖與岑曄繼續完成浩運物流的審計報告，甚至親自在重要文件上簽名。陳異擔心張賓報復，希望她撤下名字，苗靖卻表示自己已經長大，有能力為選擇負責，不需要他再擅自替自己決定人生。

陳異因苗靖的態度深受打擊，兩人的關係再度陷入冷戰。苗靖則向周警官傾訴，逐漸理解陳異一直以來的保護。此時她意外收到一筆保險轉帳，開始懷疑與過去有關。更讓人意外的是，失聯多年的魏明珍突然回到藤城，主動向陳異打聽苗靖的下落。苗靖收到母親要求見面的訊息，想起當年遭到拋棄的痛苦，內心百感交集。

《野狗骨頭》32集分集劇情！宋威龍、張婧儀上演青梅竹馬虐戀，雙向暗戀太揪心。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第25集分集劇情

苗靖終於答應與魏明珍見面，母親特地陪她逛街、玩夾娃娃機，還送上一條手鍊，試圖彌補多年來缺席的母愛。然而這些遲來的關心，反而讓苗靖想起過去最需要母親時，對方總是不在身邊。最後魏明珍坦承，自己希望苗靖陪她回去探望病重的外婆，讓苗靖再次感受到母親有所求才會靠近自己。

心情低落的苗靖深夜回到陳異家，卻發現涂莉也帶著孩子暫住在這裡。原來涂莉因遭前男友騷擾，不得不向陳異求助。當對方再次上門鬧事時，苗靖冷靜提出法律問題，並揚言報警，成功將人嚇退。經過這件事，苗靖與涂莉更加理解彼此。另一方面，苗靖在工作中發現浩運物流與劉彬泊往來密切，懷疑此人與張賓的非法生意有關，決定深入調查。

《野狗骨頭》32集分集劇情！宋威龍、張婧儀上演青梅竹馬虐戀，雙向暗戀太揪心。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第26集分集劇情

苗靖因工作出差多日，陳異開始明顯感到寂寞，甚至向波仔與小喬請教戀愛相處之道。受到鼓勵後，他終於主動打電話關心苗靖，兩人在電話中表達思念，感情逐漸回溫。

然而陳異突然接獲消息，得知魏明珍病危送醫，經檢查確診乳癌第四期，病情已十分嚴重。苗靖得知後連夜趕回藤城，親自照顧母親。儘管多年來仍有心結，她依然希望母親能夠好起來。某天魏明珍突然離開病房，苗靖四處尋找，最後在醫院洗手間發現母親正在鏡前化妝。魏明珍表示，即使生命走到最後，也希望自己能漂漂亮亮地離開。說完不久，她便倒在苗靖懷裡，留下來世要做個好媽媽的歉意後離世。

《野狗骨頭》第27集分集劇情

魏明珍過世後，陳異全程陪伴苗靖處理後事，周警官也前來幫忙。葬禮冷清得只有少數親近的人出席，沒想到竟有高利貸債主上門追討魏明珍生前欠下的20萬元。苗靖在陳異與周警官協助下，冷靜阻止對方鬧事，讓母親順利走完人生最後一程。

苗靖決定將母親骨灰安葬在江城南山公墓，陳異特地請假陪她前往。兩人回到苗靖童年生活過的地方，完成安葬後一起吃飯，望著窗外的雨景，苗靖突然問陳異，如果他們就留在這裡生活會怎麼樣。陳異笑著描繪兩人開一間24小時小店的未來，白天由苗靖顧店，晚上換他接班。這個簡單又平凡的夢想，成為兩人心中最溫暖的盼望。

《野狗骨頭》32集分集劇情！宋威龍、張婧儀上演青梅竹馬虐戀，雙向暗戀太揪心。圖片來源：官方微博
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《野狗骨頭》第28集分集劇情

離開江城前，苗靖與陳異一起搭乘摩天輪，俯瞰城市風景。兩人聊起過去，陳異也重新提到當年逼苗靖離開藤城的理由，並承諾無論未來在哪座城市，都願意陪伴她。苗靖感動落淚，兩人的關係更加堅定。

回到藤城後，陳異特地請假，想暫時遠離張賓的業務。然而他突然接到匿名電話，警告有人要替翟豐茂報仇，隨後撞球館便發生火災。苗靖得知陳異衝進火場，立刻趕往現場，也因此想起2005年曠廈的那場大火。當年陳異雖然獲救，周警官的未婚妻雯姐卻不幸喪生，成為周警官多年無法放下的傷痛。這次陳異再度幸運獲救，出院後與苗靖一起度過中秋節，兩人在陽台賞月許願，深情擁吻。

《野狗骨頭》32集分集劇情！宋威龍、張婧儀上演青梅竹馬虐戀，雙向暗戀太揪心。圖片來源：官方微博
《野狗骨頭》32集分集劇情！宋威龍、張婧儀上演青梅竹馬虐戀，雙向暗戀太揪心。圖片來源：官方微博

