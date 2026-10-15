2026-10-15 10:11 女子漾／編輯周意軒
《美人餘》妻子聯手情人抓渣夫！1～10集劇情，最危險的東西就在身邊
老公出軌已經夠崩潰，家中保母竟還藏著更驚人的身分！李一桐主演的陸劇《美人餘》，講述富家女余夢在結婚五週年之際，發現模範丈夫狄立人的背叛，追查後更揭開一場牽涉婚姻與家產的騙局。她找來律師焦旭協助，甚至與丈夫的情人合作，沒想到對方也在暗中監視她的一舉一動。
以下整理《美人餘》第1～10集劇情，包含重要劇透，尚未追完請留意！
文章目錄
《美人餘》第1集 週年驚喜藏出軌線索，余夢暗查丈夫
結婚五週年，狄立人安排直升機、燈光秀與鑽戒，讓余夢沉浸在幸福之中，花束裡的一張親密照卻讓她起疑。她與閨蜜劉姿追查，雖然排除照片中的女子，卻發現丈夫的說詞與晨跑紀錄都有問題，名下還藏著一輛新車。余夢在丈夫衣物噴上特殊香水，利用聚會辨認氣味，將懷疑指向公司財務文曉曉。同時，離婚律師焦旭也開始與她產生交集。
《美人餘》第2集 余夢接近文曉曉，發現深情也能演出來
余夢報名文曉曉的飛行體驗課，試探後確認她與狄立人的關係。文曉曉坦言自己只想取得資源，隨後提出交換條件，願意提供情報，換取財務總監職位。余夢花重金請焦旭協助，也追查丈夫前往東極島的行程。面對狄立人精心安排的體貼舉動，她表面配合，心裡卻逐漸明白，自己相信多年的深情，原來可以靠表演維持。
《美人餘》第3集 妻子與情人聯手，捉姦失敗牽出財產疑雲
余夢躲在櫃子裡，親眼看見狄立人與文曉曉親密互動。兩人決定合作蒐證，卻因狄立人安排人放哨，讓捉姦計畫撲空。文曉曉否認寄出照片，余夢因此懷疑還有其他知情者。另一方面，狄立人停掉她的信用卡，買給她的畫作也被查出與他控股的畫廊有關。焦旭懷疑背後涉及財產轉移，余夢則開始直播帶貨，替離婚後的生活做準備。
《美人餘》第4集 余夢假裝失蹤，保母蕙姐身分露出破綻
為逼丈夫露出馬腳，余夢策劃失蹤，留下影片暗示自己面臨危險，再安排劉白跟蹤狄立人。劇情也揭露，放入照片的人正是家中保母蕙姐。余夢透過買家退畫向畫廊施壓，狄立人準備退款時，才發現款項已被蕙姐轉走。余夢還得知丈夫刻意不讓她懷孕，對這段婚姻更加心寒，但此時仍未看清蕙姐的真正身分。
《美人餘》第5集 偷拍畫面證實，丈夫與保母關係不單純
余夢察覺狄立人與蕙姐之間有太多巧合，藉口外出工作，在家中暗藏攝影機，果然拍到兩人牽手，確認他們關係不單純。此時余父突發腦溢血住院，公司管理與帳目問題也浮上檯面。余夢想找熟識的長輩了解狀況，卻發現自己多年未參與經營，早已不熟悉公司內部的人事與權力關係。
《美人餘》第6集 狄立人真名曝光，蕙姐竟是原配妻子
余夢回到公司打探消息，發現員工與高層都對狄立人十分信任，自己反而像個外人。她想請父親同意查帳，也被當成胡鬧。焦旭終於查出關鍵真相：狄立人原名方勇，蕙姐是他的原配妻子，兩人還育有一子。當年為籌措兒子的醫療費，蕙姐讓丈夫接近余夢，約定期限後離開；如今丈夫遲遲不肯抽身，她才進入余家當保母，催促他履行承諾。
《美人餘》第7集 余夢假摔留住蕙姐，重返公司查採購
得知真相後，余夢選擇繼續演戲。她故意摔傷腳，讓即將離職的蕙姐留下，也請焦旭配合，製造自己已撤回委託的假象。為追查公司問題，余夢以查勤、鬧脾氣的方式，讓狄立人答應她回公司。她與焦旭、文曉曉將調查方向鎖定採購，準備接近產品部門，同時刻意提起丈夫的真名，觀察兩人的反應。
《美人餘》第8集 余夢爭取合作，丈夫送的檯燈暗藏玄機
余夢想進產品部門，卻被章總監認為更適合品牌宣傳。她得知公司希望與化學博士康隆合作，便主動接洽，意外發現他正是劉姿女兒的父親。康隆提出研究成分的使用條件，與余夢交換聯絡方式。另一邊，狄立人送給文曉曉一盞檯燈，余夢為避免打草驚蛇，勸她收下，卻不知道這份禮物已成為監控工具。
《美人餘》第9集 假懷孕刺激蕙姐，反擊計畫卻被丈夫聽見
余夢假裝胃痛、嘔吐，暗示自己懷孕，讓原本準備離開的蕙姐決定留下。狄立人與蕙姐的矛盾也因此升高。工作上，康隆答應合作，並指定只與余夢對接，讓她逐漸獲得同事認可。然而，她與文曉曉私下吃飯、討論計畫的畫面，全被檯燈裡的微型攝影機記錄，狄立人已掌握兩人合作的秘密。
《美人餘》第10集 文曉曉突遭裁員，余夢驚覺自己被監控
蕙姐發現余夢外套裡的衛生棉，懷疑她假懷孕，並按狄立人的要求，在余父病房裝上竊聽器。余夢被母親叫到醫院後，承認自己沒有懷孕。余夢也查到，一家成立不到半年的代工廠出現在合作名單中，法人竟是韓廣。回家後，她從床單與避孕套數量察覺丈夫和蕙姐的行為，隨即換掉床與床墊。文曉曉突然收到裁員通知，更讓她意識到計畫可能曝光，終於將懷疑目光轉向那盞檯燈。