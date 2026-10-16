宋威龍、張婧儀主演的《野狗骨頭》光是青梅竹馬、久別重逢的設定就讓人想追！兩人從小一起長大，明明在乎彼此，卻總是把真心藏起來，曖昧又虐心的感情讓人越看越上頭。這篇女子漾整理《野狗骨頭》全32集分集劇情，帶你一次看懂精彩看點與結局。

注意！前方有《野狗骨頭》劇透，請小心閱讀！

《野狗骨頭》第1集分集劇情

2011年，離鄉多年的苗靖重新回到藤城，得知陳異經營著一家撞球館。她回到兩人曾經生活的老家，發現門鎖與屋內擺設依舊，便像過去一樣準備晚餐。陳異返家後，看見多年未見的苗靖出現在廚房，頓時愣在原地，兩人的重逢也勾起塵封已久的回憶。

時間回到1997年，年幼的苗靖跟隨母親魏明珍來到陌生城市，投靠陳異的父親陳禮彬。陳異因母親過世，對父親帶回新伴侶十分排斥，甚至將怒氣發洩在苗靖身上。某天，苗靖拿著陳異母親留下的觀音像到河邊清洗，卻因雙方爭執意外落水。陳異表面冷漠離去，實際上卻在危急時刻跳水救人，直到確認苗靖平安才悄悄離開。

《野狗骨頭》32集分集劇情！宋威龍、張婧儀上演青梅竹馬虐戀，雙向暗戀太揪心。圖片來源：官方微博

《野狗骨頭》第2集分集劇情

苗靖與陳異同住一個屋簷下，關係卻始終緊張。陳異不僅經常欺負苗靖，還因成績不佳遭到父親責罵，甚至受到暴力對待。某次苗靖發現陳異因恐懼而躲在被窩裡發抖，便親手蒸了一碗雞蛋羹給他。這份難得的溫柔讓陳異深受觸動，兩人的關係也開始改善。

轉眼間苗靖升上高二，魏明珍事業逐漸成功，與陳禮彬的婚姻卻頻頻出現爭執。某天魏明珍帶苗靖參加公司遊艇活動，陳異則受託替一群人運送打架工具。當他發現苗靖在船上遭人騷擾，立刻出手保護，並在衝突爆發後帶著她搭乘小艇逃離。返家途中，苗靖聽見母親與繼父再次爭吵，難過得不願進門，只好請陳異陪自己出去吃東西。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博

《野狗骨頭》第3集分集劇情

苗靖在家門口聽見陳禮彬辱罵母親，甚至要求魏明珍帶著她離開，陳異不忍她受委屈，便帶她到天台吃冰粥，安慰她並非所有父母都懂得如何照顧孩子。兩人因相似的家庭傷痛逐漸靠近，陳異也教苗靖如何從陽台進入房間，讓她能避開家中的爭吵。

後來陳異決定報考軍校，卻遭父親反對，甚至被綁在房間裡，最終錯過考試。憤怒的陳異回家質問父親，差點失控動手，最後仍選擇克制。然而陳禮彬酒後返家意外摔傷，送醫後被判定腦死亡。陳異忍痛簽下放棄維生治療的同意書，父親過世後，他只取走存摺與喪葬費，並答應讓苗靖繼續住在家中直到成年。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博

《野狗骨頭》第4集分集劇情

陳禮彬過世後，陳異與苗靖一起處理後事，生活卻接連遭逢打擊。魏明珍任職的綠萊公司因販售問題保健品遭調查，許多投資者蒙受損失，債主紛紛上門討債。更讓陳異憤怒的是，魏明珍竟然私自抵押房產，最後還拋下苗靖獨自逃走。

失去母親經濟支援的苗靖只能搬進學校宿舍，靠撿拾資源回收物賺取生活費。陳異雖然自己也陷入困境，仍買了厚外套送給苗靖，卻遭倔強的她拒絕。為了維持生活，陳異辦理退學，開始在撞球館與汽車修理廠工作。某次他因替苗靖教訓欺負她的人被帶到派出所，苗靖趕來後雖然責備他衝動，兩人卻始終放心不下彼此。

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《野狗骨頭》第5集分集劇情

苗靖因學校宿舍維修被迫另找住處，為了不麻煩陳異，她選擇到網咖兼職，白天上學、晚上工作，甚至直接住在網咖。陳異得知後，特地整理好家裡，希望苗靖搬回來。面對她的拒絕，陳異不斷陪伴，甚至跟著她一起撿資源回收物，最後終於坦承當初趕她離開只是氣話，向她道歉。

苗靖重新搬回老家，兩人雖然窮得連電費都繳不出來，只能一起吃泡麵，卻重新找回家的溫暖。陳異帶著苗靖回收廢鐵賺錢，努力改善生活。然而苗靖積欠兩個學期學費，眼看可能影響學業，陳異決定憑藉自己的撞球實力參加比賽。儘管老闆提醒他不要得罪有背景的對手，他仍堅持爭取獎金最高的冠軍。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博

《野狗骨頭》第6集分集劇情

陳異成功奪下撞球比賽冠軍，卻在領取獎金後遭到一群打手圍毆。即使遍體鱗傷，他仍死死護住獎金，只為替苗靖繳清學費。此後陳異一邊修車、一邊參加撞球比賽賺錢，苗靖則負責照顧家裡，努力讀書，兩人相依為命。

某天苗靖因食物中毒送醫，陳異才發現她長期省吃儉用，甚至有營養不良的情況。不久後，苗靖又因黃體破裂緊急住院，幸好在轄區員警協助下順利完成手術。陳異每天奔波工作與醫院，從不認為苗靖是負擔。後來苗靖憑優異成績獲得獎學金，失聯多年的母親也突然現身，表示新男友願意資助她出國留學。苗靖雖然捨不得陳異，卻因母親承諾給予陳異補償而開始猶豫。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博

《野狗骨頭》第7集分集劇情

陳異為了苗靖的未來，私下調查魏明珍的新男友，確認對方有能力提供留學資源後，決定放手讓苗靖離開。然而母女倆抵達車站後，魏明珍卻因男友臨時改變安排，再次無法帶苗靖出國。苗靖看著母親獨自離去，難過地走出車站，卻意外發現陳異始終等在原地，讓她忍不住紅了眼眶。

學校舉辦家長會時，陳異特地趕來參加苗靖的活動，替她戴上象徵祝福的手環。陳異也因此認識暗戀苗靖的班長李鈺，得知對方打算考上大學後告白，心裡不禁有些吃味。春節期間，陳異帶苗靖逛廟會、看舞獅、求平安籤，兩人的感情更加親密。另一方面，家境優渥的琳達開始對陳異展開追求，讓苗靖第一次明顯感受到嫉妒。

《野狗骨頭》32集分集劇情！宋威龍、張婧儀上演青梅竹馬虐戀，雙向暗戀太揪心。圖片來源：官方微博

《野狗骨頭》第8集分集劇情

陳異進入曠廈會所工作，逐漸受到老闆信任，甚至升任經理。某次警方接獲檢舉前來調查假酒問題，陳異提前察覺異狀，事後也將私下違規的員工開除。除夕夜，長期照顧他們的周警官與女友雯姐到家裡過年，周警官私下提醒陳異，會所環境複雜，應該盡早遠離危險。

與此同時，苗靖越來越在意陳異與琳達的關係，甚至因為對方頻繁來電而生悶氣。陳異在朋友撮合下嘗試與琳達交往，苗靖卻堅持跟著他們到遊樂園，拍照時還故意站在兩人中間。後來苗靖發現陳異口袋裡有女人的耳環，氣得不願理他，陳異卻誤以為她只是羨慕，特地買了一對耳環送她，完全沒有察覺苗靖真正的心意。

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《野狗骨頭》第9集分集劇情

陳異忙著處理會所與港商的合作案，經常忙到深夜才回家，卻總能從家裡為他亮著的燈光找到安慰。苗靖即將參加高考，陳異也積極替她研究大學志願與錄取分數，對她優異的成績感到十分驕傲。

隨著曠廈會所傳出財務與稅務問題，琳達決定離開藤城，並邀請陳異一起出國發展，但陳異因放不下苗靖而婉拒。高考期間，他特地請假照顧苗靖，每天親自準備三餐、接送考試。最後一天考試結束，陳異捧著一大束向日葵在考場外迎接，讓苗靖感動地撲進他懷裡。後來苗靖陪雯姐試婚紗，逐漸確認自己對陳異的感情，甚至因為捨不得離開他，考慮留在藤城讀大學。