《野狗骨頭》第29集分集劇情

陳異康復後，決定與苗靖裡應外合調查浩運物流。他利用自己在公司的職權，協助苗靖取得重要檔案。兩人逐漸發現浩運前身與宏深公司有關，並懷疑公司利用物流業務從事走私。

陳異注意到貨車司機孫虎經常胃痛、皮膚出現紅疹，懷疑他接觸危險物質，便帶他就醫，並將相關絨毛玩具交給周警官檢查。警方從玩具中找到可疑金屬物質，逐漸掌握走私手法。原來浩運利用外觀相同的貨車交換車牌，讓裝載違禁品的車輛冒用已通過檢查的身分。苗靖更發現特定條碼的玩具存在問題。隨後警方查出孫虎涉及撞球館縱火案，陳異協助將他逮捕。張賓表面感謝陳異，卻在撞球時刻意提起他在金國的往事，暗中威脅兩人。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博
《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博

《野狗骨頭》第30集分集劇情

張賓急著推動浩運物流上市，卻因審計問題受到阻礙。他為了控制陳異，特地在公司慶功宴上公開表揚他，甚至提出贈送股份，卻同時當眾揭露陳異曾在金國打拳的黑暗經歷，企圖讓他無法脫身。苗靖察覺張賓的用意，輕拍陳異肩膀，以兩人過去的默契告訴他，無論發生什麼事都會一起面對。

苗靖繼續蒐集證據，並從相關涉案人士口中得知，浩運曾經陷入財務危機，卻突然出現大筆資金，還透過開除員工、調整帳目掩蓋問題。岑曄將調查結果回報公司，卻遭高層質疑，幸好苗靖及時拿出證詞與文件，證明浩運確實存在疑點。岑曄也逐漸理解苗靖選擇陳異的原因，決定放下感情，繼續與她並肩工作。另一方面，張賓準備進行新一批貨物運輸，陳異趁機將消息偷偷傳給周警官，警方開始部署抓捕行動。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博
《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博

《野狗骨頭》第31集分集劇情

張賓安排陳異負責護送貨物，臨時改變運輸路線，還沒收他的手機，讓他無法與警方聯絡。苗靖察覺異狀，趕往警局尋找周警官，發現警方正在執行重大行動，便偷偷開車跟隨。警方在路上設置臨檢關卡，成功逼出張賓的運輸車隊，卻也讓張賓發現陳異可能洩密。

張賓憤怒地持刀刺傷陳異大腿，逼他開車逃離警方追捕。苗靖憑藉車上的護身符認出陳異，緊追在後，卻遭張賓發現，最後車輛被逼撞上路邊障礙物。苗靖脫困後，立刻聯絡多年來躲藏的翟豐茂，告知張賓的下落。原來翟豐茂當年也是遭張賓陷害，得知有機會報仇便帶刀趕往碼頭。

張賓將陳異挾持到廢棄倉庫，準備痛下殺手，苗靖及時趕到救人，卻反遭張賓綁住，推向高處邊緣。陳異拚命拉住繩索，不讓苗靖墜落。危急時刻，翟豐茂持刀出現，警方也隨後趕到，終於成功逮捕張賓與翟豐茂，結束這場驚險的追捕。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博
《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博

《野狗骨頭》第32集分集劇情

數個月後，陳異傷勢康復，與苗靖一起出席張賓等人的審判。法院最終判處張賓無期徒刑、剝奪政治權利終身，陶江被判處有期徒刑8年，翟豐茂同樣遭判無期徒刑。多年來籠罩兩人的陰影終於散去，周警官也替當年在火災中喪生的未婚妻雯姐討回公道。他重新整理兩人曾經準備的婚房，決定帶著對雯姐的思念，繼續好好生活。

《野狗骨頭》32集分集劇情！宋威龍、張婧儀上演青梅竹馬虐戀，雙向暗戀太揪心。圖片來源：官方微博
《野狗骨頭》32集分集劇情！宋威龍、張婧儀上演青梅竹馬虐戀，雙向暗戀太揪心。圖片來源：官方微博

苗靖與陳異告別藤城，搬到海城展開新生活。苗靖因成功揭發浩運物流問題，獲得公司破格升遷，陳異則籌備新的撞球館。某天陳異坦承，當年苗靖上大學期間，他其實曾多次偷偷去看她，只是擔心自己危險的生活拖累她，才始終不敢現身。苗靖終於明白，原來那些失聯的日子裡，陳異從未真正離開。

在好友波仔的鼓勵下，陳異開始思考與苗靖結婚的未來。某個夜晚，兩人坐在天台欣賞城市夜景，彷彿回到年少時相依為命的日子。這一次，苗靖主動問陳異願不願意成為自己的丈夫，往後一生相守。陳異紅著眼眶親吻苗靖，遠方煙火恰好綻放。經歷家庭破碎、貧困、分離與生死考驗後，兩個曾經孤單的人，終於找到屬於彼此的家。

《野狗骨頭》32集分集劇情！宋威龍、張婧儀上演青梅竹馬虐戀，雙向暗戀太揪心。圖片來源：官方微博
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#戀愛 #陸劇 #宋威龍 #張婧儀 #野狗骨頭 #分集劇情

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【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

2026-09-23 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：75歲到80歲房貸族增至4,134件，17年暴增12倍。
  • 重點二：高齡房貸常靠寬限期撐住，期滿後月付可能暴增。
  • 重點三：保證人責任獨立存在，拋棄繼承也不一定能免債。

