2026-10-15 15:40 女子漾／編輯金柔葳
金智媛《Doctor X》6大看點！6點準時下班、毒舌嗆上司！最帥女醫師藏悲傷過去
繼《淚之女王》後，金智媛再度以強勢女主角圈粉！Netflix韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》改編自米倉涼子主演的經典日劇《派遣女醫X》，這次她剪去招牌長髮，化身醫術高超、個性冷酷的派遣外科醫師「桂水晶」。不陪笑、不應酬，下午6點準時下班，面對醫院高層更是毫不留情，超有個性的職場態度讓人看得過癮！女子漾整理《Doctor X》6大看點，從角色魅力、演員互動到隱藏伏筆一次看。
前方有雷！介意劇透請斟酌閱讀！！
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文章目錄
《Doctor X》劇情介紹
《Doctor X》劇情介紹
《Doctor X：白色黑手黨時代》以救曙大學醫院西南醫療中心為背景，描繪醫療人力短缺、派系鬥爭與醫院利益糾葛等問題。當醫院內部忙著爭奪權力，一名不受體制約束的派遣外科醫師桂水晶（金智媛飾）突然出現，打亂所有人的計畫。桂水晶擁有出色的外科技術，無論面對多麼棘手的手術，都能冷靜處理。她不在乎院長、教授或VIP病患的身分，只堅持把真正需要救治的人放在第一位。然而，這位看似無所不能的天才醫師，似乎也有一段不願提起的過去。
《Doctor X》看點1：金智媛短髮變身！最狂女醫師帥翻
《Doctor X》看點1：金智媛短髮變身！最狂女醫師帥翻
金智媛這次徹底換上另一種風格！她剪去浪漫長髮，以俐落短髮、冷冽眼神與白袍造型登場，飾演被稱為「手術室的瘋狂桂」的天才外科醫師。
桂水晶不擅長說場面話，也不會為了討好別人改變態度，面對不合理的醫療決策更是直接反駁。第2集中，她不顧VIP病患的特殊待遇，堅持優先搶救急診病人，還將原本預計需要3至4小時的手術，在不到1小時內完成，讓醫院高層也不得不認可她的實力。
《Doctor X》看點2：6點準時下班！拒絕加班與應酬
《Doctor X》看點2：6點準時下班！拒絕加班與應酬
桂水晶最讓上班族羨慕的，除了高超醫術，還有她清楚到不行的職場界線！身為派遣醫師，她嚴格遵守工作契約，不參與醫院派系、不做多餘社交，也不願把時間浪費在無意義的行政工作上。只要完成職責，下午6點一到就準備下班，即使上司再有意見，也很難改變她的決定。
更有趣的是，桂水晶在手術室裡冷靜得近乎無情，下班後卻總是餓得大口吃飯，完全不在乎形象。工作時霸氣十足，私下又有點天然呆，這種反差讓角色更討喜，也讓她堅持不做無謂加班的態度成為追劇亮點。
《Doctor X》看點3：毒舌打臉上司！霸氣金句超痛快
《Doctor X》看點3：毒舌打臉上司！霸氣金句超痛快
桂水晶的魅力，還在於她敢說出其他醫師不敢說的話。劇中，部分資深醫師仗著職位與資歷，對上級百般討好，卻對護理師與病患態度傲慢。桂水晶看不下去，當場指出這些人只顧名利、缺乏獨立思考，甚至將體制問題當成逃避責任的藉口。
她不會因為對方是教授或主管就選擇沉默，也不在乎說真話會不會得罪人。這種不看職位、只看專業的作風，讓她成為醫院裡最難管的員工，卻也是最讓人信服的醫師。尤其當她用冷淡語氣拆穿上司的虛偽時，完全不需要提高音量，就能讓對方啞口無言，堪稱全劇最痛快的打臉時刻。
《Doctor X》看點4：金智媛×李姃垠！反差搭檔超有愛
《Doctor X》看點4：金智媛×李姃垠！反差搭檔超有愛
除了桂水晶的個人魅力，她與李姃垠飾演的醫療派遣公司老闆，也是一組讓人越看越喜歡的搭檔。桂水晶說話直白、完全不懂看人臉色，老闆卻擅長交際，總能在她得罪醫院高層時及時出面化解尷尬。一個負責展現醫術，一個負責處理人際關係，兩人性格截然不同，合作起來卻意外合拍。
有時老闆會因桂水晶的任性而頭痛，有時又會露出欣賞她的得意表情，互動既像經紀人與王牌藝人，也帶著母女般的親密感。比起一般醫療劇常見的浪漫愛情線，這段女性搭檔關係同樣充滿看點。
《Doctor X》看點5：冷酷女醫師藏祕密！悲傷過去曝光
《Doctor X》看點5：冷酷女醫師藏祕密！悲傷過去曝光
桂水晶總是一副什麼都不在乎的模樣，卻在某些時刻流露出不尋常的情緒。第2集揭露她曾夢見自己牽著孩子，站在失火的「白翼」醫療中心前，甚至不顧危險衝入火場救人。醒來後，她身邊留下的舊娃娃，也暗示這場惡夢可能與真實經歷有關。
此外，桂水晶每次完成手術後，都會將手貼近病患心臟，親自感受心跳，彷彿是在確認某個對她特別重要的答案。第2集結尾更出現另一名「Doctor X」的相關報導，指出有人曾使用相同手術方式，病患卻在兩個月後死亡，而照片中竟出現桂水晶的身影。她究竟經歷過什麼？又為何選擇成為不受醫院約束的派遣醫師？都讓角色的神祕感持續升高。
《Doctor X》看點6：韓版風格更暗黑！醫院權鬥升級
《Doctor X》看點6：韓版風格更暗黑！醫院權鬥升級
《Doctor X：白色黑手黨時代》改編自米倉涼子主演的日劇《派遣女醫X》，保留天才自由外科醫師挑戰醫院權威的核心設定，卻在故事氛圍上做出不同詮釋。日版以鮮明的人物性格、幽默節奏與爽快手術情節受到喜愛；韓版則加入更多醫療體系腐敗、派系鬥爭與權力交換的描寫，整體氣氛更為沉重。
金智媛飾演的桂水晶，也比日版主角多了幾分陰鬱與神祕。她看似對所有事情都漠不關心，實際上卻有著不可動搖的醫療信念，讓觀眾除了期待她下一次如何打臉醫院高層，也想知道她冷酷性格背後的真正原因。
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