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《野狗骨頭》第10集分集劇情

周警官察覺陳異與苗靖之間的曖昧情愫，私下提醒陳異，不能因為自己的感情耽誤苗靖的前途。某天兩人騎車途中遇上大雨，在避雨時談起大學志願，陳異勸苗靖到更好的城市發展，苗靖卻認為有陳異的地方才是家。面對她堅定的眼神，陳異終於忍不住主動親吻苗靖。

另一方面，陳異發現曠廈背後的翟豐茂涉及嚴重稅務問題，決定離開會所。然而在替老闆送文件時，他親眼目睹翟豐茂威脅律師造假帳目。巧合的是，苗靖的謝師宴也在同一家餐廳，班長李鈺當眾向她告白，卻遭苗靖以已有喜歡的人為由拒絕。苗靖隨後發現陳異與翟豐茂往來，開始擔心他的安全，而陳異則因兩人關係改變，回家後刻意保持距離，連面對苗靖都會害羞。

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《野狗骨頭》第11集分集劇情

翟豐茂因走私酒類與稅務問題遭警方盯上，張賓建議他找人頂罪。某個雷雨交加的夜晚，害怕打雷的苗靖希望陳異陪伴，兩人雖然感情逐漸升溫，陳異卻因顧慮現實而不敢更進一步，只答應日後會向她解釋。

高考成績公布當晚，陳異突然接到張賓電話，被要求立刻返回公司。苗靖前往網咖查詢成績，卻得知曠廈發生嚴重火災，陳異受困其中，所幸最後被消防人員救出。不久後，苗靖發現自己的大學志願竟遭陳異私自修改，讓她必須離開藤城。面對苗靖質問，陳異狠心表示兩人原本就不是同路人，逼她離開。多年後，2011年的兩人重新同住老家，陳異卻仍因過去的陰影不敢靠近，甚至半夜躲到撞球館過夜。

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《野狗骨頭》第12集分集劇情

2011年，陳異經營的撞球館遭到地方混混勒索保護費，他為了避免衝突，陪對方喝下大量的酒。喝醉後，朋友送他回家，正巧遇見苗靖，苗靖便接手照顧陳異。隔天陳異發現苗靖正在看車，開始懷疑她打算長期留在藤城，於是特地下廚準備她喜歡的菜，試探她未來的打算。

兩人雖然偶有爭執，卻逐漸找回過去的相處模式。某天撞球館再次遭人鬧事，陳異出面強硬制止，沒想到對方背後的靠山竟是昔日上司張賓。張賓要求陳異重新合作，還邀請他打一場球，陳異卻以手腕受傷為由拒絕。苗靖目睹兩人的互動，開始懷疑陳異多年來究竟經歷了什麼。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博

《野狗骨頭》第13集分集劇情

張賓重新出現後，陳異的撞球館生意明顯受到影響。擔心苗靖留在藤城會遇上危險，陳異故意找房仲到家裡，假裝準備出售老房子，想藉此逼她離開。沒想到苗靖竟然積極協助賣房，甚至安排搬家公司，讓陳異不得不坦承自己根本不想賣。

苗靖順勢謊稱自己已經失業，沒有其他地方可去，陳異立刻心軟，答應讓她繼續住下來，還積極替她介紹工作。苗靖為了留在藤城，面試時故意提出不合理的要求，讓自己無法錄取。另一方面，陳異發現苗靖撞球技術出色，決定將撞球館轉型為司諾克培訓班，希望經營更穩定的事業，遠離地方勢力的糾纏。

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《野狗骨頭》第14集分集劇情

涂莉經營的店面頻繁遭人惡意斷電，她借用陳異女友的身分向物業施壓，順利解決問題。然而聽說陳異家裡住進另一名女子後，她立刻登門找苗靖，試圖宣示主權。苗靖表面平靜，反而趁機打聽陳異這幾年的經歷。陳異返家後，發現兩人正在暗中較勁，趕緊把涂莉帶到門外，提醒她不要向苗靖透露自己的過去。

苗靖其實並非單純失業返鄉，她正在暗中調查當地物流業務，尤其關注浩運物流的經營狀況。某天她發現陳異與張賓再次接觸，擔心他捲入危險，便一路跟蹤到兩人聚會的地點。為了讓陳異離開，她假裝受傷打電話求救。陳異果然立刻趕來，親自替她擦藥，讓苗靖更加確定他仍然深愛自己，也因此想起當年被迫分離的傷痛。