▋你有沒有注意過，老一輩的人把權狀放在哪裡。▋

不是保險箱。是電視櫃最下面那一格，一個鐵餅乾盒裡。裡面有權狀、有印章、有一疊用橡皮筋綁好的存摺，還有幾張已經過期的定存單，和一本記帳的小本子，最後一頁寫到三年前就停了。

那個盒子，是他們一輩子的總結。

但那個盒子裡，通常少了一樣東西。一張紙，上面寫著：這間房子，還欠銀行多少錢。

▋兩個家庭，同一個數字

我想先講兩個家庭。

第一個家庭在台北。先生 78 歲，太太 75 歲，住在一間 53 坪的房子裡。房貸還有 1,122 萬沒繳完，利率 2.48%，每個月 25 號自動扣款。先生退休前是中小企業主管，退休金一次領了，買了幾檔股票，股息每季入帳。太太沒有工作過，她的名字在契約上，簽在保證人那一欄。

第二個家庭在台中。先生 76 歲，太太 74 歲，住的房子差不多大，房貸也差不多。差別在於，他們在十年前做了一件事——把房貸清掉了。用的是先生退休那年的一筆錢，加上賣掉一間小套房的款項。

現在，兩個家庭每個月 25 號的畫面，完全不同。

第一個家庭，先生的手機會跳出一則簡訊。他看一眼，放回桌上，繼續吃飯。太太不知道那則簡訊寫什麼。

第二個家庭，25 號什麼事都沒有。

▋4,134 件，17 年，12 倍▋

根據聯徵中心最新發布的房貸統計，截至 2025 年 12 月底，全國 75 歲到 80 歲的房貸族，共有 4,134 件。17 年前，這個數字是 317 件。317 變成 4,134，增加了 12 倍，平均每年多出 225 件。

這 4,134 個人，平均房貸估值 1,800 萬，平均欠款 1,122 萬，平均利率 2.48%，中位數核貸成數 65.93%。平均住的房子，53.85 坪。

53.85 坪。這不是小房子。這是那種三房兩廳、有一個陽台、廚房可以站兩個人的房子。是孩子小時候覺得很大、長大以後覺得很舊的房子。是過年可以擠十個人回來、平常只開客廳一盞燈的房子。

講到這裡我想起一件無關的事。去年在台中上課，中場休息時有個學員拉住我，說她媽媽最近把房子過戶給弟弟了，問我這樣好不好。我還沒回答，她又補了一句：「可是房貸還沒繳完。」我說，那妳媽媽現在是房客，還是屋主。她愣在那裡，想了很久，說她不知道。

她不知道。而這件事，已經發生三個月了。

▋23,188 和 105,669，差 4.56 倍▋

我想算一筆新聞沒有算的帳。

1,122 萬，利率 2.48%。如果在寬限期，只繳利息，每個月是 23,188 元。如果進到攤還期，10 年繳完，每個月是 105,669 元。

差了 4.56 倍。

這就是為什麼很多人撐得下去。因為寬限期的時候，每個月兩萬三，退休金付得起，股息付得起。然後有一天，寬限期到了，那筆錢變成十萬五。而那個人，已經 78 歲了。

過去銀行審房貸，有幾條很硬的規定。借款人的年齡加上貸款年限，不能超過 75 到 85 年。屋齡加上貸款年限，也是同樣的上限。還有一條，月付金不能超過家庭可支配所得的三分之一。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛解釋，隨著超高齡社會到來、融資管道與工具多元化，加上補貼政策「架高天花板」，這些風險管控的硬規定，「被迫做出調整」。

他還講了一句很誠實的話。針對高資產或高貢獻的客戶，銀行願意用提升授權核決制度、專案融資等方式，進行差別化管理或動態審查。但相對來說，「銀行在成數、利率上的加減碼，也不會手軟」。

一般首購族可以貸到八成，這群人平均只拿到六成五。差了 14.07 個百分點。以 1,800 萬的房子算，那是 253 萬。

銀行沒有把門關上。銀行只是把門調窄了一點，然後把價格調高了一點。

▋這則新聞裡，最容易被滑過去的一句話▋

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提到，高齡房貸在「後續繼承時，房地產移轉時，也會考量剩餘負債的部分，多少可能有些節稅考量」。

這句話，是整則新聞裡最重要的一句，也是最容易被滑過去的一句。

我把它翻譯成白話：房貸餘額，可以從遺產總額裡面扣除。

我們算一次。假設一間房子，市價 1,800 萬。如果房貸已經清償，遺產總額是 1,800 萬，扣掉免稅額 1,333 萬，課稅的 467 萬，稅率 10%，遺產稅是 46.7 萬。如果房貸還有 1,122 萬沒繳，遺產淨額變成 678 萬，低於免稅額，遺產稅是 0 元。

省了 46.7 萬。

聽到這裡，你可能覺得，那留著房貸不是比較好。

這裡要潑個冷水。1,122 萬，利率 2.48%，一年的利息是 27.8 萬。為了省 46.7 萬，你要付多久利息。一年半，就打平了。兩年，虧 8.9 萬。三年，虧 36.8 萬。五年，虧 92.4 萬。

