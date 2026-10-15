2026-10-15 08:02 網路溫度計DailyView
女力出擊！2026縣長選舉 四位女性候選人「跨級參戰」成地方選戰焦點
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：2026縣市長選戰出現4位女性跨級參戰焦點。
- 重點二：吳品叡、陳品安、游淑貞、吳秀華受關注。
- 重點三：女性候選人政見、合作與聲量成地方討論核心。
2026九合一選戰進入倒數階段，除了藍綠攻防持續升溫，本次選舉也有不少女性政治人物跨越原本熟悉的選區與政治舞台，挑戰更高層級的首長職位。
所謂「跨級參戰」，指的是政治人物累積一定的地方經營與政壇能量後，選擇再向上挑戰。當女性候選人站上縣市長選舉的第一線，不僅考驗個人聲量與政治實力，也牽動政黨布局、地方勢力與選民期待。例如嘉義縣長候選人吳品叡獲得台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠跨區力挺，顯示「女力」在2026地方選戰中具備政治影響力。
《網路溫度計DailyView》盤點2026縣市長選戰「跨級參戰」女力候選人，聚焦擁有議員或鄉鎮市長等地方政治歷練、此次挑戰更高層級首長職位的女性政治人物。究竟哪些人突破原有政治版圖、受到網路高度關注？
吳品叡｜無黨籍嘉義縣長候選人
翻攝FB／Team叡 • 吳品叡
現為嘉義縣朴子市長
以無黨籍身分參選嘉義縣長的吳品叡，28歲時即當選朴子市民代表，2018年當選朴子市長、2022年成功連任，年紀輕輕便累積豐富的基層民代與市政經驗。任內除了推動排水改善及公共建設，也透過開源節流等方式償還約8,000萬元債務；在長者照顧方面，將重陽敬老金由200元提高至2,000元，並持續推行長照與樂齡學習。文化與青年政策則聚焦藝文下鄉、地方創生及就業媒合，並透過活化朴子第一市場，帶動地方發展。
參選舞台拉高至縣長層級後，從朴子市長投入嘉義縣長選戰，吳品叡提出「65歲以上免繳健保費」議題，引發外界對長者福利、政策可行性及財源規劃的關注，成為選戰討論與攻防的焦點之一。此外，她也提出「強防災・護家園」、「育幼兒・樂成長」、「青年・創未來」、「敬長輩・享幸福」、「品教育・叡未來」、「興產業・旺嘉義」六大縣政藍圖，將幼兒、青年與長輩的需求納入政策規劃。
在具體政策上，吳品叡規劃成立「嘉義縣AI教育中心」、推動國際教育交流，著重孩子的學習資源；青年就業、創業與居住支持，則回應年輕世代在地方生活與發展的需求。結合她在朴子推動長者福利、長照與樂齡學習的經驗，可看見其縣政規劃涵蓋不同人生階段。
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
《網路溫度計Dailyview》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》來看「吳品叡」近五個月（2026/5/5～2026/10/4）網路聲量趨勢變化，其中5月27日國民黨嘉義縣黨部決議採「在野大聯盟」模式，禮讓無黨籍的現任朴子市長吳品叡參選嘉義縣長，確立「吳品叡 vs. 蔡易餘」的競逐態勢，單日聲量衝上1,280筆，創下觀察期間的最高峰。
值得注意的是，吳品叡此次跨級參戰也獲得多位女性政治人物公開支持。7月5日，吳品叡在朴子火車頭公園舉辦「嘉義READY 叡力升級」活動，正式宣布投入縣長選戰時，嘉義市長黃敏惠、立委王育敏便同台力挺，話題延續至隔日（7月6日），網路聲量達1,185筆；台中市長盧秀燕9月也特別南下嘉義，與黃敏惠共同組成學姐團，第一次跨縣市合體就為吳品叡站台，也成為近期選舉網路討論焦點。
許多網友表示：「吳品叡在朴子評價好像還不錯的樣子，比起蔡易餘我還蠻希望吳品叡能選上」、「這麼多年來，嘉義終於出現了一個好的縣長人選，能讓嘉義擺脫綠色執政長期留下來的詬病」，也有網友認為，「炮灰一個」、「嘉義縣綠的盤很穩，相當困難」。
陳品安｜民進黨苗栗縣長候選人
現為苗栗縣議員
陳品安具備法律與財經專業，2018年首度當選苗栗縣議員，2022年連任，累積兩任地方議會經驗後，即代表民進黨投入縣長選戰。過去她曾爭取行政院核定21億元預算，籌建衛福部苗栗醫院重症醫療大樓；面對少子化帶來的小校存廢爭議，則主張廢校是最後手段，應優先評估教育資源整合及老幼共學等方案。
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察「陳品安」近五個月網路熱門關鍵字，可以看到「縣議員」、「律師」、「返鄉」、「青年」、「育兒」、「補助」、「政見」、「翻轉」、「林月琴」、「現任」、「鍾東錦」等詞彙受到關注，反映其政治經歷、政策主張及選戰布局皆成為焦點。
陳品安近期針對返鄉青年、育兒家庭及長輩等族群提出相關福利政見，並進一步規劃「幸福苗栗345治理藍圖」，聚焦福利永續、財政治理與城鄉均衡發展，希望結合中央資源推動地方建設。