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《野狗骨頭》第15集分集劇情

陳異陪苗靖淋雨後發燒，好友波仔看出兩人仍有感情，私下勸苗靖不要再糾結過去。另一方面，涂莉因先前誤會苗靖而感到抱歉，主動邀她逛街、買衣服，沒想到店員誤以為苗靖欺負涂莉，差點引發衝突。陳異趕來化解誤會，也正式向涂莉說明，當初假扮她男友只是為了保護她，兩人並沒有真正交往。

張賓持續邀請陳異重操舊業，甚至派人送來撞球桿試探他的態度。陳異得知苗靖出現在浩運物流，擔心她有危險，立刻趕去找人。苗靖見他病得嚴重，便開車送他回家。陳異在發燒昏睡中再次夢見過去的創傷，醒來看見苗靖守在身旁，終於短暫卸下防備。兩人談起當年未能實現的生活，苗靖也試探詢問，如果破鏡無法重圓該怎麼辦，讓彼此的感情再次陷入拉扯。

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《野狗骨頭》第16集分集劇情

陳異帶苗靖買鞋，因為擔心她上班穿高跟鞋不舒服，特地挑選一雙柔軟的小羊皮鞋。返家途中突然下雨，苗靖捨不得弄濕新鞋，便撒嬌要求陳異背她回家。陳異雖然嘴硬，最後仍乖乖背起苗靖，兩人久違地享受親密時光。

另一方面，張賓再次邀請陳異合作，希望他接手浩運物流的營運工作。苗靖則以工作身分深入浩運調查，實際上是明通審計公司派來的調查人員。陳異察覺苗靖與海外合資公司有關，開始懷疑她另有目的。與此同時，涂莉因購買美容儀遭供應商利用合約詐騙，苗靖主動出面協助，成功替她追回訂金，也讓原本互相較勁的兩人逐漸建立友誼。

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《野狗骨頭》第17集分集劇情

苗靖與明通審計團隊正式調查浩運物流，卻發現副組長急著草率結案，於是向公司高層反映，迫使對方道歉。某晚團隊聚餐時，苗靖意外發現一群持械男子正在尋找明通員工，對方甚至持有她的照片。苗靖立刻逃往地下停車場，並打電話向陳異求救。

陳異趕到後，獨自對抗多名持鋼管的打手，為保護苗靖一度失控毆打對方，直到苗靖緊緊抱住他才冷靜下來。警方調查後，得知打手疑似受曾遭明通審計的勵豪公司指使。事件結束後，陳異要求苗靖辭去危險工作，苗靖卻拒絕，並反過來質問他當年為何擅自修改自己的大學志願。周警官察覺陳異有創傷後壓力反應，安排他接受心理輔導，幫助他逐漸面對過去的陰影。

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《野狗骨頭》第18集分集劇情

接受心理輔導後，陳異的情緒逐漸穩定，與苗靖的關係也更進一步。某晚兩人騎車返家，陳異終於主動親吻苗靖，並承諾等自己處理完手邊的事情，就會給她一個交代。另一方面，張賓察覺浩運物流正在接受深入調查，暗示陳異替他找出內部洩密者。為了保護苗靖，陳異只好答應協助。

涂莉的前男友再次上門騷擾，陳異出面替她解圍，卻讓苗靖誤以為他仍與涂莉牽扯不清。此時苗靖的上司岑曄來到藤城，兩人因工作關係十分熟悉，讓陳異醋意大發。當苗靖向岑曄介紹陳異是自己的哥哥時，陳異立刻強調兩人沒有血緣關係，甚至開始頻繁接送苗靖上下班，處處提防這位條件優秀的情敵。

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《野狗骨頭》第19集分集劇情

陳異主動邀請岑曄吃飯，原本想展現自己與苗靖的親密關係，卻意外得知岑曄曾與苗靖交往，甚至聽說她大學時還有其他前任。陳異心裡不是滋味，卻又無法坦然表達嫉妒。另一方面，好友波仔因買不起婚房，遭未來岳父岳母嫌棄，陳異為了幫助好友成家，決定將撞球館與經營帳戶交給波仔。