而這 4,134 個人平均背了多久，新聞沒有寫。但「17 年增加 12 倍」這個數字告訴我一件事——這不是一群在做短期稅務操作的人。這是一群，房貸跟著他們一起變老的人。

（以上免稅額與稅率以現行規定試算，實際仍須依個案狀況與專業評估。）

▋限定繼承和拋棄繼承，不是同一件事▋

回到台北那個家庭。

如果有一天先生走了，太太會面對什麼？

很多人以為，她可以「不要」。但「不要」有兩種，而這兩種，是完全不同的東西。

第一種叫「限定繼承」。這是現在的預設，不用去法院聲請，它自動適用。民法第 1148 條第 2 項寫得很清楚：繼承人對於被繼承人的債務，以「因繼承所得遺產」為限，負清償責任。白話講，房子值 1,800 萬，欠 1,122 萬，那就用這 1,800 萬去還那 1,122 萬。還完，剩下的歸她。還不完，她不用拿自己的錢補。

第二種叫「拋棄繼承」。那是完全不要了，房子不要，存款不要，債務也不要。但她必須在「知悉得繼承之時起三個月內」，以書面向法院聲請。

三個月。

這三個月，通常正好是辦喪事的三個月。是親戚進進出出、要決定誰捧斗、要挑日子、要處理保險理賠、要面對一堆從來沒見過的表親的三個月。而法律給她的期限，就是這三個月。過了，她就只能在限定繼承的範圍內處理。

這件事，不會有人主動告訴她。因為銀行不會，仲介不會，葬儀社不會。而她的孩子，可能也不知道有這個選項。

這不是我在推銷保險，是我在銀行端看太多客戶發現「錢卡住了」的慘痛經驗。銀行理專不一定懂得告訴你正確的資訊，因為這不在他的 KPI 裡。它只在你的權利裡。而權利，是要自己去找的。

▋她簽的那個名字，會跟她一輩子▋

但台北那個家庭，還有一個更深的問題。

太太的名字，簽在保證人那一欄。

這一點，做了二十年保險稅務顧問的人，看一眼就明白。因為她通常會在那個時候，才第一次打電話給業務。而她問的第一句話，從來不是「我要不要賣房」。

是「我這樣算不算欠錢」。

她不是怕還不起。她是怕「欠人」。這兩個字，在她那一代的字典裡，是完全不同的重量。

而答案，殘酷得讓人說不出口。

保證債務，是「她自己的債務」。不是先生的債務。

所以限定繼承救不了她。拋棄繼承也救不了她。她拋棄了先生的遺產，她還是那筆房貸的保證人。銀行可以直接向她求償全部金額。

她簽的時候，銀行的人說：「就是一個程序。」

她簽了。

那個簽名，會跟她一輩子。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。但高齡房貸這件事更殘酷——它連爭都不用爭。它只是每個月 25 號，安靜地從帳戶裡扣走一筆錢，一直扣到有一個人先撐不住為止。

而撐不住的那一天，通常不是因為錢不夠。是因為那個人發現，自己從來不知道這件事。

她住了 38 年的房子，她不知道還欠多少。她簽了字的契約，她不知道自己是保證人。她每個月看到的扣款，她不知道還剩幾年。

不是她笨。是沒有人覺得，這件事需要跟她講。

大家談感情，卻很少談現金流。大家說「這是留給你的」，卻很少說「這上面還欠多少」。

▋兩個家庭，差別只在十年前的一個決定▋

回到開頭那兩個家庭。

台北那個，每個月 25 號有一則簡訊。台中那個，每個月 25 號什麼事都沒有。

差別不在收入。差別不在房子大小。差別不在孩子孝不孝順。

差別在十年前，有一對夫妻坐下來，把房貸清掉了。

那一天他們可能吵過一架。因為那筆錢，本來可以拿去別的地方。

但他們清了。

如果你家也有房貸，或者你的父母有，我建議做兩件事，再想一個問題。

第一，找出那個鐵餅乾盒。把裡面的東西一張一張攤在桌上，權狀、印章、存摺、保單、那本記到三年前就停的小本子。然後問一個問題：這間房子，還欠多少。如果沒有人答得出來，那就是今天最該打的那通電話。

第二，把契約翻到最後一頁，數一數上面有幾個簽名。一個，是單純的房貸。兩個以上，你要多問一句：第二個名字，是共同借款人，還是保證人。這兩個詞，在法律上是完全不同的重量。

然後，想一個問題。

如果今天是你走的那天，你留下的是一間房子，還是一張每個月要繳的帳單？

你不用回答我，你回答你自己就好。


我是 JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是地政士，也不是稅務律師，但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 台北家庭到晚年仍背著1,122萬房貸，每月還會收到扣款簡訊；台中家庭則在10年前先清償房貸。兩者差別不在房屋大小，而在是否及早解除負債。

  • 聯徵中心資料顯示，75歲到80歲房貸族達4,134件，17年增加12倍，平均房貸估值1,800萬、欠款1,122萬，顯示高齡仍持房貸已成明顯趨勢。

  • 因為共同借款人與保證人的法律責任不同，尤其保證人的債務屬於自己的責任，不會因限定繼承而消失。若不知道簽名身分，家屬可能在繼承時才發現仍需還債。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

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《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊

