2026-10-16 18:00 睿忒
Ailee Band 首支單曲終於問世！細膩又具爆發力的〈Feelings〉超好聽！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Ailee 成立全新樂團 Ailee Band，正式展開樂壇活動。
- 重點二：首支單曲〈Feelings〉以流行搖滾呈現細膩又爆發的情緒。
- 重點三：Ailee Band 也宣布將展開韓國《I AM : WE ARE》巡演。
Hi there，如果是有關注Ailee的朋友應該知道他最近在玩一波大的，而如果還不知道的也沒關係，因為今天就是要分享 AiLee 近期在做的大事！也就是他成立了一支樂團Ailee Band，並且真正地開始在樂壇裡活動啦！從今天初開始匯聚的成員們，分別是鼓手兼隊長OK SUNG MIN(옥성민)、吉他手BAE JAE YONG(배재용)、鍵盤手LEE HYEON SEONG(이현성) 以及貝斯手AHN SUNG JU(안성주)，大家也開始跟著 Ailee 一起發光發熱啦！
Ailee 從年初開始進行這項大計畫，並且也將尋求、徵選成員的過程拍成了網路節目，想要補進度的朋友可以直接到 Ailee 的 YouTube 頻道看看，一開始甚至還拜訪了女子樂團QWER，討教了一些關於樂團成立的細節。而今終於以 Ailee Band 名義出道的樂團，在前兩天釋出了首支單曲〈Feelings〉(2026)，聽過後讓人感覺到樂團形式真的有和 Ailee 的個人歌手活動做出區別，一樣的特點就只有歌曲實在很好聽啊！
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前面提過，〈Feelings〉和 Ailee 過往的作品風格蠻不一樣的，從前奏開始就已經是全新的感覺，利用了很典型的流行搖滾曲風，雖然情緒高漲但歌曲卻不會太過激動，似是已經在維持理智和宣洩情緒之間找到了很好的平衡點，並且 Ailee 標誌性的爆發高音也收斂了一些，讓人感到他在樂團當中多了些不同於以往的柔情和細膩，這種轉變也讓大家明白，他是真的要在這次的樂團形式中展現全新的自我。
整首〈Feelings〉讓我覺得有趣的是，在主歌、副歌之間的分界並沒那麼清晰地劃分開來，即便還是可以聽出段落間的安排，但我認為整體的情緒是一直延續的、並沒有特意分出不同的模樣展示，並且在情緒延續的同時，音樂及歌聲的高低起伏卻十分明顯，透過一層一層的堆疊去將歌曲中對於內心情感的抒發進行更多的著墨，這也是我很喜歡這首歌的原因之一。
Ailee Band 雖然開設了專屬的 YouTube 頻道，但〈Feelings〉上傳的影片卻在 Ailee 的個人頻道上，目前還看不出來是單純為了要先藉著個人的名義打開知名度，還是說之後還會有正式的 MV 再上傳呢？不過總歸一句，現在既有的現場演出形式的影片，已經很好地表現出〈Feelings〉的感覺了，帶點模糊、但點霧氣的氛圍感，像是將歌曲中對於內心情感的描寫具體化了，無論是視覺或聽覺都讓人享受到音樂的純粹。
透過這首〈Feelings〉的發行，Ailee Band 也算是正式完成了出道之舉，同時他們也宣布了將在韓國進行《I AM : WE ARE》巡迴演唱會；看著原本就在韓國樂壇有深厚資歷的 Ailee，帶著一幫20歲出頭的年輕人再次闖蕩，不免就想到他在當初出道是多麼驚天動地，希望這次的樂團形式可以搭上現今韓國樂壇對於這塊的風潮，再次強勢闖進大眾視野！
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精華 FAQ
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Ailee Band 是 Ailee 今年推動的大計畫，成員包括鼓手兼隊長 OK SUNG MIN、吉他手 BAE JAE YONG、鍵盤手 LEE HYEON SEONG 與貝斯手 AHN SUNG JU，正式以樂團形式活動。
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〈Feelings〉走的是典型流行搖滾路線，情緒高漲卻不過度激烈，Ailee 也收斂招牌爆發高音，改以更細膩、柔和的表現，呈現與個人歌手時期明顯不同的氛圍。
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隨著〈Feelings〉推出，Ailee Band 也被視為完成出道，並宣布要在韓國舉辦《I AM : WE ARE》巡迴演唱會，顯示她們接下來會以樂團身份持續發展。
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