浩運物流的審計工作持續進行，苗靖與岑曄發現公司帳目疑似造假。就在雙方開會對質時，陳異突然穿著正式西裝現身，宣布自己已經成為浩運物流的新任專案負責人。苗靖雖然驚訝，卻也被陳異成熟的模樣吸引。兩人白天分屬不同陣營，晚上仍回到同一個家，曖昧氣氛越來越濃，陳異甚至因苗靖的靠近緊張到流鼻血。

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《野狗骨頭》第20集分集劇情

陳異加入浩運物流後，苗靖原本以為他會協助調查，沒想到他在會議上屢次替公司辯護，甚至公開質疑明通審計的資料，讓岑曄難堪。苗靖與岑曄因此決定親自走訪合作廠商，發現程鵬鋼鐵公司的實際運輸情況與浩運帳目記錄不符。

為了取得更多證據，兩人假扮程鵬鋼鐵公司的員工，試圖查閱浩運的出貨資料，卻意外被陳異撞見。陳異雖然識破身分，仍同意他們調閱紀錄，甚至刻意站在監視器前替苗靖遮擋畫面。之後苗靖獨自跟蹤浩運貨車，發現司機竟在停車場交換兩輛外觀相似車輛的車牌。陳異也一路跟來，及時阻止苗靖暴露行蹤，兩人為了躲避管理員盤查，苗靖突然靠近陳異親吻，藉此掩飾身分。

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《野狗骨頭》第21集分集劇情

苗靖持續追查浩運物流的車牌調換問題，陳異則擔心她被發現，暗中一路保護。得知岑曄也參與調查，卻讓苗靖獨自冒險後，陳異私下警告岑曄，不能再讓她陷入危險。

苗靖試圖透過交通事故紀錄查明車輛身分，卻差點引起浩運高層陶江懷疑。陳異為了保護她，將調查線索轉移到明通內部收受回扣的丁磊身上，並利用掌握的證據迫使丁磊辭職。然而張賓對陳異的行動逐漸起疑，乾脆將車隊管理工作交給他，試圖讓他徹底捲入公司業務。另一方面，波仔與小喬終於舉辦婚禮，陳異擔任伴郎，看著好友幸福成家，也開始幻想自己與苗靖的未來。

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《野狗骨頭》第22集分集劇情

明通審計與浩運物流員工一起參加團建活動，陳異看見岑曄不斷接近苗靖，醋意再度爆發。他特地買了一輛車送給苗靖，希望她不必再搭岑曄的車，苗靖卻反問他究竟以什麼身分送車。陳異因身陷張賓的危險事業，始終無法給出明確答案。

晚上的篝火活動中，苗靖坦言自己喜歡外冷內熱、願意為愛人付出一切的男人，暗示對陳異的感情。沒想到活動期間，同事肖雨意外跌落礁石縫隙，苗靖下去救人後卻受困，眼看海水不斷上漲。陳異得知消息立刻衝去救援，成功將苗靖拉出危險區域。這場意外讓兩人再次確認彼此的重要性，苗靖卻也開始擔心，自己持續追查張賓，反而讓陳異陷入更大的危險。

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《野狗骨頭》第23集分集劇情

颱風來襲，陳異與苗靖的老家因窗戶未關而進水，兩人忙著清理積水，最後只能擠在狹窄的沙發上過夜。苗靖忍不住思考，如果這是兩人相處的最後一天，究竟該如何度過。

另一方面，張賓的走私貨車順利通過檢查，他卻開始懷疑苗靖的調查動機，特地邀請她單獨吃飯。陳異得知後急忙趕到，才發現張賓早已掌握兩人的關係。隨後張賓要求陳異負責一趟前往金國的水路運輸，陳異為了保護苗靖，只能硬著頭皮答應。苗靖擔心他遭到設局，偷偷通知周警官，警方及時趕到碼頭，讓陳異成功脫身。然而當陳異返家時，卻發現苗靖已經帶著行李離開。

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《野狗骨頭》第24集分集劇情

苗靖離開後，涂莉再次向陳異表白，卻被明確拒絕。另一方面，苗靖與岑曄繼續完成浩運物流的審計報告，甚至親自在重要文件上簽名。陳異擔心張賓報復，希望她撤下名字，苗靖卻表示自己已經長大，有能力為選擇負責，不需要他再擅自替自己決定人生。