2026-10-09 20:22 女子漾／編輯張念慈
《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊。
《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊。

金智媛要接下米倉涼子的招牌手術刀了！新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》翻拍日劇《派遣女醫X》，讓經典翻拍話題再度受到關注。其實從《想見你》《敗犬女王》到《Mother》，不少熟悉的日劇、台劇早已推出韓國版本，有的靠演技讓人哭到停不下來，有的則引發原版粉絲激烈比較。

編輯推薦

文章目錄

1.金智媛挑戰《派遣女醫X》，從百貨女王變天才外科醫師

米倉涼子「派遣女醫X」。圖／WAKUWAKU JAPAN提供
米倉涼子「派遣女醫X」。圖／WAKUWAKU JAPAN提供

2012年起播出的日劇《派遣女醫X》，由米倉涼子飾演大門未知子，主要卡司包括內田有紀、岸部一德。女主角不愛結群、不向權力低頭，以高超醫術挑戰醫院體制，「我不會失敗」成為招牌台詞。

《Doctor X》。圖片來源：SBS
《Doctor X》。圖片來源：SBS

韓版《Doctor X：白色黑手黨時代》由金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇碩演出。金智媛飾演天才外科醫師桂水晶，進入腐敗的大學醫院後，以實力對抗權力結構。

2.《走進你的時間》：安孝燮接棒許光漢，穿越愛情掀起比較潮

「想見你」劇照。圖片來源：衛視中文台
「想見你」劇照。圖片來源：衛視中文台

原版為2019年台劇《想見你》，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演；2023年韓版《走進你的時間》則由全汝彬、安孝燮、姜勳主演。

《走進你的時間》劇照來源:Netflix
《走進你的時間》劇照來源:Netflix

韓版保留穿越、雙重身分與懸疑結構。全汝彬飾演的韓俊熙思念已逝男友，聽著卡帶意外回到1998年，成為另一名少女，並遇見與男友長得一模一樣的男孩。台版的伍佰〈Last Dance〉，也換成徐志源〈收集我的眼淚〉。

觀眾反應呈現分歧。部分未看過台版的觀眾肯定浪漫氛圍與懸疑故事；原版粉絲則在意青春感、角色辨識度與情感鋪陳。安孝燮成年後的長髮鬍子造型，更成為當時的熱門討論。喜歡穿越愛情的人，可以看兩版如何用不同歌曲，喚起同一份思念。

3.《命中注定我愛你》：張娜拉哭戲有感，張赫演出不同總裁魅力

阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」。圖╱三立提供
阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」。圖╱三立提供

原版為2008年同名台劇，由陳喬恩、阮經天、陳楚河、白歆惠主演；2014年韓版由張娜拉、張赫、崔振赫、王智媛主演。

《命中注定我愛你》。圖片來源： MBC
《命中注定我愛你》。圖片來源： MBC

陳喬恩、阮經天演紅的「便利貼女孩遇上富家少爺」，到了韓版由張娜拉、張赫接棒。善良又不擅拒絕別人的金美英，與富家繼承人李健意外共度一夜，因懷孕走進婚姻，兩人從尷尬相處逐漸產生感情。

韓版的看點在於喜劇與虐心情節交錯。張娜拉的脆弱感與哭戲獲得肯定，張赫誇張的笑聲與表演則有人喜歡、有人覺得浮誇。兩人也拿下2014年MBC演技大賞最佳情侶獎，讓這段先婚後愛留下辨識度。

4.《魔女的戀愛》：韓版《敗犬女王》，朴敘俊年下男魅力登場

敗犬女王 圖／三立提供
敗犬女王 圖／三立提供

原版為2009年台劇《敗犬女王》，主要演員包括楊謹華、阮經天、溫昇豪；2014年韓版《魔女的戀愛》，則由嚴正化、朴敘俊、韓載錫演出。

台版由楊謹華飾演拚命工作的單無雙，與阮經天飾演的盧卡斯談起姐弟戀；韓版則由嚴正化飾演39歲女記者，遇上朴敘俊飾演的25歲打工達人，重新面對感情與過往傷痛。

圖片來源／魔女的戀愛官網
圖片來源／魔女的戀愛官網

角色年齡差從台版的8歲拉大到14歲，成為韓版討論焦點。PTT觀眾心得中，有人被朴敘俊的體貼與嚴正化戀愛時的可愛模樣圈粉，也有人對兩人的搭配不太能投入。喜歡成熟姊姊與溫柔年下男組合，這部值得放進片單。

5.《Mother》：李寶英、許律演出催淚母女，拿下百想最佳戲劇

《Mother》日劇劇照。
《Mother》日劇劇照。

原版為2010年同名日劇，由松雪泰子、蘆田愛菜主演；2018年韓版主要演員包括李寶英、許律、李慧英。故事講述代課老師發現小女孩遭受虐待，決定帶她逃離原生家庭。兩名沒有血緣關係的人，逐漸建立母女般的依戀，故事也延伸到不同女性的母職與生命經驗。

