2026-10-15 17:47 女子漾／編輯王廷羽
《屍速列車》導演最黑暗新作！《樂園的孩子》兒子失蹤9年奇蹟返家，竟讓媽媽毛骨悚然
《屍速列車》導演延尚昊又有驚悚新作！由金賢珠、裴賢聖主演的韓國心理驚悚電影《樂園的孩子》（Paradise Lost），將於10月23日全台上映。故事講述一名母親等待失蹤9年的兒子奇蹟返家，卻發現眼前的他早已變得陌生，甚至比不上AI創造的虛擬兒子，究竟誰才是她真正熟悉的孩子？這篇女子漾整理《樂園的孩子》5大看點，喜歡懸疑驚悚片的影迷別錯過！
文章目錄
《樂園的孩子》劇情簡介
《樂園的孩子》劇情簡介
故事從9年前一場露營學校巴士失蹤事件展開，母親昭英（金賢珠 飾）從此失去兒子善宇（裴賢聖 飾），多年來始終無法走出傷痛。沒想到，失蹤9年的善宇竟突然奇蹟返家，原以為終於能迎來母子團圓，眼前的兒子卻遍體鱗傷、眼神冰冷，與記憶中天真可愛的模樣判若兩人。
面對這個既熟悉又陌生的孩子，昭英開始感到不安。究竟善宇在失蹤期間經歷了什麼？為何連最親近的母親都難以認出曾經熟悉的他？原本感人的母子重逢，也逐漸演變成一場充滿未知的心理驚悚故事。
看點1. AI兒子太完美！真人回家竟成恐怖夢魘
看點1. AI兒子太完美！真人回家竟成恐怖夢魘
電影最令人毛骨悚然的設定，就是「兩個兒子」的強烈對比！失去善宇後，昭英透過AI程式「樂園的孩子」，重新與停留在童年時期的兒子相處，讓她再次感受到母子相伴的幸福。然而，當真正的善宇回到身邊，昭英卻發現AI兒子更符合自己記憶中的模樣。
一邊是永遠天真、停留在童年的虛擬孩子，另一邊則是經歷9年未知遭遇、性格大變的真實兒子。當科技能夠重現最美好的回憶，母親究竟該相信眼前的現實，還是繼續留在AI打造的完美世界？也成為電影最令人好奇的懸念。
看點2. 《屍速列車》導演自認最黑暗作品！
看點2. 《屍速列車》導演自認最黑暗作品！
曾執導《屍速列車》、《屍速禁區》，以及影集《地獄公使》的韓國導演延尚昊，這次將驚悚元素帶進家庭關係與AI科技，更親自形容《樂園的孩子》是自己「最黑暗」的作品。有趣的是，電影最初靈感竟來自導演母親親手寫下的三頁故事！延尚昊以此為基礎反覆發展劇本，透過科技保存的完美記憶與真實世界的不完美，探討親情、身分認同與人性的矛盾。相較於《屍速列車》以殭屍災難呈現人性考驗，這次則將恐懼藏進最親密的母子關係，讓觀眾思考，當AI能創造理想中的親人，我們是否還願意接受真實的人？
看點3. 金賢珠挑戰崩潰母親，裴賢聖化身神祕兒子
看點3. 金賢珠挑戰崩潰母親，裴賢聖化身神祕兒子
《樂園的孩子》由實力派演員金賢珠搭檔新生代男星裴賢聖主演，金賢珠曾演出《地獄公使》等作品，這次飾演失去兒子9年的母親昭英，必須在思念、喜悅、懷疑與恐懼之間不斷拉扯，展現複雜的母愛。
裴賢聖則曾出演《偶然成為家人》等作品，這次首度擔任電影主演，挑戰失蹤多年後突然歸來的善宇。角色身上充滿未知的祕密，尤其冰冷的眼神與滿身傷痕，更讓觀眾好奇，這9年間究竟發生了什麼事？兩人如何詮釋這段既親密又疏離的母子關係，也是電影的一大看點。
看點4. AI能讓親人復活？完美記憶竟成最可怕的陷阱
看點4. AI能讓親人復活？完美記憶竟成最可怕的陷阱
如果AI能讓失去的親人重新出現在眼前，你會願意嘗試嗎？《樂園的孩子》將近年備受關注的AI科技融入親情故事，透過虛擬兒子與真實兒子的對比，拋出令人不安的問題：當AI能夠保存一個人最美好的模樣，我們是否會逐漸無法接受現實中的改變？
導演延尚昊也藉此探討「什麼才是真正的人」，當虛擬世界能提供永遠不變的幸福，真實世界卻充滿傷痛與不完美，人們究竟會如何選擇？電影將科技帶來的情感慰藉轉化成心理驚悚元素，也讓這場母子重逢多了一層值得深思的人性考驗。
看點5. 國際影展搶翻！台灣10/23搶先海外上映
看點5. 國際影展搶翻！台灣10/23搶先海外上映
《樂園的孩子》獲邀第51屆多倫多國際影展世界首映、第31屆釜山國際影展亞洲首映，放映門票迅速售罄，延尚昊更連續兩年入選多倫多影展。台灣也將成為海外最先上映的地區，10月23日全台上映，究竟失蹤9年的兒子藏著什麼祕密？就等觀眾進戲院揭曉！
《樂園的孩子》將於2026年10月23日（五）全台戲院上映
精華 FAQ
-
故事描述母親昭英等待失蹤9年的兒子善宇奇蹟返家，卻發現他變得冷漠陌生，甚至不如AI虛擬兒子熟悉，原本的團圓因此變成驚悚懸念。
-
最特別的是「真實兒子」與「AI虛擬兒子」的對照，虛擬版本永遠停留在記憶中的模樣，讓母親開始懷疑現實，也放大她對親情與失落的恐懼。
-
延尚昊把驚悚從殭屍災難轉向家庭關係與AI科技，探討記憶、身分與人性矛盾，並以最親密的母子關係製造不安，因此自認是最黑暗的作品。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower