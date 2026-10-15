2026-10-15 08:43 女子漾／編輯張念慈
《戀愛充電中》金英光帥到犯規！7部必追韓劇推薦，從深情霸總到變態殺人魔都能演
Netflix韓劇《戀愛充電中》由金英光、蔡秀彬主演，開播後憑藉經典霸總戀愛設定與超甜CP感掀起討論！雖然有觀眾認為劇情老套、走向容易猜測，但金英光飾演外冷內熱的集團專務「白虎狼」，搭配189公分高挑身材與深情眼神，依舊讓不少劇迷淪陷。模特兒出身的金英光演過不少經典韓劇，從浪漫愛情、懸疑驚悚到暗黑反派都能駕馭，這次就來盤點金英光7部必追韓劇，一次看見他的不同魅力！
文章目錄
金英光韓劇推薦1.《戀愛充電中》（2026）
主演：金英光、蔡秀彬
金英光最新浪漫喜劇《戀愛充電中》10月9日在Netflix上線，這次化身TS集團財閥三代「白虎狼」，擁有出色工作能力與完美外表，卻藏著一個不能說的秘密，就是體內裝有人工心臟，必須定期更換電池才能維持生命。
蔡秀彬飾演的編劇「羅寶培」，小時候遭雷擊後意外擁有放電能力，無法隨意與人接觸。沒想到她的電力竟然能替白虎狼的人工心臟充電，兩人因此展開一段各取所需的契約戀愛。雖然霸總與契約戀愛的設定被部分觀眾認為老套，但兩人的身高差、歡喜冤家互動，依舊成為追劇亮點。
金英光韓劇推薦2.《原來這就是愛啊》（2023）
主演：金英光、李聖經
《原來這就是愛啊》是金英光極具代表性的愛情作品之一，與李聖經上演一段充滿傷痛的慢熱戀愛。故事講述女主角沈宇宙因父親外遇，失去原本的家，決定向父親情婦的兒子韓冬辰展開報復，沒想到接近對方後，卻發現他同樣背負著孤獨與傷痛。
金英光飾演的韓冬辰個性沉默、內斂，總是將情緒藏在心裡，與《戀愛充電中》的高冷霸總有著截然不同的魅力。兩人從復仇關係逐漸發展出感情，細膩又揪心的愛情故事，特別適合喜歡療癒系韓劇的觀眾。
金英光韓劇推薦3.《初次見面我愛你》（2019）
主演：金英光、秦基周、金栽經
喜歡《戀愛充電中》霸總設定的觀眾，絕對不能錯過《初次見面我愛你》！金英光飾演脾氣挑剔、工作能力出色的企業主管都民益，原本對秘書鄭佳熙百般要求，卻因意外患上臉孔辨識障礙，無法辨認他人的長相，唯獨能認出自己的秘書。
隨著秘書陰錯陽差冒充相親對象，一段充滿誤會的辦公室戀情就此展開。金英光在劇中從難搞上司變成陷入愛情的傲嬌男友，反差感十足，甜蜜又搞笑的互動讓人忍不住一集接一集。
金英光韓劇推薦4.《命定之人》（2022）
主演：金英光、姜海林、金容智
看膩金英光的溫柔男神形象？Netflix《命定之人》絕對會顛覆你的印象！故事圍繞一款名為「Somebody」的交友軟體展開，開發者金嶼目與神祕男子成潤伍相識後，逐漸捲入一連串危險事件。
金英光飾演的成潤伍外表帥氣、談吐迷人，卻有著令人不寒而慄的另一面。劇中他以冷靜眼神與充滿壓迫感的演技，展現危險又難以捉摸的魅力。這部作品尺度較大，融合犯罪、心理驚悚與扭曲情感，是想看金英光突破浪漫男主形象的必追之作。
金英光韓劇推薦5.《惡人傳記》（2023）
主演：申河均、金英光、申載夏
《惡人傳記》讓金英光再度挑戰危險角色！劇情描述原本生活平凡的律師韓東秀，因接觸黑道組織二把手徐道英，逐漸踏入犯罪世界，內心的野心與黑暗面也開始失控。
金英光飾演的徐道英表面上有著俊美外貌與優雅氣質，實際上卻心狠手辣，讓人難以預測下一步行動。尤其與申河均之間充滿試探、控制與心理攻防的對手戲，更是全劇一大看點，展現金英光不同於愛情劇的強大氣場。
金英光韓劇推薦6.《槍口彼端》（2025）
主演：金南佶、金英光
Netflix動作驚悚韓劇《槍口彼端》以槍枝非法流入韓國社會為背景，描述原本受到嚴格槍枝管制的國家，突然出現大量非法槍械，引發接連不斷的犯罪與社會恐慌。
金英光飾演神祕的文白，與金南佶飾演的警察李道形成強烈對比。文白看似隨性、難以捉摸，背後卻藏著複雜動機。兩位男神之間的心理博弈，加上緊湊的槍戰與懸疑劇情，讓觀眾看見金英光冷酷又危險的一面。
金英光韓劇推薦7.《恩秀的好日子》（2025）
主演：李英愛、金英光
金英光與李英愛合作的犯罪驚悚韓劇《恩秀的好日子》，講述一名為家庭經濟與丈夫醫療費用所苦的家庭主婦姜恩秀，意外取得毒品後，為了改善生活而踏入危險的地下交易世界。
金英光飾演的李慶，白天是看似親切的美術老師，私下卻有著不為人知的祕密身分。當他與恩秀產生交集，兩人逐漸形成危險的合作關係，也讓劇情充滿懸念。金英光在劇中展現遊走善惡之間的複雜演技，與李英愛的對手戲相當精彩。
金英光從霸總演到反派！189公分男神戲路超廣
從《初次見面我愛你》的傲嬌主管、《說是愛情》的憂鬱暖男，到《命定之人》的危險人物，金英光近年不斷嘗試不同類型的角色。這次在《戀愛充電中》重返浪漫喜劇，更以財閥三代造型展現模特兒出身的時尚魅力。Netflix《戀愛充電中》已於10月9日上線，喜歡金英光的觀眾，也可以趁機補追他的經典作品！