韓劇《Mother》韓版海報。圖片來源：CHOCO TV
韓劇《Mother》韓版海報。圖片來源：CHOCO TV

PTT觀眾心得中，有原版粉絲肯定韓版把家庭支線補得更完整，並讚賞許律與蘆田愛菜各自不同的表演。韓版獲得第54屆百想藝術大賞最佳戲劇，許律拿下女子新人演技獎，並入選首屆坎城國際影集節正式競賽。想看演技與情感層次，這部很有說服力。

6.《從天而降的一億顆星》：徐仁國接下木村拓哉角色，危險愛情後勁強

《從天而降的一億顆星》。圖片來源：微博
《從天而降的一億顆星》。圖片來源：微博

原版為2002年日劇《從天而降的一億顆星星》，主要演員包括木村拓哉、深津繪里、明石家秋刀魚；2018年韓版由徐仁國、庭沼珉、朴星雄主演。日版將愛情與案件、身世祕密交織；韓版同樣圍繞一名難以看透的男子與帶著傷痛的女子展開。兩人逐漸靠近，女方的刑警哥哥卻對這段關係抱持警戒，讓浪漫始終籠罩著不安。

從天而降的一億顆星星。圖片來源：tvN
從天而降的一億顆星星。圖片來源：tvN

韓版重新處理原作部分敏感設定，徐仁國的神祕氣質與庭沼珉細膩的情緒表演，獲劇評人Jae-Ha Kim肯定。結局則讓部分觀眾難以接受，劇評人認為符合角色處境。這部適合喜歡陰鬱懸疑與虐心愛情、願意慢慢追尋人物祕密的觀眾。

7.《女王的教室》：高賢廷接棒天海祐希，小學生演技同樣搶戲

天海祐希2005年時因主演《女王的教室》。
天海祐希2005年時因主演《女王的教室》。

原版為2005年同名日劇，主要演員包括天海祐希、志田未來、福田麻由子；2013年韓版由高賢廷、金香起、金賽綸、徐信愛等人演出。日版天海祐希飾演的阿久津真矢，是讓學生聞風喪膽的老師；韓版由高賢廷演出馬老師，以嚴厲規則與差別待遇管理班級。孩子們在競爭、排擠與壓力中，逐漸學會反思及團結。

《女王的教室》。圖片來源：MBC
《女王的教室》。圖片來源：MBC

金香起、金賽綸、徐信愛等童星的表演是韓版亮點。PTT心得有人肯定新增的家庭故事與友情支線，認為童星演技催淚；也有人更喜歡天海祐希的壓迫感，或無法認同劇中的教育方式。兩版都能帶出對成績至上、校園霸凌與教育權力的討論。

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8.《Legal High》：晉久挑戰堺雅人毒舌律師，翻拍爭議也很有話題

《王牌大律師 Legal High》
《王牌大律師 Legal High》

原版為2012年日劇《王牌大律師 Legal High》，由堺雅人、新垣結衣主演；2019年韓版主要演員包括晉久、徐恩秀、尹博。

日版以毒舌律師與熱血菜鳥的衝突，製造法庭攻防與喜劇效果。韓版保留重視勝訴與報酬的天才律師，遇上堅持正義的新手律師設定，加入韓國社會議題與懸疑情節。

韓版《王牌大律師 Legal High》。圖片來源：LINE TV
韓版《王牌大律師 Legal High》。圖片來源：LINE TV

這部的口碑較有爭議。《澎湃新聞》劇評批評新增情節拖慢節奏，削弱原版喜劇特色；也有觀眾心得肯定晉久的表現，但不滿後段角色走向。若喜歡律政題材，可比較兩版如何處理「贏得官司」與「實現正義」之間的矛盾。

#韓劇 #金智媛 #安孝燮 #阮經天 #朴敘俊 #米倉涼子 #派遣女醫X #Doctor X

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原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看

原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看

2026-10-12 17:00 女子漾／編輯周意軒

軍閥少帥遇上清寒女學生，這場戀愛從一開始就危險重重！丞磊徐若晗主演的民國陸劇《玉簟秋》於10月12日開播，從刺殺疑案、身分差距到多角感情糾葛，讓男女主角才剛相遇，就被捲進難以脫身的愛恨漩渦。原著的極端虐戀情節也成為討論焦點，但小說有多瘋、劇版會改多少，可得分開看！

《玉簟秋》劇情介紹

徐若晗飾演的葉平君家境清寒，為了籌措母親的醫藥費，前往湘西會館工作。沒想到上班第一天，就捲入刺殺虞家五少虞昶軒的風波，連自己也被當成嫌疑人。

為了洗刷冤屈，葉平君與虞昶軒立下十日內找出真兇的賭約。原本只想救母、自保的她，就此與這位難以捉摸的少帥產生交集。隨著兩人越走越近，青梅竹馬江學廷的歸來，又讓這段關係變得更加複雜。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》人物介紹

丞磊飾演虞昶軒：強勢少帥，偏偏遇上不肯低頭的她

虞昶軒是虞家五少，也是與葉平君捲入刺殺事件的關鍵人物。桀驁、強勢的他，習慣掌握局面，卻遇上一位有自己的想法、敢與他周旋的女學生。這個角色的看點，就在於他如何面對自己無法輕易掌控的人與感情。當少帥的權勢碰上葉平君的堅持，兩人的相處自然少不了試探與交鋒。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