女性政治人物之間的合作，也是陳品安此次選戰的觀察面向。她與苗栗市長候選人林月琴、卓蘭鎮長候選人陳春暖共同成立「青年後援會」，並與新北市長候選人蘇巧慧交流人才培育、產業發展及觀光文化等議題，討論跨縣市合作的可能性。陳品安與蘇巧慧皆具律師背景與母親身分，兩人在不同層級、不同選區的參選與合作成為話題。
網友表示：「苗栗國三等縣要改變，唯一支持第一位陳品安女縣長」、「苗栗人勇敢站出來，選擇陳品安律師才能改變苗栗」；但也有不同聲音質提到：「有沒有搞錯，議員選縣長、立委選市長，炮灰還是要看輩分吧」、「不但不知這人，可能連鍾縣長的車尾燈都追不上」。
游淑貞｜國民黨花蓮縣長候選人
現為花蓮縣吉安鄉長
代表國民黨參選花蓮縣長的游淑貞，從幼教工作、婦女團體投入公共事務，進入地方政壇後，歷任吉安鄉民代表、花蓮縣議員，並於2018年當選吉安鄉長、2022年連任，累積基層民代與地方首長歷練。
游淑貞長期深耕吉安鄉，將教育實務與地方治理經驗延伸至縣長選戰。擔任鄉長期間，推動校園周邊環境改善，完成吉安國中通學步道，並力促北昌市場停車場等公共建設；在兒少與家庭支持方面，持續提供兒童節獎勵金及出生、敬老等福利政策。面對0403地震等災害，也強化防救災整備、避難收容及跨單位協作，讓吉安鄉獲選為全國防災績優公所。
在智慧治理方面，游淑貞任內推行智慧門牌，讓民眾可透過QR Code查詢相關資訊及反映民生問題。此次參選花蓮縣長，她則提出「家長減負擔、學生培能力、教師挺專業、環境要升級」四大教育戰略，主張建立0至18歲成長支持體系，涵蓋營養午餐、課後照顧、高中職就學補助等，並提出「一校一特色、一生一才藝」，納入AI、語言及多元教育，同時規劃減輕教師行政負擔。
「女力」也是游淑貞此次跨級參戰的特色之一。她過去長期參與婦女與教育相關團體，包含吉安鄉婦女會理事長、花蓮縣女教師成長協會理事長，累積公共參與和地方服務經驗；今年縣長選舉，現任縣長徐榛蔚也陪同她完成登記，女性政治人物支持與經驗傳承，備受外界關注。
對此有網友肯定她「從基層做起、值得信任」，也有人認為可以「給女力一個機會」；部分網友則質疑，「游淑貞就是傅崐萁的傀儡」、「這幾年鄉長也沒有看見她有治理建設的能力」。
吳秀華｜國民黨台東縣長候選人
現為台東縣議會議長
吳秀華今年披上國民黨戰袍，加入台東縣長選戰。她的政治生涯從地方議會起步，2014年首度當選台東縣議員，並於2018年、2022年連任且出任縣議會議長，長期走訪台東各鄉鎮、村里及原住民部落，累積地方基層經驗。如今從議會領導角色進一步挑戰縣長職位，也成為本屆選舉中具有「跨級參戰」特色的女性政治人物。
綜觀吳秀華政見，涵蓋交通、教育、青年、長照、農業與觀光等面向，例如改善對外交通、強化教育與人才培育、完善全齡健康照護，以及結合農業與觀光帶動地方產業等。對於縣長選戰，她也提出「全齡健康、韌性台東、創新經濟」等政策方向，試圖將過去在地方議會累積的經驗延伸至縣政層級。
吳秀華宣布參選也牽動台東地方政治中的女性角色。2018年，她與饒慶鈴分別當選台東縣議會議長及縣長，成為台東地方自治史上首度由女性同時擔任府會首長；此次縣長之戰，饒慶鈴則擔任其競選總部主委，並陪同完成參選登記。無論是府會搭檔還是選舉合作，兩人的政治合作，都凸顯台東女性政治人物之間長期累積的合作脈絡。
有網友對此表示，「台東媽媽一棒接一棒，加油凍蒜！」「台東這些年來所做的努力與發展以及各項施政，也只有吳秀華縣長參選才能真正的延續發展下去」，不過也有人指出農路拓寬涉嫌圖利爭議，「別忘了吳氏家族在台東做了什麼事」、「台東有哪一項重大建設，是她主導爭取完成的？」
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2026年5月5日至2026年10月4日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『吳品叡』、『陳品安』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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精華 FAQ
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文章聚焦4位跨級參戰的女性候選人，分別是嘉義縣吳品叡、苗栗縣陳品安、花蓮縣游淑貞與台東縣吳秀華，說明她們由議員、鄉鎮長或議會領導角色，挑戰更高層級縣長職位。
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吳品叡由朴子市長跨戰嘉義縣長，提出65歲以上免繳健保費等政策，引發福利與財源討論；加上黃敏惠、盧秀燕等女性政治人物跨區站台，使她的聲量與話題度快速升高。
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陳品安以縣議員身分挑戰苗栗縣長，主打育兒、返鄉青年與治理藍圖；游淑貞從吉安鄉長轉戰花蓮縣長，強調教育與防災；吳秀華則由台東縣議長參選，訴求全齡健康、韌性台東與創新經濟。