陳異因苗靖的態度深受打擊，兩人的關係再度陷入冷戰。苗靖則向周警官傾訴，逐漸理解陳異一直以來的保護。此時她意外收到一筆保險轉帳，開始懷疑與過去有關。更讓人意外的是，失聯多年的魏明珍突然回到藤城，主動向陳異打聽苗靖的下落。苗靖收到母親要求見面的訊息，想起當年遭到拋棄的痛苦，內心百感交集。

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《野狗骨頭》第25集分集劇情

苗靖終於答應與魏明珍見面，母親特地陪她逛街、玩夾娃娃機，還送上一條手鍊，試圖彌補多年來缺席的母愛。然而這些遲來的關心，反而讓苗靖想起過去最需要母親時，對方總是不在身邊。最後魏明珍坦承，自己希望苗靖陪她回去探望病重的外婆，讓苗靖再次感受到母親有所求才會靠近自己。

心情低落的苗靖深夜回到陳異家，卻發現涂莉也帶著孩子暫住在這裡。原來涂莉因遭前男友騷擾，不得不向陳異求助。當對方再次上門鬧事時，苗靖冷靜提出法律問題，並揚言報警，成功將人嚇退。經過這件事，苗靖與涂莉更加理解彼此。另一方面，苗靖在工作中發現浩運物流與劉彬泊往來密切，懷疑此人與張賓的非法生意有關，決定深入調查。

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《野狗骨頭》第26集分集劇情

苗靖因工作出差多日，陳異開始明顯感到寂寞，甚至向波仔與小喬請教戀愛相處之道。受到鼓勵後，他終於主動打電話關心苗靖，兩人在電話中表達思念，感情逐漸回溫。

然而陳異突然接獲消息，得知魏明珍病危送醫，經檢查確診乳癌第四期，病情已十分嚴重。苗靖得知後連夜趕回藤城，親自照顧母親。儘管多年來仍有心結，她依然希望母親能夠好起來。某天魏明珍突然離開病房，苗靖四處尋找，最後在醫院洗手間發現母親正在鏡前化妝。魏明珍表示，即使生命走到最後，也希望自己能漂漂亮亮地離開。說完不久，她便倒在苗靖懷裡，留下來世要做個好媽媽的歉意後離世。

《野狗骨頭》第27集分集劇情

魏明珍過世後，陳異全程陪伴苗靖處理後事，周警官也前來幫忙。葬禮冷清得只有少數親近的人出席，沒想到竟有高利貸債主上門追討魏明珍生前欠下的20萬元。苗靖在陳異與周警官協助下，冷靜阻止對方鬧事，讓母親順利走完人生最後一程。

苗靖決定將母親骨灰安葬在江城南山公墓，陳異特地請假陪她前往。兩人回到苗靖童年生活過的地方，完成安葬後一起吃飯，望著窗外的雨景，苗靖突然問陳異，如果他們就留在這裡生活會怎麼樣。陳異笑著描繪兩人開一間24小時小店的未來，白天由苗靖顧店，晚上換他接班。這個簡單又平凡的夢想，成為兩人心中最溫暖的盼望。

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《野狗骨頭》第28集分集劇情

離開江城前，苗靖與陳異一起搭乘摩天輪，俯瞰城市風景。兩人聊起過去，陳異也重新提到當年逼苗靖離開藤城的理由，並承諾無論未來在哪座城市，都願意陪伴她。苗靖感動落淚，兩人的關係更加堅定。

回到藤城後，陳異特地請假，想暫時遠離張賓的業務。然而他突然接到匿名電話，警告有人要替翟豐茂報仇，隨後撞球館便發生火災。苗靖得知陳異衝進火場，立刻趕往現場，也因此想起2005年曠廈的那場大火。當年陳異雖然獲救，周警官的未婚妻雯姐卻不幸喪生，成為周警官多年無法放下的傷痛。這次陳異再度幸運獲救，出院後與苗靖一起度過中秋節，兩人在陽台賞月許願，深情擁吻。

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《野狗骨頭》第29集分集劇情

陳異康復後，決定與苗靖裡應外合調查浩運物流。他利用自己在公司的職權，協助苗靖取得重要檔案。兩人逐漸發現浩運前身與宏深公司有關，並懷疑公司利用物流業務從事走私。

陳異注意到貨車司機孫虎經常胃痛、皮膚出現紅疹，懷疑他接觸危險物質，便帶他就醫，並將相關絨毛玩具交給周警官檢查。警方從玩具中找到可疑金屬物質，逐漸掌握走私手法。原來浩運利用外觀相同的貨車交換車牌，讓裝載違禁品的車輛冒用已通過檢查的身分。苗靖更發現特定條碼的玩具存在問題。隨後警方查出孫虎涉及撞球館縱火案，陳異協助將他逮捕。張賓表面感謝陳異，卻在撞球時刻意提起他在金國的往事，暗中威脅兩人。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博

《野狗骨頭》第30集分集劇情

張賓急著推動浩運物流上市，卻因審計問題受到阻礙。他為了控制陳異，特地在公司慶功宴上公開表揚他，甚至提出贈送股份，卻同時當眾揭露陳異曾在金國打拳的黑暗經歷，企圖讓他無法脫身。苗靖察覺張賓的用意，輕拍陳異肩膀，以兩人過去的默契告訴他，無論發生什麼事都會一起面對。

苗靖繼續蒐集證據，並從相關涉案人士口中得知，浩運曾經陷入財務危機，卻突然出現大筆資金，還透過開除員工、調整帳目掩蓋問題。岑曄將調查結果回報公司，卻遭高層質疑，幸好苗靖及時拿出證詞與文件，證明浩運確實存在疑點。岑曄也逐漸理解苗靖選擇陳異的原因，決定放下感情，繼續與她並肩工作。另一方面，張賓準備進行新一批貨物運輸，陳異趁機將消息偷偷傳給周警官，警方開始部署抓捕行動。

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《野狗骨頭》第31集分集劇情

張賓安排陳異負責護送貨物，臨時改變運輸路線，還沒收他的手機，讓他無法與警方聯絡。苗靖察覺異狀，趕往警局尋找周警官，發現警方正在執行重大行動，便偷偷開車跟隨。警方在路上設置臨檢關卡，成功逼出張賓的運輸車隊，卻也讓張賓發現陳異可能洩密。

張賓憤怒地持刀刺傷陳異大腿，逼他開車逃離警方追捕。苗靖憑藉車上的護身符認出陳異，緊追在後，卻遭張賓發現，最後車輛被逼撞上路邊障礙物。苗靖脫困後，立刻聯絡多年來躲藏的翟豐茂，告知張賓的下落。原來翟豐茂當年也是遭張賓陷害，得知有機會報仇便帶刀趕往碼頭。

張賓將陳異挾持到廢棄倉庫，準備痛下殺手，苗靖及時趕到救人，卻反遭張賓綁住，推向高處邊緣。陳異拚命拉住繩索，不讓苗靖墜落。危急時刻，翟豐茂持刀出現，警方也隨後趕到，終於成功逮捕張賓與翟豐茂，結束這場驚險的追捕。

《野狗骨頭》劇照。圖片來源：官方微博

《野狗骨頭》第32集分集劇情

數個月後，陳異傷勢康復，與苗靖一起出席張賓等人的審判。法院最終判處張賓無期徒刑、剝奪政治權利終身，陶江被判處有期徒刑8年，翟豐茂同樣遭判無期徒刑。多年來籠罩兩人的陰影終於散去，周警官也替當年在火災中喪生的未婚妻雯姐討回公道。他重新整理兩人曾經準備的婚房，決定帶著對雯姐的思念，繼續好好生活。

《野狗骨頭》32集分集劇情！宋威龍、張婧儀上演青梅竹馬虐戀，雙向暗戀太揪心。圖片來源：官方微博

苗靖與陳異告別藤城，搬到海城展開新生活。苗靖因成功揭發浩運物流問題，獲得公司破格升遷，陳異則籌備新的撞球館。某天陳異坦承，當年苗靖上大學期間，他其實曾多次偷偷去看她，只是擔心自己危險的生活拖累她，才始終不敢現身。苗靖終於明白，原來那些失聯的日子裡，陳異從未真正離開。

在好友波仔的鼓勵下，陳異開始思考與苗靖結婚的未來。某個夜晚，兩人坐在天台欣賞城市夜景，彷彿回到年少時相依為命的日子。這一次，苗靖主動問陳異願不願意成為自己的丈夫，往後一生相守。陳異紅著眼眶親吻苗靖，遠方煙火恰好綻放。經歷家庭破碎、貧困、分離與生死考驗後，兩個曾經孤單的人，終於找到屬於彼此的家。