徐若晗飾演葉平君：為救母闖入險局，努力守住人生選擇

葉平君的故事從救母開始。經濟壓力讓她走進會館，一場刺殺案又將她推向虞昶軒，生活接連出現意料之外的變化。面對身分懸殊的少帥，她必須一邊尋找脫困的方法，一邊處理逐漸滋生的感情。從清寒女學生被迫走進權勢世界，她如何保住自己的意志，是追劇時值得關注的主線。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

劉冬沁飾演江學廷：青梅竹馬歸來，感情局勢再添變數

江學廷與葉平君從小一起長大，歸國後在軍中任職。他的出現，讓葉平君與虞昶軒之間多了一段無法忽略的過往。熟悉的青梅竹馬，是否仍是記憶中的那個人？這條人物線讓感情糾葛多了幾分懸念。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

郭宇欣飾演陶紫宜：富家千金加入，愛而不得埋下危機

郭宇欣飾演的陶紫宜是一位富家千金，對虞昶軒的感情，讓她成為這場愛恨關係中的重要變數。相較於葉平君，她擁有截然不同的成長環境與處事方式。當心意得不到回應，陶紫宜會如何面對失落，又會如何影響男女主角的關係，是這個角色的戲劇重點。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點1：十日破案賭約，戀愛還沒開始就先拚命

《玉簟秋》的開場直接把女主角推進危機。葉平君與虞昶軒的交集，建立在刺殺案與嫌疑之上，兩人首先要處理的，就是眼前的生存難題。十日破案的期限，也讓角色有了必須持續接觸的理由。她要證明清白，他要查出真相，合作之中又藏著戒心，替後續的感情發展埋下引線。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點2：丞磊、徐若晗上演「對抗路CP」

從官方釋出的預告與花絮來看，兩人的互動主打試探、衝突與曖昧，包含耳垂吻、近距離交鋒等片段，讓「想靠近又不肯認輸」的氣氛成為宣傳重點。喜歡看男女主角互相過招的觀眾，可以留意兩人如何從帶著目的接近，逐漸變成會被對方牽動情緒。比起單看親密戲，這段關係中誰先卸下戒心，同樣值得追。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點3：青梅竹馬、富家千金加入，人人都有自己的執念

江學廷帶來葉平君的過往，陶紫宜則讓虞昶軒面臨另一段感情糾葛。幾個人的關係交錯，也讓男女主角的選擇無法只考慮彼此。尤其在軍閥割據的背景下，身分、利益與感情相互牽動。有人想留住愛，有人想掌握局勢，同一個決定，可能同時改變好幾個人的命運。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點4：原著「超毀三觀」話題，讓改編尺度受到關注

少帥愛上女學生的設定看似浪漫，《玉簟秋》原著卻藏著讓人倒抽一口氣的虐戀情節！小說改編自作家靈希「民國三部曲」之一，虞昶軒對葉平君的感情伴隨強烈占有欲，囚禁、強制愛等橋段，也讓這段關係充滿壓迫感。加上青梅竹馬江學廷介入，感情與權勢相互糾纏，背叛、算計與誤會接連發生，讓女主角一步步陷入困境。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點5：劇版主打亂世攜手，結局不能照小說猜

先別急著替丞磊、徐若晗這對CP心碎！《玉簟秋》小說帶有濃厚悲劇色彩，男女主角在傷害、誤會與愛恨糾葛中付出慘痛代價；劇版官方簡介則強調，虞昶軒與葉平君將突破阻隔，在戰火與命運洪流中堅定攜手，讓家國、信仰成為感情線之外的重要主題。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點6：張豐毅、徐帆等演員加盟，感情戲之外還有權勢角力

除了丞磊、徐若晗，《玉簟秋》演出陣容還包括王麗坤、代雲帆、劉冬沁、張雲龍、張豐毅、周潔瓊、昌隆、徐帆、郭宇欣與徐正溪。在這個身分與權勢影響人生選擇的故事裡，長輩、家族與各方人物的介入，都可能讓男女主角的處境更加棘手。

《玉簟秋》播出資訊
首播日期：2026年10月12日
集數：40集
主演：丞磊、徐若晗
改編原著：靈希同名小說《玉簟秋》
中國播出平台：湖南衛視、芒果TV
線上觀看：芒果TV；愛奇藝
#丞磊 #徐若晗 #玉簟秋 #陸劇片單 #陸劇推薦

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遭女方家長當面洗臉！小鐘自尊受創「像Ｘ」熊熊慘遭準婆婆嗆：比較喜歡前女友

遭女方家長當面洗臉！小鐘自尊受創「像Ｘ」熊熊慘遭準婆婆嗆：比較喜歡前女友

2026-10-07 11:15 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：中天電視台提供
圖片來源：中天電視台提供

藝人光鮮亮麗的背後，談起戀愛卻是滿腹辛酸！中天綜合台《歐耶一級棒》明（8日）晚間10點播出最新一集「口罩戴緊帽子壓低，藝人談戀愛真是談何容易」，邀請小鐘小優熊熊等藝人分享戀愛血淚史。男星小鐘自曝曾因演藝收入不穩，慘遭女方家長「當面洗臉」，甚至嫌棄他的車爛、歌難聽，讓他自尊心嚴重受創；而女藝人小優與熊熊也無奈透露，經常被貼上「演藝圈很亂」等負面標籤，超真實的辛酸史讓在場來賓心有戚戚焉。

