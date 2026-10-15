2026-10-15 15:13 女子漾／編輯金柔葳
Netflix《百日謊言》7大看點！金裕貞神偷變間諜、朴珍榮藏雙重身分 真實歷史更驚人！
Netflix韓劇《百日謊言》由金裕貞、朴珍榮領銜主演，找來《非常律師禹英禑》導演劉仁植執導，將故事帶回1932年日本殖民統治下的京城。金裕貞從天才扒手變身臥底密探，與擁有雙重身分的菁英通譯官朴珍榮展開危險戀情，還有金賢珠、李茂生、陳善圭加入諜報對決。除了男女主角的曖昧張力，劇中也融入殖民時代的語言、階級與獨立運動背景，女子漾整理《百日謊言》7大看點，帶你一次了解劇情與角色關係！
前方有雷！介意劇透請斟酌閱讀！！
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文章目錄
Netflix《百日謊言》劇情介紹
Netflix《百日謊言》劇情介紹
《百日謊言》以1932年的京城為背景，講述金裕貞飾演的「李嘉景」是當地首屈一指的天才扒手，一心想存錢前往美國，擺脫原本的生活。沒想到，她意外被捲入抗日組織「救國團」的秘密計畫，為了換取實現夢想的機會，答應假扮通譯生，潛入朝鮮總督府執行為期100天的情報任務。原本只是想完成任務後遠走高飛，李嘉景卻遇上朴珍榮飾演的菁英通譯官「金泰雄」。兩人從互相試探到逐漸產生感情，卻各自背負不能公開的祕密。當愛情與任務發生衝突，她究竟能否全身而退？
《百日謊言》看點1：金裕貞從天才扒手變密探！聰明女主角展開100天臥底
《百日謊言》看點1：金裕貞從天才扒手變密探！聰明女主角展開100天臥底
童星出身的金裕貞這次在《百日謊言》中，飾演身手靈活、反應敏捷的李嘉景，原本靠扒竊謀生，卻因一場交易踏入危險的諜報世界。李嘉景最大的武器除了偷竊技巧，還有出色的語言能力與臨場反應。她必須在戒備森嚴的總督府中隱藏真實身分，從原本只想逃離朝鮮的女孩，逐漸成為真正投入情報任務的密探，角色成長也是一大看點。
《百日謊言》看點2：朴珍榮雙重身分藏祕密！與金裕貞上演禁忌諜報戀曲
《百日謊言》看點2：朴珍榮雙重身分藏祕密！與金裕貞上演禁忌諜報戀曲
朴珍榮飾演的金泰雄原本是流落街頭的朝鮮少年，後來被日本高官佐藤信一收養，改以「佐藤英雄」的名字生活，甚至進入東京帝國大學就讀，成為精通韓語、日語與英語的菁英通譯官。
一個是潛入總督府的女密探，一個是在殖民政府工作的菁英官員，兩人的立場從一開始就充滿矛盾。偏偏隨著相處時間增加，彼此逐漸產生難以忽視的情愫。金泰雄究竟會選擇效忠養父，還是守護自己愛上的女人，也讓這段戀情更加揪心。
《百日謊言》看點3：金賢珠女兒慘遭殺害！化身狙擊手展開復仇
《百日謊言》看點3：金賢珠女兒慘遭殺害！化身狙擊手展開復仇
除了金裕貞與朴珍榮的感情線，金賢珠飾演的「俞素蘭」也有相當沉重的故事。她原本擁有家庭，卻因佐藤信一的殘酷行動失去丈夫與年幼女兒，從此將復仇視為人生目標。多年後，俞素蘭以全新身分重返朝鮮，成為抗日組織「救國團」的重要成員，並與俞必立假扮夫妻，暗中策劃刺殺佐藤信一。
她不只擁有精準的狙擊能力，也牽動李嘉景踏入諜報世界的關鍵選擇，讓劇情除了愛情，更添復仇與女性角色的力量。
《百日謊言》看點4：李茂生假扮美國記者！陳善圭成殘酷反派
《百日謊言》看點4：李茂生假扮美國記者！陳善圭成殘酷反派
實力派演員李茂生飾演的「俞必立」，表面上是韓裔美國記者，憑藉特殊身分周旋於各方勢力之間，實際上卻是救國團成員，與俞素蘭合作執行秘密任務。他善於利用記者身分蒐集情報，也讓這場諜報戰增添更多政治角力。
另一邊，陳善圭飾演的「佐藤信一」則是朝鮮總督府新任政務總監，也是金泰雄的養父。他為了鞏固權力不惜採取殘酷手段，更成為救國團鎖定的暗殺目標。當養子愛上潛伏在總督府的女密探，父子之間的衝突也成為後續劇情的重要伏筆。
《百日謊言》看點5：韓日英三語交鋒！1932年京城階級差距成劇情關鍵
《百日謊言》看點5：韓日英三語交鋒！1932年京城階級差距成劇情關鍵
《百日謊言》除了諜報任務，還透過語言與人物身分呈現殖民時代的社會矛盾。劇中角色經常需要在韓語、日語與英語之間切換，尤其金裕貞與朴珍榮飾演的通譯角色，必須靠語言能力取得情報，也讓翻譯成為牽動劇情的重要工具。
故事設定的1932年京城，雖然已有電車、百貨公司與電影院等現代化設施，但日本殖民統治下的民族與階級差距依然鮮明。李嘉景只能靠偷竊尋找生存機會，金泰雄卻因被日本高官收養而進入權力核心，兩人的身分反差，也讓這段愛情更具時代衝突。
《百日謊言》看點6：真實女性獨立運動者超勇敢！把宣言藏進和服帶回朝鮮
《百日謊言》看點6：真實女性獨立運動者超勇敢！把宣言藏進和服帶回朝鮮
雖然李嘉景是虛構角色，但真實歷史中，確實有女性冒險傳遞獨立運動文件。1919年，朝鮮女性獨立運動者金瑪利亞參與東京留學生的「二八獨立宣言」運動，據相關歷史記載，她曾將獨立宣言書藏在和服中，帶回朝鮮傳遞消息。
之後金瑪利亞持續參與抗日活動，並因獨立運動遭到逮捕。她雖然不是劇中的通譯密探，卻同樣利用自己的身分與行動突破殖民政府的監視。這段真實歷史，也讓《百日謊言》中女性參與情報工作的設定，多了一層值得了解的時代背景。
《百日謊言》看點7：1932年真實暗殺行動震撼！23歲青年赴死前交換手錶
《百日謊言》看點7：1932年真實暗殺行動震撼！23歲青年赴死前交換手錶
《百日謊言》的故事發生在1932年，而這一年也是朝鮮獨立運動史上的重要時刻。當年1月，獨立運動人士李奉昌在東京櫻田門附近，企圖以炸彈刺殺昭和天皇；同年4月，年僅23歲的尹奉吉也在上海虹口公園發動爆炸行動，造成日本軍政高層傷亡。
其中最令人動容的，是尹奉吉出發前與獨立運動領袖金九交換手錶的故事。據金九自傳《白凡逸志》記載，尹奉吉認為自己可能只剩下短短幾個小時的生命，因此將較昂貴的懷錶交給金九，換取對方較便宜的手錶。這場離別後，他便踏上再也無法回頭的任務。
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