陪買內衣遭瞎寫「挑性感款式」 小鐘慘被分手

小鐘回憶，過去曾因戀情曝光而見光死。他透露某次約會時，女友臨時去挑內衣，體貼的他選擇在店外等待，且遠看女友挑選的明明是素面、方便工作的舒適款式，怎料隔天報紙頭版竟斗大寫著「小鐘陪女友挑性感內衣」。這篇報導讓女方保守的父親氣到快發瘋，女友更打來痛罵要求提告，最終這段感情無疾而終，還讓他因此寫下《分開的結果》一曲。小鐘還幽默傳授「防狗仔撇步」，笑稱最好的方法就是「走路」隨時改變路徑，以及「不紅」。

圖片來源：中天電視台提供
圖片來源：中天電視台提供

收入不穩遭女方爸狂酸！小鐘嘆：感覺很像入贅

除了狗仔逼人，小鐘還曾被女方家長狠狠洗臉。當年還是「咻比嘟嘩」成員的他，見家長時被女方父親質疑沒知名度、沒房沒車，甚至開口問：「你收入那麼少又不穩定，要不要來我這裡（傳統產業）上班？」讓小鐘深感沒面子，直呼「很像入贅」。

更慘的是，飯後小鐘開著老舊的車送女方父母回家，本想播咻比嘟嘩的歌蓋過車子異音，竟被女方爸爸無情吐槽：「這誰的歌？難聽死了關掉！」接著更加碼酸：「你聲音關小一點，我知道你的車很爛。」字字句句都讓他的自尊心碎落一地。

圖片來源：中天電視台提供
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演藝圈標籤撕不掉！熊熊遭準婆婆嗆：比較喜歡前女友

同場來賓小優與熊熊也對「女藝人常被貼標籤」深感無奈。小優曾滿心期待與交往1年多的男友媽媽見面，卻被對方刻意支開男友，當面開酸：「我知道你們演藝圈很黑暗、潛規則嚴重，你們玩玩就好，我們這種家世跟藝人扯在一起不好聽。」讓她當場委屈落淚。

這番話讓熊熊超有共鳴，她坦言女藝人常背負「拜金」罵名，若另一半外件條件普通，就會被酸「男方一定很有錢」。她回憶某任男友的媽媽也曾在私下逼問她收入，懷疑約會都是男方付錢，最後甚至毫不留情地對她說：「我坦白跟妳說，我比較喜歡他前女友，因為他前女友是老師。」直接的嫌棄讓她相當無奈。

圖片來源：中天電視台提供
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#小優 #小鐘 #熊熊 #婆婆 #歐耶一級棒

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2026-10-08 16:24 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：品牌提供
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愛自己」這句話我們聽過無數次，但到底該怎麼做？香港女星梁詠琪（Gigi）近期受訪時，用一段話精準命中所有女性的心：「我們要對自己誠實，接納自己的一切，True to myself。」年輕時，我們總習慣向外尋求肯定，將他人的讚美視為自己的底氣；然而隨著歲月沉澱，她體悟到真正的力量來自於向內觀照，好好安撫自己的心靈。當內心獲得滿足，將自己準備到最「Ready」的狀態，才是女性踏上未來道路最龐大的勇氣，GIGI也在活動中清唱一小段歌曲以及分享在11月於香港舉辦演唱會，舉手投足氣質滿滿，完全是凍齡女王！

為了出席 10 月 8 日於微風南山舉行的「Max Mara 全新 Ready Icon Coat 發表會」，在活動前一日梁詠琪以一身優雅知性的造型現身香港國際機場。她身穿柔軟的羊毛與喀什米爾羊絨開襟衫，內搭細緻的麂皮拼接背心與高腰寬管長褲。落肩設計與寬鬆輪廓展現出毫不費力的自在感，而腰間那條麂皮質感小牛皮腰帶，則巧妙勾勒出修長的完美比例。作為點睛之筆的亮橘色 Whitney 皮革肩背包，其靈感源自紐約惠特尼美術館的直柱羅紋外觀，為整體溫潤的層次穿搭增添了立體的現代感，舉手投足間盡顯獨立女性的洗練風采。

圖片來源：品牌提供
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Gigi 此次的現身，正是為了歡慶義大利頂級精品 Max Mara 創立 75 週年，並迎接 Icon Coat 系列的全新成員Ready 經典大衣。自 1951 年創立以來，Max Mara 始終以頂級面料與精湛大衣工藝聞名。全新的 Ready Icon Coat 採用雙面純駝毛面料，結合經典的插肩袖與裹式剪裁，女性能透過腰帶繫法自由變換輪廓。這款大衣的洗練設計，不僅呼應了品牌「TRUE TO MYSELF」的核心精神，更與 Gigi 所強調「對自己誠實、接納自我」的內在力量不謀而合。

圖片來源：品牌提供
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發表會當日，梁詠琪親臨由知名建築師 Andrea Tognon 操刀設計的微風南山專門店，門店外裝以富有節奏的立體模組構築出迷人的光影層次，與 Max Mara 的設計語彙相互輝映。

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